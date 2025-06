WCLV Program Guide 06-12-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Verdi, Giuseppe Nabucco Ambrosian Opera Cho; Philharmonia Orch/Riccardo Muti

Verdi, Giuseppe Stiffelio La Scala Phil/Riccardo Muti

Berlioz, Hector Benvenuto Cellini, Op. 23 Boston Sym Orch/Charles Munch

Schubert, Franz Piano Sonata in e, D 566/506 Michel Dalberto, p

Schoeck, Othmar Ten Songs, Op. 24A Dietrich Henschel, br; Julius Drake, p

Schmelzer, Johann Heinrich Balletto di centauri, ninfe e salvatici New London Consort

Biber, Heinrich von String Sonata #8 in G Seattle Baroque

Pejacevic, Dora Symphony in f-sharp, Op. 41 BBC Sym Orch/Sakari Oramo

Liszt, Franz Responsories and Antiphons Leslie Howard, p

León, Tania Momentum (1984) Adam Kent, p

Mozart, Wolfgang Amadeus Clarinet Concerto in A, K. 622 Jon Manasse, cl; Seattle Sym/Gerard Schwarz

Schubert, Franz Choral Song, "Bootgesang," D 835 London Schubert Chorale/Stephen Layton

Copland, Aaron Danzón cubano Dallas Sym Orch/Eduardo Mata

Copland, Aaron Three Latin-American Sketches New Philharmonia Orch/Aaron Copland

Rameau, Jean-Philippe Premier Livre de Pièces de Clavecin (1706) Pieter-Jan Belder, hc

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Schubert, Franz Impromptus, D 899 (Op. 90) Mitsuko Uchida, p

Schubert, Franz Symphony No. 6 in C, D. 589, "Little" Berlin Phil/Daniel Barenboim

Milhaud, Darius Suite for Violin, Clarinet & Piano (1936) Melos Ensemble

Milhaud, Darius La Cheminée du roi René, Op. 205 Reykjavik Wind Quintet

Milhaud, Darius Six chants populaires hébraiques, Op 86 (1925) Györgyi Dombradi, ms; Lambert Bumiller, p

Strauss II, Johann Vienna Blood Elisabeth Schwarzkopf, s; Nicolai Gedda, t; Philharmonia/Otto Ackermann

Strauss II, Johann Vienna Blood Waltz Op. 354 Vienna Johann Strauss Orch/Boskovsky

Strauss, Richard Salome, Op. 54 Cincinnati Sym Orch/Jesus López-Cobos

Hadley, Henry Kimball Salome, Op 55 Royal Phil/Karl Krueger

Anonymous 16th century, Italian Bassadanza Karl-Ernst Schroder, l, Crawford Young, l

Grofé, Ferde Mississippi Suite Boston Pops/Keith Lockhart

Cadman, Charles Wakefield Dark Dancers of the Mardi Gras Joel Fan, p; Northwest Sinfonietta/Christophe Chagnard

Collins, Edward Joseph Mardi Gras (1923) Concordia Orch/Marin Alsop

Boccherini, Luigi Cello Concerto in D, G 479 Anner Bylsma, vc; Concerto Amsterdam/Jaap Schröder

Mozart, Wolfgang Amadeus Andante in C, K. 315 Jean-Pierre Rampal, f; Vienna Sym Orch/Theodor Guschlbauer

Mozart, Wolfgang Amadeus The Magic Flute, K. 620 Wolfgang Schulz, f; Hansjörg Schellenberger, ob

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 1 (1878)

André Grétry: Céphale et Procris: Gigue (1773)

Emmanuel Chabrier: Gwendoline: Overture (1885)

Giuseppe Verdi: Aïda: Grand March 'Gloria all' Egitto!' (1870)

Jules Massenet: Thaïs: Méditation (1894)

Emile Waldteufel: Waltz 'The Skaters' (1882)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Where the Lemons Blossom' (1874)

Giovanni Gabrieli: Canzon in the 1st tone No. 2 à 8 (1597)

Robert Schumann: Kreisleriana: Finale (1838)

Tony Banks: Six Pieces for Orchestra: Wild Pilgrimage (2011)

Johann Sebastian Bach: Cello Suite No. 3: Bourrée (1720)

Joseph Canteloube: Songs of the Auvergne: Baïlèro (1930)

Antonio Vivaldi: Allegro from Concerto in a (1711)

Johannes Brahms: Intermezzo in e (1892)

Stanley Myers: The Deer Hunter: Cavatina (1978)

Peter Tchaikovsky: Capriccio italien (1880)

Eric Whitacre: Little Birds (2001)

George Gershwin: Porgy and Bess: Summertime (1935)

Richard Wagner: Die Walküre: Ride of the Valkyries (1856)

George Enescu: Romanian Rhapsody No. 1 (1901)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

George Frideric Handel: Rinaldo: Battle & March (1711)

George Frideric Handel: Rinaldo: Lascia ch'io pianga (1711)

E. J. Moeran: Third Rhapsody (1943)

Herbert Howells: Pastoral Rhapsody (1923)

Joseph Haydn: Piano Sonata No. 61 in D (1795)

Jean Sibelius: Symphony No. 6 in d (1923)

Samuel Coleridge-Taylor: Hiawatha Overture (1901)

Florence Price: Village Scenes (1942)

William Grant Still: Folk Suite No. 1 (1962)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Sir William Walton: Symphony No. 2 (1960)

Claude Debussy: La mer (1905)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Mason Bates: Ford's Farm (2012)

Jennifer Higdon: Echo Dash (2012)

Franz Schubert: Sonata in a 'Arpeggione' (1824)

Ludwig van Beethoven: Rondo in B-Flat (1793)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 24 in c (1786)

Henry F. Gilbert: The Dance in Place Congo (1908)

Louis Moreau Gottschalk: Bamboula (1849)

Morton Gould: American Symphonette No. 2 (1938)

Antonín Dvorák: Polonaise in E-Flat (1879)

Henri Herz: Polonaise from Piano Concerto No. 8 (1873)

Alexander Glazunov: Slavonic Festival (1888)

Gabriel Fauré: Barcarolle No. 8 in D-Flat (1906)

Camille Saint-Saëns: Cello Concerto No. 1 in a (1872)

Vladimir Cosma: The Tall Blond Man with One Black Shoe: Main Theme (1972)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Modest Mussorgsky: Khovanshchina: Dance of the Persian Slaves (1873)

Robert Schumann: Papillons (1831)

Randy Edelman: Angels in the Outfield: Main Title (1994)

Alexandre Tansman: Foxtrot from 'Sonatine Transatlantique' (1930)

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Overture (1827)

Fernande Decruck: Finale from Suite for Harpsichord & Orchestra 'Les Trianons' (1946)

Ludwig van Beethoven: Scherzo from String Quartet No. 15 (1825)

Nikolai Rimsky-Korsakov: The Snow Maiden: Suite (1895)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andantino from Serenade No. 9 'Posthorn' (1779)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Horn Concerto No. 4 (1786)

Johann Sebastian Bach: Finale from Brandenburg Concerto No. 1 (1717)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Jean Sibelius: Scherzo & Finale from Symphony No. 2 (1902)

Charles Williams: While I Live: The Dream of Olwen (1947)

Charles Williams: The Apartment: Jealous Lover (1960)

Franz Schubert: Impromptu No. 1 in c (1828)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Joaquín Rodrigo: Concierto Andaluz (1967)

Florence Price: Symphony No. 4 in d (1945)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Fernande Decruck: Cello Concerto (1932)

Joseph Haydn: Symphony No. 46 in B (1772)

Bedrich Smetana: Má vlast: The High Castle (1879)

Johann Sebastian Bach: Toccata, Adagio & Fugue in C (1717)

Florent Schmitt: La tragédie de Salomé: Dance of the Pearls (1907)

Ermanno Wolf-Ferrari: The Jewels of the Madonna: Serenata (1911)

Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 3 in E-Flat (1787)

Sir William Walton: Façade - An Entertainment (1923)

Samuel Barber: Summer Music (1956)

Ralph Vaughan Williams: Romanza from Symphony No. 5 (1943)

23:00 QUIET HOUR

Ludwig van Beethoven: Für Elise (1810)

Joaquín Rodrigo: Distant Sarabande (1926)

Carl Philipp Emanuel Bach: Largo from Cello Concerto (1753)

Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Spirits (1762)

Antonín Dvorák: Poetic Tone Pictures: At the Old Castle (1889)

Camille Saint-Saëns: Andantino from Violin Concerto No. 3 (1880)

Felix Mendelssohn: Elijah: He Watching Over Israel (1846)

Joachim Raff: In the Twilight from Symphony No. 3 'Forest' (1869)

Johannes Brahms: Intermezzo in A (1892)

Antonín Dvorák: Cypress No. 9 (1887)