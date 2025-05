WCLV Program Guide 05-13-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Monti, Vittorio Czárdás Evelyn Glennie, per; National Phil/Barry Wordsworth RCA 60242-2-RC Rhythm Song 5:13

0:05:00 Frank, Gabriela Lena Danza de los Saqsampillos Christopher Norton & Todd Kemp, marimbas Naxos 8.559645 Gabriela Lena Frank: Hilos 6:55

0:12:00 Caturla, Alejandro Garcia Tres danzas cubanas New World Sym/Michael Tilson Thomas Argo 436737-2 Tangazo (Music Of Latin America) 8:19

0:22:00 Beethoven, Ludwig van String Quartet no.10 in E-Flat, Op.74, "Harp" Quartetto Italiano Philips 4758503 (3) Beethoven * The Middle String Quartets * Quartetto Italiano 32:34:00

0:55:00 Rameau, Jean-Philippe La Joyeuse Nancy Lendrim, h; Jody Guinn, h Azica ACD-71226 Short Stories - Music For Harp Duo By Carlos Salzedo 1:45

1:00:00 Benda, Georg Romeo und Julia La Stagione/Michael Schneider CPO 999496-2 (2) Benda: Romeo und Julie 5:01

1:05:00 Dussek, Jan Ladislav Clavier Sonata in D, Op 31/2 Andreas Staier, forte-p RCA-DHM 77286-2 N/A 12:37

1:18:00 Dussek, Sophia Corri Harp Sonata Judy Loman, h Naxos 8.554347 Harp Showpieces 7:24

1:26:00 Wieniawski, Henryk Violin Concerto #1 in f-sharp, Op 14 Charlie Siem, v; London Sym Orch/Andrew Gourlay Warner 66661-2 Wieniawski: Violin Concerto No. 1; Bruch: Violin Concerto No. 1; Bull: Cantabile 27:45:00

1:54:00 Chopin, Frédéric Preludes, Op.28 Martha Argerich, p DG 453906-2 24 Preludes Op. 28, Preludes No. 25 Op. 45, No. 26 Op. Posth 1:51

2:00:00 Handel, George Frideric Nine German Arias, HWV 202-210 Emma Kirkby, s; London Baroque EMI/Ang CDC7-47400-2 N/A 5:24

2:05:00 Handel, George Frideric Water Music Suite No. 1 in F Berlin Academy for Ancient Music Harmonia Mundi HMC-902216 Bach: Brandenburg Concertos Nos. 1-6 26:40:00

2:32:00 Farkas, Ferenc Contrafacta Hungarica (1974) Les Vents de Montréal/Jacques Lacombe Radio Canada Int'l MVCD-1105 N/A 1:31

2:34:00 Mertz, Johann Kaspar Fantaisie hongroise, Op 65/1 Mabel Millan, g Naxos 8.574191 N/A 6:23

2:40:00 Popper, David Hungarian Rhapsody, Op 68 Civitas Ensemble Cedille CDR-90000179 Alla Zingarese 8:20

2:48:00 Liszt, Franz Hungarian Rhapsody No. 6 in D-flat György Cziffra, p EMI/Ang CDC5-56228-2 N/A 6:24

2:55:00 Brahms, Johannes Hungarian Dances London Phil/Marin Alsop Naxos 8.570233 BRAHMS: Symphony No. 4 / Hungarian Dances Nos. 2, 4-9 (orch. Breiner) 1:54

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Glazunov, Alexander Scènes de ballet, Op 52 Minnesota Orch/Edo de Waart Telarc CD-80347 The Seasons 5:29

3:05:00 Haydn, Franz Joseph String Quartet in G, Op. 76, No. 1 Kodaly String Quartet Naxos 8.502400 (25) Haydn: The Complete String Quartets 21:57

3:27:00 Still, William Grant Vignettes (1962) Sierra Winds Cambria CD-1083 Get on Board: American Music for Woodwinds by William Grant Still 1:23

3:29:00 Still, William Grant Symphony #4, "Autochthonous" Fort Smith Sym/John Jeter Naxos 8.559603 American Classics * William Grant Still * Symphonies Nos 4 and 5 26:15:00

3:55:00 Still, William Grant Swanee River Denver Oldham, p Koch 3-7084-2 Africa: Piano Music of William Grant Still * Denver Oldham 1:47

4:00:00 Argento, Dominick Letters from Composers Patrice Michaels Bedi, s; Jeffrey Kust, g Cedille CDR-90000029 Songs by Argento & Vaughan Williams 4:51

4:05:00 Schubert, Franz Symphony No. 3 in D, D. 200 18th-Century Orch/Frans Brüggen Philips 4757955 (4) Schubert: The Symphonies 23:49

4:31:00 Castelnuovo-Tedesco Capriccio Diabolico (Homage to Paganini) Norbert Kraft, g Chandos CHAN-9033 Norbert Kraft - Romantic Works For Guitar 8:24

4:39:00 Paganini, Nicolo Sonata Varsovia Salvatore Accardo, v; Chamber Orch of Europe/Franco Tamponi Angel DS-38128 Accardo Plays Paganini, Volume 2 15:22

4:54:00 Bach, Johann Sebastian Orchestra Suite No.2 in b minor, BWV 1067 Albrecht Mayer, ob; Sinfonia Varsovia DG 476047-2 Lieder Ohne Worte: Transkriptionen Für Oboe Und Orchester 1:47

5:00:00 Argento, Dominick Letters from Composers Patrice Michaels Bedi, s; Jeffrey Kust, g Cedille CDR-90000029 Songs by Argento & Vaughan Williams 4:36

5:05:00 Schumann, Robert Julius Caesar Overture in f, Op. 128 Vienna Phil/Georg Solti London CSA-2310 (3) N/A 7:44

5:12:00 Marschner, Heinrich Des Falkners Braut, Op 65 Slovak Phil/Alfred Walter Marco Polo 8.223342 MARSCHNER : Overtures 7:45

5:20:00 Smetana, Bedrich The Bartered Bride Philharmonia Orch/William Boughton Nimbus NI-5120 Popular Operatic Overtures: Orchestral Favourites, Vol. XXIV 7:12

5:29:00 Myslivecek, Josef Sinfonia in F (1778) Prague Chamber Orch Supraphon 110304-2 Myslivecek: Sinfonias 11:38

5:41:00 Mozart, Wolfgang Amadeus Symphony in D, K. 95 Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood L'Oiseau Lyre 452496-2 (19) The Symphonies 12:42

5:53:00 Mozart, Wolfgang Amadeus Mass in C, K. 317, "Coronation" Soloists, Cho's, Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood L'Oiseau Lyre 436585-2 Krönungsmesse / Coronation Mass, K 317 • Vesperae Solennes De Confessore, K 339 1:36

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

05:58:02 Robert Schumann: Carnaval: Pierrot Op 9 (1835) Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3177 2:15

06:07:08 Gabriel Fauré: Fantaisie Op 79 (1898) Demarre McGill, flute Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 5:21

06:14:00 Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem-Kyrie from Requiem K 626 (1791) Edith Mathis, soprano Vienna Philharmonic Karl Böhm Deutsche Gram 4795448 9:36

06:25:39 Richard Strauss: Neapolitan Folk Life from 'Aus Italien' Op 16 (1887) Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 425941 8:07

06:36:00 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Overture Op 21 (1827) Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 4810778 10:55

06:48:41 Johann David Heinichen: Concerto Grosso in C S 211 (1715) Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 437549 7:58

06:57:35 John Philip Sousa: March 'The Mikado' (1886) Nonpareil Wind Band Timothy Foley EMI 54130 2:15

07:04:12 Petronio Franceschini: Sonata for 2 Trumpets & Strings (1675) John Wallace, trumpet Philharmonia Orchestra Christopher Warren-Green Nimbus 5017 7:21

07:13:37 George Enescu: Romanian Rhapsody No. 1 Op 11 # 1 (1901) Orchestre National de France Cristian Macelaru Deutsche Gram 4865505 11:47

07:26:33 Robert Schumann: Genoveva: Overture Op 81 (1849) Vienna Philharmonic Karl Münchinger Decca 4785437 8:55

07:39:11 Maurice Ravel: Allegramente from Piano Concerto (1931) Pierre-Laurent Aimard, piano Cleveland Orchestra Pierre Boulez Deutsche Gram 14764 8:21

07:48:58 John Dowland: Come again, sweet love doth now invite (1597) Barbara Bonney, soprano Decca 466132 2:38

07:53:12 Aldemaro Romero: Fuga con Pajarillo (1976) Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel Deutsche Gram 4795448 7:00

08:06:48 Stephen Foster: Jeanie with the Light Brown Hair (1854) Chanticleer Joseph Jennings Teldec 48556 3:09

08:12:00 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in F for Strings K 138 K 138 (1772) Cuarteto Casals Harmonia Mundi 987060 12:31

08:26:41 Manuel Rosenthal: Gaîté parisienne: Suite (1938) Boston Symphony Seiji Ozawa Deutsche Gram 423698 19:11

08:47:58 John Williams: NBC 'Mission' Theme (1985) Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow ClevPops 2016 3:39

08:53:03 Domenico Scarlatti: Sonata in G Kk 125 (1750) Yevgeny Sudbin, piano BIS 2138 2:12

08:56:46 Erich Wolfgang Korngold: Captain Blood: Overture (1935) National Philharmonic Charles Gerhardt Sony 592064 2:58

09:03:53 Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite Op 60 (1934) Utah Symphony Thierry Fischer Reference 735 18:07

09:25:07 George Gershwin: Porgy and Bess: Summertime (1935) Anne Akiko Meyers, violin London Symphony Keith Lockhart eOne Music 7792 3:48

09:32:17 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Black Swan Pas de deux (1876) Royal Philharmonic Sir Charles Mackerras Telarc 80151 8:18

09:42:38 Gioacchino Rossini: Semiramide: Overture (1823) London Symphony Claudio Abbado Sony 304505 11:33

09:57:16 Sergei Rachmaninoff: 18th Variation from Paganini Rhapsody Op 43 (1934) Daniil Trifonov, piano Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Deutsche Gram 4794970 2:46

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:36 Gilbert & Sullivan: The Pirates of Penzance: The Paradox (1879) Gillian Knight, contralto Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80353 3:37

10:04:52 Sir William Walton: Façade: Popular Song (1921) Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 420155 2:25

10:08:37 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 25 in g K 183 'Little G Minor' (1773) London Mozart Players Jane Glover ASV 717 19:21

10:28:40 Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Piano Concerto No. 24 K 491 (1786) Orli Shaham, piano St. Louis Symphony David Robertson Canary 18 8:38

10:38:22 Franz Schubert: Impromptu No. 4 in A-Flat D 899/4 (1828) Gerardo Teissonnière, piano Steinway 30220 8:26

10:49:50 Aram Khachaturian: Piano Concerto (1936) Constantine Orbelian, piano Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 8542 33:11

11:23:42 Felix Mendelssohn: Minuet & Finale from String Symphony No. 8 (1822) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 437528 11:58

11:37:17 Antonio Vivaldi: Concerto for Strings in A RV 158 'Concerto ripieno' (c.1710) Freiburg Baroque Orchestra Thomas Hengelbrock DHM 77289 7:31

11:46:21 Josef Suk: Finale from Serenade for Strings Op 6 (1892) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 447109 6:28

11:53:25 Vincent Persichetti: Pastoral for Winds Op 21 (1943) Philadelphia Woodwind Quintet Boston Rec 1063 5:48

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:42 Johannes Brahms: Variations on a Theme by Haydn Op 56a (1873) Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 433548 16:37

12:24:16 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 17 in G K 453 (1784) Mitsuko Uchida, piano Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Decca 4830716 32:35

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

12:59:52 Julius Fucik: Florentine March Op 214 (1906) Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 5158 5:17

13:06:30 Julius Fucik: The Merry Blacksmiths March Op 218 (1908) Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 5158 2:31

13:11:10 Camille Saint-Saëns: Piano Concerto No. 2 in g Op 22 (1868) André Watts, piano Atlanta Symphony Yoel Levi Telarc 80386 24:02

13:36:58 Johann Sebastian Bach: Violin Concerto No. 1 in a BWV 1041 (1723) Joshua Bell, violin Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Sony 308779 13:14

13:53:32 Joseph Haydn: Symphony No. 86 in D (1786) Les Arts Florissants William Christie Harmonia Mundi 905371 28:56

14:24:50 Morton Gould: Folk Suite (1938) London Symphony David Amos Harmonia Mundi 906010 14:48

14:41:35 Sir Arthur Sullivan: Iolanthe: Overture (1882) Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 434916 7:29

14:51:11 Ludwig van Beethoven: Fidelio: Overture Op 72b (1814) Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 6:10

14:57:40 Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Furiant (1866) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 444867 2:07

15:01:30 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Polonaise (1889) Russian National Orchestra Mikhail Pletnev Deutsche Gram 457634 4:34

15:06:29 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 2: Polonaise BWV 1067 (1738) Gonzalo X. Ruiz, oboe Ensemble Sonnerie Monica Huggett Avie 2171 3:05

15:12:14 Jacques Ibert: Escales 'Ports of Call' (1922) Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Sony 62644 14:55

15:28:52 Felix Mendelssohn: Finale from Symphony No. 4 Op 90 'Italian' (1833) Freiburg Baroque Orchestra Pablo Heras-Casado Harmonia Mundi 902228 5:16

15:36:33 Igor Stravinsky: Three Movements from 'Pétrouchka' (1923) Daniil Trifonov, piano Deutsche Gram 4835331 17:54

15:55:41 John Williams: 1941: March (1979) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80495 4:16

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:04:18 Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet & Finale from Symphony No. 28 K 200 (1773) London Mozart Players Jane Glover ASV 762 7:35

16:13:11 Fanny Mendelssohn-Hensel: Concert Overture (1830) Women's Philharmonic JoAnn Falletta Koch Intl 7169 10:30

16:26:13 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 147: Jesu, Joy of Man's Desiring (1723) Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Sony 87771 3:18

16:30:34 Gioacchino Rossini: The Barber of Seville: Overture (1816) CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 2 7:27

16:39:23 Niels Gade: Scottish Overture 'In the Highlands' Op 7 (1844) Danish National Radio Symphony Christopher Hogwood Chandos 9862 10:23

16:50:18 Frédéric Chopin: Ballade No. 1 in g Op 23 (1835) Yundi, piano Mercury 4812443 9:27

17:04:09 Frédéric Chopin: Waltz No. 2 in A-Flat Op 34 # 1 (1838) Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669 5:46

17:10:44 Johann Sebastian Bach: Viola da gamba Sonata No. 3 in g BWV 1029 (1721) Yo-Yo Ma, cello Nonesuch 558933 12:24

17:24:07 Isaac Albéniz: The Magic Opal: Overture (1892) BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 40 8:45

17:35:54 Frédéric Chopin: Nocturne No. 1 in b-Flat Op 9 # 1 (1831) Arthur Rubinstein, piano RCA 300350 5:21

17:41:38 Claude Debussy: Three Nocturnes: Festivals (1897) Cleveland Orchestra Pierre Boulez Deutsche Gram 4795448 6:25

17:48:56 Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Symphony No. 41 K 551 'Jupiter' (1788) Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7574 8:47

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:40 Paul Hindemith: Nobilissima Visione: Suite (1938) Philadelphia Orchestra Wolfgang Sawallisch EMI 55230 21:59

18:31:41 Percy Grainger: Children's March 'Over the Hills and Far Away' (1919) Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 117 7:00

18:39:39 Gustav Holst: Second Suite for Military Band: March Op 28 # 2 (1911) Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80038 4:21

18:44:41 Austin Wintory: I Was Born for This (2012) Voces8 Decca 29601 5:09

18:50:51 Gioacchino Rossini: L'Italiana in Algeri: Overture (1813) CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 3 7:36

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

19:01:41 Felix Mendelssohn: Symphony No. 4 in A Op 90 'Italian' (1833) Freiburg Baroque Orchestra Pablo Heras-Casado Harmonia Mundi 902228 27:10

19:29:55 Ermanno Wolf-Ferrari: Concertino for English horn Op 34 (1947) William Moriconi, English horn Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Naxos 572921 28:40

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

20:00:36 Lili Boulanger: Of a Spring Morning (1918) Neave Trio Chandos 20238 4:40

20:06:12 Louise Farrenc: Symphony No. 2 in D Op 35 (1846) NDR Radio Philharmonic Johannes Goritzki CPO 999820 34:57

20:41:52 Cécile Chaminade: Concertstück Op 40 (1888) Danny Driver, piano BBC Scottish Symphony Rebecca Miller Hyperion 68130 15:07

20:59:45 Peter Tchaikovsky: Romeo and Juliet Fantasy Overture (1880) Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Ondine 1150 22:16

21:22:57 Jorge Ben: Mas que nada (1963) Berlin Philharmonic Cellists EMI 56981 3:11

21:26:41 Zequinha de Abreu: Tico-Tico no fubá (1917) Dallas Wind Symphony Frederick Fennell Reference 62 2:42

21:31:10 Florence Price: Three Negro Spirituals (1942) Deborah Moriarty, piano Blue Griffin 633 7:24

21:39:49 Johannes Brahms: Piano Concerto No. 1 in d Op 15 (1859) Daniel Barenboim, piano Berlin State Orchestra Gustavo Dudamel Deutsche Gram 4794899 50:48

22:31:33 Karl Ditters von Dittersdorf: String Quartet No. 6 in A (1789) Gewandhaus Quartet Berlin Classics 9261 14:57

22:48:01 Amy Beach: Dreaming Op 15 # 3 (1892) Alan Feinberg, piano Argo 430330 6:23

22:55:00 Frédéric Chopin: Waltz No. 3 in a Op 34 # 2 (1838) Vytautas Smetona, piano Navona 6286 5:17

23:00 QUIET HOUR

23:01:51 Johannes Brahms: Intermezzo in A Op 118 # 2 (1892) Orli Shaham, piano Canary 15 5:46

23:07:37 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Romeo and Juliet Before Parting (1936) Cleveland Orchestra Yoel Levi Telarc 80089 8:10

23:15:48 Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Spirits (1762) Musicians of the Louvre Marc Minkowski Archiv 471582 6:24

23:22:20 Traditional: Blow the Wind Southerly Sheku Kanneh-Mason, cello Decca 31491 2:17

23:24:38 Ralph Vaughan Williams: Six Studies in English Folk Song (1926) Janet Hilton, clarinet Chandos 2419 8:36

23:33:13 Frédéric Chopin: Berceuse in D-Flat Op 57 (1844) Yundi, piano Mercury 4812443 4:30

23:37:54 Edvard Grieg: Two Elegiac Melodies: The Last Spring Op 34 # 2 (1881) San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 60 5:40

23:43:34 Sergei Rachmaninoff: All-Night Vigil: Blessed is the Man Op 37 # 3 (1915) Latvian Radio Choir Sigvards Klava Ondine 1206 6:06

23:49:41 George Frideric Handel: Andante from Sonata à 5 in B-Flat HWV 288 (1707) Pavlo Beznosiuk, violin Academy of Ancient Music Richard Egarr Harmonia Mundi 907415 3:42

23:53:31 Alex North: Spartacus: Love Theme (1960) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80600 2:49

23:56:32 Michelangelo Galilei: Toccata for solo Lute (1620) Lucas Harris, lute Tafelmusik 1001 3:47