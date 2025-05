WCLV Program Guide 05-27-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Chaminade, Cecile Thème variée, Op 89 Sarah Cahill, p FHR FHR-133 The Future is Female, Vol 3, At Play 5:01

0:05:00 Farrenc, Louise Overture No. 2 in E-Flat, Op. 24 Luxembourg European Soloists/Christoph König Naxos 8.574094 Farrenc 7:06

0:14:00 Vivaldi, Antonio The Four Seasons, Op. 8, Nos. 1-4 Enrico Onofri, v; Il Giardino Armonico/Giovanni Antonini Teldec 97671-2 Vivaldi: Le Quattro Stagioni, Il Cimentro Dell'Armonia e dell'Inventione, Vol. 1 41:58:00

0:56:00 Vivaldi, Antonio The Four Seasons, Concerto No. 4 in F minor, Op. 8, RV 297, “Winter”, II. Largo Yo-Yo Ma, vc; Amsterdam Baroque Orch/Ton Koopman Sony SK-90916 Vivaldi's Cello 1:45

1:00:00 Scarlatti, Domenico Clavier Sonata in g, Kk 93 (L 336) Scott Ross, hc Erato 45309-2 (34) Domenico Scarlatti: Complete Keyboard Works 3:00

1:03:00 Scarlatti, Domenico Clavier Sonata in g, Kk 111 (L 130) Scott Ross, hc Erato 45309-2 (34) Domenico Scarlatti: Complete Keyboard Works 2:30

1:06:00 Nardini Violin Concerto in G Giuliano Carmignola, v; Venice Baroque Orch/Andrea Marcon Archive 4776606 Concerto Italiano * Giuliano Carmignola * Venice Baroque Orchestra * Andrea Marcon 16:35

1:24:00 HOLMES, Augusta Symphonic Poem, "Poland" Rheinland-Pfalz Phil/Samuel Friedmann Marco Polo 8.223449 Holmès 10:10

1:34:00 Chopin, Frédéric Piano Sonata no.2 in b-flat minor, Op.35, "Funeral March" Vladimir Horowitz, p Sony S2K-53457 (2) Horowitz - The Complete Masterworks Recordings, 1962-1973 (Box Set) 21:19

1:55:00 Marais, Marin Marche Tartare Marku Luolajan-Mikkola, viga; Annamari Pölhö, hc Marquis Classics 81207-2 Marais 'Suite d'un Gout Etranger' 1:36

2:00:00 Rossini, Gioachino Sinfonia di Bologna Prague Sinfonia Orch/Christian Benda Naxos 8.570934 Rossini: Complete Overtures, Vol. 2 5:26

2:05:00 Corelli, Arcangelo Sonata da camera in F, Op 2/7 Avison Ensemble/Pavlo Beznosiuk Linn CKD-413 (2) N/A 6:35

2:12:00 Respighi, Ottorino The Magic Pot Czech Radio Sym Orch, Bratislava/Adriano Marco Polo 8.223346 RESPIGHI: Ballets 1:29

2:14:00 Strauss, Richard Aus Italien, Op. 16 Cleveland Orch/Vladimir Ashkenazy London 425941-2 N/A 41:47:00

2:55:00 Beach, Amy Summer Dreams, Op. 47 Genova and Dmitrov Duo CPO 555453-2 Amy Beach: Complete Works for Piano Duo 1:50

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 O'Connor, Mark Appalachia Waltz Mark O'Connor, v; Yo-Yo Ma, vc; Edgar Meyer, db Sony SK-68460 Appalachia Waltz 5:45

3:06:00 Strauss II, Johann Waltzes, "Liebeslieder," Op. 114 Vienna Biedermeier Ensemble Denon CO-78823 N/A 8:41

3:14:00 Eberwein, Carl Song, "Rastlose Liebe" Gerald Finley, br; Graham Johnson, p Hyperion CDJ-33051/3 (3) Songs By Schubert's Friends and Contemporaries 1:36

3:16:00 Suk, Josef Piano Pieces, Op 7 Radoslav Kvapil, p Unicorn-Kanchana DKPCD-9159 An Anthology of Czech Piano Music, Vol. 8: Josef Suk 6:09

3:22:00 Dvorák, Antonín String Quartet No. 9 in d minor, Op. 34 Panocha String Quartet Supraphon SU-3815-2 (8) Dvorak: String Quartets Complete 33:08:00

3:55:00 Rameau, Jean-Philippe La Princesse de Navarre English Baroque Orch/Nicholas McGegan Erato 12986-2 RAMEAU: La princesse de Navarre 1:34

4:00:00 Chopin, Frédéric Nocturne in c-sharp, Op. Posth Midori, v; Robert McDonald, p Sony SK-46742 Midori Live At Carnegie Hall 5:01

4:05:00 Bruch, Max Violin Concerto No. 1 in g minor, Op. 26 Midori, v; Berlin Phil/Mariss Jansons Sony SK-87740 Mendelssohn & Bruch - Violin Concertos 25:11:00

4:32:00 Holst, Gustav Suite No. 1 in E-Flat Peabody Conservatory Wind Ensemble/Harlan D Parker Naxos 8.572242 Trendsetters: Music for WInd Band 10:43

4:43:00 Vaughan Williams, Ralph English Folksong Suite University of Texas Wind Ensemble/Jerry F Junkin Reference Recordings RR-104-CD Bells for Stokowski 11:32

4:54:00 Vaughan Williams, Ralph Six Studies in English Folksong (1926) Jonathan Cohler, cl; Judith Gordon, p Crystal CD-733 Moonflowers, Baby! 1:27

5:00:00 Scheidt, Samuel Passamezzo Variations St Louis Brass Quintet Summit DCD-120 Baroque Brass 5:06

5:05:00 Corelli, Arcangelo Variations in d minor on "La Follia," Op.5 no.12 Ryo Terakado, Baroque v; Siebe Henstra, hc; Lucia Swarts, Baroque vc Denon CO-78820 N/A 11:04

5:16:00 Falkenhagen, Adam Variations on a traditional tune, "Nun sich der Tag geender ha Lutz Kirchhof, l Sony SK-60767 Lute Music For Witches And Alchemists 3:21

5:20:00 Schmelzer, Johann Heinrich Variations on "La bella pastora" Freiburg Baroque Consort Harmonia Mundi HMC-902087 Schmelzer: Sonate e balleti 9:14

5:29:00 Handel, George Frideric Harpsichord Suite No. 5 in E Edward Brewer, hc Helicon HE-1007 The Romantic Handel: Solo Cantatas & Love Duets Composed in Italy 4:33

5:35:00 Farwell, Arthur The Gods of the Mountains, Op 52 Royal Phil/Karl Krueger Bridge 9124A/C (3) Orchestral Music of Hadley, Farwell, MacDowell, Herbert, Parker 19:04

5:54:00 Burleigh Four Rocky Mountain Sketches (1913) Rachel Barton Pine, v; Matthew Hagle, p Cedille CDR-90000097 American Virtuosa: Tribute to Maud Powell 1:28

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Giuseppe Verdi: I Lombardi: Gerusalem! (1842)

Johann Christian Bach: Symphony in B-Flat (1781)

George Gershwin: Fascinatin' Rhythm (1924)

Hector Berlioz: The Trojans: Ballet Music (1858)

Reinhold Glière: The Red Poppy: Chinese Dance (1927)

Antonín Dvorák: Carnival Overture (1892)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: The Montagues and the Capulets (1936)

Jean-Philippe Rameau: The Gathering of Birds (1724)

Robert Browne Hall: The New Colonial March (1901)

Sir William Walton: Coronation March 'Orb and Sceptre' (1953)

Robert Schumann: First movement from Symphony No. 3 'Rhenish' (1850)

William Bolcom: Incineratorag (1967)

Joachim Raff: Allegro from Octet for Strings (1872)

Franz Liszt: Mephisto Waltz No. 1 (1860)

Stephen Foster: Jeanie with the Light Brown Hair (1854)

George Gershwin: The Goldwyn Follies: Love Walked In (1938)

Richard Rodgers: Cinderella: Overture (1965)

Muzio Clementi: Overture No. 1 in C (1800)

Jean-Féry Rebel: Ulysses: Suite (1703)

Isaac Albéniz: Minuetto from Piano Sonata No. 5 (1888)

Peter Tchaikovsky: Souvenir of a Beloved Place: Scherzo (1878)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 22 (1785)

George Frideric Handel: Solomon: Arrival of the Queen of Sheba (1748)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 2 (1875)

Giovanni Palestrina: Exsultate Deo (1580)

Scott Joplin: The Entertainer (1902)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 5 (1868)

Franz Schubert: Rosamunde: Overture (1820)

George Butterworth: English Idyll No. 1 (1911)

Johann Sebastian Bach: Adagio from Sonata No. 1 for Solo Violin (1720)

Samuel Coleridge-Taylor: Larghetto from Clarinet Quintet in f-Sharp (1895)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Emmanuel Chabrier: L'étoile: Overture (1877)

Manuel Ponce: Mexican Serenade 'Estrellita' (1912)

Maurice Ravel: Ouverture de féerie 'Shéhérazade' (1898)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade: The Kalender Prince (1888)

Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony in C (1773)

Joachim Raff: Symphony No. 4 in g (1871)

Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue in d (1707)

Frédéric Chopin: Scherzo No. 3 in c-Sharp (1839)

Mikhail Glinka: Waltz Fantasy (1856)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 2 in D (1802)

Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 13 in G 'Eine kleine Nachtmusik' (1787)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Joachim Raff: Finale from Octet for Strings (1872)

Claude Pascal: Ouverture from Wind Octet (1944)

Sir Michael Tippett: Concerto for Double String Orchestra (1939)

Richard Strauss: In the Ruins of Rome from 'Aus Italien' (1886)

Ralph Vaughan Williams: Dona nobis pacem (1936)

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in B-Flat for Strings K 137 (1772)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 23 in D (1773)

Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Sinfonia Concertante (1778)

Francis Poulenc: Les chemins de l'amour (1940)

Francis Poulenc: Métamorphoses: Reine des Mouettes (1943)

George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks (1749)

Pablo de Sarasate: Introduction & Tarantella (1898)

Franz Schubert: Allegro from Symphony No. 9 'Great C Major' (1828)

Max Steiner: Dodge City: Suite (1939)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Antonio Vivaldi: Flute Concerto in G (1728)

Richard Wagner: Götterdämmerung: Dawn & Siegfried's Rhine Journey (1874)

David Raksin: Laura: Theme (1944)

Scott Joplin: Stoptime Rag (1910)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 1 in E-Flat (1764)

Gioacchino Rossini: La scala di seta: Overture (1812)

Franz Liszt: Mephisto Waltz No. 2 (1880)

Georg Matthias Monn: Symphony in G (1749)

Dmitri Shostakovich: The Gadfly: Romance (1955)

Dmitri Shostakovich: Allegro from Symphony No. 9 (1945)

Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Overture (1866)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Joaquín Rodrigo: Fantasía para un gentilhombre (1954)

Franz Schubert: Finale from 'Wanderer Fantasy' (1822)

Frédéric Chopin: Etude No. 3 in E 'Tristesse' (1832)

Aaron Copland: Quiet City (1940)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 6 in F 'Pastoral' (1808)

Maurice Ravel: Shéhérazade (1903)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Spring' Concerto (1725)

Joachim Raff: Concert Piece 'Ode to Spring' (1857)

Robert Schumann: Symphony No. 1 in B-Flat 'Spring' (1841)

Johann Christian Bach: Piano Quintet in D (1780)

Johannes Brahms: Rhapsody in E-Flat (1892)

Johannes Brahms: Capriccio in b (1878)

Agustín Barrios: Julia Florida: Barcarola (1938)

Gustav Mahler: Symphony No. 6 in a 'Tragic' (1905)

Giovanni Gabrieli: Canzon on the 7th tone à 8 No. 2 (1597)

Edward MacDowell: Suite No. 2: Love Song 'Indian' (1895)

23:00 QUIET HOUR

Nikolai Rimsky-Korsakov: Sadko: Song of India (1896)

Peter Tchaikovsky: Suite No. 3: Elegie (1884)

Franz Schubert: Ave Maria (1825)

Morton Gould: Spirituals for Strings: Were You There? & Steal Away (1959)

Edvard Grieg: Two Lyric Pieces (1898)

Frédéric Chopin: Etude No. 13 in A-Flat 'Aeolian Harp' (1836)

Jules Massenet: Elégie (1869)

Sergei Rachmaninoff: Lilacs (1902)

Gabriel Fauré: Dolly Suite: Berceuse (1897)

Claude Debussy: Children's Corner: The Little Shepherd (1908)

Jean Sibelius: The Swan of Tuonela (1897)