WCLV Program Guide 05-28-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Bach, Johann Sebastian Capriccio in E, BWV 993 Angela Hewitt, p

Bach, Johann Sebastian Clavier Concerto No. 3 in D, BWV 1054 Angela Hewitt, p; Australian Chamber Orch/Richard Tognetti

Tchaikovsky, Peter Marche slave, Op. 31 Chicago Sym Orch/Daniel Barenboim

Stravinsky, Igor Le Baiser de la fée Cho-Liang Lin, v; André-Michel Schub, p

Susato, Tielman Branles Calliope Summit

Gipps, Ruth Horn Concerto, Op. 58 Martin Owen, hn; BBC Phil/Rumon Gamba

Strauss, Richard Horn Concerto No. 1 in E-Flat, Op. 11 Gerd Seifert, fh; Berlin Phil/Zubin Mehta

Haydn, Franz Joseph Symphony No. 31 in D, "Hornsignal" Scottish Chamber Orch/Robin Ticciati Linn

Haydn, Franz Joseph Baryton Trio, H XI:119 Esterhazy Ensemble

Handel, George Frideric Amaryllis Suite Royal Phil/Thomas Beecham

Chopin, Frédéric Scherzo no.4 in E, Op.54 Yevgeny Kissin, p

Mendelssohn, Felix String Octet in E-Flat, Op 20 Boston Sym Orch/Charles Munch

Carreno, Teresa Intermezzo scherzoso, Op 34 Clara Rodriguez, p

Prokofiev, Serge Piano Concerto No. 2 in g minor, Op. 16 Vadym Kholodenko, p; Fort Worth Sym Orch/Miguel Harth-Bedoya

Visée, Robert de Mascarade (Rondeau) Andrew Lawrence-King, h

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Délibes, Léo Lakmé Eugenia Zukerman, f; Allan Vogel, ob; Dennis Helmrich, p

Larsen, Libby Aubade Eugenia Zukerman, f

Poulenc, Francis Aubade (1929) Gabriel Tacchino, p; Paris Conservatory Orch/Georges Prêtre

Milhaud, Darius Les Soirées de Pétrograde, Op. 55 (1919) Györgyi Dombradi, ms; Lambert Bumiller, p

Wagner, Richard Tannhäuser Royal Concertgebouw Orch/Riccardo Chailly

Dieupart, Charles Clavier Suite No. 2 in D Joseph Payne, hc

Wieniawski, Henryk Capriccio-Valse, Op 7 Ingolf Turban, v; Jean-Jacques Dünki, p

Strauss, Johann Sr Waltzes, "Donaulieder", Op 127 Vienna State Opera Orch/Anton Paulik

Strauss II, Johann Waltz, “On the Beautiful Blue Danube”, Op. 314 Vienna Phil/Mariss Jansons

Granados, Enrique Valses poéticos Het Nederlands Gitaarduo

Mozart, Wolfgang Amadeus Piano Concerto No. 19 in F, K. 459 Alfred Brendel, p; St Martin's Academy/Neville Marriner

Mozart, Wolfgang Amadeus German Dances, K. 536 Tafelmusik/Bruno Weil

Délibes, Léo La Source Slovak Radio Sym/Andrej Lenard

Ravel, Maurice Daphnis et Chloé Philharmonia Orch/Geoffrey Simon

Saint-Saens, Camille Cello Sonata No. 2 in F, Op. 123 André Navarra, vc; Annie d'Arco, p

Honegger, Arthur Trois contrepoints Philippe Corre; Edouard Exerjean, p's

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Johannes Brahms: A German Requiem: How Lovely is Thy Dwelling Place (1868)

Eric Whitacre: Alleluia (2011)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Serenade No. 11 for Winds (1781)

Zoltán Kodály: Háry János: Entrance of the Emperor & his Court (1927)

Maurice Ravel: Pavane for a Princess of the Past (1899)

Abe Holzmann: March 'Blaze Away!' (1901)

Lukas Foss: Salomon Rossi Suite (1975)

Leo Sowerby: Serenade for String Quartet (1917)

Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 3: Preludio (1720)

Albert Lortzing: Zar und Zimmermann: O sancta justitia! (1837)

Johan Halvorsen: Norwegian Rhapsody No. 2 (1921)

Alan Hovhaness: Lullaby (1926)

Johann Strauss Jr: Polka 'Tritsch-Tratsch' (1858)

John Philip Sousa: March 'The Belle of Chicago' (1892)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Morning Serenade (1936)

Gilbert & Sullivan: The Mikado: The Flowers that Bloom in the Spring (1885)

Jerome Moross: The Big Country: Theme (1958)

Johann Nepomuk Hummel: Rondo from Trumpet Concerto (1804)

Aram Khachaturian: Gayaneh: Sabre Dance (1942)

Johannes Brahms: Lullaby (1868)

Michael Praetorius: Terpsichore: La Bourée (1612)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

David Diamond: Two Barcarolles (1994)

Gian Carlo Menotti: Sebastian: Barcarolle (1944)

Franz Schubert: Wanderer Fantasy (1822)

Franz Liszt: Schubert Song 'Auf dem Wasser zu singen' (1838)

Antonio Salieri: Sinfonia Veneziana (1786)

Bohuslav Martinu: Symphony No. 5 (1946)

Johann Strauss Jr: The Gypsy Baron: Overture (1885)

Josef Strauss: Waltz 'Music of the Spheres' (1868)

Richard Strauss: Serenade for 13 Winds (1882)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Sergei Prokofiev: Symphony No. 5 in B-Flat (1944)

Claude Debussy: Three Nocturnes: Sirènes (1897)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Ralph Vaughan Williams: The Running Set (1933)

Ralph Vaughan Williams: March 'Sea Songs' (1923)

Ermanno Wolf-Ferrari: Suite Concertino in F (1933)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 27 in e (1814)

Paul Hindemith: Symphony 'Mathis der Maler' (1934)

George Frideric Handel: Water Music Suite No. 2 (1717)

Ron Nelson: Savannah River Holiday (1953)

Frank Bridge: The Sea: Seascape (1911)

Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Menuet (1917)

Viktor Ullmann: Menuett [Totentanz] (1943)

Mátyás Seiber: Serenade for Winds (1927)

Nicolò Paganini: Caprice No. 13 (1820)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 34 in C (1780)

Bernard Herrmann: Citizen Kane: Breakfast Montage (1941)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Kurt Weill: Finale from Symphony No. 2 (1933)

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in F for Strings (1772)

Max Steiner: The Big Sleep: Love Themes (1946)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 28 (1765)

Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 3 in G (1811)

Ludwig van Beethoven: Six Variations on Paisiello's 'Nel cor più non mi sento' (1795)

Aram Khachaturian: Gayaneh: Three Dances (1942)

Franz Danzi: Allegro from Concertante for Flute & Clarinet (1814)

Eugenio Toussaint: Largo from Concerto for Improvised Piano (2006)

Juventino Rosas: Waltz 'Over the Waves' (1888)

Paul Pabst: Paraphrase on Tchaikovsky's 'The Sleeping Beauty' (1890)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Franz Schubert: Symphony No. 8 in b 'Unfinished' (1822)

Eugène d'Albert: The Improviser: Overture (1902)

Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 1: Menuetto (1872)

Sir John Barbirolli: Oboe Concerto after Corelli (1945)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Hector Berlioz: Overture to 'Les Francs Juges' (1826)

Sir George Dyson: Violin Concerto (1941)

20:00 OVATIONS:

Debra Nagy, baroque oboe

Shelby Yamin, baroque violin

Rebecca Landell, baroque cello

Mark Edwards, harpsichord

François Couperin: Sonade L’Impériale from Les Nations

Johann Sebastian Bach Sonata for violin and harpsichord in E major, BWV 1016

Couperin: Selections from Le Huitième Concert from Les Goûts Réünis: Ouverture, Grande ritournèlle, Air de Baccantes

Couperin: Selections from 6ème Ordre from Deuxième Livre de Pièces de clavecin: Les Barricades mystérieuses, Le Moucheron

Bach: Concerto in C minor, BWV 1060

21:00 OVATIONS POSTLUDE

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African American composers and performers.

Max Bruch: Violin Concerto No. 1 in g (1868)

Clara Schumann: Liebst du um Schönheit (1841)

Clara Schumann: Liebeszauber (1844)

Clara Schumann: Der Mond kommt still gegangen (1844)

Clara Schumann: Auf einem grünen Hügel (1855)

Clara Schumann: O Lust, O Lust (1855)

George Walker: Poème for Violin & Orchestra (1991)

23:00 QUIET HOUR

Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Forlane (1917)

Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Sonata No. 14 'Moonlight' (1801)

Eric Coates: The Three Elizabeths Suite: Springtime in Angus' (1944)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Serenade No. 7 'Haffner' (1776)

Marc-André Hamelin: Etude No. 7 in e-Flat (2006)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 10 in e (1886)

Johann Sebastian Bach: Siciliano from Flute Sonata No. 2 (1730)

Peter Tchaikovsky: Andante cantabile (1871)

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 10: Summer Evening (1901)

Giuseppe Verdi: La traviata: Act 3 Prelude (1853)