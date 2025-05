WCLV Program Guide 05-03-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Stradella, Alessandro Trumpet Sonata (Concerto) in D John Wallace, tr; Philharmonia Orch/Simon Wright

Vivaldi, Antonio Cello Sonata #3 in a, R 43 Anner Bylsma, vc; Ivano Zanenghi, arch-l; Andrea Marcon, hc

MacDowell, Edward Sea Pieces, Op 55 Bohuslav Martinu Phil/Charles Anthony Johnson

Britten, Benjamin Peter Grimes: Four Sea Interludes, Op. 33a London Sym/André Previn

Britten, Benjamin Two Insect Pieces Sara Watkins, ob; Osian Ellis, h

Anonymous, English The Willow Song Julianne Baird, s, Ronn Mcfarlane, l

German, Edward The Willow Song BBC Concert Orch/John Wilson

Hadley, Henry Kimball Othello Overture, Op 96 BBC Concert Orch/Rebecca Miller

Haydn, Franz Joseph Organ Concerto in D, H XVIII/2 Martin Haselböck, o; Divertimento Salzburg

Zipoli, Domenico All'Offertorio David Dahl, o

Scriabin, Alexander Two Dances, Op 73 Daniele Pollini, p

Boyce, William Symphony #2 in A English Concert/Trevor Pinnock

Schmitt, Joseph Symphony in G New Dutch Academy Chamber Soloists/Simon Murphy

Bach, Johann Sebastian Inventions, BWV 772/86; Sinfonias, BWV 787/801 Glenn Gould, p

Hindemith, Paul Symphonia Serena (1947) Leipzig Gewandhaus Orch/Herbert Blomstedt

Holborne, Antony Almain, "The Honeysuckle" Canadian Brass

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Kalinnikov, Vasili Tsar Boris Budapest Sym/Antal Jancsovics

Mussorgsky, Modest Boris Godunov Cincinnati Pops/Erich Kunzel

Arensky, Anton Silhouettes (Suite #2), Op 23 Moscow Sym Orch/Dmitry Yablonsky

Liadov, Anatol Bagatelle in D-Flat, Op 30 Inna Poroshina, p

Toch, Ernst Violin Sonata Eudice Shapiro, v; Ralph Berkowitz, p

Brahms, Johannes Eight Songs, Op 59 Elly Ameling, s; Rudolf Jansen, p

Grieg, Edvard Album Leaves, Op. 28 Kyoko Tabe, p

Mozart, Wolfgang Amadeus Symphony No. 40 in g minor, K. 550 Orch/Bruno Walter

Barber, Samuel Toccata Festiva, Op. 36 David Schrader, o; Grant Park Orch/Carlos Kalmar

Dupré, Marcel Cortège and Litany, Op 19/2 Peter Richard Conte, o; Philadelphia Orch/Rossen Milanov

Schubert, Franz Deutscher with Two Trios and Two Ländler, D 618 Yaara Tal, Andreas Groethuysen, p

SEIXAS, Carlos Clavier Sonata in f Felicja Blumental, p

Vinter, Gilbert Portuguese Party New London Orch/Ronald Corp

Portugese Anon 18th c Six Sonatas of the Lisbon Court Trumpet Corps Dallas Sym Trumpets, Paul Riedo, o

Portugal, Marcos La morte di Semiramide Porto Classical Orch/Meir Minsky

Debussy, Claude Sonata (#1) in d for Cello and Piano Christopher van Kampen, vc; Ian Brown, p

Ravel, Maurice Violin Sonata Joshua Bella, v; Jeremy Denk, p

Grasse, Edwin Wellenspiel Joshua Bell, v, Samuel Sanders, p

06:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music.

08:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND with Fred Child

10:00 CLASSICAL WEEKEND with Clara Prinston

Andrea Luchesi: Piano Sonata in C [No. 2] (1780)

Franz Liszt: Harmonies poétiques et religieuses: Pater Noster (1852)

Neil Sedaka: Manhattan Intermezzo (2008)

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento No. 7 in D (1773)

Johannes Brahms: Finale from Violin Concerto (1878)

Traditional: The Cuckoo

Richard Strauss: First Waltz Sequence from 'Der Rosenkavalier' (1944)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 35 in D 'Haffner' (1782)

Isaac Albéniz: Iberia: Fête-dieu à Séville (1906)

11:00 CLASSICS FOR KIDS with Naomi Lewin; CLASSICAL WEEKEND

12:00 FROM THE TOP with America's finest young musicians; recorded

13:00 ROBERT K. JOHNSON FOUNDATION METROPOLITAN OPERA RADIO NETWORK with Debra Lew Harder- Il Trovatore

Performance from October 29, 2024

Daniele Callegari; Michael Fabiano (Manrico), Rachel Willis-Sørensen (Leonora), Jamie Barton (Azucena), Igor Golovatenko (Count di Luna), Ryan Speedo Green (Ferrando)



Giacomo Puccini: Turandot: Nessun dorma (1924)

Isaac Albéniz: Azulejos (1909)

Max Bruch: Violin Concerto No. 1 in g (1868)

Franz Schubert: Impromptu No. 9 in e-Flat (1828)

Franz Schubert: Impromptu No. 7 in B-Flat (1828)

Ennio Morricone: The Mission: Gabriel's Oboe (1986)

17:00 FILM AT FIVE with Bill O’Connell: episode

18:00 FOOTLIGHT PARADE: SOUNDS OF THE AMERICAN MUSICAL with Bill Rudman:

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Maurice Ravel: Rapsodie espagnole (1907)

Johannes Brahms: Symphony No. 3 in F (1883)

Michael Praetorius: Terpsichore: Courante à 4 (1612)

20:00 SYMPHONY CAST with Steve Seel

22:00 OVATIONS: Akron Symphony Orchestra, Christopher Wilkins, conductor; Amer Hasan, clarinet; Sirgourney Cook, soprano; Akron Symphony Choir

Chevalier de Saint-Georges (Joseph Bologne): The Anonymous Lover: Overture

Wolfgang Amadeus Mozart Clarinet Concerto

Jessie Montgomery: Five Freedom Songs

Ludwig van Beethoven Symphony No. 1

23:20 QUIET HOUR

TBA