WCLV Program Guide 06-13-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Glinka, Mikhail Song, "The Lark" Dmitry Paperno, p

Vaughan Williams, Ralph The Lark Ascending Solomiya Ivakhiv, v; Ukraine National Sym/Volodymyr Sirenko

Dvorák, Antonín Piano Trio No. 4 in e minor, Op. 90, "Dumky" Emanuel Ax, p; Young Uck Kim, v; Yo-Yo Ma, vc

Brahms, Johannes Hungarian Dances London Phil/Marin Alsop

Bach, Johann Sebastian A Musical Offering, BWV 1079 John Gibbons, forte-p

Friedrich II, Frederick the Great Recorder Sonata in B-Flat Michala Petri, r, Hanne Petri, hc, David Petri, vc

Anon Suite of Dances The Flautadors Recorder Quartet

van Hoof, Jef Symphony #2 in A-Flat VRT Phil/Silveer van den Broeck

van Hoof, Jef Drei Lieder im Volkston (1907) Wilke te Brummelstrote, ms; Jozef de Beenhouwer, p

Bonis, Mel Salomé, Op 101/1 Maria Garcia, p

Strauss, Richard Salome, Op. 54 Chris Reynolds, p

Massenet, Jules Hérodiade (1881) New Zealand Sym Orch/Jean-Yves Ossonce

Strauss, Richard Schlagobers, Op. 70 Dresden Staatskapelle/Rudolf Kempe

Verdi, Giuseppe Les Vêpres siciliennes BBC Phil/Sir Edward Downes

Couperin, François Pièces de clavecin, Bk 2 (1716-17): 9e ordre in A/a Carole Cerasi, hc

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Bernstein, Leonard Wonderful Town Birmingham Contemporary Music Group/Simon Rattle

Perkinson, Coleridge-Taylor Worship: A Concert Overture (2001) Royal Scottish National Orch/Kellen Gray

Barber, Samuel The School for Scandal Overture, Op. 5 Atlanta Sym/Yoel Levi

Bach, Johann Christian Piano Concerto in E-Flat, Op 7/5 (1770) David Owen Norris, p

Linley, Thomas Ode on the Witches and Fairies of Shakespeare Musicians of the Globe

Mozart, Wolfgang Amadeus Horn Concerto No. 4 in E-Flat, K. 495 David Jolley, fh; Orpheus Chamber Orch

Chopin, Frédéric ɐtudes, Op. 10 Vladimir Horowitz, p

Elgar, Edward Pomp and Circumstance Marches, Op. 39 New Zealand Sym/James Judd

Saint-Saens, Camille Cello Sonata No. 1 in c, Op. 32 André Navarra, vc; Annie d'Arco, p

Elgar, Edward Coronation March Royal Phil/Yehudi Menuhin

Saint-Saens, Camille Clarinet Sonata in E-Flat, Op. 167 Johnson, Back

Boismortier, Joseph Boudin de Fragments melodiques Le Concert Spirituel/Hervé Niquet

Beethoven, Ludwig van 25 Scottish Songs, Op 108 Robert White, t; Yo-Yo Ma, vc; Ani Kavafian, v; Samuel Sanders, p

Beethoven, Ludwig van Sextet in E-Flat for Two Horns & Strings, Op 81b H. Baumann, horn; V. Dshambasov, horn; Gewandhaus String Quartet

Sibelius, Jean Violin Concerto in d, Op 47 Dong-Suk Kang, v; Czechoslovak Radio Sym/Adrian Leaper

Benjamin, Arthur Jamaican Rhumba Jascha Heifetz, v; Milton Kaye, p

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

TBA

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Giovanni Battista Sammartini: Sonata Notturna (1760)

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 75: Chorale "Was Gott tut, das ist wohlgetan' (1723)

Frederick S. Converse: Flivver Ten Million (1927)

John Adams: Short Ride in a Fast Machine (1986)

Franz Ignaz Beck: Symphony in F (1765)

Ralph Vaughan Williams: Symphony No. 9 in e (1957)

Antonio Casimir Cartellieri: Symphony No. 2 in E-Flat (1795)

Samuel Wesley: Symphony in D 'Obbligato' (1781)

Leopold Mozart: Symphony in D (1761)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Igor Stravinsky: Pétrouchka (1911)

Maurice Ravel: Rapsodie espagnole (1907)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

15:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Joseph Haydn: Finale from String Quartet No. 53 'Lark' (1790)

Joseph Haydn: Finale from Piano Concerto No. 3 (1766)

Richard Wagner: Rienzi: Overture (1842)

Keith Emerson: Toccata from Piano Concerto No. 1 (1976)

George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks (1749)

Max Steiner: In This Our Life: Suite (1942)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Fernande Decruck: Suite of Waltzes 'The Bell Towers of Vienna' (1935)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Wine, Women and Song' (1869)

Sergei Prokofiev: The Tale of the Stone Flower: Maidens' Dance (1953)

Wolfgang Amadeus Mozart: Romance from Serenade No. 13 'Eine kleine Nachtmusik' (1787)

George Frideric Handel: Organ Concerto No. 13 in F 'Cuckoo and Nightingale' (1739)

Gustav Holst: Finale from Symphony 'The Cotswolds' (1902)

Claude Debussy: Petite Suite (1889)

'PDQ Bach': Allegro con mucho brio from 'Howdy Symphony'

Ralph Vaughan Williams: Fantasia on 'Greensleeves' (1934)

Ralph Vaughan Williams: Scherzo: The Waves from 'A Sea Symphony' (1910)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondeau from Concerto for 2 Pianos (1779)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 1 (1717)

Joseph Lanner: Schönbrunn Waltz (1842)

Johann Strauss Jr: Ritter Pázmán: Csárdás (1892)

Ludwig van Beethoven: Scherzo & Finale from String Quartet No. 1 (1800)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Felix Mendelssohn: Symphony No. 5 in D 'Reformation' (1832)

Joaquín Rodrigo: Concierto heroico (1945)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Antonín Vranicky: Violin Concerto in C (1804)

Alexander Borodin: Symphony No. 3 in a 'Unfinished' (1886)

Gioacchino Rossini: William Tell: Overture (1829)

Aaron Copland: The Tender Land: Suite (1954)

Fernande Decruck: Suite of Waltzes 'The Bell Towers of Vienna' (1935)

Maurice Ravel: Miroirs: La vallée des cloches (1905)

Silvius Leopold Weiss: Presto (1720)

Johannes Brahms: Symphony No. 4 in e (1885)

Karl Pilss: Serenade for Wind Quintet (1942)

Frédéric Chopin: Berceuse in D-Flat (1844)

23:00 QUIET HOUR

Gabriel Fauré: Pavane (1887)

Antonín Dvorák: Lento from String Quartet No. 12 'American' (1893)

George Frideric Handel: Andante from Sonata à 5 in B-Flat (1707)

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Piano Sonata No. 12 (1778)

Gustav Mahler: Rückert Lieder: Ich bin der Welt abhanden gekommen (1901)

Traditional: The Water is Wide

Morton Gould: American Ballads: Amber Waves (1976)

Auguste Franchomme: Nocturne for 2 Cellos (1838)

Ludwig van Beethoven: Largo from Piano Concerto No. 1 (1795)

Johann Sebastian Bach: Anna Magdalena Notebook: Bist du bei mir (1725)