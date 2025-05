WCLV Program Guide 05-07-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

WARREN, Raymond Wexford Bells: Suite on Old Irish Tunes Royal Ballet Sinfonia/Gavin Sutherland

Marais, Marin La sonnerie de Sainte Geneviève du Mont de Paris Munich Pro Arte Orch/Kurt Redel

Brahms, Johannes Violin Concerto in D, Op. 77 David Oistrakh, v; French National Radio Orch/Otto Klemperer

Heller, Stephen 20 Preludes, Op 150 Jean Martin, p

Mozart, Wolfgang Amadeus The Abduction from the Seraglio, K. 384 Burrows, t; Tear, t; St Martin's Academy/Marriner

Mozart, Wolfgang Amadeus Two-Piano Sonata in D, K. 448 Amparo Iturbi, José Iturbi, p's

Bruch, Max Romanze (Romance), Op. 85 Janine Jansen, vi; Leipzig Gewandhaus Orch/Riccardo Chailly

Harrison, Pamela Viola Sonata (1946) Helen Callus, vi, Robert McDonald, p

Clarke, Rebecca Song, "Come, Oh Come" Susanne Mentzer, ms; Craig Rutenberg, p

Haydn, Franz Joseph Fantasia in C, H XVII:4 Marc-André Hamelin, p

Haydn, Michael Clarinet Concertino in A Ernt Schlader, cl; Salzburger Hofmusik/Wolfgang Brunner

Chaminade, Cecile Flute Concertino, Op 107 James Galway, f; Phillip Moll, p

Chaminade, Cecile Song, "Alleluia" Anne Sofie von Otter, ms; Bengt Forsberg, p

Dawson, William Levi Negro Folk Symphony Detroit Sym Orch/Neeme Järvi

Scarlatti, Domenico Clavier Sonata in f-sharp, Kk 67 (L 32) Scott Ross, hc

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Rameau, Jean-Philippe Dardanus (1739) Les Musiciens du Louvre/Marc Minkowski

Couperin, François Concert Royal #2 in D Vienna Concentus Musicus/Nikolaus Harnoncourt

Couperin, François Pièces de clavecin, Bk 3 (1722): 18e ordre in f/F Carole Cerasi, hc

Holmsen, Borghild Barcarolle, Op 1/1 Jorunn Bratlie, p

Chopin, Frédéric Barcarolle in F-Sharp, Op. 60 Jean-Yves Thibaudet, p

Szymanowski, Karol Violin Concerto #2, Op 61 Ilya Kaler, v; Warsaw Phil/Antoni Wit

Szymanowski, Karol Three Songs, Op 32 Piotr Beczala, t; Reinild Mees, p

Copland, Aaron Old American Songs Set 1 Zuill Bailey, vc; Lara Downes, p

Copland, Aaron Our Town Utah Sym Orch/Maurice Abravanel

Thomson, Virgil The Plow that Broke the Plains Suite Los Angeles Chamber Orch/Neville Marriner

Danzi, Franz Bassoon Quartet in B-Flat, Op 40/3 Daniel Smith, bn; Coull String Quartet

Weber, Carl Maria von Overture, "Der Beherrscher der Geister," Op 122 Philharmonia Orch/Neeme Järvi

Weber, Carl Maria von Song, "Die gefangenen Sänger", Op 47/1 Martyn Hill, t; Christopher Hogwood, forte-p

Prokofiev, Serge Cinderella, Op. 87 London Sym Orch/André Previn

Glazunov, Alexander Petite Valse, Op 36 Tatjana Franová, p

Glazunov, Alexander Concert Waltz #1 in D, Op 47 Philharmonia Orch/Yevgeny Svetlanov

Glazunov, Alexander Grande valse de concert, Op 41 Tatjana Franová, p

Britten, Benjamin Simple Symphony, Op. 4 Guildhall String Ensemble/Robert Salter

Bach, Carl Philipp Emanuel Sinfonia in C, Wq 182/3 (Hamburg Symphony #3) Freiburg Baroque Orch/Thomas Hengelbrock

Bach, Johann Sebastian Three-Part Sinfonias, BWV 787-801 Ton Koopman, hc

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Max Steiner: The Big Sleep: Love Themes (1946)

Peter Tchaikovsky: Waltz from Symphony No. 5 (1888)

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento No. 8 for Winds (1775)

Frédéric Chopin: Barcarolle in F-Sharp (1846)

George Gershwin: Girl Crazy: Embraceable You (1930)

George Frideric Handel: Concerto in F 'Water Music' (1722)

Andrea Falconieri: Ciaccona (1630)

Sir Edward Elgar: Imperial March (1897)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 20 in G (1802)

Johannes Brahms: Finale from Symphony No. 2 (1877)

Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 1: Gagliarda (1917)

Leonard Bernstein: Mass: A Simple Song (1971)

Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 2: Dança (1930)

Lars-Erik Larsson: Pastoral Suite (1938)

Edvard Grieg: Peer Gynt: Dance of the Mountain King's Daughter (1876)

Quincy Jones: The Color Purple: Theme (1985)

Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 7 (1812)

Robert Russell Bennett: Overture 'Gershwin in Hollywood' (1953)

John Rutter: Suite Antique: A Jazz Waltz (1979)

Alberto Ginastera: Ollantay: The Warriors (1947)

Franz Liszt: Transcendental Etude No. 8 'Wild Hunt' (1851)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from String Quartet No. 52 (1790)

Zoltán Kodály: Háry János: Intermezzo (1927)

Traditional: Glorious Things of Thee are Spoken

Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin (1917)

Johann Sebastian Bach: Mass in b: Dona nobis pacem (1749)

Dimitri Tiomkin: Dial M for Murder: Suite (1954)

Leroy Anderson: Sandpaper Ballet (1954)

Samuel Wesley: Symphony No. 4 in D (1784)

Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tale of Tsar Saltan: Flight of the Bumblebee (1900)

Aaron Copland: Old American Songs Set No. 1: Simple Gifts (1950)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Peter Tchaikovsky: None But the Lonely Heart (1869)

Peter Tchaikovsky: Serenade (1887)

Ludwig van Beethoven: Adagio from Symphony No. 9 'Choral' (1823)

Felix Mendelssohn: Adagio from Sextet in D (1824)

Joseph Haydn: Symphony No. 25 in C (1763)

Johannes Brahms: Concerto for Violin & Cello 'Double' (1887)

Édouard Lalo: Le roi d'Ys: Overture (1887)

Reynaldo Hahn: Sonatina in C (1907)

Claude Debussy: Preludes Book 1: The Girl with the Flaxen Hair (1910)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Peter Tchaikovsky: Symphony No. 5 in e (1888)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 8 in g (1878)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Claude Debussy: Preludes Book 1: La cathédral engloutie (1910)

Claude Debussy: Estampes: Jardins sous la pluie (1903)

Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Suite (1889)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 9 in C (1772)

Johannes Brahms: Symphony No. 3 in F (1883)

Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 9 'Choral' (1823)

Doyle Lawson: Calling My Children Home (1977)

Traditional: I'm A Pilgrim (1841)

Johann Sebastian Bach: Fugue in g 'Great' (1723)

Johannes Brahms: Intermezzo in E-Flat (1892)

Johannes Brahms: Feldeinsamkeit (1879)

Carl Maria von Weber: Konzertstück in f (1821)

Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 1 in E-Flat (1803)

Joseph Haydn: Finale from Trumpet Concerto (1796)

John Williams: Return of the Jedi: Parade of the Ewoks (1983)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Peter Tchaikovsky: Suite No. 2: Waltz (1883)

Domenico Scarlatti: Sonata in e (1750)

Dimitri Tiomkin: High Noon: Do Not Forsake Me (1952)

Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition: Baba Yaga & The Great Gate of Kiev (1874)

Aldemaro Romero: Fuga con Pajarillo (1976)

Juan de Lienas: Credidi propter quod (1630)

Knudage Riisager: Concertino for Trumpet & Strings (1933)

Luigi Cherubini: Concert Overture in G (1815)

Claude Debussy: Ballade (1890)

Franz Liszt: Ballade from 'The Flying Dutchman' (1872)

Frederick Delius: Two Aquarelles (1932)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Sergei Rachmaninoff: Rhapsody on a Theme of Paganini (1934)

Enrique Granados: Goyescas: El fandango de candil (1911)

Manuel de Falla: La vida breve: Spanish Dance No. 2 (1913)

Georg Philipp Telemann: Suite for Recorder & Strings: Italian Air (1720)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Johannes Brahms: Concerto for Violin & Cello 'Double' (1887)

Ludwig van Beethoven: Ode to Joy from Symphony No. 9 'Choral' (1823)

20:00 OVATIONS:

BlueWater Chamber Orchestra

Afendi Yusuf, clarinet

Amy Zoloto, basset horn

Daniel Meyer, conductor

Paul Hindemith: Five Pieces for String Orchestra, Op. 44

Felix Mendelssohn: Konzertstücke Nos. 1 & 2 for Clarinet and Basset Horn, Op. 113 & 114

Alberto Ginastera: Variaciones concertantes, Op. 23

21:00 OVATIONS POSTLUDE

Samuel Coleridge-Taylor: Symphony in a (1896)

Coleridge-Taylor Perkinson: String Quartet No. 1 (1956)

Coleridge-Taylor Perkinson: Blue/s Forms: Plain Blue/s (1972)

Robert Schumann: Widmung (Dedication) (1840)

Joseph Haydn: Adagio from Symphony No. 45 'Farewell' (1772)

Charles Gounod: Meditation after Bach 'Ave Maria' (1859)

Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 3: Italiana (1931)

Carl Philipp Emanuel Bach: Largo from Flute Concerto (1753)

George Gershwin: Prelude No. 2 'Blue Lullaby' (1926)

Lars-Erik Larsson: A Winter's Tale: Siciliana (1938)

Antonín Dvorák: Legend No. 6 (1881)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Divertimento for Strings K 136 (1772)

Johann Sebastian Bach: Anna Magdalena Notebook: Bist du bei mir (1725)