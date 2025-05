WCLV Program Guide 05-20-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Merula, Tarquinio Canzon, "La Lusignuola" Amsterdam Loeki Stardust Quartet L'Oiseau Lyre 414277-2 Virtuoso Recorder Music 5:05

0:05:00 Villa-Lobos, Heitor Bachianas brasileiras No. 1 Brazilian Guitar Quartet Delos DE-3245 VILLA-LOBOS, H.: Bachianas brasileiras No. 1 / GUARNIERI, C.: Danca Negra / GOMES, C.: Sonata in D Major (Brazilian Guitar Quartet) 17:04

0:22:00 Haydn, Franz Joseph Serenade from String Quartet in F, Op. 3, No. 5 Philharmonia Virtuosi/Richard Kapp RCA 61935-2 Jewels of the Classics 3:35

0:27:00 Ravel, Maurice String Quartet in F Tokyo String Quartet RCA 62552-2 Impressions - Debussy, Ravel 27:47:00

0:55:00 Couperin, François Les petits moulins à vent Mie Miki, accordion Challenge Classics 72014 French Baroque Music 1:42

1:00:00 Greenaway, Sally Poems I, II, III Sally Walker, f; Emily Granger, h Avie AV-2626 Something Like This 5:42

1:06:00 Bosmans, Henriette Poeme (1923) Dmitri Ferschtman, vc, Netherlands Radio Chamber Orch/Ed Spanjaard NM Classics 92095 Pijper, Smit, Bosmans: Cello Concertos 14:36

1:20:00 Smit, Leo Sonate Concertante (1939) Eleonore Pameijer, f; Netherlands Chamber Orch/Philippe Entremont NM Classics 93003 (4) N/A 12:05

1:34:00 Beethoven, Ludwig van Piano Sonata #28 in A, Op 101 Alfred Brendel, p Philips 438472-2 Piano Sonatas Op. 53 "Waldstein" 54 & 101 Andante Favori 21:13

1:55:00 Rameau, Jean-Philippe Les Paladins La Chapelle Harmonique/Valentin Tournet Chateau de Versailles CVS-054 (3) Rameau - "Les Paladins" 1:32

2:00:00 Punto, Giovanni Horn Concerto #10 in F Barry Tuckwell, fh; St Martin's Academy/Sir Neville Marriner EMI/Ang CDFP5-65395-2 (2) Horn Concertos 5:34

2:06:00 Schubert, Franz Adagio and Rondo Concertante in F, D 487 Istvan Toth, db; Kodaly String Quartet Naxos 8.550658 SCHUBERT, F.: Piano Quintet, "The Trout" / Adagio and Rondo Concertante 14:10

2:20:00 Schubert, Franz Twelve German Dances ("Ländler"), D 790 Ensemble Wien Sony SK-48386 Schubert: Rondo pour violon et orchestre à cordes en la 1:32

2:21:00 Liszt, Franz Soirées de Vienne (after Schubert) Vladimir Horowitz, p DG 419499-2 Horowitz In Moscow 6:33

2:28:00 Bronsart, Hans Piano Concerto in f-sharp, Op 10 Michael Ponti, p; Westphalian Sym Orch/Richard Kapp Vox CDX-5067 (2) N/A 27:14:00

2:55:00 Liszt, Franz Responsories and Antiphons Leslie Howard, p Hyperion CDA-67161/2 (2) Responsories and Antiphons 1:33

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Bach, Johann Sebastian Cantata No. 78, "Jesu, der du meine Seele (Jesus, by whom my soul)" Stich-Randall, Hermann, Orch/Felix Prohaska Vanguard OVC-2009 J S Bach: Cantatas BWV 78; BWV 106 5:05

3:05:00 Telemann, Georg Philipp Tafelmusik, Bk 3 Musica Antiqua Cologne/Reinhard Goebel Archive 427619-2 (4) Tafelmusik (Musique De Table) 14:49

3:20:00 Bach, Johann Sebastian Two-Part Inventions, BWV 772/786 Ton Koopman, hc Capriccio 10210 N/A 1:26

3:21:00 Farrenc, Louise Symphony #3 in g, Op 36 Insula Orch/Laurence Equilbey Erato 5419752210 Farrenc 33:22:00

3:55:00 Lemarley, Madeleine Song, "Clair de lune" Cyrille Dubois, t; Tristan Raes, p Palazzetto Bru Zane BZ-2006 (8) Compositrices 1:54

4:00:00 Chopin, Frédéric Mazurkas, Op. 24 Evgeny Kissin, p RCA 62542-2 Chopin - Sonata No.3 - Mazurkas 5:17

4:05:00 Szymanowski, Karol Concert Overture, Op 12 London Phil/Leon Botstein Telarc CD-80567 Music of Szymanowski * Botstein/London Philharmonic Orchestra 13:34

4:19:00 Sowerby, Leo Concert Overture (1941) Czech National Sym Orch/Paul Freeman Cedille CDR-90000039 Leo Sowerby: Symphony No. 2 & other works 7:51

4:28:00 David, Ferdinand Violin Concerto #4 in E. Op 25 Hagai Shaham, v; BBC Scottish Sym Orch/Martyn Brabbins Hyperion CDA-67804 Romantic Violin Concerto Vol 9 26:15:00

4:54:00 Mendelssohn, Felix Six Songs, Op 19a Christoph Prégardien, t; Andreas Staier, forte-p RCA-DHM 77319-2 Schubert, Schumann, Mendelssohn: Heine Songs 1:47

5:00:00 Bach, Johann Christian Temistocle Philippe Jaroussky, ct; Le Cercle de l'Harmonie/Jérémie Rhorer Virgin Classics 5.09997E+12 JC Bach * Philippe Jaroussky * La Dolce Fiamma * Forgotten Castrato Arias 5:11

5:05:00 Bach, Carl Philipp Emanuel Flute Concerto in G, Wq 169 (H 445) Robert Aitken, f; CBC Vancouver Orch Strings/Mario Bernardi Radio Canada Int'l SMCD-5177-2 (2) C.P.E. Bach: Flute Concertos & Sonatas 24:39:00

5:31:00 Dello Joio, Norman Piano Suite Debra Torok, p Albany TROY-359 Norman Dello Joio: Complete Works for Piano, Vol. 3 - Family Album, Five Images, Stage Parodies 6:32

5:38:00 Foote, Arthur Suite in E, Op 63 Do.gma Chamber Orch/Mikhail Gurewitsch MD+G Recordings 9121717 American Stringbook 16:27

5:54:00 Webern, Anton Five Movements for String Quartet, Op 5 Amaryllis Quartet Genuin 11218 Amaryllis Quartett: White 1:41

05:59:08 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 2: Rondeau BWV 1067 (1738) Gonzalo X. Ruiz, oboe Ensemble Sonnerie Monica Huggett Avie 2171 1:34

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:06 Giovanni Gabrieli: Canzoni e Sonate: Canzon 13 (1615) Empire Brass Telarc 80204 2:30

06:11:27 Johann Sebastian Bach: Concerto after Vivaldi in G BWV 973 (1714) Alexandre Tharaud, piano Harmonia Mundi 901871 6:51

06:19:15 Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 2 Op 39 (1901) New Zealand Symphony James Judd Naxos 503293 5:06

06:26:13 Georges Bizet: The Fair Maid of Perth: Suite (1866) Orchestra of Paris Daniel Barenboim EMI 64869 11:57

06:40:17 Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Piano Concerto No. 17 K 453 (1784) Orli Shaham, piano St. Louis Symphony David Robertson Canary 18 12:21

06:55:05 Jean Sibelius: Karelia Suite: Alla marcia Op 11 (1893) Lahti Symphony Orchestra Osmo Vänskä BIS 918 4:07

07:04:40 Giuseppe Verdi: Aïda: Ballet Music (1870) Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572818 4:41

07:10:38 Jacques Offenbach: La Périchole: Medley (1868) Boston Pops Arthur Fiedler RCA 61429 9:31

07:21:26 Gabriel Fauré: Dolly Suite Op 56 (1897) Kathryn Stott, piano Hyperion 66911 13:47

07:39:19 Franz Schubert: Minuet & Finale from Symphony No. 3 (1815) Freiburg Baroque Orchestra Pablo Heras-Casado Harmonia Mundi 902154 9:14

07:51:32 Robert Schumann: Romance in A Op 94 # 2 (1849) Albrecht Mayer, oboe Decca 4783498 4:38

07:58:07 Dmitri Shostakovich: Michurin: Waltz Op 78 (1948) Moscow Chamber Orchestra Constantine Orbelian Delos 3257 2:02

08:07:00 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondeau from Flute Quartet No. 4 K 298 (1778) Sonora Slocum, flute Acis 98573 3:14

08:12:07 Johan Halvorsen: Dances from 'Mascarade' (1922) Bergen Philharmonic Neeme Järvi Chandos 10584 9:33

08:24:05 Enrique Granados: Torrijos: Suite (1894) Cor Madrigal Barcelona Symphony Pablo González Naxos 573263 17:20

08:43:25 Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Violins in a RV 523 (1720) Viktoria Mullova, violin Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon Archiv 4777466 8:55

08:54:39 Richard Rodgers: Oklahoma: Main Title (1955) Boston Pops Keith Lockhart RCA 63835 4:01

09:03:40 Sir William Walton: The Wise Virgins: Suite (1940) English Northern Philharmonia David Lloyd-Jones Naxos 555868 18:12

09:26:11 Léo Delibes: Lakmé: Flower Duet (1883) Natalie Dessay, soprano Orchestre du Capitole de Toulouse Michel Plasson EMI 56569 5:55

09:35:01 Antonio Casimir Cartellieri: Symphony No. 2 in E-Flat (1795) Evergreen Symphony Orchestra Gernot Schmalfuss CPO 777667 11:12

09:47:49 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1: Air (1717) Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 2:22

09:51:00 Franz Liszt: Venezia e Napoli: Tarantella S 162/3 (1859) Benjamin Grosvenor, piano Decca 4830255 9:06

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:45 Louis Moreau Gottschalk: La gallina Op 53 (1863) Cecile Licad, piano Naxos 559145 3:27

10:06:36 Jean-Philippe Rameau: The Hen from Concert No. 6 en sextuor (1768) Musicians of the Louvre Marc Minkowski Deutsche Gram 4795448 4:26

10:13:16 Joseph Haydn: Symphony No. 49 in f 'La Passione' (1768) CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 3 18:32

10:33:06 Carl Stamitz: Rondo from Cello Concerto No. 2 (1790) Christian Benda, cello Prague Chamber Orchestra Christian Benda Naxos 550865 4:21

10:39:25 Jacques Offenbach: Orpheus in the Underworld: Ballet des Mouches (1874) Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nimbus 5303 11:46

10:54:21 Frédéric Chopin: Piano Concerto No. 2 in f Op 21 (1830) Rafal Blechacz, piano Royal Concertgebouw Orchestra Jerzy Semkow Deutsche Gram 4795448 33:27

11:30:21 William Schuman: New England Triptych: Chester (1957) U.S. Marine Band Lt. Col. Jason K. Fettig Altissimo 4032 5:59

11:37:54 Jerome Moross: Variations on a Waltz (1966) London Symphony JoAnn Falletta Albany 1403 14:16

11:52:28 Leonard Bernstein: Prelude, Fugue and Riffs (1949) Sabine Meyer, clarinet City of Birmingham Symphony Paavo Järvi Virgin 45295 8:05

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:51 Jean Sibelius: Symphony No. 5 in E-Flat Op 82 (1915) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 28:19

12:37:03 Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 1 in B-Flat K 207 (1773) Isaac Stern, violin Cleveland Orchestra George Szell Sony 66475 20:49

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

12:59:32 Duke Ellington: A Single Petal of a Rose (1959) Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811 3:35

13:03:42 Billy Strayhorn: Lush Life (1937) Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811 6:25

13:11:25 Maurice Ravel: Piano Concerto in G (1931) Pierre-Laurent Aimard, piano Cleveland Orchestra Pierre Boulez Deutsche Gram 14764 22:12

13:35:12 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Autumn' Concerto Op 8 # 3 (1725) Francisco Fullana, violin Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2485 11:12

13:47:32 Richard Rodgers: Oklahoma: Overture (1943) Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 434932 5:24

13:53:43 Jean Sibelius: Violin Concerto in d Op 47 (1905) Hilary Hahn, violin Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Deutsche Gram 4795448 33:07

14:28:35 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento No. 9 for Winds K 240 (1776) Amadeus Winds Oiseau-Lyre 425819 13:15

14:42:54 Felix Mendelssohn: Overture for Wind Instruments Op 24 (1824) London Symphony Claudio Abbado Deutsche Gram 423104 9:42

14:53:40 Walter Piston: Scherzando & Finale from Wind Quintet (1956) Boehm Quintet Premier 1006 7:04

15:01:42 Frédéric Chopin: Mazurka No. 10 in B-Flat Op 17 # 1 (1834) Vassily Primakov, piano Bridge 9289 2:08

15:04:10 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 1 in c-Sharp Op 3 # 2 (1892) Vassily Primakov, piano Bridge 9348 4:16

15:10:03 Georges Bizet: Scherzo & Finale from Symphony No. 1 (1855) San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 131 15:51

15:26:58 Sir Edward Elgar: La Capricieuse Op 17 (1891) Leonidas Kavakos, violin Decca 4789377 4:00

15:31:45 Edvard Grieg: Holberg Suite Op 40 (1884) Ohio Philharmonic Domenico Boyagian Centaur 3311 19:49

15:52:29 Erich Wolfgang Korngold: Of Human Bondage: Nora's Theme (1934) National Philharmonic Charles Gerhardt Sony 592064 4:22

15:56:52 Erich Wolfgang Korngold: Juarez: Carlotta (1939) National Philharmonic Charles Gerhardt Sony 592064 2:50

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:03:11 Franz Liszt: Three Concert Etudes: Un sospiro S 144/3 (1849) Charlotte Hu, piano PentaTone 259 6:03

16:11:04 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 9 Op 125 'Choral' (1823) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Deutsche Gram 9661 13:47

16:28:50 Leonard Bernstein: West Side Story: One Hand, One Heart (1957) Ailyn Pérez, soprano BBC Symphony Patrick Summers Warner 633485 4:14

16:36:05 Franz Schubert: The Friends from Salamanka: Overture D 326 (1815) Haydn Sinfonietta, Vienna Manfred Huss Koch Intl 1121 5:55

16:44:01 Sir Charles Hubert H. Parry: Finale from Symphony No. 3 'English' (1889) London Philharmonic Matthias Bamert Chandos 8896 10:59

16:56:09 Ola Gjeilo: The Rose (2017) Choir of Royal Holloway 12 Ensemble Rupert Gough Decca 4816326 3:20

17:03:44 Johann Sebastian Bach: Mass in b: Gloria in excelsis Deo BWV 232 (1749) The Sixteen Choir & Orchestra Harry Christophers Collins 70322 5:56

17:11:35 Peter Tchaikovsky: Adagio from Symphony No. 1 Op 13 'Winter Dreams' (1866) Orchestra of St Luke's Pablo Heras-Casado Harmonia Mundi 902220 12:00

17:25:44 Antonín Dvorák: King and Charcoal Burner: Overture (1874) Czecho-Slovak State Phil Robert Stankovsky Marco Polo 223272 9:05

17:39:04 Traditional: Guide Me, O Thou Great Jehovah Chanticleer Joseph Jennings Teldec 48556 4:16

17:44:36 Traditional: Glorious Things of Thee are Spoken Chanticleer Joseph Jennings Teldec 48556 2:54

17:49:46 Hector Berlioz: Symphonie fantastique: Dream of the Witches' Sabbath (1830) Christopher O'Riley, piano Oxingale 2020 10:06

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:07:54 Ignaz Pleyel: Symphony in D Op 3 # 1 (1785) Zurich Chamber Orchestra Howard Griffiths CPO 999759 16:25

18:25:20 Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 1: Prelude (1872) London Symphony Sir Neville Marriner Philips 4788977 6:39

18:33:22 Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 1: Carillon (1872) London Symphony Sir Neville Marriner Philips 4788977 4:35

18:39:03 Dmitri Kabalevsky: Rhapsody on 'School Years' Op 75 (1964) Michael Korstick, piano NDR Radio Philharmonic Alun Francis CPO 777658 11:33

18:51:42 Georges Bizet: The Miracle Doctor: Overture (1857) Chamber Philharmonic of Bohemia Douglas Bostock Classico 158 5:40

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

19:00:13 Carl Nielsen: Symphony No. 2 in b Op 16 'Four Temperaments' (1902) New York Philharmonic Alan Gilbert DaCapo 220623 35:07

19:36:22 Igor Stravinsky: The Firebird: Suite (1919) Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80039 20:35

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

19:59:00 Paul Taffanel: Wind Quintet in g (1900) Vienna-Berlin Ensemble Sony 45996 24:38

20:24:50 Sir Malcolm Arnold: Four Scottish Dances Op 59 (1957) Boston Pops Keith Lockhart RCA 68901 8:39

20:34:46 Johann Sebastian Bach: Violin Concerto in d BWV 1052 (1740) Monica Huggett, violin Ensemble Sonnerie Monica Huggett Gaudeamus 356 21:57

21:00:18 Wolfgang Amadeus Mozart: The Abduction from the Seraglio: Harmoniemusik (1782) Members of Netherlands Wind Ensemble Philips 4788977 20:13

21:21:37 Claude Bolling: Invention (1975) Sir Angel Romero, guitar EMI 47192 3:55

21:26:36 Johann Sebastian Bach: Two-Part Invention No. 13 BWV 784 (1723) Béla Fleck, banjo Sony 89610 1:31

21:29:36 John Rutter: Suite for Strings (1971) Royal Philharmonic John Rutter Decca 1821 12:21

21:42:51 Antonín Dvorák: Legends Op 59 (1881) Czech Philharmonic Sir Charles Mackerras Supraphon 3533 40:39

22:25:16 Ludwig van Beethoven: Arietta from Piano Sonata No. 32 Op 111 (1822) Evgeny Kissin, piano Deutsche Gram 4797581 20:03

22:47:15 Isaac Albéniz: Córdoba from 'Cantos de España' Op 232 (1896) Jason Vieaux, guitar Azica 71224 7:23

22:55:00 Jacques Ibert: Waltz from 'Divertissement' (1930) Tapiola Sinfonietta Paavo Järvi BIS 630

23:00 QUIET HOUR

22:59:41 George Frideric Handel: Rinaldo: Lascia ch'io pianga (1711) Stjepan Hauser, cello London Symphony Sony 4:30

23:04:12 John Corigliano: Voyage for Flute & Strings (1983) Paul Edmund-Davies, flute I Fiamminghi Rudolf Werthen Telarc 80421 8:06

23:12:18 Johann Sebastian Bach: English Suite No. 3: Sarabande BWV 808 (1715) Margarita Shevchenko, piano CIPC 96523 4:22

23:16:47 Jean Sibelius: Karelia Suite: Ballade Op 11 (1893) Finnish Radio Symphony Jukka-Pekka Saraste RCA 7765 6:26

23:23:15 Carl Maria von Weber: Romanze from Clarinet Concerto No. 2 Op 74 (1811) Sabine Meyer, clarinet Dresden State Orchestra Hans Vonk EMI 82160 7:09

23:30:25 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 11 in G-Flat Op 23 # 10 (1903) Wu Han, piano ArtistLed 10701 3:25

23:34:00 Sergei Rachmaninoff: Andante from Cello Sonata Op 19 (1901) Sergei Babayan, piano Deutsche Gram 4839181 6:25

23:40:25 William Grant Still: The Quiet One from Lyric Quartette (1945) Catalyst Quartet Azica 71357 5:20

23:45:46 Edvard Grieg: Peer Gynt: Solveig's Song (1876) Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 488 5:15

23:51:10 Erich Wolfgang Korngold: Much Ado About Nothing: Garden Scene Op 11 (1919) Gil Shaham, violin Deutsche Gram 439886 5:32

23:56:52 Josef Bonime: Danse hébraïque (1920) Gil Shaham, violin Canary 10 2:47