WCLV Program Guide 05-02-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Scheidt, Samuel Battle Suite American Brass Quintet

Liszt, Franz Hungarian Battle March Cincinnati Sym Orch/Erich Kunzel

Price, Florence Negro Folksongs in Counterpoint Catalyst Quartet

Beethoven, Ludwig van Symphony No. 6 in F, Op. 68, "Pastoral" Chamber Orch of Europe/Yannick Nézet-Séguin

Couperin, François Pièces de clavecin, Bk 2 (1716-17): 11e ordre in c/C Carole Cerasi, hc

Berlioz, Hector Requiem, Op. 5 "(Grande messe des morts)" Atlanta Sym Cho and Orch/Robert Shaw

Berlioz, Hector Overture, "Le Corsaire," Op. 21 Boston Sym/Charles Munch

Farrenc, Louise Overture No. 1 in e, Op. 23 Luxembourg European Soloists/Christoph König

Shostakovich, Dmitri Violin Sonata, Op. 134 Vadim Gluzman, v; Angela Yoffe, p

Shostakovich, Dmitri Hamlet (Incidental Music, 1932), Op. 32 Boston Sym Orch/Andris Nelsons

Liszt, Franz Transcendental Etudes Daniil Trifonov, p

Liszt, Franz Transcendental Etudes Daniil Trifonov, p

Liszt, Franz Transcendental Etudes (1851) Alice Sara Ott, p

Dvorák, Antonín String Quartet No. 11 in C, Op. 61 Panocha String Quartet

Purcell, Henry The Fairy Queen Terence Charlston, hc

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Kondonassis Liquid Shadows Yolanda Kondonassis, h

Fauré, Gabriel Fantaisie in G, Op 111 Alicia de Larrocha, p; London Phil/Frühbeck de Burgos

Fauré, Gabriel Two Songs, Op 27 Gérard Souzay, br; Dalton Baldwin, p

Fauré, Gabriel Sicilienne Branford Marsalis, sx, English Chamber Orch/Andrew Litton

Paradis, Maria Theresia von Sicilienne Anne Akiko Meyers, v; Sandra Rivers, p

Hummel, Johann Nepomuk Andante moderato (Siziliano) Maria Scivittaro, m; Robert Veyron-Lacroix, hc

Mozart, Wolfgang Amadeus Symphony in G, "Neue Lambacher" Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood

Mozart, Wolfgang Amadeus Klavierstück in g, K. Anh 109/7 Lera Auerbach, p

Weber, Carl Maria von Adagio and Rondo in F German Wind Soloists

Brahms, Johannes Clarinet Sonata No. 2 in E-flat, Op. 120, No. 2 Ronald Caravan, cl; Sar-Shalom Strong, p

Debussy, Claude Marche écossaise Luxembourg Radio Orch/Louis de Froment

Bantock, Granville Celtic Symphony Royal Phil/Vernon Handley

Trad, Scottish Folksong, The Ship at Sea Lisa Milne, s, Sioned Williams, h

Biber, Heinrich von Sonata Sancti Polycarpi a 9 in C New London Consort

Handel, George Frideric Concerto grosso in A, Op. 6, No. 11 St Martin's Academy/Neville Marriner

Liszt, Franz Hamlet, Symphonic Poem No. 10 (1876) Georgia Mangos, p; Louise Mangos, p

German, Edward Hamlet BBC Concert Orch/John Wilson Dutton

Dowland, John M Bucton his Galiard Fretwork

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Sir William Walton: Façade: Swiss Jodelling Song (1923)

Frédéric Chopin: Polonaise No. 1 in c-Sharp (1835)

Claude Debussy: Danses sacrée et profane (1904)

Bohuslav Martinu: Serenade No. 2 (1932)

Ralph Vaughan Williams: Just as the Tide was Flowing (1913)

Ludwig August Lebrun: Rondo from Oboe Concerto No. 2 (1775)

Carl Maria von Weber: Jubilation Overture (1818)

Hans Christian Lumbye: Champagne Galop (1845)

Carlo Gesualdo: Tribulationem et dolorem (1600)

Johannes Brahms: Waltz No. 15 (1865)

Carl Michael Ziehrer: Schönfeld March (1890)

Joni Mitchell: Both Sides, Now (1967)

Aram Khachaturian: Finale from Flute Concerto (1940)

Franz Liszt: Paganini Etude No. 5 'La chasse' (1851)

Wolfgang Amadeus Mozart: Così fan tutte: Overture (1789)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 14 (1886)

Carl Michael Ziehrer: Waltz 'Citizens of Vienna' (1890)

Paulo Bellinati: A Furiosa (1990)

Traditional: Shenandoah

Peter Tchaikovsky: Suite No. 1: Marche miniature (1879)

Johann Sebastian Bach: Allegro from Brandenburg Concerto No. 3 (1713)

Antonín Dvorák: Finale from Symphony No. 8 (1889)

Dana Suesse: Berceuse (1975)

Emmerich Kálmán: Miss Sunshine: Overture (1916)

Stephen Foster: Camptown Races (1850)

Stephen Foster: Jeanie with the Light Brown Hair (1854)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 100 'Military' (1794)

Alessandro Scarlatti: Sinfonia di Concerto Grosso No. 4 (1720)

Camille Saint-Saëns: Cello Concerto No. 1 in a (1872)

Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Romance (1934)

Giovanni Gabrieli: Canzon on the 9th tone à 12 (1597)

Remo Giazotto: Albinoni's Adagio for Strings & Organ (1957)

Gustav Holst: The Planets: Mercury (1917)

George Gershwin: Promenade 'Walking the Dog' (1937)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Henry Purcell: The Fairy Queen: Act 4 Symphony (1692)

Henry Purcell: Abdelazer: Hornpipe (1695)

Clara Schumann: Piano Concerto in a (1836)

Johannes Brahms: Finale from Horn Trio (1865)

Wolfgang Amadeus Mozart: Lucio Silla: Overture (1772)

Ralph Vaughan Williams: Symphony No. 8 in d (1955)

Jules Massenet: Impromptu 'Eau dormant' (1896)

Jules Massenet: Impromptu 'Eau courante' (1896)

Johann Sebastian Bach: Oboe Concerto in d (1740)

Max Reger: Fugue from Variations on a Mozart Theme (1914)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Richard Wagner: A Faust Overture (1844)

Johannes Brahms: Symphony No. 4 in e (1885)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Padre Antonio Soler: Sonata No. 1 in A (1770)

Domenico Scarlatti: Sonata in c (1750)

Sir Arnold Bax: Russian Suite (1919)

E. J. Moeran: Whythorne's Shadow (1928)

Étienne Méhul: Le jeune Henri: Overture (1797)

Sergei Prokofiev: The Tale of the Stone Flower: Wedding Suite (1953)

Joseph Haydn: Piano Trio No. 1 in F (1765)

George Frideric Handel: Coronation Anthem 'The King Shall Rejoice' (1727)

Anton Rubinstein: Feramors: Danses des fiancées de Cachemir (1862)

Josef Bonime: Danse hébraïque (1920)

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 10: Puck (1901)

Maurice Ravel: Allegramente from Piano Concerto (1931)

Eugène d'Albert: Gernot: Act 2 Prelude (1897)

Johann Sebastian Bach: Sonata No. 1 for Solo Violin (1720)

Erich Wolfgang Korngold: The Sea Hawk: Suite (1940)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Felix Mendelssohn: St. Paul: Overture (1836)

Joaquín Rodrigo: Four Pieces (1938)

William Bolcom: Dream Shadows (1970)

Ola Gjeilo: The Spheres (2008)

Federico Moreno Tórroba: Finale from Concierto de Castilla (1960)

Georges Bizet: The Pearl Fishers: Au fond du temple saint (1863)

Henri Sauguet: La nuit (1930)

Camille Saint-Saëns: Barcarolle (1897)

Francis Poulenc: Mélancolie (1940)

Francis Poulenc: Humoresque (1934)

Gabriel Pierné: Ramuntcho: Rapsodie Basque (1910)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Ralph Vaughan Williams: Three Portraits from 'The England of Elizabeth' (1959)

Juan Gutiérrez de Padilla: Versa est in luctum (1650)

Traditional: Wayfaring Stranger (1801)

Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 6 in F (1740)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Wolfgang Amadeus Mozart: Clarinet Concerto in A (1791)

Sergei Prokofiev: Peter and the Wolf (1936)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Michael Haydn: Symphony No. 31 in F (1785)

Carl Philipp Emanuel Bach: Flute Concerto in G (1755)

Josef Strauss: Waltz 'Pearls of Love' (1857)

Sergei Rachmaninoff: Piano Sonata No. 2 in b-Flat (1913)

Hans Christian Lumbye: Galop 'Copenhagen Steam Railway' (1847)

Carl Michael Ziehrer: Waltz 'On a Cozy Night' (1898)

Alessandro Scarlatti: Concerto Grosso No. 6 in E (1710)

Carl Nielsen: Symphony No. 4 'Inextinguishable' (1916)

Ralph Vaughan Williams: On Wenlock Edge (1909)

Claude Debussy: Rêverie (1890)

23:00 QUIET HOUR

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Flute Concerto No. 1 (1778)

Fritz Kreisler: Berceuse Romantique (1916)

Luca Moscardi: Tarantella from Suite for Piano 4 Hands (2020)

Frank Bridge: Sally in our Alley (1916)

Arvo Pärt: Variations for the Healing of Arinushka (1977)

Antonio Vivaldi: Largo from Guitar Concerto (1720)

Johann Friedrich Fasch: Air No. 1 from Suite for Winds & Strings (1749)

Henryk Wieniawski: Romance from Violin Concerto No. 2 (1870)

Florence Price: Evening Shadows (1942)

Gerald Finzi: Fear No More the Heat of the Sun (1942)