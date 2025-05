WCLV Program Guide 05-21-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Debussy, Claude Estampes City of Birmingham Sym/Sir Simon Rattle EMI CDC5-56412-2 Percy Grainger: In A Nutshell * City of Birmingham * Sir Simon Rattle 5:56

0:06:00 Debussy, Claude Sonata (#2) for Flute, Viola and Harp Philippe Bernold, f; Gérard Caussé, va; Isabelle Moretti, h Harmonia Mundi HMC-901647 Debussy: Sonate Pour Flûte, Alto Et Harpe, Syrinx, Chansons de Bilitis 17:57

0:27:00 Chopin, Frédéric Les Sylphides Boston Pops/Arthur Fiedler RCA 63532-2 Sergei Prokofiev: Love for Three Oranges/ Chopin: Les Sylphides/ Liszt: Les Préludes; Mazeppa 26:53:00

0:54:00 Chopin, Frédéric Preludes, Op.28 Seong-Jin Cho, p DG 4795332 Seong-Jin Cho 1:47

1:00:00 Aufderheide, May The Richmond Rag Virginia Eskin, p Northeastern NR-9003-CD Pickles And Peppers And Other Rags By Women 2:08

1:02:00 Zaimont, Judith Lang Reflective Rag Virginia Eskin, p Northeastern NR-9003-CD Pickles And Peppers And Other Rags By Women 3:35

1:06:00 Gershwin, George Second Rhapsody Michael Tilson Thomas, p; Los Angeles Phil CBS MK-39699 Rhapsody In Blue, Second Rhapsody, Preludes, Unpublished Piano Works 14:22

1:20:00 Zaimont, Judith Lang American City: Portrait of New York Elizabeth Moak, p MSR Classics MS-1366 (2) Art, Fire, Soul 10:24

1:32:00 Giuliani, Mauro Guitar Concerto #1 in A, Op 30 Julian Bream, g; Melos Ensemble RCA 61599-2 Julian Bream Edition (disc 16: Julian Bream & Friends) 23:08

1:55:00 Holborne, Antony The Fairy Round Julian Bream, l RCA 61587-2 Julian Bream Edition Vol 4: The Woods So Wild 1:45

2:00:00 Mendelssohn, Felix A Midsummer Night's Dream, Op. 61 London Brass Teldec 246007-2 N/A 5:07

2:05:00 Still, William Grant Summerland Natalie Hinderas, p CRI CD-629 (2) Piano Music By African American Composers 4:34

2:10:00 Bridge, Frank Summer (1914) Royal Liverpool Phil/Sir Charles Groves EMI/Ang CDM5-66855-2 N/A 9:37

2:19:00 Copland, Aaron Midsummer Nocturne Michael Landrum, p Sono Luminus DSL-92158 (2) Piano Recital: Landrum, Michael - FIELD, J. / CHOPIN, F. / RESPIGHI, O. / SCRIABIN, A. / FAURE, G. / FRANCAIX, J. (Nocturnes) 1:50

2:21:00 Bizet, Georges Symphony in C City of London Sinfonia/Richard Hickox Virgin 90765-2 Bizet: Symphony In C/ Faure: Pavane/ Ibert: Divertissement/ Ravel: Le Tombeau de Couperin 33:44:00

2:55:00 Rameau, Jean-Philippe Les Paladins La Chapelle Harmonique/Valentin Tournet Chateau de Versailles CVS-054 (3) Rameau - "Les Paladins" 1:53

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Pierné, Gabriel Impromptu-caprice in A-Flat, Op 9 Markus Klinko, h EMI/Ang CDC7-54467-2 N/A 5:39

3:06:00 Schubert, Franz Impromptus, D 935 (Op. 142) Alfred Brendel, p Philips 422237-2 Schubert: Impromptus 11:14

3:17:00 Lecuona, Ernesto Impromptu Gabriela Montero, p EMI/Ang 18201-2 Solatino 1:31

3:18:00 Sibelius, Jean Symphony No. 4 in a, Op. 63 San Francisco Sym Orch/Herbert Blomstedt London 425858-2 Sibelius: Symphonies 4 and 5 36:40:00

3:55:00 Lecuona, Ernesto 19th-Century Cuban Dances Thomas Tirino, p BIS CD-874 N/A 1:37

4:00:00 Poulenc, Francis Trois mouvements perpétuels (1918) Richard Stoltzman, cl; Nancy Allen, h RCA 60198-2-RC Debussy, Poulenc, Saint-Saens, Satie: Romance 5:46

4:06:00 Schumann, Robert Symphony No. 2 in C, Op. 61 Dresden Staatskapelle/Wolfgang Sawallisch EMI/Ang CDM7-69472-2 N/A 37:37:00

4:45:00 Kennan, Kent Night Soliloquy Mary Stolper, f; Czech National Sym members/Paul Freeman Cedille CDR-90000046 American Flute Concertos 3:57

4:49:00 Luening, Otto Lyric Scene Per Oien, f; Oslo Phil/José Serebrier Phoenix PHCD-101 Menotti: Sebastian/ Luening: Legend & Lyric Scene 6:11

4:55:00 Schubert, Franz 12 "Valses nobles," D 969 Michel Dalberto, p Denon 81757-6865-2 Franz Schubert * Piano Sonatas Complete -- 4 * Michel Dalberto 1:27

5:00:00 Hofstetter, Roman String Quartet, Op 3/5 (formerly attributed to Haydn) Guildhall String Ensemble RCA 61275-2 Strings: The Definitive Collection 5:29

5:05:00 Chopin, Frédéric Waltzes, Op. 64 Alexandre Tharaud, p Harmonia Mundi HMC-901927 Chopin: Valses 1:44

5:07:00 Wassenaer, Unico Wilhelm van Concerto Armonico #2 in G St Martin's Academy/Neville Marriner Argo 410205-2 Pergolesi: Concerti Armonici 1-6 11:07

5:18:00 Hofmann, Leopold Flute Concerto in D Berlin Haydn Ensemble/Emmanuel Pahud, f EMI CDC5-56577-2 N/A 18:15

5:38:00 Strauss, Richard Burleske in D minor Friedrich Gulda, p; London Sym Orch/Anthony Collins Philips 456820-2 (2) Great Pianists of the 20th Century Vol. 41: Friedrich Gulda II 17:55

5:56:00 Hétu, Jacques Petite Suite (1962) Louise Bessette, p Radio Canada Int'l MVCD-1064 Canadian Music For Piano- Musique Canadienne Pour Piano 1:29

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Cécile Chaminade: Etudes de concert: Automne (1886)

George Frideric Handel: Suite for Trumpet & Strings (1734)

Carlos Guastavino: Arroz con leche (1964)

Johann Peter Emilius Hartmann: Overture to 'Hakon Jarl' (1844)

Johannes Brahms: Academic Festival Overture (1880)

Giacomo Puccini: March 'Electric Shock' (1899)

Sir Arthur Sullivan: Macbeth: Overture (1888)

Charles Tomlinson Griffes: Poem for Flute & Orchestra (1918)

John Williams: E.T.: Adventures on Earth (1982)

Remo Giazotto: Adagio in g 'The Beatitudes' (1957)

Alexander Glazunov: Scherzo from Symphony No. 7 'Pastoral' (1902)

Domenico Scarlatti: Sonata in G (1750)

Antonín Dvorák: Allegro from Symphony No. 3 (1873)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 28 in C (1773)

Charles G. Vardell: Joe Clark Steps Out (1934)

Bruce Broughton: Silverado: Overture (1985)

Joseph Haydn: Sinfonia Concertante in B-Flat (1792)

Cole Porter: DuBarry Was a Lady: Overture (1939)

Vittorio Giannini: Concerto Grosso (1946)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Xaver Scharwenka: Scherzo from Piano Concerto No. 1 (1876)

Marc-André Hamelin: Etude No. 4 in c 'After Alkan' (2005)

Roy Harris: Symphony No. 3 (1939)

Aaron Copland: Billy the Kid: Waltz (1938)

Johann Stamitz: Symphony in D (1757)

Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dances (1940)

Edvard Grieg: In Folk Style from 'Nordic Melodies' (1895)

Georg Philipp Telemann: Water Music Suite: Overture (1723)

Carl Maria von Weber: Invitation to the Dance (1819)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Johannes Brahms: Tragic Overture (1881)

Johannes Brahms: Symphony No. 2 in D (1877)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Ralph Vaughan Williams: The Running Set (1933)

Ralph Vaughan Williams: Five Tudor Portraits: Jolly Rutterkin (1935)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 16 in D (1784)

Johann Joachim Quantz: Concerto for 2 Flutes (1750)

Peter Tchaikovsky: Serenade for Strings (1880)

George Frideric Handel: An Occasional Oratorio: Overture (1746)

Wolfgang Amadeus Mozart: Variations on Sarti's 'Come un agnello' (1784)

Charles Strouse: Annie: Overture (1977)

Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Polka (1866)

Bedrich Smetana: The Two Widows: Polka (1874)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 4 (1720)

Ernesto Lecuona: Vals romantico (1951)

Richard Strauss: Burleske (1886)

John Williams: Jurassic Park: Main Themes (1993)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Gioacchino Rossini: William Tell: Dance for Six (1829)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 15 in G (1772)

Franz Schubert: Rosamunde: Ballet Music No. 2 (1823)

Paul Hindemith: March from 'Symphonic Metamorphosis on Themes by Weber' (1943)

Richard Wagner: The Flying Dutchman: Overture (1841)

Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 4 (1907)

Claude Debussy: Symphony in b (1880)

Carl Maria von Weber: Scherzo & Finale from Symphony No. 1 (1807)

Franz Liszt: Transcendental Etude No. 3 'Paysage' (1851)

Frédéric Chopin: Fantaisie-Impromptu (1835)

Felix Mendelssohn: Ruy Blas Overture (1839)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Carl Nielsen: Flute Concerto (1926)

Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet No. 1 from Divertimento No. 17 (1779)

Ludwig van Beethoven: Minuet in G (1795)

George Frideric Handel: Concerto Grosso in D (1739)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 40 in g (1788)

Isaac Albéniz: Piano Concerto No. 1 'Concierto fantástico' (1887)

20:00 OVATIONS: Apollo’s Fire, Alan Choo, concertmaster & direction; Daphna Mor,

Recorder; Chloe Fedor & Emi Tanabe, violins; HyunKun Cho, viola da gamba Virtuoso Brilliance

VIVALDI (1678-1741): Sinfonia from L’Olimpiade, RV 725

GEORG PHILIPP TELEMANN (1681-1767): Overture-Suite in A minor, TWV 55:a2

ANTONIO VIVALDI (arr Sorrell): Ciaconna in C, from RV 114

GEORG PHILIPP TELEMANN: Concerto for Recorder & Gamba in A minor, TWV 52:a1

ANTONIO VIVALDI: Concerto for 2 Violins in C minor, RV 509

ANTONIO VIVALDI: Concerto for 4 Violins in B minor, RV 580

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African American composers and performers.

Richard Wagner: Tristan und Isolde: Prelude & Liebestod (1859)

Richard Wagner: Parsifal: Amfortas' Lament (1882)

Richard Wagner: Wesendonck Lieder (1858)

23:00 QUIET HOUR

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Violin Concerto No. 5 (1775)

Frederick Delius: Irmelin Prelude (1931)

Robert Schumann: Scenes from Childhood: Träumerei (1838)

Johann Sebastian Bach: Adagio from Concerto for Oboe & Violin (1740)

Zhou Long: Green (2021)

Frédéric Chopin: Mazurka No. 49 in a (1849)

Isaac Albéniz: Suite Española: Granada (1886)

Edvard Grieg: Peer Gynt: Ase's Death (1876)

Johannes Brahms: Intermezzo in c-Sharp (1892)

Sir Edward Elgar: Romance in d (1910)