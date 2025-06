WCLV Program Guide 06-03-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

12:00:00 Fauré, Gabriel Romance in B-Flat, Op 28 Augustin Dumay, v; Jean-Philippe Collard, p EMI/Ang CMS7-62545-2 (2) Faure: Chamber Music, Vol. 1 5:42

12:05:42 Guastavino, Carlos Tres romances argentinos Duo Turgeon Marquis 13032 N/A 16:45

12:22:27 Strauss II, Johann Romance No. 1, Op. 243 Czechoslovak State Phil, Kosice/Alfred Walter Marco Polo 8.223214 J. Strauss Jr. Edition Vol. 14 4:38

12:28:58 Haydn, Franz Joseph Symphony No. 102 in B-Flat Austro-Hungarian Haydn Orch/Adam Fischer Nimbus NI-5200/04 (5) Symphonies 99-104 26:41:00

12:55:39 Anonymous 17th century, English The Miller of the Dee Broadside Band/Jeremy Barlow Harmonia Mundi HMA-1901039 Popular Tunes In 17th Century England 1:40

1:00:00 Granados, Enrique Danzas españolas, Op 37 (Op 5) Sharon Isbin, g Erato 23419-2 Wayfaring Stranger 5:08

1:05:08 Rimsky-Korsakov, Nicolai Capriccio espagnol, Op. 34 New York Phil/Leonard Bernstein Sony SMK-60737 Bernstein Century - Rimsky-korsakov: Scheherezade, Etc 15:04

1:21:34 Geminiani, Francesco Concerto grosso in A, Op 2/6 Tafelmusik/Jeanne Lamon Sony SK-48043 Geminiani: Concerti Grossi 6:20

1:27:54 Orbón, Julian Concerto Grosso for String Quartet and Orchestra (1958) Simon Bolivar Sym Orch/Eduardo Mata Dorian DOR-90178 REVUELTAS, S.: Redes / ORBON, J.: Concerto grosso / GINASTERA, A.: Pampeana No. 3 26:23:00

1:54:17 Lecuona, Ernesto 19th-Century Cuban Dances Thomas Tirino, p BIS CD-874 N/A 1:24

2:00:00 Couperin, François Pièces de clavecin, Bk 2 (1716-17): 9e ordre in A/a Carole Cerasi, hc Metronome METCD-1100 (10) Couperin: Complete Works for Harpsichord 5:50

2:05:50 Strauss, Richard Dance Suite after Couperin Bamberg Sym/Karl Anton Rickenbacher Koch 3-6535-2 Ballet Suites 28:21:00

2:34:11 Couperin, François Pièces de clavecin, Bk 2 (1716-17): 12e ordre in E/e Carole Cerasi, hc Metronome METCD-1100 (10) Couperin: Complete Works for Harpsichord 1:29

2:35:40 Boccherini, Luigi String Quintet in E, Op.11 no.5, G 275 Europa Galante Virgin 45421-2 String Quintets • Minuet In A 3:40

2:39:20 Boccherini, Luigi Cello Concerto in G, G 480 Mischa Maisky, vc; Orpheus Chamber Orch DG 447022-2 Cello Concertos • Cellokonzerte 15:53

2:55:13 Lee, Sebastian Four Etudes, Op 70 Janos Starker, vc Parnassus PACD-97-008 The Road To Cello Playing 1:33

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Handel, George Frideric Samson Christopher Purves, br; The Sixteen, Orch/Harry Christophers Coro COR-16008 (3) Handel: Samson 5:40

3:05:40 Handel, George Frideric Samson The Sixteen, Orch/Harry Christophers Coro COR-16008 (3) Handel: Samson 7:46

3:13:26 Handel, George Frederic Judas Maccabaeus Eaken Piano Trio Naxos 8.554099 CHRISTMAS Eaken Piano Trio: Home for the Holidays 4:32

3:17:58 Beethoven, Ludwig van Variations on "See the Conquering Hero Comes," WoO.45 Antonio Meneses, vc; Menahem Pressler, p Avie AV-2103 Beethoven: Complete Works for Cello & Piano 13:05

3:31:03 Handel, George Frideric Samson The Sixteen, Orch/Harry Christophers Coro COR-16008 (3) Handel: Samson 1:54

3:32:57 Stravinsky, Igor Pulcinella New York Phil/Leonard Bernstein CBS MK-44709 Stravinsky: Le Sacre Du Printemps, Pulcinella Suite 22:36

3:55:33 Scarlatti, Domenico Clavier Sonata in f, Kk 238 Hédi Salànki, hc Price-Less D-16565 N/A 1:43

4:00:00 Debussy, Claude Waltz, "La plus que lente" Mischa Elman, v; Joseph Seiger, p Vanguard OVC-8029 Kreisler Favorites 5:49

4:05:49 Debussy, Claude Petite Suite Detroit Sym/Paul Paray Mercury 434306-2 Paray Conducts Ravel & Debussy 11:40

4:17:29 Hartley, Walter Petite Suite (1961) Ronald L Caravan, cl; Sra-Shalom Strong, p Mark 51603-MCD Single Reed Expressions 7:08

4:26:21 Schumann, Robert Symphony No. 3 in E-Flat, Op. 97, "Rhenish" Leipzig Gewandhaus Orch/Riccardo Chailly London 4780037 Schumann-Mahler: Symphony No. 1 in B flat, Op. 38 "Spring." Symphony No. 2 in C, Op 61. Symphony No. 3 in E flat, Op. 97 "Rhenish." Symphony No. 4 in D minor, Op 120 28:56:00

4:55:17 Schumann, Robert Five Songs, Op 51 Oliver Widmer, br; Graham Johnson, p Hyperion CDJ-33104 The Songs of Robert Schumann 4 1:38

5:00:00 Prokofiev, Serge Cinderella Mstislav Rostropovich, vc; Alexander Dedyukhin, p DG 4776505 (2) Saint-Saëns: Cello Concerto No. 1; Schumann: Cello Concerto 5:36

5:05:36 Prokofiev, Serge Cinderella, Op. 87 Galina Heifetz, v; Arnold Kaplan, p Connoisseur CD-4204 Prokofiev: Sonatas For Violin & Piano, Etc 5:33

5:11:09 Prokofiev, Serge Ten Pieces from "Romeo and Juliet," Op. 75 Andrei Gavrilov, p DG 437532-2 Romeo & Juliet, Gaspard De La Nuit 9:10

5:22:03 Kabalevsky, Dmitri Romeo and Juliet Moscow Sym Orch/Vasily Jelvakov Naxos 8.553411 Dmitri Kabalevsky 33:21:00

5:55:24 Kabalevsky, Dmitri Four Preludes, Op 5 Alexandre Dossin, p Naxos 8.570976 KABALEVSKY, D.: Preludes (Complete) / 6 Preludes and Fugues, Op. 61 (Dossin) 1:33

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

05:59:47 Frédéric Chopin: Mazurka No. 9 Op 7 # 5 (1831) Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6730 0:33

06:07:31 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Quartet No. 1 K 478 (1785) Claude Frank, piano Boston Symphony Chamber Players Sony 19439946802 7:01

06:10:49 Hans Steinmetz: A Faun's Love-Call (1950) Albrecht Mayer, English horn Decca 4783498 5:52

06:17:43 Gilbert & Sullivan: HMS Pinafore: I am the Monarch of the Sea (1878) Richard Suart, baritone Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80374 1:07

06:20:42 Maurice Ravel: Pavane for a Princess of the Past (1899) Andrei Gavrilov, piano Deutsche Gram 437532 7:46

06:29:03 Alan Hovhaness: Finale from Symphony No. 48 Op 355 'Vision of Andromeda' (1982) Eastern Music Festival Orch Gerard Schwarz Naxos 559755 12:15

06:43:57 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat Suite No. 1 (1919) Philadelphia Orchestra Riccardo Muti EMI 63572 9:50

06:54:34 Eduard Strauss: Polka 'Up and Away' Op 73 (1870) Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 1:55

06:57:18 John Philip Sousa: March 'The Stars and Stripes Forever' (1896) Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 3:25

07:04:51 Antonín Dvorák: Finale from Symphony No. 3 Op 10 (1873) Bournemouth Symphony José Serebrier Warner 65775 7:51

07:15:10 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 2 S 359/2 (1860) Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Deutsche Gram 4779525 10:25

07:26:45 Carl Maria von Weber: Turandot: March (1809) Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 8766 2:13

07:30:15 Robert Burns: My Love is Like a Red Red Rose (1794) Nicola Benedetti, violin BBC Scottish Symphony Rory Macdonald Deutsche Gram 21290 3:35

07:39:47 Julius Fucik: Danube Legends Waltz Op 233 (1908) Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 5158 10:15

07:51:49 Domenico Scarlatti: Sonata in G Kk 13 (1750) Yundi, piano Deutsche Gram 6090 4:22

07:56:17 Charles Gounod: Faust: Soldiers' Chorus (1859) London Symphony Chorus Men London Symphony Richard Hickox MCA 25877 2:59

08:07:49 Cole Porter: Kiss Me, Kate: Overture (1948) London Sinfonietta John McGlinn EMI 54300 6:10

08:15:29 Alexander Glazunov: Allegro from Symphony No. 7 Op 77 'Pastoral' (1902) Royal Scottish National Orchestra José Serebrier Warner 63236 8:28

08:24:16 Sir Edward Elgar: Chanson de matin Op 15 # 2 (1897) Nigel Kennedy, violin Chandos 40 2:40

08:28:04 William Arms Fischer: Goin' Home (1922) Alisa Weilerstein, cello Decca 19765 5:40

08:35:02 John Williams: Superman: Love Theme (1978) Royal Liverpool Philharmonic Carl Davis Naxos 572111 5:04

09:26:11 Frédéric Chopin: Prelude No. 7 Op 28 # 7 (1839) Grigory Sokolov, piano Deutsche Gram 4794342 0:44

09:36:50 Frédéric Chopin: Prelude No. 7 Op 28 # 7 (1839) Grigory Sokolov, piano Deutsche Gram 4794342 0:44

09:39:33 Morton Gould: Folk Suite: Overture (1938) London Symphony David Amos Harmonia Mundi 906010 3:30

09:44:53 Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 1 K 412 (1791) Eric Ruske, horn Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80367 8:10

09:45:16 Alex North: A Streetcar Named Desire: Suite (1951) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80708 6:01

09:45:22 Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 1 K 412 (1791) Eric Ruske, horn Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80367 8:10

09:56:16 Robert Fuchs: Romanze from Serenade No. 3 Op 21 (1878) Cologne Chamber Orchestra Christian Ludwig Naxos 572607 4:17

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:50 Ernö Dohnányi: March from Serenade for Strings Op 10 (1902) NES Chamber Orchestra Dmitry Sitkovetsky Nonesuch 79545 1:56

10:04:37 Leó Weiner: Two Divertimento Movements (1951) Andreas Ottensamer, clarinet Chamber Ensemble Mercury 4811409 4:26

10:11:32 Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite Op 60 (1934) Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 218 19:05

10:31:08 Claude Debussy: Preludes Book 2: 'General Lavine' - eccentric (1913) Spencer Myer, piano Harmonia Mundi 907477 2:36

10:35:23 Joseph Haydn: Symphony No. 19 in D (1762) Hanover Band Roy Goodman Hyperion 66533 11:31

10:50:30 Muzio Clementi: Symphony No. 4 in D (1810) Philharmonia Orchestra Francesco d'Avalos ASV 804 26:18

11:17:44 Johannes Brahms: Andante from String Sextet No. 1 Op 18 (1860) Jean-Marc Luisada, piano La Dolce Volta 118 11:18

11:30:15 Don Gillis: Paul Bunyan (1964) Sinfonia Varsovia Ian Hobson Albany 768 6:43

11:39:29 Bedrich Smetana: Má vlast: From Bohemia's Woods and Fields (1879) London Symphony Sir Colin Davis LSO Live 516 12:04

11:53:17 Scott Joplin: Bethena (1905) Brian Dykstra, piano Centaur 3340 5:57

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:42 Joseph Haydn: Symphony No. 97 in C (1792) Cleveland Orchestra George Szell Sony 768779 28:01

12:36:46 Wolfgang Amadeus Mozart: Oboe Concerto in C K 314 (1777) John Mack, oboe Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 443176 21:26

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

13:00:01 Edvard Grieg: Peer Gynt: Morning Mood (1876) Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri

Phillips 438867 3:50

13:04:05 Lili Boulanger: Of a Spring Morning (1918) Neave Trio Chandos 20238 4:40

13:10:47 Max Reger: Flute Serenade in D Op 77 (1904) Michel Debost, flute Skarbo 4094 18:21

13:30:36 Hans Pfitzner: Palestrina: Act 1 Prelude (1915) Berlin German Opera Orchestra Christian Thielemann Deutsche Gram 449571 7:31

13:39:14 Johann Strauss Jr: Waltz 'Voices of Spring' Op 410 (1883) Berlin Philharmonic Nikolaus Harnoncourt Teldec 24489 7:09

13:47:53 Jean-Philippe Rameau: Castor and Pollux: Instrumental Suite (1737) Orchestra of the 18th Century Frans Brüggen Philips 426714 33:45

14:22:38 Giacomo Puccini: Tosca: Te Deum 'Tre sbirri' (1900) Leo Nucci, baritone National Philharmonic Sir Georg Solti Decca 414597 4:56

14:28:52 Frederick Delius: A Song of Summer (1931) Hallé Orchestra Sir John Barbirolli EMI 65119 11:15

14:41:36 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Clarinet Concerto K 622 (1791) Jon Manasse, clarinet Seattle Symphony Gerard Schwarz Harmonia Mundi 907516 8:30

14:51:24 Gustav Holst: The Planets: Jupiter Op 32 (1917) BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Chandos 5086 8:21

15:00:10 Pieter Hellendaal: March (1750) Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623 1:44

15:02:09 Jerome Kern: Show Boat: Old Man River (1927) Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623 3:37

15:07:22 Franz Liszt: Symphonic Poem No. 3 'Les Préludes' S 97 (1848) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 15:35

15:23:44 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante and Variations in G K 501 (1786) Deborah Moriarty, piano Blue Griffin 633 7:57

15:33:14 Fernande Decruck: Sonata in C-Sharp for Viola & Orchestra (1935) Mitsuru Kubo, viola Jackson Symphony Matthew Aubin Claves 503108 18:06

15:52:12 Francisco Tárrega: Recuerdos de la Alhambra (1899) Jason Vieaux, guitar Azica 71287 5:09

15:57:41 Bernard Herrmann: Citizen Kane: Rosebud & Finale (1941) National Philharmonic Charles Gerhardt Sony 592064 2:36

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:03:58 Johannes Brahms: Rhapsody in g Op 79 # 2 (1879) Martha Argerich, piano Deutsche Gram 4793449 6:27

16:12:43 George Frideric Handel: Concerto Grosso in C 'Alexander's Feast' (1736) English Concert Trevor Pinnock Archiv 415291 12:47

16:28:14 John Williams: E.T.: Flying Theme (1982) London Symphony John Williams Sony 51333 3:42

16:35:08 Antonín Dvorák: Czech Suite: Polka Op 39 (1879) NDR Symphony Orchestra Sir John Eliot Gardiner Deutsche Gram 437506 4:25

16:41:39 Michael Haydn: Symphony No. 16 in A (1771) London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9352 14:20

16:56:58 Frédéric Chopin: Scherzo from Piano Sonata No. 3 Op 58 (1844) Ingrid Fliter, piano EMI 14899 3:07

17:04:31 Max Richter: Vivaldi Recomposed: Autumn 1 (2012) Daniel Hope, violin Berlin Concert House Orchestra André de Ridder Deutsche Gram 4792777 5:39

17:12:01 Sir Thomas Beecham: Dances from 'The Faithful Shepherd' (1932) Royal Philharmonic Yehudi Menuhin MCA 6231 10:38

17:24:13 Paul Dukas: The Sorcerer's Apprentice (1897) Montreal Symphony Kent Nagano Decca 4830396 10:30

17:38:31 Edvard Grieg: Lyric Suite: Shepherd Boy Op 54 (1904) Gothenburg Symphony Neeme Järvi Deutsche Gram 437524 4:07

17:43:34 Emmanuel Chabrier: España (1883) Orchestre de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 6:08

17:52:26 Carl Nielsen: Allegro sanguineo from Symphony No. 2 Op 16 'Four Temperaments' (1902) New York Philharmonic Alan Gilbert DaCapo 220623 7:25

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:07:51 Joseph Haydn: Symphony No. 88 in G (1787) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 21:43

18:31:12 George Frideric Handel: Chandos Anthem No. 2: Overture (1718) Royal Philharmonic Yehudi Menuhin MCA 6231 5:13

18:38:30 George Frideric Handel: Xerxes: Largo 'Ombra mai fu' (1738) Anthony Roth Costanzo, countertenor Les Violons du Roy Jonathan Cohen Decca Gold 28648 3:14

18:43:45 Alberto Ginastera: Suite of Native Dances Op 15 (1946) Jerusalem Symphony Orchestra Gisèle Ben-Dor Naxos 570999 9:10

18:53:49 George Frideric Handel: Minuet & Gavotte from Concerto Grosso Op 3 # 2 (1734) Musicians of the Louvre Marc Minkowski Erato 94354 4:42

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

19:01:35 Ulysses Kay: Concerto for Orchestra (1948) Royal Scottish National Orchestra Kellen Gray Linn 731 18:04

19:20:55 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 5 in E-Flat Op 73 'Emperor' (1809) Leif Ove Andsnes, piano Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Sony 305886 37:41

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

20:00:48 Antonín Dvorák: Symphonic Variations Op 78 (1877) Baltimore Symphony Marin Alsop Naxos 503293 22:35

20:25:06 Nikolai Miaskovsky: Cello Concerto Op 66 (1945) Mstislav Rostropovich, cello Philharmonia Orchestra Sir Malcolm Sargent EMI 65419 27:54

20:53:59 Manuel Ponce: Plenilunio (1917) David Witten, piano Marco Polo 223609 4:55

21:02:16 Sir Edward German: Welsh Rhapsody (1904) National Symphony of Ireland Andrew Penny Marco Polo 223726 19:05

21:22:26 George Butterworth: The Banks of Green Willow (1914) London Symphony Richard Hickox Chandos 40 6:09

21:29:42 George Butterworth: English Idyll No. 2 (1911) BBC Scottish Symphony Andrew Manze BBC 392 5:24

21:36:34 Ricardo Castro: Canto de amor (1896) Jorge Federico Osorio, piano Cedille 221 6:26

21:44:00 Franz Schubert: Piano Trio No. 2 in E-Flat D 929 (1827) Joseph Kalichstein, piano Bridge 9376 47:34

22:32:37 Joseph Martin Kraus: Symphony in e VB 141 (1783) Swedish Chamber Orchestra Petter Sundkvist Naxos 554777 15:02

22:49:18 Gerald Finzi: Romance Op 11 (1928) City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9888 7:42

22:59:14 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio in E K 261 (1776) Pepe Romero, guitar Academy St. Martin in Fields Iona Brown Philips 426263 7:01

23:00 QUIET HOUR

23:06:16 Leos Janácek: Idyll for Strings: Adagio (1878) Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572698 7:01

23:13:17 Scott Joplin: Solace (1909) Jean-Marc Luisada, piano La Dolce Volta 118 3:34

23:16:59 Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Mélodie (1762) Sarah Chang, violin EMI 56791 3:07

23:20:07 Sir Edward Elgar: Andante from Violin Concerto Op 61 (1910) Nikolaj Szeps-Znaider, violin Dresden State Orchestra Sir Colin Davis RCA 60588 12:09

23:32:17 Anonymous: Spiritual 'Were You There?' Seraphic Fire Patrick Dupré Quigley SFM 2015 4:14

23:37:04 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Balcony Scene (1936) Cleveland Orchestra Yoel Levi Telarc 80089 7:51

23:44:56 Kara Karayev: In the Path of Thunder: Lullaby (1957) Bournemouth Symphony Kirill Karabits Chandos 40 3:59

23:48:55 Claude Debussy: La plus que lente (1910) Sir Stephen Hough, piano Hyperion 68139 4:13

23:53:18 Heitor Villa-Lobos: Song of the Black Swan (1917) John-Henry Crawford, cello Orchid 100198 2:39

23:56:08 Paul Fowler: First Pink (2016) The Crossing Donald Nally New Focus 3:49