WCLV Program Guide 06-09-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Traditional, Ukrainian Shcho to za predivo (Oh, What a Wonder) Solomiya Ivakhiv, v; Lviv National Phil Sym Orch/S Khorovets

Skoryk, Myroslav Carpathian Rhapsody (2004) Solomiya Ivakhiv, v; Ukraine National Sym/Volodymyr Sirenko

Bortkiewicz, Serge Three Waltzes, Op 27 Pierre Huybregts, p

Bruch, Max Scottish Fantasy, Op. 46 Itzhak Perlman, v; Israel Phil/Zubin Mehta

Haydn, Franz Joseph Scottish Folksong, "The three captains," H XXXIa:264 Jamie MacDougall, t; Eisenstadt Haydn Trio

Handel, George Frideric L'Allegro, il Penseroso ed il Moderato Kate Royal, s; Ian Bostridge, t; Age of Enlightenment Orch/Harry Bicket

Telemann, Georg Philipp Two-Violin Concerto in G Micaela Comberti, v; Collegium Musicum 90/Simon Standage, v

Franceschini, Petronio Two-Trumpet Sonata in D Charles Geyer, Barbara Butler, tr's; Music of the Baroque Orch/T Wikman

Tchaikovsky, Peter String Serenade in C, Op. 48 Bavarian Radio Sym/Sir Colin Davis

Scriabin, Alexander Mazurkas, Op 25 Vladimir Sofronitski, p

Waxman, Franz Taras Bulba (1962) London Phil Orch/John Mauceri

Janácek, Leoš Taras Bulba (1925) North German Radio Sym Orch/John Eliot Gardiner

Gliere, Reinhold Taras Bulba (ballet, 1952) Odessa Phil/Hobart Earle

Waxman, Franz Carmen Fantasie Matthew Lipman, vi; Henry Kramer, p

Bizet, Georges Carmen Burning River Brass

Farrenc, Louise Douze Études Brillantes, Op. 41 Maria Stratigou, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Bach, Johann Sebastian Cantata No. 80, "Ein feste Burg is unser Gott" Netherlands Bach Collegium/Pieter Jan Leusink

Bach, Johann Sebastian Orchestra Suite No.2 in b minor, BWV 1067 Freiburg Baroque Orch/Gottfried von der Goltz

Couperin, François Pièces de clavecin, Bk 1 (1713): 5e ordre in A/a Carole Cerasi, hc

Mana-Zucca Badinage, Op. 288 Nanette Kaplan Solomon, p

Diamond, David Ballet, "Tom" (1936) Seattle Sym Orch/Gerard Schwarz

Price, Florence Preludes (1926-52) Josh Tatsuo Cullen, p

Fauré, Gabriel Requiem, Op 48 Cambridge Singers, London Sinfonia/John Rutter

Milhaud, Darius Chamber Symphony No. 3, Op. 71, "Serenade" Luxembourg Radio Orch/Darius Milhaud

Delalande, Michel-Richard Symphonies pour les Soupers du Roy (for the King's Supper) La Simphonie du Marais/Hugo Reyne

Gounod, Charles Symphony No. 2 in E-Flat St Martin's Academy/Neville Marriner

Gounod, Charles Romances sans paroles Roberto Prosseda, p

Bax, Arnold Cortège (1925) London Phil/Bryden Thomson

Moeran, Ernest John Two Pieces for Small Orchestra (1931-2) Ulster Orch/JoAnn Falletta

Saint-Saens, Camille Piano Trio No. 2 in e, Op. 92 Trio Latitude 41

Dondayne, Désiré Four-Trombone Suite Alessi, Hartman, Lawrence, Bollinger, tb

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 19 in g (1802)

Franz Schubert: Die Forelle (1817)

Gioacchino Rossini: Sinfonia di Bologna (1808)

Michael Torke: Bright Blue Music (1985)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Vienna Blood' (1873)

John Williams: Schindler's List: Main Theme (1993)

John N. Klohr: Billboard March (1901)

Sir Michael Tippett: Finale from Concerto for Double String Orchestra (1939)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 (1713)

Hector Berlioz: Béatrice et Bénédict: Je vais le voir (1862)

Kurt Atterberg: Suite No. 3 (1917)

Johannes Brahms: Waltz No. 10 (1865)

Roque Cordero: Eight Miniatures: Danzonete (1948)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 9 (1886)

Gabriel Fauré: Dolly Suite: Spanish Dance (1897)

Leonard Bernstein: Slava! [A Political Overture] (1977)

Traditional: Haste to the Wedding

Erich Wolfgang Korngold: The Adventures of Robin Hood: March of the Merry Men (1938)

Gregorian Chant: Pater Noster

Frédéric Chopin: Waltz No. 7 in c-Sharp (1838)

Leo Arnaud: Olympic Theme from 'Bugler's Dream' (1958)

Michael Praetorius: Terpsichore: Three Ballets à 4 (1612)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

George Frideric Handel: Rinaldo: Battle & March (1711)

Domenico Zipoli: Battaglia Imperiale (1700)

Robert Schumann: Cello Concerto in a (1860)

Franz Krommer: Scherzo & Finale from Symphony No. 2 (1802)

Carl Nielsen: Symphony No. 2 in b 'Four Temperaments' (1902)

Sir Edward Elgar: Introduction & Allegro for Strings (1905)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo in A (1782)

Ludwig van Beethoven: The Creatures of Prometheus: Finale (1801)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Giuseppe Verdi: Don Carlos: Ballet of the Queen (1883)

Igor Stravinsky: The Rite of Spring (1913)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

15:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Percy Grainger: Shepherd's Hey! (1913)

Percy Grainger: In Dahomey 'Cakewalk Smasher' (1909)

Sir Charles Villiers Stanford: Magnificat in B-Flat (1918)

Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet & Finale from Serenade No. 13 'Eine kleine Nachtmusik' (1787)

Robert Schumann: Konzertstück in F (1849)

John Barry: High Road to China: Suite (1983)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Otto Nicolai: The Merry Wives of Windsor: Overture (1849)

Carl Nielsen: Allegro from Symphony No. 4 'Inextinguishable' (1916)

James Newton Howard: Snow White and the Huntsman: Snow White (2012)

Cole Porter: Kiss Me, Kate: So in Love (1948)

Erich Wolfgang Korngold: The Sea Hawk: Suite (1940)

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 209: Sinfonia (1729)

Camille Saint-Saëns: Scherzo & Finale from Symphony No. 2 (1859)

Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto No. 3 (1801)

Franz Liszt: Paraphrase on Schumann's 'Widmung' (1848)

Franz Liszt: Hungarian Battle March (1875)

Ralph Vaughan Williams: The Wasps: Overture (1909)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Claude Pascal: Octet for Winds (1944)

Luigi Boccherini: Symphony No. 12 in D (1775)

Luigi Boccherini: Minuet from String Quintet (1775)

Ludwig van Beethoven: Scherzo & Finale from Symphony No. 2 (1802)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Antonín Dvorák: Symphony No. 5 in F (1875)

Morton Gould: Spirituals for String Choir & Orchestra (1941)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Antonín Dvorák: String Quartet No. 12 in F 'American' (1893)

Manuel de Falla: El amor brujo: Suite (1915)

Franz Liszt: Symphonic Poem No. 4 'Orpheus' (1854)

Carl Nielsen: Clarinet Concerto (1928)

George Frideric Handel: The Harmonious Blacksmith from Keyboard Suite No. 5 (1720)

Traditional Rapa Nui: Easter Island Song

Edward MacDowell: Suite No. 1: In a Haunted Forest (1893)

Johannes Brahms: Piano Quartet No. 1 in g (1861)

Ottorino Respighi: Rossiniana (1925)

Isaac Albéniz: Suite Española: Cuba (1886)

23:00 QUIET HOUR

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 13 (1783)

Florence Price: Andante from String Quartet No. 2 (1935)

Anton Rubinstein: Melody in F (1852)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Divertimento for Strings K 136 (1772)

Alexander Borodin: Andante from Symphony No. 1 (1867)

Richard Wagner: Siegfried: Forest Murmurs (1871)

George Gershwin: Lullaby for Strings (1919)

Thomas Tallis: Te lucis ante terminum à 5 (1575)

Robert Schumann: Scenes from Childhood: Of Foreign Lands and People (1838)

Peter Tchaikovsky: None But the Lonely Heart (1869)