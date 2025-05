WCLV Program Guide 05-16-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Strozzi, Barbara Cantata, "Begli occhi, bel seno" Pamela Murray, s; Pamela Dellal, ms; Favella Lyrica Koch 3-7491-2 A New Sappho: Barbara Stozzi and Fontei 4:38

0:05:00 Goldmark, Karl Overture, "In Italien," Op 49 Philharmonia Orch/Yondani Butt ASV CDDCA-934 Goldmark: Symphony No. 2 11:57

0:17:00 Bach, Johann Sebastian Aria variata alla maniera italiana, BWV 989 Glenn Gould, p Sony SMK-52620 Glenn Gould Edition - J.S. Bach, Scarlatti, C.P.E. Bach 9:42

0:26:00 Wolf, Hugo Italian Serenade in G N Salerno-Sonnenberg, v; B Kim, v; M Kawasaki, vi; M Lidström, vc EMI/Ang CDC5-56163-2 N/A 6:19

0:34:00 Rossini, Gioachino La Boutique fantasque St Martin's Academy/Sir Neville Marriner Philips 420485-2 Ancient Airs & Dances Suite III • La Boutique Fantasque • Gli Uccelli • The Birds 20:34

0:55:00 Scarlatti, Domenico Clavier Sonata in F, Kk 94 Scott Ross, hc Erato 45309-2 (34) Domenico Scarlatti: Complete Keyboard Works 1:23

1:00:00 Dvorák, Antonín Song, "Goin' Home" Alisa Weilerstein, vc; Czech Phil Orch/Jiri Belohlávek London B0019765-02 N/A 5:43

1:06:00 Price, Florence Mississippi River Suite Women's Phil/Apo Hsu Koch 7518-2 N/A 27:50:00

1:36:00 Martinu, Bohuslav Cinq pièces brèves Leonardo Trio Xlnt Music CD-18003 N/A 1:23

1:38:00 Dvorák, Antonín Violin Sonatina in G, Op 100 Gil Shaham, v; Orli Shaham, p DG 449820-2 Dvořák For Two 17:31

1:55:00 Jacob, Gordon Music for a Festival Chicago Chamber Brass, Dallas Wind Sym Crystal CD-431 The Brass And The Band 1:41

2:00:00 Higdon, Jennifer Autumn Reflection (1994) Jeffrey Khaner, f; Hugh Sung, p Avie AV-0004 American Flute Music 5:35

2:06:00 Copland, Aaron Clarinet Concerto Charles Neidich, cl; I Musici de Montréal/Yuli Turovsky Chandos CHAN-9848 Composers in New York 16:12

2:22:00 Scriabin, Alexander Twenty-Four Preludes, Op 11 Vladimir Sofronitski, p Profil PH-22006 (12) Scriabin Piano Works 1:25

2:23:00 Taneyev, Sergei Symphony #2 in B-Flat USSR Radio/TV Large Sym Orch/Vladimir Fedoseyev Russian Disc RDCD-11008 Taneyev: Symphony No. 2 & 4 31:46:00

2:55:00 Scriabin, Alexander Twenty-Four Preludes, Op 11 Alexander Scriabin, p Profil PH-22006 (12) Scriabin Piano Works 1:41

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Bigot, Marie Etude in c Betty Ann Miller, p Centaur CRC-2320 Music By Maria Hester Park, Marie Bigot And Fanny Mendelsshon Hensel 2:33

3:03:00 Bigot, Marie Etude in a Betty Ann Miller, p Centaur CRC-2320 Music By Maria Hester Park, Marie Bigot And Fanny Mendelsshon Hensel 2:22

3:05:00 D'Indy, Vincent Symphony on a French Mountain Air, Op 25 Robert Casadesus, p; Philadelphia Orch/Eugene Ormandy Sony MPK-46730 Concerto For The Left Hand; Concerto For Two Pianos 24:03:00

3:29:00 Chaminade, Cecile Song, "L'Anneau d'Argent" Anne Sofie von Otter, ms; Bengt Forsberg, p DG 471331-2 Chaminade * Mélodies * Anne Sofie von Otter 1:40

3:31:00 Myslivecek, Josef Violin Concerto in F Berlin Radio Sym Orch/Ernö Sebestyén, v Koch 3-1614-2 Myslivecek: Sebestyen - Concerto pour violon en fa majeur 17:28

3:48:00 Kozeluch, Johann Anton Parthia a la Camera #1 in B-Flat Budapest Wind Ensemble/Kàlm n Berkes Hungaroton HCD-31676 N/A 6:16

3:54:00 Fibich, Zdeněk Poème, after "A Summer Evening," Op 41/4 Antonin Kubalek, p Dorian DOR-90121 Piano Recital: Kubalek, Antonin - SUK, J. / DUSSEK, F.X. / MYSLIVECEK, J. / VANHAL, J.B. / SMETANA, B. / DUSSKE, J.L. (Czech Miniature Masterpieces) 1:22

4:00:00 Tailleferre, Germaine Suite Burlesque (1979) Philippe Corre; Edouard Exerjean, p's Pierre Verany PV.786091 Le groupe des Six 5:47

4:06:00 Arensky, Anton Two-Piano Suite #3, Op 33 Moscow Sym Orch/Dmitry Yablonsky Naxos 8.553768 Arensky 30:08:00

4:37:00 Auric, Georges Les Mariés de la Tour Eiffel Philharmonia Orch/Geoffrey Simon Chandos CHAN-8356 French Ballet Music of the 1920s 2:25

4:40:00 Tailleferre, Germaine Les Mariés de la Tour Eiffel Philharmonia Orch/Geoffrey Simon Chandos CHAN-8356 French Ballet Music of the 1920s 2:29

4:42:00 Poulenc, Francis Clarinet Sonata (1962) Michel Portal, cl; Jacques Février, p EMI/Ang CZS7-62736-2 (2) Poulenc: Complete Works 12:51

4:55:00 Poulenc, Francis Chansons françaises (1945-6) Cambridge Singers/John Rutter Collegium CSCD-509 Cambridge Singers A Cappella 1:24

5:00:00 Verdi, Giuseppe Aida Placido Domingo, t; Los Angeles Phil/Carlo Maria Giulini DG 4776613 Spotlight * Placido Domingo * Carlo Maria Giulini * Opera Gala 5:01

5:05:00 Verdi, Giuseppe Aida New York Phil/Leonard Bernstein CBS MK-44724 Leonard Bernstein: The Encore Collection Vol 2 6:30

5:12:00 Rossini, Gioachino String Sonata No. 5 in E-Flat Ensemble Explorations/Roel Dieltiens Harmonia Mundi HMC-901776 Rossini: Sonate A Quattro 15:08

5:28:00 Mozart, Wolfgang Amadeus Piano Concerto No. 5 in D, K 175 Robert Levin, forte-p; Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood London 458285-2 N/A 26:17:00

5:55:00 Falla, Manuel de Seven Popular Spanish Songs (1914-5) Kim Kashkashian, vi; Robert Levin, p ECM 1975 Asturiana- Songs From Spain and Argentina 1:25

05:57:30 Maria Theresia von Paradis: Sicilienne (1800) Lynn Harrell, cello Decca 2334 2:47

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:19 Antonín Dvorák: Rondo in g Op 94 (1893) Alisa Weilerstein, cello Decca 19765 6:51

06:16:13 Johann Sebastian Bach: Motet 'Lobet den Herrn' BWV 230 (1725) Monteverdi Choir Chamber Ensemble Sir John Eliot Gardiner Soli Deo 716 6:08

06:22:44 Sergei Prokofiev: War and Peace: Fanfare & Polonaise Op 96 (1945) Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 10538 2:55

06:27:28 Franz Schubert: Scherzo from String Quintet D 956 (1828) Matt Haimovitz, cello Miró Quartet Oxingale 2006 10:39

06:40:58 Carl Maria von Weber: Der Freischütz: Overture (1821) Dresden State Orchestra Carlos Kleiber Deutsche Gram 4796018 9:42

06:52:30 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Piano Trio No. 2 Op 1 # 2 (1794) Xyrion Trio Naxos 500250 3:09

06:56:24 Meredith Willson: The Music Man: 76 Trombones (1957) Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 3:07

07:04:16 Claude Debussy: Images: Gigues (1912) San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 69 7:16

07:13:42 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 17 K 453 (1784) Orli Shaham, piano St. Louis Symphony David Robertson Canary 18 7:35

07:22:38 John Ireland: Satyricon Overture (1946) London Symphony Richard Hickox Chandos 8994 12:56

07:39:39 Felix Mendelssohn: Finale from Symphony No. 5 Op 107 'Reformation' (1832) London Symphony Sir John Eliot Gardiner LSO Live 775 8:42

07:49:23 Johann Sebastian Bach: Fugue from Prelude & Fugue BWV 532 (1708) Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67324 5:40

07:57:08 Armas Järnefelt: Praeludium (1907) Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 92 2:58

08:06:49 Leos Janácek: Lachian Dances: Wedding Dance (1890) Warsaw Philharmonic Antoni Wit Naxos 572695 5:59

08:14:53 Václav Pichl: Symphony in E-Flat (1770) London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9740 12:43

08:30:21 Antonio Vivaldi: Concerto for Violin, 2 Horns, 2 Oboes & Bassoon RV 574 (1720) Pascale Giguére, violin Les Violons du Roy Mathieu Lussier Atma 2602 11:13

08:44:26 Henry Charles Litolff: Scherzo from Concerto Symphonique No. 4 Op 102 (1852) Yuja Wang, piano San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 60 7:24

08:54:13 Howard Shore: The Two Towers: Suite (2002) Vogtland Philharmonic Stefan Fraas Ars Prod. 38043 5:07

09:03:23 Franz Liszt: Piano Concerto No. 2 in A (1861) André Watts, piano Dallas Symphony Andrew Litton Telarc 80429 20:40

09:27:23 Traditional: Red River Valley Dale Warland Singers Dale Warland American Choral 122 5:30

09:35:25 Franz Schubert: Finale from Symphony No. 2 (1815) Dresden State Orchestra Sir Colin Davis RCA 68545 8:02

09:45:23 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 8 in D K 48 (1768) Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt DHM 63970 14:32

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:26 George Gershwin: The Goldwyn Follies: Love Walked In (1938) Chanticleer Joseph Jennings Teldec 48556 5:00

10:05:44 Ann Ronell: Willow Weep for Me (1932) Chanticleer Joseph Jennings Teldec 48556 3:40

10:10:18 Joseph Haydn: Symphony No. 41 in C (1769) Arion Baroque Orchestra Gary Cooper Early-Music.com 7769 20:33

10:31:38 Ludwig van Beethoven: Scherzo & Finale from String Quartet No. 2 Op 18 # 2 (1800) Cypress String Quartet Avie 2348 11:10

10:44:04 Aram Khachaturian: Gayaneh: Lullaby (1942) Boston Pops John Williams Decca 4851590 5:16

10:50:32 Sir Edward Elgar: Falstaff Op 68 (1913) BBC Symphony Sir Andrew Davis Teldec 98436 35:21

11:26:51 Samuel Barber: Serenade for Strings Op 1 (1929) dogma chamber orchestra Mikhail Gurewitsch MDG 9121717 10:04

11:38:58 Aaron Copland: El Salón México (1936) Detroit Symphony Leonard Slatkin Naxos 503293 11:42

11:51:48 Leroy Anderson: Goldilocks: Overture (1958) BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559382 4:53

11:57:29 Paul Schoenfeld: Four Souvenirs: Tin Pan Alley (1989) Caroline Goulding, violin Telarc 80744 1:27

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:47 Claude Debussy: Prelude to the Afternoon of a Faun (1894) Joshua Smith, flute Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 11:30

12:20:02 Peter Tchaikovsky: Symphony No. 2 in c Op 17 'Ukrainian' (1880) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 0014 36:49

13:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:03:48 Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 5 Op 39 (1930) New Zealand Symphony James Judd Naxos 503293 6:13

16:12:18 Franz Schubert: Allegro from 'Arpeggione' Sonata D 921 (1827) Yuri Bashmet, viola Deutsche Gram 4795096 11:19

16:26:32 Dave Grusin: On Golden Pond: Main Theme (1981) Michael Chertock, piano Telarc 80357 3:39

16:32:24 John Rutter: Finale from 'Beatles' Concerto (1977) Peter Rostal, piano Royal Philharmonic John Rutter Decca 1821 7:36

16:43:28 Alberto Nepomuceno: Suite Antiga Op 11 (1893) English Chamber Orchestra Neil Thomson Naxos 574405 12:36

16:56:31 Manuel de Falla: Four Spanish Pieces: Aragonesa (1909) Brazilian Guitar Quartet Delos 3466 3:05

17:04:00 Carl Maria von Weber: Overture to 'The Ruler of the Spirits' (1811) Hanover Band Roy Goodman Nimbus 5154 5:29

17:17:10 Margaret Bonds: Credo: I Believe in God (1960) Dessoff Choirs & Orchestra Malcolm J. Merriweather Avie 2589 2:27

17:19:38 Margaret Bonds: Credo: I Believe in Patience (1960) Dessoff Choirs & Orchestra Malcolm J. Merriweather Avie 2589 2:15

17:24:33 Bedrich Smetana: Má vlast: The Moldau (1879) Kotaro Fukuma, piano EDP 2 11:04

17:38:25 John Field: Nocturne No. 7 in A (1821) Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 4:21

17:44:55 Ferruccio Busoni: Duettino Concertante after Mozart (1921) Greg Anderson, piano Steinway 30022 6:54

17:53:01 Alfredo Catalani: Loreley: Dance of the Water Nymphs (1890) BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10634 5:50

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:07:56 Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 1 (1917) Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Telarc 80309 14:54

18:23:51 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 22 K 482 (1785) Jonathan Biss, piano Orpheus Chamber Orchestra EMI 17270 8:55

18:33:31 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Flute Quartet No. 2 K 285a (1777) Sonora Slocum, flute Acis 98573 6:48

18:41:41 Carl Nielsen: Finale from Symphony No. 3 Op 27 'Sinfonia espansiva' (1911) New York Philharmonic Alan Gilbert DaCapo 220623 9:56

18:52:18 Lili Boulanger: Of a Spring Morning (1918) Women's Philharmonic JoAnn Falletta Koch Intl 7169 5:00

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

18:59:27 Robert Fuchs: Serenade No. 4 in g Op 51 (1895) Cologne Chamber Orchestra Christian Ludwig Naxos 572607 25:20

19:25:58 Edvard Grieg: Piano Concerto in a Op 16 (1868) Antonio Pompa-Baldi, piano Ohio Philharmonic Domenico Boyagian Centaur 3311 30:21

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

19:58:04 Ernest Chausson: Poème Op 25 (1896) Julia Fischer, violin Monte Carlo Philharmonic Yakov Kreizberg Decca 15535 16:02

20:15:23 Franz Liszt: Symphonic Poem No. 9 'Hungaria' S 103 (1854) BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10490 21:58

20:38:53 Felix Mendelssohn & Ignaz Moscheles: Fantaisie & Variations on a Theme by Weber Op 36 (1833) Alon Kariv, piano Berlin Radio Symphony Ivor Bolton Hyperion 68459 16:10

20:58:15 Howard Hanson: Merry Mount: Suite (1933) Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 559702 15:47

21:15:03 Jean-Philippe Rameau: Les Indes Galantes: Chaconne (1735) Musicians of the Louvre Marc Minkowski Archiv 4478 6:09

21:22:07 Marin Marais: Alcyone: Chaconne (1706) Tempesta di Mare Chandos 805 6:24

21:30:34 Johann Strauss Jr: Waltz 'On the Beautiful Blue Danube' Op 314 (1867) Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 9:59

21:41:29 Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 3 in d Op 30 (1909) Sir Stephen Hough, piano Dallas Symphony Andrew Litton Hyperion 67501 38:17

22:21:04 Johannes Brahms: Song of Destiny Op 54 (1871) San Francisco Sym Chorus San Francisco Symphony Herbert Blomstedt Decca 430281 17:04

22:39:36 Peter Tchaikovsky: Elegy from Serenade for Strings Op 48 (1880) Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Ondine 1150 11:13

22:51:12 Ottorino Respighi: Notturno in G-Flat (1905) Sergei Babayan, piano ProPiano 224517 5:05

22:57:47 Edward MacDowell: Woodland Sketches: To a Wild Rose Op 51 # 1 (1896) New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 67067 2:05

23:00 QUIET HOUR

22:59:53 Richard Strauss: Improvisation from Violin Sonata Op 18 (1888) Midori, violin Sony 46742 8:28

23:08:15 Wolfgang Amadeus Mozart: Romance from Piano Concerto No. 20 K 466 (1785) Mitsuko Uchida, piano Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Decca 15498 9:33

23:17:56 Georges Bizet: Jeux d'enfants: Duo Op 22 (1873) San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 131 2:52

23:20:49 Jean Sibelius: Andante from Symphony No. 3 Op 52 (1907) Oslo Philharmonic Klaus Mäkelä Decca 4852256 10:41

23:31:30 Robert Schumann: Album for the Young: Andante cantabile Op 68 # 26 (1848) Christopher Parkening, guitar EMI 54853 2:53

23:34:34 Samuel Barber: Agnus Dei (1967) Atlanta Symphony Chorus Robert Spano Telarc 80673 7:34

23:42:08 Vernon Duke: Autumn in New York (1934) Anne Akiko Meyers, violin eOne Music 7780 5:42

23:47:52 Gabriel Fauré: Après un rêve Op 7 # 1 (1865) Louis Lortie, piano Chandos 40 3:05

23:51:06 Claude Debussy: Syrinx (1912) Alison Balsom, trumpet EMI 53255 2:38

23:53:55 Anton Bruckner: Motet 'Os justi' (1879) Voces8 Decca 4785703 4:43