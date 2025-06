WCLV Program Guide 06-10-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Coleridge-Taylor, Samuel Twenty-Four Negro Melodies, Op. 59 David Shaffer-Gottschalk, p

Coleridge-Taylor, Samuel Petite Suite de Concert Chicago Sinfonietta/Paul Freeman

Haydn, Franz Joseph Divertimento a 3 in E-Flat, H IV:5 Hermann Baumann, fh; Gewandhaus String Quartet

Mozart, Wolfgang Amadeus Piano Concerto No. 23 in A, K. 488 English Chamber Orch/Daniel Barenboim, p

Scarlatti, Domenico Clavier Sonata in C, Kk 159 (L 104) Daniel Barenboim, p

Schubert, Franz Song, "Wiegenlied," D 867 Christine Schäfer, s; Graham Johnson, p

Schubert, Franz Symphony No. 3 in D, D. 200 New York Phil/Kurt Masur

Falla, Manuel de The Three-Cornered Hat Boston Pops/Arthur Fiedler

Scarlatti, Domenico Sonata in e, Kk 402 Stephen Marchionda, g

Scarlatti, Domenico Clavier Sonata in G, Kk 103 (L 233) Hédi Salànki, hc

Rachmaninoff, Sergei Fourteen Songs, Op. 34 Lisa Batiashvili, v; Hélène Grimaud, p

Haydn, Franz Joseph Violin and Clavier Concerto in F, H XVIII:6 Anton Holzapfel, o; Susanna Scholz, v; dolce risonata/Florian Wieninger

Brahms, Johannes Hungarian Dances Itzhak Perlman, v; Vladimir Ashkenazy, p

Martinu, Bohuslav Concerto for violin and piano (1910) Bohuslav Matousek, v; Karel Kosarek, p; Czech Phil/Christopher Hogwood

Kapralova, Viteslava April Preludes, Op 13 Antonio Oyarzábal, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Larsen, Libby Deep Summer Music Colorado Sym/Marin Alsop

Higdon Blue Cathedral Atlanta Sym Orch/Robert Spano

Farrenc, Louise Douze Études Brillantes, Op. 41 Maria Stratigou, p

Franck, César Violin Sonata in A Gil Shaham, v; Gerhard Oppitz, p

Godard, Benjamin Chanson du berger Tassis Chritoyannis, br; Jeff Cohen, p

Rodrigo, Joaquín Serenata Española (1931) Gregory Allen, p

Sanz, Gaspar Suite in e Chatham Baroque

Mendelssohn, Felix Symphony No. 3 in a minor, Op. 56, "Scottish" London Sym Orch/José Serebrier

Ligeti, György Capriccio #2 (1947) N/A

Madetoja, Leevi "Elegy" Turku Phil/Jorma Panula

Sibelius, Jean "Finlandia," Op. 26 Estonian National Male Cho & Sym/Paavo Järvi

Elgar, Edward "Polonia," Op 76 Munich Sym/Douglas Bostock

Kossovits, Jozsef József "Hungaria" Quartetto Gelato

Casella, Alfredo "Italia", Op 11 BBC Phil/Gianandrea Noseda

Casella, Alfredo "Pupazzetti" (1915) David Bradshaw, Cosmo Buono, p

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

George Gershwin: Funny Face: Overture (1927)

Giovanni Gabrieli: Magnificat à 12 (publ.1615)

Marie-Auguste Durand: Waltz No. 1 in E-Flat (1870)

Johann Joachim Quantz: Flute Concerto No. 29 (1750)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Vienna Blood' (1873)

Franz von Suppé: Light Cavalry: Overture (1866)

Gabriel Pierné: March of the Little Lead Soldiers (1887)

Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from String Quartet No. 4 (1773)

Maurice Ravel: La valse (1920)

Hildegard von Bingen: Ave Maria, O auctrix vite (1150)

Johann Pachelbel: Three Magnificat Fugues (1700)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 18 (1880)

Michael Daugherty: Metropolis Symphony: Mxyzptlk (1988)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 8 (1878)

Dmitri Shostakovich: Ballet Suite No. 3: Galop (1952)

Sir Edward Elgar: March of the Mogul Emperors (1911)

Frédéric Chopin: Prelude No. 17 in A-Flat (1839)

Miklós Rózsa: Ben-Hur: Parade of the Charioteers (1959)

Anatoly Liadov: Polonaise No. 2 (1902)

Edvard Grieg: Peer Gynt: In the Hall of the Mountain King (1876)

Gilbert & Sullivan: The Pirates of Penzance: A Modern Major General (1879)

Johann Sebastian Bach: Anna Magdalena Notebook: Musette (1725)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Leopold Kozeluch: Minuet from Piano Concerto No. 6 (1786)

Jan Václav Vorísek: Impromptu No. 3 (1820)

Carl Maria von Weber: Piano Concerto No. 2 in E-Flat (1816)

Carl Maria von Weber: Turandot: Overture (1809)

Thomas Arne: Symphony No. 1 in C (1767)

William L. Dawson: Negro Folk Symphony (1934)

Louis Moreau Gottschalk: The Union (1862)

Edward MacDowell: Hamlet and Ophelia (1885)

Scott Joplin: Treemonisha: Overture (1911)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Richard Wagner: Tristan und Isolde: Prelude & Liebestod (1859)

Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition (1874)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Ralph Vaughan Williams: Fantasia on 'Greensleeves' (1934)

Ralph Vaughan Williams: Just as the Tide was Flowing (1913)

Franz Berwald: Grand Septet in B-Flat (1818)

Wolfgang Amadeus Mozart: Variations on Sarti's 'Come un agnello' (1784)

Felix Mendelssohn: Octet for Strings in E-Flat (1825)

Remo Giazotto: Albinoni's Adagio for Strings & Organ (1957)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 6 (1710)

Arvo Pärt: Da pacem Domine (2004)

Antonín Dvorák: Humoresque No. 2 (1894)

Vincenzo Tommasini: The Good-Humored Ladies: Presto (1917)

Gordon Jacob: Trio for Flute, Oboe & Piano (1958)

Charles Ives: Finale from Symphony No. 2 (1902)

Ottorino Respighi: Three Botticelli Pictures (1927)

Frederick Hollander: Sabrina: Main Title & 'The Larrabee Estate' (1954)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Camille Saint-Saëns: Danse macabre (1874)

Richard Wagner: Parsifal: Act 1 Prelude (1882)

Frederick Loewe: My Fair Lady: Main Title (1964)

Francis Poulenc: Mouvements perpétuels (1918)

Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Piano Concerto No. 9 in E-Flat (1777)

Giuseppe Verdi: Alzira: Prelude (1845)

Ivor Gurney: War Elegy (1920)

Robert Schumann: First movement from Symphony No. 4 (1851)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 8 in D-Flat (1835)

Johann Sebastian Bach: Fugue in C from 'Toccata, Adagio & Fugue' (1717)

Erich Wolfgang Korngold: The Private Lives of Elizabeth & Essex: Overture (1939)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Ludwig van Beethoven: Ode to Joy from Symphony No. 9 'Choral' (1823)

Percy Grainger: Mock Morris (1911)

Percy Grainger: Handel in the Strand (1930)

Franz Waxman: Fantasie on Wagner's 'Tristan und Isolde' (1946)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Ralph Vaughan Williams: Five Variants of 'Dives & Lazarus' (1939)

Sir Arnold Bax: Symphony No. 7 (1939)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3 (1884)

Francis Poulenc: Concerto for Organ, Strings & Timpani (1938)

Franz Liszt: Years of Pilgrimage, 1st Year: Vallée d'Obermann (1854)

Luigi Boccherini: Guitar Quintet No. 4 in D 'Fandango' (1799)

Jennifer Higdon: Joy Ride from Harp Concerto (2018)

Takuma Itoh: Kohola Sings (2021)

Carl Maria von Weber: Peter Schmoll: Overture (1802)

Leopold Stokowski: Symphonic Synthesis from Wagner's 'Tristan und Isolde' (1938)

Johannes Brahms: Variations on a Theme by Paganini (1863)

Gustav Mahler: Adagietto from Symphony No. 5 (1902)

23:00 QUIET HOUR

Antonín Dvorák: Largo from Symphony No. 9 'New World' (1893)

Ludwig van Beethoven: Romance No. 2 in F (1802)

Samuel Coleridge-Taylor: Sometimes I Feel Like a Motherless Child (1905)

Isaac Albéniz: Barcarola 'Mallorca' (1891)

Howard Hanson: Andante from Symphony No. 2 'Romantic' (1930)

William Grant Still: Violin Suite: Mother and Child (1943)

Edvard Grieg: Peer Gynt: Ingrid's Lament (1876)

Jean Sibelius: Andante festivo (1924)

Gabriel Fauré: Dolly Suite: Dolly's Garden (1897)