WCLV Program Guide 06-06-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Borodin, Alexander Scherzo in E Marco Rapetti, p; Giampaolo Nuti, p

Borodin, Alexander Prince Igor Berlin Phil/Sir Simon Rattle

Huang, An-Lun Saibei Suite #2 Chicago Sinfonietta/Mei-Ann Chen

Sheng, Bright Black Swan (after Brahms) (2006) Seattle Sym/Gerard Schwarz

Brahms, Johannes Clarinet Trio in a, Op 114 David Shifrin, cl; David Finckel, vc; Wu Han, p

Brahms, Johannes Seven Songs, Op 95 Edith Mathis, s; Gérard Wyss, p

Joplin, Scott Bethena: A Concert Waltz William Bolcom, p

Bach, Johann Sebastian Brandenburg Concerto No. 4 in G, BWV 1049 Berlin Academy for Ancient Music

Beethoven, Ludwig van String Quartet #12 in E-Flat, Op 127 Hagen String Quartet

Paisiello, Giovanni Il Mondo della Luna Monteverdi Conservatory Orch/Fabio Neri

Jadin, Hyacinthe Overture in F Wallace Collection/John Wallace

Jadin, Hyacinthe Piano Sonata in F, Op 5/3 Nicholas Fuller, forte-p

Berlioz, Hector Béatrice et Bénédict London Phil/Zubin Mehta

Farrenc, Louise Douze Études Brillantes, Op. 41 Maria Stratigou, p

Barber, Samuel Symphony No. 1, Op. 9 St Louis Sym/Leonard Slatkin

Barber, Samuel Souvenirs, Op. 28 Lara Downes, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Castelnuovo-Tedesco, Mario Julius Caesar, Op. 78 West Australian Sym Orch/Andrew Penny

Rózsa, Miklós Julius Caesar Film Score National Phil/Bernard Herrmann

Williams, John Harry Potter and the Sorcerer's Stone film music City of Prague Phil/James Fitzpatrick

Korngold, Erich Wolfgang Violin Concerto in D, Op. 35 Glenn Dicterow, v; New York Phil/David Robertson

Korngold, Erich Wolfgang Song, "Abendlandschaft" Konrad Jarnot, br; Reinild Mees, p

Debussy, Claude L'isle joyeuse Alexandra Silocea, p

Debussy, Claude Children's Corner Suite Ensemble Wien-Berlin

Debussy, Claude Danse (Tarantelle styrienne) Quebec Sym/Yoav Talmi

Debussy, Claude Danses sacrée et profane Lisa Wellbaum, h; Cleveland Orch/Pierre Boulez

Mendelssohn, Felix Symphony No. 4 in A, Op. 90, "Italian" Hanover Band/Roy Goodman

Mendelssohn, Felix Songs Without Words, Op 102 Horn Club of Los Angeles

Schubert, Franz Die schöne Müllerin, D 795 Alexandra Silocea, p

Schubert, Franz Die schöne Müllerin, D 795 Vladimir Ashkenazy, p

Schubert, Franz Die schöne Müllerin, D 795 Barbara Moser, p

Schubert, Franz Morgengrüss from "Die schöne Müllerin" Stephen Hough, p

Weber, Carl Maria von Polonaise brillante (after Weber's Polacca brillante, Op 72) Joel Fan, p; Northwest Sinfonietta/Christophe Chagnard

Liszt, Franz A Faust Symphony (1854-57) Chicago Sym Orch/Sir Georg Solti

Stokem, Johannes De Brunette Fretwork Viol Consort

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Johann Sebastian Bach: English Suite No. 3: Gavottes (1715)

Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Divertimento for Strings K 136 (1772)

George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks: Overture (1749)

Frédéric Chopin: Prelude No. 3 (1839)

Antonio Vivaldi: Cello Concerto in B-Flat (1720)

Monty Norman: James Bond Theme (1962)

Carl Philipp Emanuel Bach: Trio Sonata in b (1747)

Mick Jagger/Keith Richards: Paint It Black / Sympathy for the Devil (1966/1968)

E. E. Bagley: National Emblem March (1906)

Jean Sibelius: Scène de ballet (1891)

Aram Khachaturian: Gayaneh: Suite (1942)

Aaron Copland: Rodeo: Saturday Night Waltz (1942)

Giuseppe Verdi: Nabucco: Chorus of the Hebrew Slaves (1841)

Claude Debussy: Sarabande & Danse (1922)

Nino Rota: The Godfather: Love Theme (1972)

Christian Sinding: Rustles of Spring (1896)

Frédéric Chopin: Impromptu No. 3 in G-Flat (1842)

George Gershwin: Shall We Dance: Final Ballet 'Watch Your Step!' (1937)

William Grant Still: Pastorela (1946)

Vasily Kalinnikov: Finale from Symphony No. 1 (1895)

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Scherzo (1842)

Jerome Moross: The Big Country: Theme (1958)

Benjamin Britten: A Simple Symphony (1934)

Judy Collins: Albatross (1967)

Juan Marcolini: La dicha en la desgracia: Overture (1765)

Franz Liszt: Soirées de Vienne: Valse-Caprice No. 6 (1852)

Léo Delibes: Coppélia: Swanilda's Waltz (1870)

Dmitri Shostakovich: Festive Overture (1954)

Joseph Brackett: Simple Gifts (1848)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

John Field: Rondo from Piano Sonata No. 1 (1801)

Sir Hamilton Harty: The Fair Day from 'An Irish Symphony' (1904)

Aram Khachaturian: Gayaneh: Suite No. 3 (1942)

William Boyce: Symphony No. 8 in d (1760)

Alan Hovhaness: Symphony No. 50 'Mount St. Helens' (1982)

Franz Schubert: Rosamunde: Overture (1820)

Camille Saint-Saëns: Barcarolle (1897)

Joaquín Rodrigo: Adagio from Concierto de Aranjuez (1939)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Hector Berlioz: The Damnation of Faust: Suite (1846)

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 4 in G (1806)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Aram Khachaturian: Masquerade: Waltz (1941)

Aram Khachaturian: Gayaneh: Lesghinka (1942)

Richard Strauss: Burleske (1886)

Alexander Zemlinsky: Humoreske for Winds (1941)

Fernande Decruck: Finale from Suite for Harpsichord & Orchestra 'Les Trianons' (1946)

Robert Schumann: Carnaval (1835)

Ottorino Respighi: Fantasia slava (1903)

Ferruccio Busoni: Comedy Overture (1897)

Giuseppe Martucci: Notturno (1891)

Aaron Copland: Old American Songs Set No. 2: Ching-A-Ring Chaw (1952)

Aaron Copland: Old American Songs Set No. 2: The Golden Willow Tree (1952)

Leonard Bernstein: On the Town: Suite (1944)

Peter Tchaikovsky: The Seasons: March 'Song of the Lark' (1876)

Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 1 in E-Flat (1803)

Sir William Walton: Richard III: Prelude & Coronation (1955)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Vincenzo Bellini: Oboe Concerto in E-Flat (1823)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 10 in G (1799)

George Frideric Handel: Xerxes: Largo 'Ombra mai fu' (1738)

Fernande Decruck: Suite of Waltzes 'The Bell Towers of Vienna' (1935)

Franz Schubert: Finale from Symphony No. 4 'Tragic' (1816)

Ludwig van Beethoven: Finale from Symphony No. 2 (1801)

Johan Wagenaar: Waltz Cycle 'Vienna in 3/4 Time' (1929)

Franz Schubert: Andante from Piano Trio No. 2 (1827)

Aram Khachaturian: Masquerade: Nocturne (1941)

Aram Khachaturian: Finale from Violin Concerto (1940)

Glenn Gould: So You Want to Write a Fugue? (1963)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Joseph Haydn: String Quartet No. 13 in G (1769)

Woody Guthrie: This Land is Your Land (1940)

Sergei Taneyev: Finale from Piano Trio (1908)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Alan Hovhaness: Symphony No. 66 'Hymn to Glacier Peak' (1992)

Aram Khachaturian: Violin Concerto in d (1940)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Vincent Persichetti: Symphony No. 6 'Symphony for Band' (1956)

Aaron Copland: Eight Poems of Emily Dickinson (1950)

Nicolas Flagello: Serenata per Orchestra (1968)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 17 in G (1772)

Leopold Mozart: Symphony in G (1767)

Michael Haydn: Symphony No. 32 in D (1786)

Daniel Auber: Fra Diavolo: Overture (1830)

Frédéric Chopin: Piano Concerto No. 1 in e (1830)

Johann Sebastian Bach: Violin Concerto No. 2 in E (1723)

Franz Liszt: Liebestraum No. 3 (1850)

23:00 QUIET HOUR

Ralph Vaughan Williams: Fantasia on a Theme by Thomas Tallis (1910)

Joseph Haydn: Adagio from Symphony No. 43 'Mercury' (1771)

Claude Debussy: Preludes Book 1: The Girl with the Flaxen Hair (1910)

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 5: Nocturne (1891)

Anton Webern: Langsamer Satz (1905)

Jacques Offenbach: The Tales of Hoffmann: Barcarolle (1881)

George Frideric Handel: Berenice: Andante larghetto (1737)

Martin Mailman: Autumn Landscape (1954)

Robert Schumann: Widmung (Dedication) (1840)

Manuel Ponce: Por ti mi corazón (1926)