WCLV Program Guide 05-19-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Schumann, Clara Soirées musicales, Op. 6 Michael Landrum, p

Brahms, Johannes Tragic Overture, Op.81 Chicago Sym/Sir Georg Solti

Gershwin, George Lullaby Manhattan String Quartet

Carpenter, John Alden Skyscrapers Boston Modern Orchestra Project/Gil Rose

Confrey Dizzy Fingers Eteri Andjaparidze, p

Biber, Heinrich von String Sonata No. 5 in e minor Seattle Baroque

Biber, Heinrich von Mystery Sonatas ("Rosary") Julia Wedman, v

Rachmaninoff, Sergei Piano Concerto No. 3 in d minor, Op. 30 Yuja Wang, p; Simón Bolívar Sym Orch/Gustavo Dudamel

Rachmaninoff, Sergei Preludes, Op. 32 Konstantin Lifschitz, p

Wagner, Richard Lohengrin Vienna State Opera Cho, Vienna Phil/Georg Solti

Wagner, Richard Die Meistersinger von Nürnberg Chicago Sym Orch/Fritz Reiner

Wagner, Richard Tristan und Isolde Igor Levit, p

Liszt, Franz Am Grabe Richard Wagners Leo Van Doeselaar, o

Couperin, François L'art de toucher le clavecin Carole Cerasi, hc

Piston, Walter Symphony #2 (1943) Boston Sym Orch/Michael Tilson Thomas

Couperin, François L'art de toucher le clavecin Carole Cerasi, hc

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Maconchy, Elizabeth Overture, "Proud Thames" (1952) London Phil/Vernon Handley

Boyle, Ina String Quartet in e Piatti Quartet

Gipps, Ruth Song for Orchestra, Op. 33 BBC Welsh National Orch/Rumon Gamba

Mendelssohn, Felix Songs Without Words, Op 67 Daniel Barenboim, p

Mendelssohn, Felix Violin Concerto in d Gidon Kremer, v; Orpheus Chamber Orch

Piazzolla, Astor Tango Ballet Gidon Kremer, v; Kremerata Baltica

Mascagni, Pietro Guglielmo Ratcliff Florence May Festival Orch/Gianandrea Gavazzeni

Elgar, Edward The Dream of Gerontius, Op 38 BBC Sym Orch/Adrian Boult

Beach, Amy (Mrs HHA) Four Sketches, Op 15 Ambache

Copland, Aaron Ballet, "Hear Ye, Hear Ye" London Sinfonietta/Oliver Knussen

Nancarrow, Conlon Study No. 14 for Player Piano N/A

Montsalvatge, Xavier Berceuse a la memoria de Oscar Esplá Alicia de Larrocha, p

Traditional Song of the Birds (El Cant dels Ocells) Pablo Casals, vc; Mieczyslaw Horszowski, p

Bertran, Antoninbernat Symphony in E-Flat Bratislava Musica Aeterna/Peter Zajicek

Strauss, Richard Till Eulenspiegel's Merry Pranks, Op. 28 New York Stadium Sym Orch/Leopold Stokowski

Buxtehude, Dietrich Puer natus in Bethlehem Nicholas Danby, o

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Peter Tchaikovsky: Suite No. 3: Valse mélancolique (1884)

Sir Edward Elgar: The Crown of India: March (1912)

Dieterich Buxtehude: Fugue in G (1690)

Lars-Erik Larsson: Little Serenade (1934)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 1 for Orchestra (1860)

Josef Franz Wagner: March 'Under the Double Eagle' (1850)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondeau from Flute Quartet No. 1 (1777)

Frederick Delius: Spring Idyll (1889)

Felix Mendelssohn: Allegro from the Octet for Strings (1825)

Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto No. 1 (1798)

Franz Schmidt: Notre Dame: Intermezzo (1906)

Fritz Kreisler: Syncopation (1926)

George Gershwin: Adagio from Piano Concerto (1925)

Robert Schumann: Carnaval: Préambule (1835)

Camille Saint-Saëns: Gavotte & Finale from Septet (1881)

John Williams: Cowboys Overture (1980)

Gustav Mahler: First Movement from Symphony No. 1 (1888)

Gustav Mahler: Songs of a Wayfarer: Ging heut Morgen übers Feld (1884)

John Williams: Star Wars: Main Title (1977)

Luigi Cherubini: Anacréon: Overture (1803)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 4 (1878)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Johan Halvorsen: Mascarade: Holberg Overture (1922)

Edvard Grieg: Holberg Suite: Air (1884)

Franz Schubert: String Quartet No. 10 in E-Flat (1813)

Sir Edward Elgar: Finale from Piano Quintet (1919)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 25 in C (1786)

Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dance No. 1 (1940)

Sir Charles Hubert H. Parry: Symphonic Variations (1897)

George W. Chadwick: Symphonic Sketches: Jubilee (1904)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Richard Strauss: Till Eulenspiegel's Merry Pranks (1895)

Igor Stravinsky: Pétrouchka (1911)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

George Frideric Handel: Water Music Suite No. 3 (1717)

Giovanni Battista Pergolesi: Violin Concerto in B-Flat (1735)

Richard Rodgers: Flower Drum Song: Overture (1958)

Franz Liszt: Paganini Etude No. 6 'Theme & Variations' (1851)

Gunnar de Frumerie: Pastoral Suite (1933)

Gioacchino Rossini: L'inganno felice: Overture (1812)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 14 (1853)

George Frideric Handel: Oboe Concerto No. 3 in g (1710)

Claude Debussy: Petite Suite: En bateau (1889)

Claude Debussy: Petite Suite: Cortège (1889)

Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Three Dances (1866)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 5 (1721)

Florence Price: Fantasie Negre No. 2 (1932)

Traditional: Shenandoah

Wolfgang Amadeus Mozart: First movement from String Quintet No. 5 (1790)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Camille Saint-Saëns: Symphony No. 3 in c 'Organ' (1886)

Luigi Boccherini: Symphony No. 3 in D (1771)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 10 in E-Flat 'Harp' (1809)

Carlos Baguer: Symphony No. 16 in G (1800)

Roger Quilter: A Children's Overture (1914)

Boris Lyatoshinksy: Finale from Symphony No. 3 (1951)

Felix Mendelssohn: Overture 'The Hebrides' (1830)

Sergei Rachmaninoff: Moment Musical No. 1 in b-Flat (1896)

Georg Philipp Telemann: Concerto Polonois (1720)

Jean Sibelius: Symphony No. 2 in D (1902)

Antonín Dvorák: Five Bagatelles (1878)

Edvard Grieg: Two Elegiac Melodies (1881)

23:00 QUIET HOUR

Joseph Haydn: Adagio cantabile from Symphony No. 13 (1763)

Johann Sebastian Bach: Larghetto from Keyboard Concerto No. 4 (1740)

Alec Wilder: Air for Bassoon (1945)

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio in E (1776)

Steve Swallow: Hullo, Bolinas (1971)

Emmanuel Chabrier: Suite pastorale: Idyll (1881)

Antonín Dvorák: Lento from Piano Quartet (1889)

William Grant Still: Song for the Lonely (1953)

Charles Wilfrid Orr: A Cotswold Hill Tune (1939)

Gustav Mahler: Blumine from Symphony No. 1 (1889)