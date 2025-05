WCLV Program Guide 05-14-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Gounod, Charles Faust de los Angeles, s; Paris Opéra Orch/André Cluytens EMI/Ang CMS7-69983-2 (3) N/A 5:08

0:05:00 Gounod, Charles Faust Eduardus Halim, p Arabesque Z-6615 A Program of Piano Transcriptions 9:44

0:15:00 Ginastera, Alberto Overture to the Creole "Faust" Granada City Orch/Josep Pons Harmonia Mundi HMC-901808 Ginastera: Estancia, Concerto For Harp, Etc 8:59

0:24:00 Schumann, Robert Scenes from Goethe's Faust (1844-53) Orch/Benjamin Britten London OSA-12100 (2) Schumann: Szenen Aus Goethes Faust 8:09

0:34:00 Britten, Benjamin Cello Suite No. 2, Op. 80 Mstislav Rostropovich, vc EMI/Ang CDZM5-72016-2 (13) N/A 19:58

0:54:00 Boismortier, Joseph Boudin de Daphnis et Chloé Le Concert Spirituel, Hervé Niquet, ob Glossa GCD-921605 (2) Daphnis et Chloé 1:36

1:00:00 Wieniawski, Henryk Polonaise de concert (Polonaise brillante #1 in D), Op 4 Leila Josefowicz, v; St Martin's Academy/Sir Neville Marriner Philips 454440-2 Bohemian Rhapsodies 5:31

1:06:00 Giuliani, Mauro Introduction, Theme with Variations and Polonaise in A, Op 65 Pepe Romero, g; St Martin's Academy/Neville Marriner Philips 6514296 Giuliani: Guitar Concerto In A, Introduction Variations & Polonaise 19:28

1:27:00 Schumann, Clara Piano Trio in g minor, Op. 17 Midsummer's Music N/A N/A Midsummer's Music 28:29:00

1:55:00 Schumann, Robert Myrthen, Op. 25 Dorothea Röschmann, s; Graham Johnson, p Hyperion CDJ-33107 Songs of Robert Schumann 7 1:39

2:00:00 Debussy, Claude Estampes Jorge Federico Osorio, p Cedille CDR-90000197 Jorge Federico Osorio: The French Album 5:08

2:05:00 Haydn, Franz Joseph Symphony No. 8 in G, "Le Soir" Austro-Hungarian Haydn Orch/Adam Fischer Nimbus NI-5426/30 (5) N/A 21:51

2:27:00 Strauss, Richard Song, "Abend und Morgenrot" Christiane Libor, s; Nina Schumann, p Two Pianists TP-1039312 (9) Strauss: Complete Songs 1:43

2:29:00 Meyerbeer, Giacomo L'Étoile du Nord Barcelona Sym Orch/Michal Nesterowicz Naxos 8.573076 MEYERBEER, G.: Ballet Music from the Operas (Barcelona Symphony and Catalonia National Orchestra, Nesterowicz) 9:15

2:38:00 Thomas, Ambroise Hamlet London Phil/Antonio de Almeida EMI/Ang CDC7-54820-2 (3) N/A 17:10

2:55:00 Rameau, Jean-Philippe Le temple de la gloire Philharmonia Baroque Orch/Nicholas McGegan PBP PBP-10 (2) Temple de la Gloire 1:26

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Chávez, Carlos Baile (1953) State of Mexico Sym Orch/Enrique Bátiz ASV CDDCA-927 Musica Mexicana, Vol. 7 5:18

3:05:00 Halffter, Rodolfo Don Lindo de Almeria Orquesta Sinfonica de Mineria (Mexico)/Herrera de la Fuente Guild GMCD-7211 Huapango 19:16

3:25:00 Clementi, Muzio Duetto in C, Op 3/3 Pietro Spada, p; Giorgio Cozzolino, p Arts 47224-2 Sonate, Duetti & Capricci, Vol. 2 10:48

3:35:00 Mozart, Wolfgang Amadeus Don Giovanni, K. 527 Netherlands Wind Ensemble Pentatone PTC-5186190 Mozart * Rossini * Arrangements for Wind Instruments * Netherlands Wind Ensemble 1:54

3:37:00 Mozart, Wolfgang Amadeus Symphony (Serenade) in D, K. 100 Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood L'Oiseau Lyre 452496-2 (19) The Symphonies 17:41

3:55:00 Mozart, Wolfgang Amadeus La finta giardiniera, K. 196 Benelli, t; Theatre Royal de Monnaie Orch/Sylvain Cambreling Ricercar RIS-066045-47 (3) N/A 1:32

4:00:00 Adam, Adolphe-Charles La Poupée de Nuremberg Munich Radio Orch/Kurt Redel Pierre Verany PV.786104 Grandes ouvertures francaises 5:47

4:06:00 Adam, Jean-Louis Piano Sonata in E-Flat, Op 6/1 André Raynaud, f-p Pierre Verany PV.790032 The Pianoforte in France 17:00

4:24:00 Hindemith, Paul Symphonia Serena (1947) Leipzig Gewandhaus Orch/Herbert Blomstedt London 458899-2 N/A 3:40

4:28:00 Beethoven, Ludwig van Symphony No. 1 in C, Op. 21 Chamber Orch of Europe/Nikolaus Harnoncourt Teldec 46452-2 (5) Beethoven: 9 Symphonies 26:48:00

4:55:00 Würtzler, Astrid von Variations on Yankee Doodle New York Harp Ensemble Hungaroton HCD-31295 An Evening with the New York Harp Ensemble 1:32

5:00:00 Massenet, Jules Thaïs Ronald Caravan, sx; Sar-Shalom Strong, p Mark 51604-MCD Single Reed Expressions 5:05

5:05:00 Rameau, Jean-Philippe Dardanus Adelphi Saxophone Quartet EMI/Ang CDZ5-72527-2 Simply Four Saxophones 3:19

5:08:00 Delalande, Michel-Richard Symphonies pour les Soupers du Roy (for the King's Supper) La Simphonie du Marais/Hugo Reyne Harmonia Mundi HMC-901303 Delalande 30:50:00

5:41:00 Gershwin, George Second Rhapsody Oscar Levant, p; Orch/Morton Gould CBS MK-42514 Oscar Levant Plays Gershwin 13:31

5:54:00 Gershwin, George Gershwin Melody No. 36, "Three-Note Waltz" Alicia Zizzo, p MSR Classics MS-1127 Gershwin Rediscovered 1:26

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

05:58:10 Giovanni Palestrina: Adoramus te (1584) Sistine Chapel Choir Massimo Palombella Deutsche Gram 4795300 2:13

06:07:07 Joseph Haydn: Scherzando No. 2 H 2:34 (1765) Emmanuel Pahud, flute Haydn Ensemble Berlin EMI 56577 7:15

06:15:09 Gabriel Pierné: Cydalise: March of the Little Fauns (1923) St. Louis Symphony Leonard Slatkin RCA 7716 2:07

06:18:09 Johann Sebastian Bach: Italian Concerto in F BWV 971 (1731) Rafal Blechacz, piano Deutsche Gram 4795534 12:10

06:32:29 Antonio Vivaldi: Viola d'amore Concerto in D RV 392 (1720) Rachel Barton Pine, viola Ars Antigua Cedille 159 9:07

06:44:06 Ludwig van Beethoven: Seven Variations on 'God Save the King' WoO 78 (1803) Angela Hewitt, piano Hyperion 68346 9:18

06:56:20 Kenneth J. Alford: Colonel Bogey March (1914) Boston Pops John Williams Sony 46747 2:58

07:04:50 Carl Maria von Weber: Abu Hassan: Overture (1811) Hanover Band Roy Goodman Nimbus 5154 3:28

07:10:09 Johann Peter Emilius Hartmann: Overture to 'Yrsa' Op 78 (1881) Danish National Radio Symphony Thomas Dausgaard DaCapo 224097 7:18

07:18:48 Sergei Rachmaninoff: Allegro from Piano Concerto No. 3 Op 30 (1909) Daniil Trifonov, piano Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Deutsche Gram 4836617 17:22

07:40:23 Michael Haydn: Symphony No. 34 in E-Flat (1788) London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9352 8:57

07:51:14 Gilbert & Sullivan: The Pirates of Penzance: Policeman's Song (1879) Richard Van Allen, bass Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80353 2:30

07:54:40 Peter Tchaikovsky: Eugene Onegin: Polonaise (1878) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Telarc 80130 4:31

08:06:26 Morton Gould: Gavotte from 'Interplay' (1943) Findlay Cockrell, piano Albany Symphony Orchestra David Alan Miller Albany 1174 2:35

08:11:44 Christoph Willibald Gluck: Iphigénie en Aulide: Overture (1774) Philharmonia Orchestra Otto Klemperer EMI 64143 11:27

08:25:13 Ludwig van Beethoven: Allegro from Piano Concerto No. 5 Op 73 'Emperor' (1809) Norman Krieger, piano Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Decca 4815583 20:58

08:49:10 Traditional: Guide Me, O Thou Great Jehovah Chanticleer Joseph Jennings Teldec 48556 4:16

08:53:47 Stephen Foster: Camptown Races (1850) Chanticleer Joseph Jennings Teldec 48556 2:25

08:57:24 John Williams: The Empire Strikes Back: Imperial March (1980) Berlin Philharmonic John Williams Deutsche Gram 3:07

09:04:33 Ottorino Respighi: The Birds (1927) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 437533 18:11

09:26:11 Nino Rota: The Godfather: Theme Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80401 3:47

09:33:29 Peter Tchaikovsky: Finale from Violin Concerto Op 35 (1878) Dylana Jenson, violin CityMusic Cleveland Joel Smirnoff CityMusic 2011 9:40

09:46:28 Frédéric Chopin: Andante spianato & Grande Polonaise Brillante Op 22 (1834) Margarita Shevchenko, piano CIPC 96523 13:15

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:12 Béla Bartók: Romanian Folk Dances (1915) Lise de la Salle, piano Naïve 5468 4:48

10:05:28 Zoltán Kodály: Finale from Symphony in C (1961) Philharmonia Hungarica Antal Doráti Decca 443006 7:23

10:13:50 Franz Schubert: Rondo in A D 438 (1816) Elizabeth Wallfisch, violin Brandenburg Orchestra Roy Goodman Hyperion 66840 14:08

10:28:36 Franz Liszt: Schubert Song 'Der Müller und der Bach' S 565/2 (1846) Jorge Bolet, piano Deutsche Gram 4779525 6:06

10:36:03 Johann Nepomuk Hummel: Rondo from Piano Concerto No. 2 Op 85 (1816) Sir Stephen Hough, piano English Chamber Orchestra Bryden Thomson Chandos 8507 10:22

10:49:38 George Enescu: Symphony No. 1 in E-Flat Op 13 (1905) Orchestre National de France Cristian Macelaru Deutsche Gram 4865505 31:59

11:22:59 Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony in b H 661 (1773) Orch of Age of Enlightenment Rebecca Miller Signum 395 10:38

11:35:13 Maurice Ravel: Sonatine (1905) Alexandre Tharaud, piano Harmonia Mundi 901811 10:32

11:47:06 Vittorio Monti: Csárdás (1900) Maxim Vengerov, violin Virtuosi EMI 57164 6:05

11:54:02 Jean-Philippe Rameau: Dardanus: Overture (1739) Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon CBC 5229 4:29

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:43 Wolfgang Amadeus Mozart: Concerto for Flute & Harp K 299 (1778) Joshua Smith, flute Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 443175 29:10

12:37:33 Vincenzo Tommasini: The Good-Humored Ladies: Suite (1920) Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 60311 20:27

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

13:00:14 Claude Debussy: Preludes Book 1: La cathédral engloutie (1910) Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 5:49

13:07:52 Claude Debussy: Estampes: Jardins sous la pluie (1903) Sir Stephen Hough, piano Hyperion 68139 3:29

13:13:26 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Suite Op 66 (1889) Berlin Philharmonic Mstislav Rostropovich Deutsche Gram 4795448 19:58

13:35:04 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 9 in C K 73 (1772) Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt DHM 63970 11:48

13:50:18 Johannes Brahms: Symphony No. 3 in F Op 90 (1883) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 30:16

14:22:39 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 9 Op 125 'Choral' (1823) Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 11:22

14:35:22 Doyle Lawson: Calling My Children Home (1977) Chanticleer Joseph Jennings Teldec 48556 5:11

14:42:54 Traditional: I'm A Pilgrim (1841) Chanticleer Joseph Jennings Teldec 48556 5:21

14:51:00 Johann Sebastian Bach: Fugue in g BWV 542 'Great' (1723) Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy CBS 38915 6:11

14:57:34 Aram Khachaturian: Masquerade: Romance (1941) Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 8542 3:03

15:01:59 Alexander Glazunov: Etude in E Op 31 # 3 'La nuit' (1891) Jenny Lin, piano Hänssler 98037 4:07

15:06:24 Frédéric Chopin: Etude No. 15 in F Op 25 # 3 (1836) Irena Portenko, piano Blue Griffin 213 1:51

15:10:09 Johann Christian Bach: Symphony for Double Orchestra in E-Flat Op 18 # 1 (1781) Academy of Ancient Music Simon Standage Chandos 540 13:44

15:25:46 Lou Harrison: Suite for Symphonic Strings: Estampie (1961) American Composers Orchestra Dennis Russell Davies Argo 444560 3:57

15:32:27 Dorothy Howell: Piano Concerto in d (1923) Danny Driver, piano BBC Scottish Symphony Rebecca Miller Hyperion 68130 19:33

15:54:45 Miklós Rózsa: Spellbound: Dream Sequence & Mountain Lodge (1945) National Philharmonic Charles Gerhardt Sony 592064 5:25

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:03:49 Dieterich Buxtehude: Chaconne BUX 160 (1680) Simón Bolívar Symphony Keri-Lynn Wilson Dorian 90254 6:22

16:11:09 Franz Schubert: Minuet & Finale from Symphony No. 1 (1813) Royal Concertgebouw Orchestra Nikolaus Harnoncourt Teldec 91184 9:59

16:23:05 Howard Shore: The Lord of the Rings: The Fellowship (2001) Crouch End Festival Choir City of Prague Philharmonic Nic Raine Silva 1160 5:51

16:25:21 Howard Shore: The Lord of the Rings: The Fellowship (2001) Crouch End Festival Choir City of Prague Philharmonic Nic Raine Silva 1160 5:51

16:30:07 Scott Joplin: Magnetic Rag (1914) William Appling, piano Albany 1163 6:25

16:37:29 John Ireland: Tritons (1899) London Symphony Richard Hickox Chandos 8994 11:11

16:49:50 Claude Debussy: Danses sacrée et profane (1904) Lisa Wellbaum, harp Cleveland Orchestra Pierre Boulez Deutsche Gram 2121 10:15

17:04:45 William Boyce: Symphony No. 3 in C Op 2 # 3 (1760) Academy of Ancient Music Christopher Hogwood Oiseau-Lyre 436761 5:26

17:19:39 Florence Price: Adagio from Piano Concerto in One Movement (1934) Michelle Cann, piano New York Youth Symphony Michael Repper Avie 2503 5:15

17:27:26 Henri Rabaud: Suite Anglaise No. 3 (1917) Rheinland-Pfalz Philharmonic Leif Segerstam Marco Polo 223503 8:52

17:39:16 Libby Larsen: Blue Piece (2010) Rachel Barton Pine, violin Portrait 592079 2:39

17:43:12 Eubie Blake: Love Will Find a Way (1921) Lara Downes, piano Rising Sun 1 3:36

17:48:36 Antonín Dvorák: Finale from Piano Concerto Op 33 (1876) Vassily Primakov, piano Odense Symphony Justin Brown Bridge 9309 11:30

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:07:44 Samuel Coleridge-Taylor: Fantasiestücke Op 5 (1895) Catalyst Quartet Azica 71336 23:57

18:32:53 Antônio Carlos Jobim: A Felicidade (1958) Jason Vieaux, guitar Azica 71287 4:55

18:39:19 Isaac Albéniz: España: Tango Op 165 # 2 (1890) Jason Vieaux, guitar Azica 71224 3:11

18:42:53 Frédéric Chopin: Polonaise No. 1 in c-Sharp Op 26 # 1 (1835) Maurizio Pollini, piano Deutsche Gram 4793449 8:21

18:51:39 Antonín Dvorák: Finale from Piano Quintet No. 2 Op 81 (1887) Jeremy Denk, piano Concertante Meridian 84459 7:23

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

19:01:17 Zoltán Kodály: Theater Overture (1926) Philharmonia Hungarica Antal Doráti Decca 443006 14:09

19:16:25 Ottorino Respighi: La boutique fantasque (1919) Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80396 41:37

20:00 OVATIONS: 22:00 OVATIONS: Cleveland Chamber Symphony, Steven Smith conductor; Mark George, piano – recorded 9/15/2024 at Baldwin Wallace University, Gamble Auditorium: Celebrating Northeast Ohio Composers

Donald Erb: Spatial Fanfare for Brass Ensemble and Percussion

Loris Ohannes Chobanian: Legends for String Orchestra

H. Leslie Adams: Cityscape Lights for piano and orchestra

20:48:53 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 12 Op 72 # 4 (1886) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 5:24

20:54:18 Camille Saint-Saëns: Romance in D-Flat Op 37 (1871) Jeffrey Khaner, flute Avie 2131 5:21

21:00 OVATIONS POSTLUDE

21:00:00 Sir Edward Elgar: Serenade for Strings Op 20 (1892) English Chamber Orchestra Paul Goodwin Harmonia Mundi 907258 11:35

21:11:36 Victor Herbert: Andante from Cello Concerto No. 2 (1894) Mark Kosower, cello Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 573517 7:35

21:19:19 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: Erotik Op 43 # 5 (1884) Per Tengstrand, piano Azica 71207 3:49

21:23:08 Gabriel Fauré: Requiem: Pie Jesu (1888) Lucia Popp, soprano Philharmonia Orchestra Sir Andrew Davis Sony 87771 3:38

21:26:47 Gustav Mahler: Blumine from Symphony No. 1 (1889) San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 60 8:19

21:35:17 Ralph Vaughan Williams: Five Variants of 'Dives & Lazarus' (1939) Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 442427 11:02

21:46:20 Jascha Heifetz: Contemplation after Brahms (1933) Nicola Benedetti, violin London Symphony Daniel Harding Deutsche Gram 6154 3:15

21:49:35 Luigi Boccherini: Pastoral from Guitar Quintet No. 4 G 448 'Fandango' (1799) Jason Vieaux, guitar Escher Quartet Azica 71328 4:50

21:54:34 Wolfgang Amadeus Mozart: Ave verum corpus K 618 (1791) Amsterdam Baroque Choir Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Erato 10705 3:46

21:58:51 Thomas Morley: Joyne Hands (1599) Los Angeles Guitar Quartet Delos 3132 1:14

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African American composers and performers.

22:01:36 George Walker: Lyric for Strings (1990) London Symphony Paul Freeman Sony 586215 5:48

22:08:23 Ulysses Kay: Markings (1969) London Symphony Paul Freeman Sony 586215 19:15

22:29:09 Olly Wilson: Akwan (1974) Richard Bunger, electric piano Baltimore Symphony Paul Freeman Sony 586215 16:23

22:47:23 Talib Rasul Hakim: Visions of Ishwara (1970) Baltimore Symphony Paul Freeman Sony 586215 8:54

22:56:46 Johannes Brahms: Intermezzo in E Op 116 # 4 (1892) Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171 4:29

23:00 QUIET HOUR

23:02:54 Maurice Ravel: Le gibet from 'Gaspard de la nuit' (1908) Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421 5:26

23:08:21 Ludwig Spohr: Adagio from Nonet Op 31 (1813) Boston Symphony Chamber Players Sony 19439946802 7:36

23:15:58 John Rutter: What Sweeter Music? (1987) Royal Philharmonic John Rutter Decca 1821 4:00

23:20:06 Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: March of the Priests (1791) Norwegian Nat'l Opera Orchestra Rinaldo Alessandrini Naïve 30479 2:21

23:22:27 Philip Glass: Violin Concerto No. 1: Second movement (1987) Gidon Kremer, violin Vienna Philharmonic Christoph von Dohnányi Deutsche Gram 4795448 8:45

23:31:13 Domenico Scarlatti: Sonata in c-Sharp Kk 247 (1750) Sergei Babayan, piano ProPiano 224506 5:57

23:37:20 César Franck: Allegretto from Symphony in d (1888) Orchestre Métropolitaine Yannick Nézet-Séguin Atma 2647 11:10

23:48:30 Clara Schumann: Romance in e-Flat Op 11 # 1 (1839) Isata Kanneh-Mason, piano Decca 4850020 2:59

23:51:30 Stephen Goss: Blue Orchid from 'The Chinese Garden' (2007) Xuefei Yang, guitar EMI 6322 2:51

23:54:31 Sergei Rachmaninoff: Andante from Cello Sonata Op 19 (1901) Sheku Kanneh-Mason, cello Decca 4851630 5:34