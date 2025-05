WCLV Program Guide 05-06-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Bach, Johann Sebastian Cantata No. 208, "Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd! (Hunt)" Christopher Parkening, g; Los Angeles Chamber Orch EMI/Ang CDC7-47195-2 N/A 5:50

0:06:00 Beethoven, Ludwig van String Quartet No.6 in B-Flat, Op.18 Emerson String Quartet DG 447075-2 (7) Beethoven: Complete String Quartets 24:00:00

0:31:00 Smetana, Bedrich The Bartered Bride London Sym/Geoffrey Simon Chandos CHAN-8412 Smetana: The Bartered Bride · String Quartet "My Life" 24:23:00

0:56:00 Martinu, Bohuslav Borova (Seven Czech Dances) (1929-30) Radoslav Kvapil, p Unicorn-Kanchana DKPCD-9140 Anthology of Czech Piano Works, Vol. 3: Bohuslav Martinu 1:45

1:00:00 Chinese Trad Romance Takako Nishizaki, v; Czecho-Slovak Radio Sym/Kenneth Jean Marco Polo 8.22335 'Butterfly Lovers' Violin Concerto 4:59

1:05:00 Coleridge-Taylor, Samuel Romance for Violin Op. 39 Rachel Barton Pine, v; Encore Chamber Orch/Daniel Hege Cedille CDR-90000035 Violin Concertos by Black Composers of the 18th and 19th Centuries 12:33

1:18:00 Dvorák, Antonín Romance in f minor, Op. 11 Midori, v; New York Phil/Zubin Mehta CBS MK-44923 Violin Concerto - Romance - Carnival Overture 11:53

1:31:00 Ponce, Manuel Sonata Romántica Hermann Hudde, g Centaur CRC-2974 Iberoamérica: Sonatas by Ponce, Rodrigo and Brouwer * Hermann Hudde, Guitar 23:21

1:55:00 Royer, Pancrace Pyrrhus Les Enfants d'Apollon/Michael Greenberg Alpha 953 (2) Pyrrhus 1:46

2:00:00 Loewe, Carl Song, "Der Zugvögel," Op. 74 Edith Mathis, s; Cord Garben, p CPO 777355-2 (21) Loewe: Lieder & Balladen Complete Edition 5:26

2:05:00 Weber, Carl Maria von Symphony #1 in C London Classical Players/Roger Norrington EMI/Ang CDC5-55348-2 N/A 24:29:00

2:30:00 Gershwin, George Porgy and Bess Jascha Heifetz, v; Brooks Smith, p RCA 61771-2 The Heifetz Collection, Volume 40: Gershwin and Encores 1:40

2:32:00 Mclin, Lena Johnson A Summer Day Helen Walker-Hill, p Leonarda LE-339 Kaleidoscope: Music By African-American Women 3:56

2:36:00 Huber, Hans Serenade #1 in E, Op 86, "Summer Nights" Stuttgart Phil/Jörg-Peter Weigle Sterling CDS-1027-2 Hans Huber: Symphony No. 5 19:47

2:55:00 Schoeck, Othmar Ten Songs, Op. 24B Jürg Dürmüller, t; Julius Drake, p New Classical Adventure 234405 (12) Othmar Schoeck Complete Edition, Vol 6 1:45

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Ravel, Maurice Pavane pour une infante défunte Thomas Stacy, obda; Paul Schwartz, p Cala CACD-0511 Thomas Stacy plays Fuchs, Berg, Ravel, Downey, Yvon and Read 5:19

3:05:00 Ravel, Maurice Le tombeau de Couperin Ulster Orch/Yan-Pascal Tortelier Chandos CHAN-8756 Orchestral Works, Vol. 3 16:25

3:22:00 Couperin, François Pièces de clavecin, Bk 1 (1713): 2e ordre in d/D Carole Cerasi, hc Metronome METCD-1100 (10) Couperin: Complete Works for Harpsichord 1:47

3:24:00 Schumann, Robert Papillons, Op. 2 Murray Perahia, p CBS MK-34539 Symphonic Etudes – Posthumous Etudes – Papillons 14:05

3:38:00 Ravel, Maurice Piano Concerto in D for the Left Hand Yuja Wang, p; Zurich Tonhalle Orch/Lionel Bringuier DG B0023931-02 N/A 17:28

3:55:00 Schumann, Clara Six Songs, Op. 23 Susan Gritton, s; Eugene Asti, p Hyperion CDA-67249 The Songs of Clara Schumann 1:42

4:00:00 Trad, Irish Song, Danny Boy (Londonderry Air) English Chamber Orch/Steuart Bedford London 425159-2 Salute To Percy Grainger 5:13

4:05:00 Field, John Nocturne #4 in A Elizabeth Joy Roe, p Decca 478 9672 Field: Complete Nocturnes 5:27

4:11:00 Irish Trad Irish Lullaby Carol Thompson, h Dorian DOR-90120 UNITED KINGDOM Carol Thompson: Enchanted Isles (The) 4:13

4:16:00 Kalinnikov, Vasili Tsar Boris Budapest Sym/Antal Jancsovics Marco Polo 8.223135 Kalinnikov 38:23:00

4:55:00 Scriabin, Alexander Twenty-Four Preludes, Op 11 Vanessa Benelli Mosell, p Decca 481 2491 Light: Scriabin & Stockhausen 1:44

5:00:00 Holborne, Anthony Pavan and Galliard New York Consort of Viols Classic Masters CMCD-1014 Dances & Canzonas 5:21

5:05:00 Mozart, Wolfgang Amadeus String Quartet No. 11 in E-Flat, K. 171 American String Quartet Musicmasters 67194-2 (6) Mozart; Complete String Quartet Box Set 12:02

5:17:00 Salieri, Antonio Falstaff, ossia Le Tre Burle London Mozart Players/Matthias Bamert MHS 5164941 N/A 4:17

5:23:00 Salieri, Francesco Sinfonia in B-Flat, "La tempesta di mare" I Solisti Veneti/Claudio Scimone Erato 45245-2 Concerto pour pianoforte et orchestre 10:18

5:34:00 Knehans, Douglas Tempest Gareth Davies, f; Brno Phil/Mikel Toms Ablaze AR-00036 Unfinished Earth 20:51

5:55:00 Schumann, Robert Album für die Jugend, Op. 68 Luba Edlina, p Chandos CHAN-9731 Schumann: Album for the Young 1:29

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

05:56:29 Traditional: Willow Song Cambridge Singers John Rutter Collegium 120 1:58

05:58:37 Anonymous: Lute Duet 'Drewrie's accordes' (1550) Sharon Isbin, guitar Sony 745456 1:33

06:08:13 Johannes Brahms: Intermezzo in e-Flat Op 118 # 6 (1892) Orli Shaham, piano Canary 15 5:11

06:15:18 Johann Sebastian Bach: Concerto after the Easter Oratorio BWV 249 (1736) Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 471150 11:31

06:28:15 Karl Jenkins: Adiemus 'Songs of Sanctuary' - In Caelum Fero (1994) London Philharmonic Choir Adiemus Symphony of Europe Karl Jenkins Decca 5793828 06:19

06:36:41 Mikhail Ippolitov-Ivanov: Caucasian Sketches Suite No. 1: Procession of the Sardar (1894) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80657 4:14

06:42:18 Jaromir Weinberger: Schwanda the Bagpiper: Polka & Fugue (1927) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80595 8:46

06:51:44 Doyle Lawson: Calling My Children Home (1977) Chanticleer Joseph Jennings Teldec 48556 5:11

06:58:24 Karl King: March 'Rough-Riders' (1943) Dallas Wind Symphony Frederick Fennell Reference 85 1:53

07:04:18 Sir Arthur Sullivan: The Pirates of Penzance: Overture (1879) Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 434916 7:07

07:13:18 Joaqu n Rodrigo: Adagio from Concierto de Aranjuez (1939) Milos Karadaglic, guitar London Philharmonic Yannick N zet-S guin Deutsche Gram 20039 10:48

07:25:25 Mikl s R zsa: Ben-Hur: Parade of the Charioteers (1959) Royal Philharmonic Jos Serebrier Royal Phil 17 3:17

07:31:17 Fr d ric Chopin: Nocturne No. 10 in A-Flat Op 32 # 2 (1837) Evgeny Kissin, piano Sony 51272 5:37

07:41:13 Ludwig van Beethoven: March & Finale from Quartet No. 15 Op 132 (1825) Cleveland Orchestra Franz Welser-M st TCO 0001 8:28

07:51:53 Sergei Prokofiev: Cinderella: In the Palace (1944) Lisa Batiashvili, violin Chamber Orchestra of Europe Yannick N zet-S guin Deutsche Gram 4798529 5:19

07:57:41 Dave Grusin: On Golden Pond: New Hampshire Hornpipe (1981) Valentina Lisitsa, piano Decca 4789454 2:28

08:07:15 Anton n Kraft: Cossack Rondo from Cello Concerto in C Op 4 (1790) Anner Bylsma, cello Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon DHM 7757 5:55

08:15:41 Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 9 (1894) Leipzig Gewandhaus Orchestra Andris Nelsons Deutsche Gram 4864528 10:35

08:26:59 Igor Stravinsky: P trouchka: Russian Dance (1923) Daniil Trifonov, piano Deutsche Gram 4835331 2:48

08:31:03 Ludwig Thuille: Gavotte & Finale from Sextet for Piano & Winds Op 6 (1888) Gianluca Luisi, piano Chantilly Quintet Naxos 570790 9:54

08:43:22 Gustav Holst: The Planets: Jupiter Op 32 (1917) London Philharmonic Sir Adrian Boult EMI 28379 7:53

08:52:33 Heinrich Wilhelm Ernst: Grand Caprice on Schubert's 'Erlk nig' Op 26 (1854) Shannon Lee, violin Telarc 80695 4:14

08:57:28 Giacomo Puccini: Turandot: Hymn to the Moon (1924) Royal Opera Chorus Royal Opera Orchestra Lamberto Gardelli EMI 64356 2:41

09:04:33 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 31 in D K 297 'Paris' (1778) London Mozart Players Jane Glover ASV 647 18:19

09:23:38 Johann Sebastian Bach: Fantasia in c BWV 906 (1728) Angela Hewitt, piano Hyperion 66746 4:33

09:29:52 Traditional: She'll Be Comin' Round the Mountain Dale Warland Singers Dale Warland Gothic 49243 3:19

09:37:09 William Grant Still: Humor from Symphony No. 1 'Afro-American' (1931) London Symphony Paul Freeman Sony 586215 3:23

09:41:11 George Walker: Folk Songs for Orchestra (1990) Cleveland Chamber Symphony Edwin London Albany 270 11:34

09:53:49 L o Delibes: Sylvia: The Huntresses (1876) San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 125 4:20

09:58:36 Percy Grainger: Handel in the Strand (1930) Marc-Andr Hamelin, piano Hyperion 66884 2:43

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:03:15 George Gershwin: The Goldwyn Follies: Love Walked In (1938) Chanticleer Joseph Jennings Teldec 48556 5:00

10:08:51 Ann Ronell: Willow Weep for Me (1932) Chanticleer Joseph Jennings Teldec 48556 3:40

10:14:31 Peter Tchaikovsky: Festival Overture on the Danish National Anthem Op 15 (1866) London Symphony Geoffrey Simon Chandos 9190 13:06

10:28:32 Niels Gade: Scherzo from Symphony No. 1 Op 5 (1842) Danish National Radio Symphony Dmitri Kitayenko Chandos 9422 7:42

10:37:00 Johann Sebastian Bach: Chromatic Fantasy and Fugue BWV 903 (1730) Mahani Teave, piano Rubicon 1066 12:02

10:52:07 Camille Saint-Sa ns: Piano Concerto No. 5 in F Op 103 'Egyptian' (1899) Anna Malikova, piano WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Audite 92510 30:32

11:24:14 Benjamin Britten: Gloriana: Courtly Dances (1953) Royal Philharmonic Andr Previn Telarc 80126 10:18

11:37:57 Joseph Haydn: Trio for 2 Flutes & Bassoon H 4:1 'London Trio No. 1' (1794) Jean-Pierre Rampal, flute Sony 48061 10:12

11:49:16 Juan de Lienas: Credidi propter quod (1630) Chanticleer Joseph Jennings Teldec 48556 6:31

11:56:22 Richard Rodgers: The King and I: March of the Siamese Children (1951) Jenny Lin, piano Steinway 30011 3:53

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:07:15 Anton n Dvorak: Scherzo capriccioso Op 66 (1883) Cleveland Orchestra Christoph von Dohn nyi Decca 414422 12:35

12:22:39 Anton n Dvorak: Symphony No. 7 in d Op 70 (1885) Cleveland Orchestra Christoph von Dohn nyi Decca 417564 36:21

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:04:02 Fr d ric Chopin: Scherzo from Piano Trio Op 8 (1829) Emanuel Ax, piano Sony 53112 7:25

16:12:40 Georges Bizet: Jeux d'enfants: Petite Suite Op 22 (1873) Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 11:35

16:26:49 Harold Arlen: The Sky's the Limit: One for My Baby (1943) Richard Glazier, piano Centaur 3347 3:38

16:31:59 Claude Debussy: L'isle joyeuse (1904) Sir Stephen Hough, piano Hyperion 68139 6:28

16:39:45 Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Violins RV 524 (1720) Viktoria Mullova, violin Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon Archiv 4777466 10:25

16:50:46 Leos Jan cek: Moravian Dances (1891) Warsaw Philharmonic Antoni Wit Naxos 572695 8:55

17:04:45 Joachim Raff: Finale from Symphony No. 4 Op 167 (1871) Milton Keynes City Orchestra Hilary Davan Wetton Hyperion 66628 6:57

17:12:46 Franz Waxman: Prince Valiant: Suite (1954) National Philharmonic Charles Gerhardt Sony 592064 9:50

17:23:45 Wilhelm Friedemann Bach: Symphony in D F 64 (1764) Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Sony 62720 10:30

17:38:29 Anton Rubinstein: Melody in F Op 3 # 1 (1852) John O'Conor, piano Telarc 80391 4:14

17:43:03 Sir John Stevenson: The Last Rose of Summer (1813) John O'Conor, piano Irish Chamber Orchestra Mitch Farber WSchatz 14 5:26

17:49:59 Anton n Dvor k: Slavonic Dance No. 16 Op 72 # 8 (1886) Cleveland Orchestra Christoph von Dohn nyi Decca 430171 7:54

17:58:06 Franz Schubert: Moment Musical No. 3 D 780 (1828) Gil Shaham, violin Deutsche Gram 471568 2:01

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:30 Ottorino Respighi: The Pines of Rome (1924) Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Deutsche Gram 4796018 21:53

18:31:48 Traditional: Soay Voces8 Decca 29601 3:43

18:36:29 Jake Runestad: Let My Love Be Heard (2014) Voces8 Decca 29601 4:43

18:42:07 Virgil Thomson: The River: The Old South (1938) Los Angeles Chamber Orchestra Sir Neville Marriner EMI 6612 9:48

18:52:53 Frederic Chopin: Nocturne No. 8 in D-Flat Op 27 # 2 (1835) Arthur Rubinstein, piano RCA 300350 6:08

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

19:01:13 Nikolai Rimsky-Korsakov: May Night: Overture (1879) Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572788 8:21

19:10:50 Wilhelm Stenhammar: Piano Concerto No. 1 in b-Flat (1894) Mats Widlund, piano Royal Stockholm Philharmonic Gennady Rozhdestvensky Chandos 9074 47:13

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

20:00:44 Paul Taffanel: Wind Quintet in g (1900) Vienna-Berlin Ensemble Sony 45996 24:38

20:26:13 Sir Malcolm Arnold: Four Scottish Dances Op 59 (1957) Boston Pops Keith Lockhart RCA 68901 8:39

20:36:02 Johann Sebastian Bach: Violin Concerto in d BWV 1052 (1740) Monica Huggett, violin Ensemble Sonnerie Monica Huggett Gaudeamus 356 21:57

21:02:43 Wolfgang Amadeus Mozart: The Abduction from the Seraglio: Harmoniemusik (1782) Members of Netherlands Wind Ensemble Philips 4788977 20:13

21:24:24 Claude Bolling: Invention (1975) Sir Angel Romero, guitar EMI 47192 3:55

21:29:27 Johann Sebastian Bach: Two-Part Invention No. 13 BWV 784 (1723) B la Fleck, banjo Sony 89610 1:31

21:32:28 John Rutter: Suite for Strings (1971) Royal Philharmonic John Rutter Decca 1821 12:21

21:45:43 Anton n Dvor k: Legends Op 59 (1881) Czech Philharmonic Sir Charles Mackerras Supraphon 3533 40:39

22:27:30 Ludwig van Beethoven: Arietta from Piano Sonata No. 32 Op 111 (1822) Evgeny Kissin, piano Deutsche Gram 4797581 20:03

22:49:49 Isaac Alb niz: C rdoba from 'Cantos de Espa a' Op 232 (1896) Jason Vieaux, guitar Azica 71224 7:23

22:59:25 Franz Schubert: Andante from Symphony No. 5 (1816) CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 3 8:59

23:00 QUIET HOUR

23:08:25 Traditional: Mary Queen of Scots' Lament Meredith Hall, soprano La Nef Atma 2336 7:34

23:16:00 Edvard Grieg: Ich liebe dich Op 41 # 3 (1864) Evgeny Kissin, piano Sony 51272 2:30

23:18:38 Giacomo Puccini: Chrysanthemums (1890) Euclid Quartet Afinat 2401 6:13

23:24:52 Emmanuel Chabrier: Lamento (1874) Alexandre Emard, English horn Orchestre de la Suisse Romande Neeme J rvi Chandos 5122 7:43

23:32:35 Ralph Vaughan Williams: Serenade to Music (1938) Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Spano Telarc 80676 13:02

23:46:23 George Frideric Handel: Berenice: Andante larghetto (1737) Orfeo 55 Nathalie Stutzmann Erato 520955 1:40

23:48:04 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 23 in g-Sharp Op 32 # 12 (1910) Vassily Primakov, piano Bridge 9348 2:58

23:51:02 Jacques Offenbach: The Tales of Hoffmann: Barcarolle (1881) Liverpool Philharmonic Choir BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Chandos 9765 3:16

23:54:28 Gabriel Faur : Dolly Suite: Dolly's Garden Op 56 (1897) Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 2:31

23:57:10 Andrea Falconieri: Ciaccona (1630) Daniel Hope, violin Chamber Orchestra of Europe Deutsche Gram 4795448 3:07