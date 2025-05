WCLV Program Guide 05-29-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Délibes, Léo Sylvia Boston Sym Orch/Pierre Monteux

Lalo, Édouard Namouna (1882) ORTF National Orch/Jean Martinon

Bottesini, Luigi Double Bass Concerto #2 in b Edgar Meyer, db; St. Paul Chamber Orch/Hugh Wolff

McKimm, Barry Andante Tranquillo Gene Pokorny, tuba; Bradley Haag, p

Hailstork, Adolphus Bassoon Set Lecolion Washington, bn

Scarlatti, Domenico Clavier Sonata in D, Kk 29 (L 461) Angela Hewitt, p

Scarlatti, Domenico The Good-Humored Ladies Orch/Robert Irving

Stravinsky, Igor Four Norwegian Moods Cleveland Orch/Riccardo Chailly

Grieg, Edvard Old Norwegian Romance With Variations, Op. 51 Iceland Sym/Petri Sakari

Grondahl, Agathe Backer Piano Pieces, Op 59 Natalia Strelchenko, p

Wagner, Richard Tristan und Isolde Bournemouth Sym/José Serebrier

Wagner, Richard Parsifal Bournemouth Sym/José Serebrier

Serebrier, José Aires de Tango Rachel Barton Pine, v

Piazzolla, Astor Six Tango Etudes for Flute Solo Patrick Gallois, f

Beethoven, Ludwig van Piano Sonata #15 in D, Op 28, "Pastoral" Jonathan Biss, p

Royer, Pancrace Pyrrhus Les Enfants d'Apollon/Michael Greenberg

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Villalobos, Cesar Mi Cambio Boston Pops/Keith Lockhart

Villa-Lobos, Heitor Dança dos mosquitos Slovak Radio Sym/Roberto Duarte

Boismortier, Joseph Boudin de La Puce (Pièce en rondeau de clavecin) Kathleen McIntosh, hc

Dvorák, Antonín Piano Quintet in A, Op 81 Andreas Haefliger, p; Takács String Quartet

Traditional Spiritual, "Every Time I Feel the Spirit" Leontyne Price, s; Rust College Choir/Lassaye Van Buren Holmes

Brahms, Johannes Sieben Lieder, Op 62 Calmus Ensemble

Brahms, Johannes Piano Concerto no.2 in B-Flat, Op.83 Jonathan Aasgaard, vc; Martin Roscoe, p

Beethoven, Ludwig van Piano Concerto No. 5 in Eb, Op. 73, "Emperor" Alicia de Larrocha, p; Berlin Radio Sym Orch/Riccardo Chailly

Wolf, Hugo Eichendorff-Lieder Boje Skovhus, br; Helmut Deutsch, p

Rossini, Gioachino Semiramide Wolfgang Meyer, cl; Polish Radio Sym Orch/Wojciech Rajski

Wagner, Richard Siegfried Idyll English Chamber Orch/Vladimir Ashkenazy

Martinu, Bohuslav Three Madrigals Raphael Ensemble

Grandjany, Marcel Aria in Classic Style, Op 19 Jon Gillock, o; Kathleen Bride, h

Barber, Samuel Canzonetta (1981) Paula Engerer, ob; Nashville Chamber Orch/Paul Gambill

Wilder, Alec Horn and Piano Suite Thomas Bacon, fh; Phillip Moll, p

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 10: Remembrances (1901)

George Gershwin: O Land of Mine, America (1919)

Franz Waxman: Dr. Jekyll and Mr. Hyde: Suite (1941)

Frédéric Chopin: Mazurka No. 41 (1846)

Eduard Tubin: Festive Prelude (1940)

Peter Warlock: Capriol Suite (1926)

Claude Debussy: Suite bergamasque: Clair de lune (1890)

Giacomo Meyerbeer: Le prophète: Coronation March (1840)

George Frideric Handel: Keyboard Suite in d (1739)

Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Cellos in g (1720)

Wolfgang Amadeus Mozart: Idomeneo: Overture (1781)

Clarice Assad: Bluezilian (2005)

Carl Nielsen: Allegro collerico from Symphony No. 2 'Four Temperaments' (1902)

Errollyn Wallen: Woogie Boogie (1999)

Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Scherzo-valse (1881)

Charles Tomlinson Griffes: Bacchanale (1915)

Eleanor Farjeon: Morning Has Broken (1931)

Aaron Copland: The Red Pony: Happy Ending (1949)

Maurice Ravel: Daphnis et Chloé: Suite No. 2 (1912)

Enrique Granados: Danza lenta (1903)

Gilbert & Sullivan: HMS Pinafore: When I was a lad (1878)

Jeremiah Clarke: Trumpet Voluntary 'Prince of Denmark's March' (1700)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Mlada: Procession of the Nobles (1890)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Isaac Albéniz: Suite Española: Sevilla (1886)

Isaac Albéniz: España: Capricho catalán (1890)

Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 4 in c (1800)

Gustav Mahler: Scherzo from Symphony No. 10 (1910)

Léo Delibes: Coppélia: Suite (1870)

Michael Haydn: Symphony No. 36 in B-Flat (1788)

Antonio Vivaldi: Chamber Concerto in F (1720)

Erich Wolfgang Korngold: Captain Blood: Suite (1935)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Sergei Prokofiev: Symphony No. 3 in c (1929)

Maurice Ravel: Valses nobles et sentimentales (1911)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Frédéric Chopin: Waltz No. 3 in a (1838)

Franz Liszt: Mephisto Waltz No. 4 (1885)

Edvard Grieg: Old Norwegian Romance with Variations (1891)

Joseph Haydn: Piano Sonata No. 54 in G (1784)

Sergei Rachmaninoff: Symphony No. 3 in a (1936)

Percy Grainger: Children's March 'Over the Hills and Far Away' (1919)

Wolfgang Amadeus Mozart: Variations on 'Ah, vous dirai-je, Maman' (1778)

George Frideric Handel: Israel in Egypt: To God our strength, sing loud and clear (1739)

Isaac Albéniz: España: Tango (1890)

Carlos Gardel: Por una cabeza (1935)

Mario Castelnuovo-Tedesco: Love's Labour's Lost: Four Dances (1953)

Cécile Chaminade: Etude mélodique (1906)

Sergei Rachmaninoff: Largo-Allegro from Symphony No. 2 (1908)

Max Steiner: Virginia City: Stagecoach & Love Scene (1940)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Erich Wolfgang Korngold: Finale from Violin Concerto (1945)

Gabriel Fauré: Masques et bergamasques (1919)

Danny Elfman: Alice in Wonderland: Alice's Theme (2010)

Franz Schubert: Finale from Piano Quintet 'Trout' (1819)

Erich Wolfgang Korngold: The Prince and the Pauper: Suite (1937)

Edward Burlingame Hill: Finale from Symphony No. 4 (1941)

André Grétry: Zémire et Azor: Ballet Suite (1771)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 22 in F (1804)

Johann Sebastian Bach: Largo from Keyboard Concerto No. 5 (1740)

Johann Sebastian Bach: Magnificat: Magnificat anima mea (1723)

George Enescu: Romanian Rhapsody No. 2 (1901)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 18 in F (1772)

Henry Purcell: Trumpet Tune & Bell Symphony (1690)

George Frideric Handel: Aria No. 1 (1730)

Richard Wagner: Die Feen: Overture (1834)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Erich Wolfgang Korngold: Violin Concerto in D (1945)

Igor Stravinsky: The Rite of Spring (1913)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Isaac Albéniz: Iberia Suite (1908)

Carlos Baguer: Symphony No. 12 in E-Flat (1800)

Pablo de Sarasate: Serenata andaluza (1878)

Ludwig van Beethoven: Piano Trio No. 4 in B-Flat 'Gassenhauer' (1797)

Felix Mendelssohn: Overture 'The Hebrides' (1830)

Sir Granville Bantock: The Sea Reivers (1920)

Georg Philipp Telemann: Wind Quartet No. 6 (1730)

Erich Wolfgang Korngold: Symphony in F-Sharp (1952)

Frederick Delius: A Song of Summer (1931)

Franz Liszt: Transcendental Etude No. 9 'Remembrances' (1851)

23:00 QUIET HOUR