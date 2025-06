WCLV Program Guide 06-16-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Brahms, Johannes Piano Pieces, Op 118 Jorge Federico Osorio, p

Bruch, Max Symphony No. 3 in E, Op. 51 Leipzig Gewandhaus Orch/Kurt Masur

Ponce, Manuel Estrellita Lily Afshar, g

Chávez, Carlos Symphony #2, "Sinfonía India" London Symphony Orch/Eduardo Mata

Brahms, Johannes Waltzes, Op 39 Claire Aebersold, p; Ralph Neiweem, p

Dowland, John Lachrimae tristes Ensemble/John Holloway

Brahms, Johannes Clarinet Sonata #1 in f, Op 120/1 Jon Manasse, cl; Jon Nakamatsu, p

Fritz, Gaspard Symphony in F, Op 1/5 La Stagione/Michael Schneider

Liszt, Franz Années de pèlerinage, I, Switzerland Jorge Federico Osorio, p

Schoeck, Othmar Three Songs, Op. 13 Dietrich Henschel, br; Wolfram Rieger, p

Gould, Morton Latin-American Symphonette Orch/Morton Gould

Saint-Saens, Camille Lola (Tango), Op. 116 Antony Gray, p

Piazzolla, Astor Tango Suite Yo-Yo Ma, vc, w/assisting artists

Piazzolla, Astor Tango Ballet Gidon Kremer, v; Kremerata Baltica

Beethoven, Ludwig van Piano Concerto no.1 in C, Op.15 Mahler Chamber Orch/Leif Ove Andsnes, p

Schumann, Robert Kinderszenen, Op. 15 Leif Ove Andsnes, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Sullivan, Arthur The Lost Chord Rhos Orpheus Male Voice Choir/J. Glyn Williams

Sullivan, Arthur Overture di Ballo St Martin's Academy/Sir Neville Marriner

Dowland, John The King of Denmark's Galliard Baltimore Consort

Nielsen, Carl Symphony #5, Op 50 New York PhilAlan Gilbert

Grondahl, Agathe Backer Fantasy Pieces, Op 55 Natalia Strelchenko, p

Purcell, Daniel Song, "Morpheus, thou gentle god" Evelyn Tubb, s; Frances Kelly, h

Purcell, Henry King Arthur Alison Balsom, tpt; English Concert/Trevor Pinnock

Goldmark, Karl Merlin (1882-6) National Phil/Kurt Adler

Elgar, Edward King Arthur Suite (1923) Bournemouth Sinfonietta/George Hurst

Elgar, Edward String Serenade in e, Op 20 Philharmonia/Sir Malcolm Sargent

Schubert, Franz Song, "Ständchen (Horch, horch die Lerch)," D 889 Vesselina Kasarova, ms; Friedrich Haider, p

Bach, Johann Sebastian Well-Tempered Clavier, Book 2, BWV 870/91 Hélène Grimaud, p

Werner, Gregor Josef Three Preludes and Fugues Sinnhoffer String Quartet

Haydn, Franz Joseph Violin Concerto No. 1 in C, H VIIa:1 Sejong Soloists/Gil Shaham, v

Prokofiev, Serge Piano Concerto No. 1 in D-Flat, Op. 10 Nikolai Demidenko, p; London Phil/Alexander Lazarev

Shostakovich, Dmitri 24 Preludes & Fugues, Op. 87 Zara Lawler, f; Paul Fadoul, marimba

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Gabriel Fauré: Requiem: Agnus Dei (1888)

Antonio Vivaldi: Viola d'amore Concerto in d (1720)

Frédéric Chopin: Etude No. 12 in c 'Revolutionary' (1832)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from String Quartet No. 24 (1772)

Traditional: Dances from New England & Ireland

Johann Strauss Jr: Waltz 'On the Beautiful Blue Danube' (1867)

Alexandre Desplat: Girl with a Pearl Earring: Theme (2003)

John Philip Sousa: March 'The Washington Post' (1889)

Franz von Suppé: The Beautiful Galatea: Overture (1865)

Jean Sibelius: Finale from Symphony No. 5 (1915)

John Blitheman: Gloria tibi Trinitas (1612)

Ottorino Respighi: The Pines of Rome: The Pines of the Janiculum (1924)

Carl Maria von Weber: Andante & Hungarian Rondo (1813)

Maurice Ravel: Mother Goose: Conversations Between Beauty and the Beast (1911)

George Frideric Handel: Allegro from Concerto Grosso (1739)

Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 1 (1901)

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in B-Flat for Strings K 137 (1772)

Anton Stamitz: Rondeau from Concerto for 2 Flutes (1785)

Paul Halley: Appalachian Morning (1990)

Richard Wagner: Die Walküre: Wotan's Farewell & Magic Fire Music (1856)

Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tale of Tsar Saltan: Flight of the Bumblebee (1900)

Peter Tchaikovsky: Variations on a Rococo Theme (1876)

Franz Schubert: Five Minuets: Minuet No. 5 (1813)

Leigh Harline: Pinocchio: When You Wish Upon a Star (1940)

Zdenek Fibich: Poème (1893)

Ludwig van Beethoven: Allegro from Symphony No. 6 'Pastoral' (1808)

Sergei Prokofiev: The Love for Three Oranges: March (1919)

Leonard Bernstein: On the Town: Three Dance Episodes (1944)

Padre Antonio Soler: Sonata No. 7 in C (1770)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Franz Liszt: Two Concert Etudes: Waldesrauschen (1863)

Edward MacDowell: Suite No. 1: Forest Spirits (1893)

Henri Rabaud: Dances from 'Marouf, Cobbler of Cairo' (1914)

Gioacchino Rossini: L'Italiana in Algeri: Overture (1813)

Alexander Glazunov: Concert Waltz No. 2 (1894)

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 8 in F (1812)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 16 in C (1772)

Luigi Cherubini: The Portuguese Hotel: Overture (1798)

Eric Coates: The Three Elizabeths Suite: Halcyon Days (1944)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento No. 17 in D (1779)

Erik Satie: Gymnopédies Nos. 1 & 3 (1896)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Wilhelm Stenhammar: Scherzo from Piano Concerto No. 1 (1894)

Lars-Erik Larsson: Pastoral Suite: Scherzo (1938)

Morton Gould: Concerto for Orchestra (1944)

Morton Gould: Boogie Woogie Etude (1943)

Johannes Brahms: Minuet & Rondo from Serenade No. 2 (1859)

Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 16 in F (1826)

Maurice Ravel: Miroirs: Une barque sur l'océan (1905)

Gabriel Fauré: Valse-Caprice No. 2 (1884)

Camille Saint-Saëns: Finale from Piano Concerto No. 3 (1869)

Johann Sebastian Bach: Goldberg Variation No. 31 Aria da Capo (1742)

Peter Schickele: Variations on a Theme by PDQ Bach from Serenade for Three (1993)

Claude Debussy: Prelude to the Afternoon of a Faun (1894)

George Gershwin: Porgy and Bess: Summertime (1935)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 23 in A-Flat (1786)

Howard Shore: The Return of the King: The White Tree (2003)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Joseph Haydn: The Apothecary: Overture (1768)

Isaac Albéniz: Rapsodia española (1887)

Ermanno Wolf-Ferrari: The Secret of Susanna: Intermezzo (1909)

Richard Rodgers: Carousel: Waltz (1945)

Franz Schubert: Finale from String Quartet No. 14 'Death and the Maiden' (1824)

Peter Boyer: Festivities (2011)

John Field: Piano Sonata No. 1 in E-Flat (1801)

Joaquín Rodrigo: Adagietto from Concierto en modo galante (1949)

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: To Spring (1884)

Edvard Grieg: Allegretto from Violin Sonata No. 3 (1887)

Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Waltz (1876)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Christoph Willibald Gluck: Orfée et Eurydice: Ballet General (1774)

Franz Liszt: Fugue from Fantasy on 'Ad nos, ad salutarem undam' (1850)

Bill Evans: Peace Piece (1958)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 22 in C (1773)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Max Bruch: Violin Concerto No. 1 in g (1868)

Bedrich Smetana: String Quartet No. 1 'From My Life' (1876)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 7 in E-Flat (1822)

Ottorino Respighi: Poema autunnale (1926)

Sergei Prokofiev: Summer Night Suite (1950)

Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 4 (1939)

Antonín Dvorák: Legend No. 4 (1881)

Antonín Dvorák: Legend No. 10 (1881)

Isaac Albéniz: Azulejos (1909)

Carl Nielsen: Symphony No. 3 'Sinfonia espansiva' (1911)

Maurice Ravel: Valses nobles et sentimentales (1911)

Keith Jarrett: Elegy for Violin & Strings (1984)

23:00 QUIET HOUR

Erik Satie: Gymnopédie No. 1 (1888)

Samuel Barber: Agnus Dei (1967)

Georges Bizet: Jeux d'enfants: Duo (1873)

Wolfgang Amadeus Mozart: Romance from Piano Concerto No. 20 (1785)

Gabriel Fauré: Nocturne No. 6 in D-Flat (1894)

Gabriel Fauré: Après un rêve (1865)

Jean Sibelius: Pelléas et Mélisande: Death of Mélisande (1905)

Franz Schubert: Impromptu No. 3 in G-Flat (1828)

Vítezslav Novák: Slovak Suite: The Night (1903)

Gabriel Pierné: Pastorale (1887)