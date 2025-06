WCLV Program Guide 06-04-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Lanier, Sidney Blackbirds Paula Robison, f; Samuel Sanders, p

Beach, Amy Two Piano Pieces, Op 92 Joanne Polk, p

Respighi, Ottorino The Birds (Gli uccelli) Australian Chamber Orch/Christopher Lyndon Gee

Gál, Hans Cello Concerto, Op 67 Antonio Meneses, vc; Northern Sinfonia/Claudio Cruz

Duport, Jean-Louis Etude #7 in g Janos Starker, vc Parnassus PACD-97-008 The Road To Cello Playing 1:32

Glinka, Mikhail Song, The Lark Evgeny Kissin, p

Shostakovich, Dmitri Piano Concerto No. 1 in C minor, Op. 35 Yevgeny Kissin, p; Moscow Virtuosi/Vladimir Spivakov

Mendelssohn, Felix Trumpet Overture, Op 101 London Sym Orch/Claudio Abbado

Mendelssohn, Fanny Piano Sonata in g Anna Shelest, p

Mendelssohn, Fanny Six Songs, Op. 7 Emmanuel Pahud, f; Eric Le Sage, p

Grieg, Edvard Lyric Pieces, Op. 62 St. Martin's Academy/Neville Marriner

Grondahl, Agathe Backer Trois morceaux, Op 15 Natalia Strelchenko, p

Grieg, Edvard Lyric Pieces, Op. 47 Emil Gilels, p

Beethoven, Ludwig van Piano Trio no.6 in B-Flat, Op.97, "Archduke" Emil Gilels, p; Leonid Kogan, v; Mstislav Rostropovich, vc

Rameau, Jean-Philippe Les fêtes d'Hébé Monteverdi Orch/John Eliot Gardiner

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Coleman, Valerie Portraits of Langston (2007) Demarre McGill, f; Anthony McGill, cl; Michael McHale, p

Danzi, Franz Sinfonia Concertante in B-Flat, Op 41 Demarre McGill, f; Anthony McGill, cl; Chicago Youth Sym/Allen Tinkham

Danzi, Franz Der Berggeist Christian Immler, br; Stuttgart Chamnber Orch/Frieder Bernius

Weber, Carl Maria von Abu Hassan Hanover Band/Roy Goodman

Larsen, Libby Symphony #4, String Symphony (1998) Scottish Chamber Orch/Joel Revzen

Grondahl, Agathe Backer Six Fantasy Pieces, Op 66 Natalia Strelchenko, p

Handel, George Frideric Coronation Anthem, "Zadok the Priest" Christ Church Cathedral Choir/Stephen Darlington

Elgar, Edward Coronation March, Op 65 (1911) BBC Phil/Sir Andrew Davis

Handel, George Frideric Coronation Anthem, "Let Thy Hand Be Strengthened" Westminster Abbey Choir, English Concert/Simon Preston

Mendelssohn, Felix Piano Trio No. 1 in d, Op 49 Kalichstein-Laredo-Robinson Trio

Des Prez, Josquin Adieu mes amours Fretwork Viol Consort

Sauguet, Henri Les Caprices de Marianne Natalie Dessay, s; Monte Carlo Phil/Patrick Fournillier

Sauguet, Henri Les Forains (1945) Lamoureux Orch/Henri Sauguet

Haydn, Franz Joseph String Quartet in d, Op. 103 (incomplete) Takacs String Quartet

Graf, Friedrich Hartmann Two-Flute Quartet #2 in D Ensemble Schönbrunn

Ibert, Jacques Divertissement (1930) Ulster Orch/Yan Pascal Tortelier

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Franz Lehár: The Merry Widow: Sirens of the Ball Waltzes (1905)

Herbert Howells: Suite for Orchestra: Overture 'The B's' (1914)

William Byrd: Venite exultemus (1607)

Fernande Decruck: Suite of Waltzes 'The Bell Towers of Vienna' (1935)

José Padilla: El relicario (1918)

Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto No. 5 'Emperor' (1809)

Wolfgang Amadeus Mozart: The Impresario: Overture (1786)

John Philip Sousa: March 'El Capitán' (1896)

Richard Rodgers: Carousel: Waltz (1945)

Giacomo Puccini: Three Minuets (1892)

Joaquín Rodrigo: Soleriana: Passepied (1953)

Johann Joachim Quantz: Arioso from Flute Concerto (1750)

Mikhail Ippolitov-Ivanov: Caucasian Sketches Suite No. 1: In the Mountain Pass (1894)

Pablo de Sarasate: Gavota de Mignon (1870)

David Rose: Holiday for Strings (1943)

Ramin Djawadi: Game of Thrones: Suite (2011)

Johann Christian Bach: Symphony for Double Orchestra in D (1781)

George Frideric Handel: Finale from Organ Concerto No. 13 (1739)

Domenico Zipoli: Trio Sonata in F (1700)

Dmitri Shostakovich: Finale from Symphony No. 5 (1937)

Peter Tchaikovsky: Waltz from Serenade for Strings (1880)

Erich Wolfgang Korngold: The Adventures of Robin Hood: March of the Merry Men (1938)

Peter Rasmussen: Wind Quintet in F (1896)

Eric Coates: By the Sleepy Lagoon (1930)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 1 (1875)

Ernö Dohnányi: Suite in f-Sharp: Rondo (1909)

Giovanni Gabrieli: Canzoni e Sonate: Canzon 13 (1615)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Wolfgang Amadeus Mozart: Così fan tutte: Overture (1789)

Wolfgang Amadeus Mozart: Così fan tutte: Soave sia il vento (1789)

Jean Sibelius: Belshazzar's Feast Suite (1906)

Carl Nielsen: Aladdin Suite: Oriental March (1919)

Benedetto Marcello: Concerto a cinque in e (1708)

Richard Strauss: Le Bourgeois Gentilhomme Suite (1918)

Ludwig van Beethoven: Fantasy in G (1809)

Franz Schubert: Fierrabras: Overture (1823)

Johann Nepomuk Hummel: Rondo from Piano Trio No. 4 (1815)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Ludwig van Beethoven: Gloria from 'Missa Solemnis' (1823)

Sergei Prokofiev: Alexander Nevsky (1939)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Antonín Dvorák: Rusalka: Polonaise (1900)

Modest Mussorgsky: Boris Godunov: Polonaise (1869)

Johann Christoph Friedrich Bach: Symphony No. 20 in B-Flat (1790)

David Diamond: Rounds for String Orchestra (1944)

Robert Schumann: Piano Concerto in a (1845)

Peter Tchaikovsky: Sérénade mélancolique (1875)

Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Spring' Concerto (1725)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Quartet No. 1 (1785)

Ruperto Chapì: La Revoltosa: Prelude (1897)

Pietro Mascagni: Cavalleria rusticana: Intermezzo (1890)

Richard Strauss: Der Rosenkavalier: Suite, Part 2 (1911)

Antonio Vivaldi: L'Incoronatione di Dario: Sinfonia (1717)

Johann Nepomuk Hummel: Trumpet Concerto in E-Flat (1804)

Bernard Herrmann: Beneath the 12 Mile Reef: The Sea & The Lagoon (1953)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

John Bull: In Nomine IX (1612)

Muzio Clementi: Minuet & Finale from Symphony No. 1 (1795)

Giacomo Puccini: Tosca: Vissi d'arte (1900)

George Frideric Handel: Finale from Organ Concerto No. 10 (1744)

Gustav Mahler: Rondo from Symphony No. 5 (1902)

Dmitri Shostakovich: Allegretto from Symphony No. 5 (1937)

Carl Friedrich Abel: Symphony in D (1767)

Hector Berlioz: Waverley Overture (1828)

Jack Gallagher: Pavane from Sinfonietta for Strings (2007)

Lukas Foss: Three American Pieces: Composer's Holiday (1945)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 26 'Coronation' (1788)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Fernande Decruck: Suite for Harpsichord & Orchestra 'Les Trianons' (1946)

Johann Sebastian Bach: Concerto in F after Vivaldi (1717)

Johann Sebastian Bach: Lute Suite No. 4: Preludio (1737)

Peter Tchaikovsky: Allegro from String Sextet 'Souvenir of Florence' (1890)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Jean Sibelius: The Oceanides (1914)

Frédéric Chopin: Piano Concerto No. 1 in e (1830)

20:00 OVATIONS: ChamberFest Cleveland “Mystical Reveries” recorded 6/14/2024 in CWRU’s Harkness Chapel

Heinrich Ignaz Franz von Biber: Mystery (Rosary) Sonata No. 1 in D Minor for Violin & Continuo 'The Annunciation'--Alexi Kenney, violin; Bridget Kibbey, harp

Carl Philipp Emanuel Bach: Sonata in G Minor for Violin & Clavier H.542.5/BWV 1020--Alexi Kenney, violin; Bridget Kibbey, harp

Robert Schumann: Adagio and Allegro Op 70--Nelson Ricardo Yovera Perez, horn; Adam Golka, piano

John Adams: Selections from John’s Book of Alleged Dances (Dogjam, Alligator Escalator, Toot Nipple, Habanera, Judah to the Ocean)--Alexi Kenney, violin; Diana Cohen, violin; Milena Pajaro-van de Stadt, viola; Annie Jacobs-Perkins, cello

Johannes Brahms: Piano Trio No. 2 in C Major--Roman Rabinovich, piano; Joseph Lin, violin; Oliver Herbert, cello

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African American composers and performers.

R. Nathaniel Dett: In the Bottoms (1913)

William Grant Still: Africa (1930)

R. Nathaniel Dett: Eight Bible Vignettes: Nos. 1-4 (1943)

23:00 QUIET HOUR

Johann Sebastian Bach: Partita for solo flute: Sarabande (1718)

John Williams: Elegy for Cello & Orchestra (2001)

Gabriel Fauré: Pavane (1887)

Felix Mendelssohn: Song without Words No. 1 'Sweet Remembrance' (1830)

Henri Tomasi: Nocturne from Trumpet Concerto (1948)

Wolfgang Amadeus Mozart: Laudate Dominum (1780)

Carl Stamitz: Romance from Cello Concerto No. 1 (1790)

John Cage: In a Landscape (1948)

Frederick Delius: Intermezzo from 'Fennimore and Gerda' (1910)

Paul Ben-Haim: Canzonetta (1939)