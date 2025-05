WCLV Program Guide 05-23-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Playford, John The English Dancing Master Les Witches Alpha 502 Nobody's Jig * Les Witches 5:49

0:06:00 Guion, David Two Country Jigs Eugene Rowley, p Premier PRCD-1024 Prairie Echoes: Piano Music of David Guion 6:32

0:14:00 Rimsky-Korsakov, Nicolai Scheherazade, Op. 35 Bastille Opera Orch/Myung-Whun Chung DG 437818-2 Virtuoso- Rimsky-Korsakov: Scheherazade/ Stravinsky: Firebird 41:33:00

0:56:00 Erkin, Ulvi Cemal Impressions Beyza Yazgan, p Bridge 9549 To Anatolia 1:27

1:00:00 Beethoven, Ludwig van Piano Sonata No. 8 in c minor, Op. 13, "Pathétique" Daniel Barenboim, p DG 419408-2 N/A 5:21

1:05:00 WITT, Friedrich Septet in F Consortium Classicum CPO 777486-2 Chamber Works For Winds & Strings: Friedrich Witt, Carl Friedrich Zu Lowenstein-wertheim-freudenberg 23:51

1:31:00 Mendelssohn, Felix A Midsummer Night's Dream, Op. 61 Vladimir Ashkenazy, p London 470291-2 Rachmaninov- Piano Transcriptions 4:21

1:35:00 Strauss, Richard Duet-Concertino Dimitri Ashkenazy, cl; Kim Walker, bn; Berlin Radio Sym/Vldmr Ashkenazy London 436415-2 N/A 19:46

1:55:00 Rachmaninoff, Sergei Italian Polka Vladimir Ashkenazy, Vovka Ashkenazy, p; Alastair Mackie, tr London 470291-2 Rachmaninov- Piano Transcriptions 1:43

2:00:00 Cherubini, Luigi Marche religieuse Philharmonia Orch/Riccardo Muti EMI/Ang CDC7-49302-2 N/A 5:11

2:05:00 Cherubini, Luigi String Quartet #6 in A Melos String Quartet DG 429185-2 (3) The String Quartets 26:06:00

2:31:00 Paine, John Knowles In the Country, Op 26 Denver Oldham, p New World 80424-2 (2) John Knowles Paine: Selected Piano Works 1:36

2:33:00 Addinsell, Richard Warsaw Concerto Christina Ortiz, p; Royal Phil/Moshe Atzmon London 414348-2 Rachmaninov: Piano Concerto No. 2/ Addinsell: Warsaw Concerto/ Litolff: Scherzo 9:04

2:42:00 Rózsa, Miklós Spellbound Concerto (1945) Leonard Pennario, p; Hollywood Bowl Sym Orch/Miklós Rózsa EMI/Ang CDM7-63735-2 N/A 12:09

2:54:00 Korngold, Erich Wolfgang King's Row Orch/Lionel Newman Stanyan GZS-1094 N/A 1:35

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Caldara, Antonio Sinfonia #3 Slovak Chamber Orch/Bohdan Warchal CPO 999137-2 Sinfonie a quattro 5:13

3:05:00 Vivaldi, Antonio Violin Concerto in B-Flat, R 365 La Serenissima/Adrian Chandler, v Avie AV-2218 Vivaldi * The French Connection 2 * La Serenissima * Adrian Chandler 13:21

3:19:00 Lauro, Antonio Three Venezuelan Waltzes (Valses Venezolanas) Marcelo Kayath, g MCA Classics MCAD-25963 N/A 1:32

3:20:00 Ruiz-Pipo, Antonio Homenaje a Villa-Lobos Narciso Yepes, g; Godelieve Monden, g RCA 60764-2 Guitar Duos 8:02

3:28:00 Villa-Lobos, Heitor Symphony No. 1, "O Imprevisto" (1916) Sao Paulo Sym Orch/Isaac Karabtchevsky Naxos 8.506039 (6) VILLA-LOBOS, H.: Complete Symphonies 26:49:00

3:55:00 Sametz, Steven I Have Had Singing Chanticleer Teldec 96515-2 Out Of This World 1:41

4:00:00 Biber, Heinrich von Two-Trumpet Sonata No. 7 in C Chrispian Steele-Perkins, Stephen Keavy, tr's; Parley of Instruments Hyperion CDA-66145 Twelve Sonatas For Trumpets, Strings, Timpani And Continuo 5:26

4:05:00 Telemann, Georg Philipp Two-Flute Concerto in a Emmanuel Pahud, f; Berlin Baroque Soloists/Rainer Kussmaul, v EMI/Ang CDC5-57397-2 N/A 8:46

4:16:00 Reynolds, Charles H Roger Two Poems in Homage to Delius Stephen Hough, p Hyperion CDA-67267 Stephen Hough's English Piano Album 11:28

4:27:00 Delius, Frederick Violin Concerto Yehudi Menuhin, v; Royal Phil/Meredith Davies EMI CDM7-64725-2 Violin Concerto in B Minor Op. 61 27:14:00

4:55:00 Purcell, Henry The Married Beau Bath Festival Orch/Yehudi Menuhin EMI/Ang CDK5-65341-2 N/A 1:21

5:00:00 Brahms, Johannes Three Intermezzi, Op 117 Glenn Gould, p Sony SM2K-52651 (2) Brahms: 4 Ballades, Op. 10 - 2 Rhapsodies, Op. 79 - 10 Intermezzi 5:26

5:05:00 Beethoven, Ludwig van Symphony No. 2 in D, Op. 36 Pittsburgh Sym Orch/Fritz Reiner Sony MHK-62344 Beethoven: Symphony No. 2/ Mozart: Symphonies No. 35 and 40 29:38:00

5:37:00 Quantz, Johann Joachim Trio Sonata in c Musica Poetica Thorofon CTH-2073 N/A 11:55

5:49:00 Gaubert, Philippe Nocturne et Allegro scherzando Paula Robison, f; Samuel Sanders, p Vanguard OVC-8089 N/A 2:34

5:51:00 Popp, Wilhelm Scherzo fantastique for Flute and Orchestra, Op 423 Solum, Philharmonia Orch/Dilkes Seraphim S-60356 Romantic Music For Flute 3:29

5:55:00 Dahl, Ingolf Serenade for Four Flutes (1960) Flute Force CRI CD-581 Flute Force 1:52

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Antonín Dvorák: Scherzo from Serenade for Strings (1875)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 32 in G (1779)

George Gershwin: Porgy and Bess: A Woman is a Sometime Thing (1935)

Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in e 'Fandango' (1756)

Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue in d (1707)

Jean Sibelius: Finlandia (1899)

John Williams: Close Encounters of the Third Kind: Suite (1977)

Carl Nielsen: Helios Overture (1903)

Robert Schumann: Vienna Carnival: Allegro (1839)

Giacomo Puccini: Turandot: Signore, ascolta! (1924)

Johan Halvorsen: Norwegian Dance No. 3 (1914)

Jacques Offenbach: La vie Parisienne: Galop (1866)

Johann Strauss Jr: Napoleon March (1854)

Manuel de Falla: El amor brujo: Ritual Fire Dance (1915)

Ludwig van Beethoven: Andante from Symphony No. 1 (1800)

Hieronymus Praetorius: Vulnerasti cor meum (1625)

Jerome Moross: The Big Country: Theme (1958)

Richard Strauss: Don Juan (1888)

Sonny Kompanek: Killer Tango (1984)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: The Montagues and the Capulets (1936)

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Air (1731)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 6 (1878)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Samuel Barber: Commando March (1943)

Richard Rodgers: Victory at Sea: Beneath the Southern Cross Cross (1952)

Jean Françaix: The Flower Clock (1959)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Roses from the South' (1880)

Ludwig van Beethoven: Finale from Violin Sonata No. 9 'Bridgetower' (1803)

José Serebrier: Symphony on Bizet's 'Carmen' (2002)

Georg Muffat: Concerto Grosso in F 'Convalescence' (1701)

Michael Haydn: Symphony No. 11 in B-Flat (1772)

Étienne Méhul: Finale from Symphony No. 3 (1809)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Johannes Brahms: Variations & Fugue on a Theme by Handel (1861)

Ludwig van Beethoven: Choral Fantasy (1808)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Felix Mendelssohn: Scherzo from Symphony No. 5 'Reformation' (1832)

Ludwig van Beethoven: The Creatures of Prometheus: Overture (1801)

Antonio Salieri: Variations on 'La Folia di Spagna' (1815)

Alessandro Scarlatti: Variations on 'La Folia' (1723)

Joaquín Turina: La procesión del rocio (1913)

Ralph Vaughan Williams: Epithalamion (1957)

Antonín Dvorák: Rondo in g (1893)

Gustav Mahler: Rondo from Symphony No. 5 (1902)

Zoltán Kodály: Hungarian Rondo (1918)

Anonymous: The Agincourt Song

Sir William Walton: Henry V: Agincourt Song (1944)

George Enescu: Vivace from Symphony No. 3 (1921)

William Byrd: Ave verum corpus (1605)

Franz Anton Hoffmeister: Oboe Concerto in C (1787)

Max Steiner: They Died With Their Boots On: Suite (1941)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Ludwig van Beethoven: Fidelio: Overture (1814)

Antonio Vivaldi: Concerto for Viola d'amore & Lute in d (1740)

Frédéric Chopin: Polonaise No. 6 in A-Flat 'Heroic' (1842)

Monty Python: Decomposing Composers (1980)

Johan Wagenaar: Overture to 'Cyrano de Bergerac' (1905)

Joseph Haydn: Minuet from Symphony No. 86 (1786)

Peter Tchaikovsky: Sonatina from Serenade for Strings (1880)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 9 (1777)

Sir Edward Elgar: Sospiri (1914)

Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 1 (1901)

Camille Saint-Saëns: Samson et Dalila: Bacchanale (1877)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Claude Debussy: Images: Ibéria (1912)

Robert Wright & George Forrest: Borodin's Music from 'Kismet' Suite No. 1 (1953)

Gioacchino Rossini: Galop from 'William Tell' Overture (1829)

Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in E-Flat (1776)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Ignaz Moscheles: Piano Concerto No. 5 in C (1832)

Gian Carlo Menotti: Apocalypse (1951)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Lou Harrison: Solstice: Suite (1949)

Frederick Delius: The Walk to the Paradise Garden (1907)

Jean Sibelius: Lemminkäinen and the Maidens of Saari (1897)

Georg Philipp Telemann: Orchestral Suite 'Water Music' (1723)

Ludwig van Beethoven: Nine Variations on Paisiello's 'Quant'è più bello' (1795)

Vladimir Horowitz: Carmen Variations (1942)

Johann Strauss Jr: Perpetual Motion (1862)

Dmitri Shostakovich: Violin Concerto No. 1 in a (1955)

Franz Schubert: Piano Sonata No. 14 in a (1823)

Jack Gallagher: Quiet Reflections (1996)

23:00 QUIET HOUR

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Nocturne (1842)

Mario Castelnuovo-Tedesco: Andantino from Guitar Concerto No. 1 (1939)

Antonio Vivaldi: Largo from Cello Concerto in a (1720)

Carl Philipp Emanuel Bach: Largo from Flute Concerto (1755)

Duke Ellington: Solitude (1935)

Sir Edward Elgar: Chanson de nuit (1890)

Erik Satie: Trois gymnopédies (1888)

Stephen Sondheim: A Little Night Music: Send in the Clowns (1973)

William Grant Still: Here's One (1941)

Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 2: Aria (1923)