WCLV Program Guide 06-11-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Destouches, André Cardinal Ballet, Les Elements Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood

Bach, Johann Sebastian Chaconne in d minor Anna Shelest, p

Hummel, Johann Nepomuk Adagio and Variations in f, Op 102 Alex Klein, ob; Czech National Sym/Paul Freeman

Kay, Ulysses Fantasy Variations Vienna Radio Sym/Arthur Fagen

Ives, Charles Scherzo, "Holding your Own" (1904-14) Emerson String Quartet

Weiss, Sylvius Leopold Lute Partita in G Hopkinson Smith, l

Haydn, Franz Joseph Symphony No. 81 in G Accademia Bizantina/Ottavio Dantone

Bliss, Arthur Oboe Quintet Gordon Hunt, ob; Tale String Quartet

Bliss, Arthur War in the Air BBC Phil/Rumon Gamba

Messager, Andre Solo de concours Michael Collins, cl; Noriko Ogawa, p

Fauré, Gabriel Morceau de concours Steven Isserlis, vc; Thomas Adés, p

Rabaud, Henri Solo de concours, Op 10 Michael Collins, cl; Noriko Ogawa, p

Fauré, Gabriel Morceau de concours Michel Debost, f; Jean-Philippe Collard, p

Dvorák, Antonín Legends, Op 59 Bournemouth Sym Orch/José Serebrier

Thompson, Richard Prelude No. 5 Richard Thompson, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Widor, Charles Marie Organ Symphony #5 in F, Op 42/1 Chicago Brass Quintet, Paul Van der Weele, o

Piston, Walter Prelude and Allegro David Schrader, o; Grant Park Orch/Carlos Kalmar

Bach, Johann Sebastian Cantata No. 140, "Wachet auf, ruft uns die Stimme (Sleepers Wake)" Empire Brass; Douglas Major, o

Mendelssohn, Felix Kinderstücke, Op 72 Daniel Barenboim, p

Mendelssohn, Felix String Octet in E-Flat, Op 20 St Paul Chamber Orch/Pinchas Zukerman

Mendelssohn, Fanny Piano Piece in c Sontraud Speidel, p

Wood, Haydn Moods Suite Michael Stairs, p

Haydn, Josef String Quartet in G, Op 64/4 American String Quartet

Halffter, Rodolfo Don Lindo de Almeria Madrid Comunidad Orch/José Ramon

Halffter, Ernesto Two "Esquisses Symphoniques (Symphonic Sketches)" Gran Canaria Phil/Adrian Leaper

Sor, Fernando Divertissement, Op 23 Adam Holzman, g

Matteis, Nicola Sett of Ayres in F Palladian Ensemble

Asioli, Bonifacio Piano Sonata in C, Op 8/2 Vladimir Pleshakov, p

Mussorgsky, Modest Pictures at an Exhibition Montreal Sym Orch

Mussorgsky, Modest Pictures at an Exhibition Richard Jackman, g; Jan Zacek, g

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Joseph Hellmesberger Sr: Ball Scene (1870)

Johann Strauss Jr: Indigo and the 40 Thieves: Ballet Music (1871)

Joseph Haydn: Finale from Piano Sonata No. 47 (1776)

Ottorino Respighi: Belfagor Overture (1925)

Antonio Vivaldi: Concerto for 4 Violins in b 'L'Estro Armonico' (1711)

George Frideric Handel: Jephtha: When His Loud Voice (1752)

Hoyt Curtin: The Flintstones: Theme (1961)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 2: March of the Smugglers (1875)

George Gershwin: Finale from Piano Concerto (1925)

Hershy Kay: Cakewalk: Three Dances (1951)

Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 6 'Zapateado' (1880)

Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Overture (1791)

Richard Wagner: Tannhäuser: Pilgrims' Chorus (1845)

Frederick Delius: Late Swallows (1919)

Johannes Brahms: Rhapsody in E-Flat (1892)

Marjan Mozetich: Unfolding Sky (1996)

Antonín Dvorák: Waltz from Serenade for Strings (1875)

Johannes Brahms: Rondo from Piano Quartet No. 1 (1861)

Leroy Anderson: Song of the Bells (1953)

Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dance No. 2 'Waltz' (1940)

Vincent Youmans: No, No, Nanette: Tea for Two (1924)

Frank Bennett: West Side Variants (1993)

Domenico Scarlatti: Sonata in d (1750)

Johann Sebastian Bach: Well-Tempered Clavier Bk.1: Prelude & Fugue No. 21 (1722)

Joseph Haydn: String Quartet No. 55 (1793)

Samuel Coleridge-Taylor: Deep River (1905)

Aram Khachaturian: Gayaneh: Sabre Dance (1942)

Richard Wagner: Götterdämmerung: Siegfried's Funeral March (1874)

Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Troika (1934)

Marin Marais: Alcyone: Sailors' March & Two Airs from Act 3 (1706)

Gabriela Montero: Improvisation on 'Happy Birthday' (2007)

Howard Blake: Andante from Flute Concerto (1996)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Richard Strauss: Rondo from Horn Concerto No. 2 (1942)

Richard Strauss: Morgen! (1894)

Luigi Boccherini: Symphony No. 5 in C (1771)

Muzio Clementi: Minuetto Pastorale (1800)

William Bolcom: Graceful Ghost Rag (1970)

Richard Strauss: Piano Sonata in b (1881)

Max Bruch: March from Serenade for Violin & Orchestra (1900)

Ralph Vaughan Williams: Norfolk Rhapsody No. 2 (1906)

Michael W. Balfe: The Bohemian Girl: Overture (1843)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Richard Strauss: Der Rosenkavalier: Suite (1911)

Maurice Ravel: Menuet antique (1895)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Weiss, Sylvius Leopold Lute Partita in G Hopkinson Smith, l

Haydn, Franz Joseph Symphony No. 81 in G Accademia Bizantina/Ottavio Dantone

Bliss, Arthur Oboe Quintet Gordon Hunt, ob; Tale String Quartet

Bliss, Arthur War in the Air BBC Phil/Rumon Gamba

Messager, Andre Solo de concours Michael Collins, cl; Noriko Ogawa, p

Fauré, Gabriel Morceau de concours Steven Isserlis, vc; Thomas Adés, p

Rabaud, Henri Solo de concours, Op 10 Michael Collins, cl; Noriko Ogawa, p

Fauré, Gabriel Morceau de concours Michel Debost, f; Jean-Philippe Collard, p

Dvorák, Antonín Legends, Op 59 Bournemouth Sym Orch/José Serebrier

Thompson, Richard Prelude No. 5 Richard Thompson, p

15:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

George Gershwin: Tip-Toes: Overture (1925)

George Gershwin: Strike Up the Band: Strike Up the Band (1927)

Richard Strauss: Till Eulenspiegel's Merry Pranks (1895)

Ludwig van Beethoven: Andante from Piano Sonata No. 15 'Pastoral' (1801)

Adalbert Gyrowetz: Symphony in E-Flat (1790)

Sir William Walton: Spitfire Prelude & Fugue (1942)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Camille Saint-Saëns: Tarantelle in a (1857)

Richard Strauss: Don Juan (1888)

John Williams: Star Wars: Main Title (1977)

Franz Schubert: Scherzo from Piano Sonata No. 21 (1828)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Symphony No. 40 (1788)

Isaac Albéniz: The Magic Opal: Act 2 Prelude & Ballet (1892)

Stephen Griebling: Queensmere: December 1964 (1987)

Luigi Cherubini: Minuet & Finale from Symphony in D (1815)

Frédéric Chopin: Mazurka No. 13 in a (1834)

Wolfgang Amadeus Mozart: Fantasia in d (1782)

Mario Castelnuovo-Tedesco: Finale from Concerto Italiano (1924)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Richard Strauss: Don Juan (1888)

Carl Teike: March 'Old Comrades' (1889)

Leo Arnaud: Three Fanfares (1958/1979)

Ernö Dohnányi: Symphonic Minutes (1933)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Pablo de Sarasate: Carmen Fantasy (1883)

Richard Strauss: Symphonia Domestica (1903)

20:00 OVATIONS: Akron Symphony, Christopher Wilkins, conductor; Felicia Moore, soprano; Renée Tatum, mezzo-soprano; Timothy Culver, tenor; Donnie Ray Albert, bass-baritone; Akron Symphony Chorus, University of Akron Concert Choir

Giuseppe Verdi: Requiem

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – featuring Cleveland area musician John McLaughlin Williams

George Frederick McKay: Harbor Narrative (1934)

Quincy Porter: Blues Lointains (1928)

George Frederick McKay: From a Moonlit Ceremony (1945)

23:00 QUIET HOUR

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 21 (1785)

Peter Tchaikovsky: Romance (1869)

Carlos Gomes: Largo from Sonata for Strings (1894)

Robert Fuchs: Adagio from Serenade No. 4 (1895)

Sergei Rachmaninoff: All-Night Vigil: Rejoice, O Virgin (1915)

Antonín Dvorák: Andante from String Quintet No. 2 (1875)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 1: Intermezzo (1875)

César Franck: Prelude, Fugue & Variation (1862)

Johann Sebastian Bach: Largo from Concerto for 2 Violins (1723)

Gary Schocker: Hypnotized: Together (2013)