WCLV Program Guide 05-22-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Marais, Marin Couplets de Folies Lucie Horsch, r; Academy of Ancient Music London 4834722 Baroque Journey 5:23

0:05:00 Bach, Johann Sebastian Viola da gamba Sonata No. 1 in G, BWV 1027 Tatty Theo, vc; Carolyn Gibley, hc Avie AV-2321 Sonatas for Viola da Gamba and Harpsichord 12:42

0:20:00 Beach, Amy Serenade (transcription of Strauss song) Joanne Polk, p Arabesque Z-6721 Fire - Flies 3:55

0:24:00 Strauss, Richard Also sprach Zarathustra, Op. 30 Cleveland Orch/Vladimir Ashkenazy London 425942-2 Also Sprach Zarathustra / Tod Und Verklärung 31:30:00

0:55:00 Heller, Stephen 20 Preludes, Op 150 Jean Martin, p Marco Polo 8.223434 HELLER : Preludes Opp. 81 and 150 1:49

1:00:00 Dédé, Edmond Mephisto masque Hot Springs Music Festival/Richard Rosenberg Naxos 8.559038 Dede: Mon Pauvre Coeur- Francoise Et Tirtillard- Mefisto Masque 5:28

1:05:00 Gottschalk, Louis Moreau Grand Tarantelle for Piano & Orchestra, Op 67 Eugene List, p; Vienna State Opera Orch/Igor Buketoff Vox CDX-5009 (2) Gottschalk Festival 7:36

1:13:00 Cadman, Charles Wakefield Dark Dancers of the Mardi Gras Joel Fan, p; Northwest Sinfonietta/Christophe Chagnard Reference Recordings RR-134 Dances for Piano and Orchestra 11:08

1:26:00 Mozart, Wolfgang Amadeus Piano Concerto No. 20 in d minor, K. 466 Vassily Primakov, p; Odense Sym/Simon Gaudenz Bridge 9339 Mozart * Piano Concertos, Vol 2 * Primakov, Odense SO, Gaudenz 28:57:00

1:55:00 Chopin, Frédéric Mazurkas, Op. 63 Vassily Primakov, p Bridge 9289 Chopin: 21 Mazurkas 1:34

2:00:00 Lutoslawski, Witold Variations on a Theme by Paganini Joshua Pierce & Dorothy Jonas, p's Koch 3-7013-2 20th Century Romantic Music For Two Pianos 5:14

2:05:00 Paganini, Nicolo Sonata Concertata Gil Shaham, v; Göran Söllscher, g DG 437837-2 Paganini for Two 14:14

2:19:00 Schoenfield, Paul Four Souvenirs (1989) Caroline Goulding, v; Janine Randall, p Telarc CD-80744 Caroline Goulding 1:30

2:21:00 Tchaikovsky, Peter Suite No. 2 in C, Op. 53, "Caractéristique" Stuttgart Radio Sym Orch/Neville Marriner Capriccio 10227 N/A 34:06:00

2:55:00 Scriabin, Alexander Twelve Etudes, Op 8 Alexander Scriabin, p Profil PH-22006 (12) Scriabin Piano Works 1:50

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Bach, Carl Philipp Emanuel Rondo in c, Wq 59/4 Richard Fuller, forte-p Gramola 98915 CPE Bach Fantasies, Rondos and Sonatas 5:00

3:05:00 Bach, Johann Christian JC Sinfonia in E-Flat, Op 6/5 Hanover Band/Anthony Halstead CPO 999298-2 Symphonies, Op. 6, Nos. 1-6 8:53

3:14:00 Bach, Carl Philipp Emanuel Sinfonia in F, Wq 183/3 CPE Bach Chamber Orch/Hartmut Haenchen Capriccio 10175 N/A 9:05

3:23:00 Bach, Johann Sebastian Chorale, "Es woll' uns Gott genädig sein," BWV 312 Chamber Cho of Europe/Nicol Matt Brilliant Classics 93102 (155) Bach Edition: Complete Works 1:40

3:25:00 Revueltas, Silvestre La Noche de los Mayas Simon Bolivar Youth Orch/Gustavo Dudamel DG B0014281-02 Rite * Stravinsky * Revueltas * Simon Bolivar Youth Orchestra * Dudamel 29:56:00

3:55:00 Schubert, Franz Moments musicaux, D 780 Alfred Brendel, p Pantheon D-24800 (2) N/A 1:35

4:00:00 Scriabin, Alexander Two Pieces for the Left Hand, Op 9 John O'Conor, p Telarc CD-80313 Piano Classics- Popular Works for Solo Piano 5:11

4:05:00 Scriabin, Alexander Etudes, Op 8 Lang Lang, p Telarc CD-80582 Rachmaninoff: Piano Concerto No. 3/ Scriabin: Etudes 4:06

4:11:00 Mozart, Wolfgang Amadeus Serenade No. 9 in D, K. 320, "Posthorn" Lausanne Chamber Orch/Yehudi Menuhin Virgin 91122-2 N/A 43:46:00

4:55:00 Chopin, Frédéric ɐtudes, Op. 10 Daniele Pollini, p DG 4816917 Daniele Pollini 1:38

5:00:00 Wagner, Richard Lohengrin Canadian Brass, Berlin Phil, Bayreuth Festival Brass/Edo de Waart Philips 434109-2 Wagner for Brass 5:01

5:05:00 Molter, Johann Melchior Trumpet Concerto #3 in D Håkan Hardenberger, tr; London Phil/Elgar Howarth Philips 426311-2 Trumpet Concertos 10:44

5:16:00 Förster, Christoph Horn Concerto in E-Flat Stewart Rose, fh; St Luke's Chamber Ensemble Arabesque Z-6750 From The Forest 13:02

5:31:00 Wagenseil, Georg Christoph Trombone Concerto in E-Flat Branimir Slokar, tb; Lausanne Chamber Orch/Jean-Marie Auberson Claves CD-50-8407 Trombone Concertos 10:25

5:41:00 Vaughan Williams, Ralph Bass Tuba Concerto in f (1954) Patrick Harrild, tuba; London Sym Orch/Bryden Thomson Chandos CHAN-9262/3 (2) Vaughan Williams: Concertos 13:12

5:54:00 Mouret, Jean Joseph Sinfonies de Fanfare Tubadours Crystal CD-420 The Mighty Tubadours 1:45

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Lili Boulanger: Of a Spring Morning (1918)

Richard Strauss: At the Beach at Sorrento from 'Aus Italien' (1886)

Giuseppe Verdi: Requiem: Sanctus (1874)

Ricardo Herz: Sisyphus in the Big City (2022)

Johann Sebastian Bach: English Suite No. 3: Prelude (1715)

Richard Nicholson: Cantate Domino (1620)

Paul Dukas: The Sorcerer's Apprentice (1897)

Randy Newman: The Natural: Suite (1984)

Ralph Vaughan Williams: March 'Sea Songs' (1923)

Carl Friedrich Abel: Symphony in C (1767)

Modest Mussorgsky: A Night on Bald Mountain (1867)

Dmitri Shostakovich: Ballet Suite No. 1: Dance (1949)

Michel Corrette: Concerto comique No. 7 (1733)

Dani Howard: Finale from Trombone Concerto (2021)

William Bolcom: Graceful Ghost Rag (1970)

Alberto Ginastera: Estancia: The Farm Workers (1941)

Jerry Goldsmith: Star Trek The Motion Picture: Main Theme (1979)

John Barry: Dances With Wolves: Themes (1990)

Gioacchino Rossini: L'Italiana in Algeri: Overture (1813)

Richard Wagner: Die Meistersinger: Prize Song (1867)

Average White Band: Pick Up the Pieces (1975)

Johann Sebastian Bach: Duet No. 2 (1739)

William Grant Still: Incantation and Dance (1945)

Ludwig van Beethoven: Adagio from String Quartet No. 10 (1809)

Claude Debussy: Suite bergamasque: Prélude (1905)

George Gershwin: The Goldwyn Follies: Love Walked In (1938)

Richard Strauss: Four Last Songs (1948)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 6 (1868)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo alla Turca from Piano Sonata No. 11 (1778)

Richard Wagner: The Ring Without Words: Finale (1987)

Astor Piazzolla: Four for Tango (1989)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Franz Liszt: Schubert Song 'Erlkönig' (1838)

Franz Liszt: Paganini Etude No. 5 'La chasse' (1851)

Sir Edward Elgar: Sea Pictures (1899)

Ernest Bloch: Poems of the Sea: At Sea (1922)

William Alwyn: Concerto Grosso No. 2 (1948)

Richard Wagner: Parsifal: Act 1 Prelude & Good Friday Spell (1882)

Percy Grainger: English Dance (1902)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Symphony No. 41 'Jupiter' (1788)

Robert Schumann: Arabeske in C (1839)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Felix Mendelssohn: Symphony No. 3 in a 'Scottish' (1842)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Russian Easter Overture (1888)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Giovanni Battista Sammartini: Sonata Notturna (1760)

Ottorino Respighi: Notturno in G-Flat (1905)

Leonard Bernstein: Candide: Suite (1956)

Aaron Copland: Music for a Great City: Night Thoughts (1961)

Richard Wagner: Das Rheingold: Entry of the Gods into Valhalla (1854)

Henry Holden Huss: Piano Concerto in B (1898)

Robert Schumann: March from Piano Quintet (1842)

Sir Edward Elgar: Coronation March (1911)

Franz Schubert: Grande Marche No. 6 in E (1824)

Dmitri Shostakovich: Dolls' Dances: Lyric Waltz (1952)

Dmitri Shostakovich: Moscow Cheryomushki: Overture Waltz (1959)

Bedrich Smetana: Má vlast: From Bohemia's Woods and Fields (1879)

Ludwig van Beethoven: Scherzo & Rondo from Piano Sonata No. 15 'Pastoral' (1801)

Emmanuel Chabrier: Suite pastorale (1888)

Ennio Morricone: Casualties of War: Elegy for Brown (1989)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 5 in B-Flat (1765)

Richard Wagner: Götterdämmerung: Siegfried's Funeral March & Final Scene (1874)

Franz Schubert: Die schöne Müllerin: Der Neugierige (1823)

Giuseppe Verdi: Requiem: Dies irae & Tuba mirum (1874)

Louise Farrenc: Scherzo & Finale from Symphony No. 3 (1847)

Gioacchino Rossini: La cambiale di matrimonio: Overture (1810)

Joaquín Rodrigo: Adagio from Concierto pastoral (1978)

Carl Nielsen: Allegro espansivo from Symphony No. 3 (1911)

Franz Liszt: Schubert Song 'Ave Maria' (1838)

Franz Liszt: Paganini Etude No. 3 'La Campanella' (1851)

Emile Waldteufel: Waltz 'Estudiantina' (1883)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Claude Debussy: Printemps (1887)

Juan de Lienas: Credidi propter quod (1630)

Ann Ronell: Willow Weep for Me (1932)

Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 2 in E-Flat (1783)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Giuseppe Verdi: Requiem: Libera me (1874)

Karl Goldmark: Rustic Wedding Symphony (1875)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 3 Suite (1867)

Anton Bruckner: First movement from Symphony No. 4 'Romantic' (1880)

Hector Berlioz: Love Scene from 'Roméo et Juliette' (1839)

Joseph Haydn: Symphony No. 79 in F (1783)

Adolphus Hailstork: Celebration (1975)

Coleridge-Taylor Perkinson: Worship: A Concert Overture (2001)

Antonín Dvorák: Overture 'My Home' (1882)

Sir Edward Elgar: Symphony No. 1 in A-Flat (1908)

Ferdinand Hérold: Zampa: Overture (1831)

Louis Moreau Gottschalk: The Dying Poet (1864)

23:00 QUIET HOUR

Wolfgang Amadeus Mozart: Larghetto from Piano Concerto No. 24 (1786)

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 156: Sinfonia 'Arioso' (1729)

John Williams: Return of the Jedi: Luke and Leia (1983)

Franz Schubert: Andante from Symphony No. 1 (1813)

Johannes Brahms: Adagio from Piano Trio No. 1 (1854)

Anthony Holborne: The Farewell (1599)

Erik Satie: Gymnopédie No. 2 (1888)

Ralph Vaughan Williams: Molto moderato from Symphony No. 3 'Pastoral' (1921)

Maurice Ravel: Vocalise en forme d'Habanera (1907)

Joseph Haydn: Adagio from Piano Trio No. 7 in G (1765)