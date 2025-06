WCLV Program Guide 06-05-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Mozart, Wolfgang Amadeus Church Sonata No. 10 in F, K. 244 Andras Viragh, o; Hungarian Chamber Orch/Alberto Santana

Mozart, Wolfgang Amadeus Violin Concerto No. 2 in D, K. 211 Verbier Festival Chamber Orch/Maxim Vengerov, v

Tailleferre, Germaine Harp Sonata (1957) Maria Graf, h

Saint-Saens, Camille Clarinet Sonata in E-Flat, Op. 167 Gary Gray, cl; Clifford Benson, p

Délibes, Léo Sylvia Philadelphia Orch/Eugene Ormandy

Dvorák, Antonín Rusalka, Op. 114 Yo-Yo Ma, vc; The Knights/Eric Jacobsen

Menter, Sophie Ungarische Zigeunerweisen (Concerto in Hungarian Style) Leslie Howard, p; Budapest Sym/Karl Anton Rickenbacher

Liszt, Franz Three Concert Etudes Daniil Trifonov, p

Klughardt, August Wind Quintet, Op 79 Westwood Wind Quintet

Chihara, Paul Bagatelles (2010) Quyhn Nguyen, p

British Trad Folksong, "Shallow Brown" Shirley-Quirk, br; Ambrosian Singers, English Chamber Orch/Britten

Krommer, Franz Oboe Concerto #1 in F, Op 37 Alex Klein, ob; Czech National Sym/Paul Freeman

Britten, Benjamin Two Insect Pieces Sara Watkins, ob; Osian Ellis, h

Britten, Benjamin King Arthur (incidental music for radio play) BBC Phil/Richard Hickox

Purcell, Henry King Arthur Notturna/Christopher Palameta

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Greene, Maurice Overture #2 in G Baroque Band/Garry Clarke

Avison, Charles Concerto grosso #9 in C, after Domenico Scarlatti Café Zimmermann

Ruehr, Elena The Scarlatti Effect (1997) Irina Muresanu, v; ; Jennifer Kloetzel, vc; Sarah Bob, p

Scarlatti, Domenico Clavier Sonata in g, Kk 60 (L 13) Scott Ross, hc

Glazunov, Alexander Violin Concerto in a, Op 82 David Oistrakh, v; Russian State Sym/Kiril Kondrashin

Scriabin, Alexander Four Preludes, Op 37 Vladimir Sofronitski, p

Wolf-Ferrari, Ermanno Il campiello (The Square) St Martin's Academy/Neville Marriner

Mozart, Wolfgang Amadeus String Quintet No. 6 in E-Flat, K. 614 Arthur Grumiaux, Ensemble

Halvorsen, Johann Air norvégien, Op 7 Dong-Suk Kang, v; Czechoslovak Radio Sym/Adrian Leaper

Grainger, Percy Scandinavian Suite (1902) Joel Moerschel, vc; Stephen Drury, p

Grieg, Edvard Lyric Pieces, Op. 43 Andrei Gavrilov, p

Marschner, Heinrich Hans Heiling Thomas Hampson, br; Munich Radio Orch/Fabio Luisi

Weber, Carl Maria von Piano Concerto #2 in E-Flat, Op 32 Gerhard Oppitz, p; Bavarian Radio Sym Orch/Colin Davis

Shostakovich, Dmitri Piano Trio No. 2 in e, Op. 67 Briggs Piano Trio

Moderne, Jacques Plaindre l'ennuy Ensemble Doulce Mémoire/Denis Raisin-Dadre

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Peter Tchaikovsky: Scherzo from Symphony No. 4 (1878)

Johannes Brahms: Rhapsody in b (1879)

Vassily Titov: The Angel Cried Out (1700)

Antonín Dvorák: Finale from Symphony No. 7 (1885)

Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Summer' Concerto (1725)

Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 1: Passo mezzo (1917)

Harry Warren: An Affair to Remember: Our Love Affair (1957)

Lt. Charles A. Zimmerman: March 'Anchors Aweigh' (1907)

Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet & Finale from Symphony No. 39 (1788)

Roger Quilter: As You Like It: Suite (1921)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 1: Les Toreadors (1875)

Charles Ives: Songs My Mother Taught Me (1895)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Death of Tybalt (1936)

François Couperin: Suite No. 24: Les Dars-homicides (1728)

Ottorino Respighi: Three Botticelli Pictures: La Primavera (1927)

Franz Schubert: Rondo in A 'Grand Rondeau' (1828)

Jorge Morel: Danza Brasileira (1970)

Johann Strauss Jr: Polka 'Come On In!' (1879)

Miklós Rózsa: Ben-Hur: Parade of the Charioteers (1959)

Benjamin Britten: The Young Person's Guide to Orchestra (1946)

George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1: Bourrée & Hornpipe (1717)

Jean Sibelius: Kuolema: Valse triste (1904)

Johannes Brahms: Lullaby (1868)

Giuseppe Verdi: Il trovatore: Anvil Chorus (1852)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Maurice Ravel: Jeux d'eau (1901)

Frédéric Chopin: Prelude No. 25 (1841)

Aram Khachaturian: Spartacus: Suite No. 1 (1956)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Sonata No. 16 in C 'For Beginners' (1788)

Luigi Cherubini: Symphony in D (1815)

Ron Nelson: Courtly Airs and Dances (1995)

Francis Poulenc: Suite Française after Claude Gervaise (1935)

Henri Rabaud: Suite Anglaise No. 2 (1917)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Richard Wagner: A Siegfried Idyll (1870)

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream Incidental Music (1842)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Aram Khachaturian: Gayaneh: Lullaby (1942)

Aram Khachaturian: Masquerade: Galop (1941)

George Szell: Lyric Overture (1921)

Richard Strauss: Andante for Horn & Piano (1888)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 13 (1783)

Johann Peter Emilius Hartmann: Symphony No. 1 in g (1836)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 6 (1853)

Maurice Ravel: Five Pieces for Children from 'Mother Goose' (1911)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Folk Dance (1936)

Franz Schubert: Heidenröslein (1815)

Aram Khachaturian: Gayaneh: Dance of the Rose Maidens (1942)

Frederic Hand: Odyssey (2002)

Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto No. 2 (1795)

Jean Sibelius: Tapiola (1926)

Miklós Rózsa: The Four Feathers: Sunstroke & River Journey (1939)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Jean Sibelius: Cortège (1905)

Peter Tchaikovsky: Finale from Symphony No. 2 'Ukrainian' (1880)

John Williams: Lincoln: The American Process (2012)

Richard Rodgers: The King and I: March of the Siamese Children (1951)

Johann Christian Bach: Piano Concerto in E-Flat (1770)

Antonín Dvorák: Czech Suite: Furiant (1878)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 25 (1786)

Charles Avison: Concerto Grosso No. 9 after Scarlatti (1743)

Olivier Messiaen: Vocalise from Concert à quatre (1991)

Albert Roussel: Divertissement (1906)

Alexander Glazunov: Wedding March (1889)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Anton Stamitz: Concerto for 2 Flutes (1785)

Georges Bizet: Carmen: Seguidilla 'Près des remparts de Séville' (1875)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 2: Gypsy Dance (1875)

Franz Schubert: Impromptu No. 9 in e-Flat (1828)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Sergei Prokofiev: Piano Concerto No. 3 in C (1921)

Juan Arriaga: Symphony in D (1825)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Camille Saint-Saëns: Symphony in A (1850)

Giuseppe Verdi: Don Carlos: Ballet of the Queen (1883)

Robert Schumann: Allegro in b (1831)

Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 3 (1806)

Maurice Ravel: Jeux d'eau (1901)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 6 (1853)

Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Guitars (1720)

Sir Arthur Bliss: Miracle in the Gorbals (1944)

Antonio Salieri: Symphony in D 'Name Day' (1775)

Jean Roger-Ducasse: Au jardin de Marguerite (1909)

23:00 QUIET HOUR

Franz Schubert: Andante from Symphony No. 5 (1816)

Johann Sebastian Bach: St. John Passion: Chorus 'Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine' (1724)

Traditional: Scarborough Fair

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Flute Concerto No. 1 (1778)

Claude Debussy: Pastorale from Sonata for Flute, Viola & Harp (1915)

Frédéric Chopin: Waltz No. 9 in A-Flat 'L'adieu' (1835)

Igor Stravinsky: The Firebird: Round Dance of the Princesses (1910)

Alberto Hemsi: Meditation in Armenian Style (1925)

Sir John Stevenson: The Last Rose of Summer (1813)

Stephen Foster: Beautiful Dreamer (1864)