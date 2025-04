WCLV Program Guide 04-28-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Moszkowski, Moritz Guitarre Joseph Silverstein, v; Richard Zgodava, p

Poulenc, Francis Song, "A sa guitare" (1935) Felicity Lott, s; Graham Johnson, p

Castelnuovo-Tedesco, Mario Guitar Concerto #1 in D, Op 99 Alirio Diaz, g; I Solisti di Zagreb/Antonio Janigro

Weiss, Sylvius Leopold Passacaglia "(Passacaille)" Julian Bream, g

Castellanos, Evencio Suite Avileña Orquesta Sinfonica de Venezuela/Jan Wagner

Ginastera, Alberto Danza Criolla Op 15, #1 Maria Isabel Siewers, g

Schubert, Franz Song, "Der Erlkönig," D. 328 Jorge Bolet, p

Scriabin, Alexander Symphony #4, Op 54, "The Poem of Ecstasy" New York Phil/Giuseppe Sinopoli

Dvorák, Antonín String Serenade in E, Op. 22 New York Harmonie Ensemble/Steven Richman

Ginastera, Alberto Milonga (1948) Maria Isabel Siewers, g

Mozart, Wolfgang Amadeus Rondo in C, K. 373 Isaac Stern, v; English Chamber Orch/Alexander Schneider

Mozart, Wolfgang Amadeus Don Giovanni, K. 527 (opera in 2 acts) Nancy Argenta, s; London Classical Players/Roger Norrington

Clementi, Muzio Introduction, Andante & Allegretto after Mozart's "Batti, batti" Maria Tipo, p

Rossini, Gioachino Introduction, Theme and Variations in E-Flat/B-Flat Klöcker, cl; Hartmann, bn; Southwest German Radio Sym Orch/Schröter-Seebec

Anonymous 14th century, Italian La Rotta Waverly Consort/Michael Jaffee

Borodin, Alexander Petite Suite Philharmonia Orch/Geoffrey Simon

Glazunov, Alexander Two Impromptus, Op 54 Duane Hulbert, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Shostakovich, Dmitri Piano Concerto No. 2 in F, Op. 102 Washington Symphonic Brass/Milton Stevens

Shostakovich, Dmitri Piano Concerto No. 1 in C minor, Op. 35 Yefim Bronfman, p; Thomas Stevens, tr; Los Angeles Phil/Esa-Pekka Salonen

Dvorák, Antonín Rondo in g, Op 94 Pieter Wispelwey, vc; Paolo Giacometti, p

Gluck, Christoph Willibald Don Juan Ballet English Baroque Soloists/John Eliot Gardiner

Strauss, Richard Don Juan, Op. 20 Berlin Phil/Riccardo Muti

Kircher, Athanasius Tarantella Lutz Kirchhof, l

Rachmaninoff, Sergei Etudes-tableaux, Op. 39 Nicholas Angelich, p

Rachmaninoff, Sergei Five "Etudes Tableaux" Cincinnati Sym/Jesús López-Cobos

Handel, George Frideric Organ Concerto No. 3 in g, Op. 4, No. 3 Emanuel Feuermann, vc; Franz Rupp, p

Handel, George Frideric Organ Concerto No. 14 in A George Malcolm, o; St Martin's Academy/Neville Marriner

Bach, Johann Sebastian Three-Part Sinfonias, BWV 787-801 Kathleen McIntosh, hc

Glinka, Mikhail A Life for the Tsar Vladimir Matorin, b, Bolshoi Theater Orch/Peter Feranec

Glinka, Mikhail A Life for the Tsar Bolshoi Theatre Orch/Andrey Chstiakov

Rimsky-Korsakov, Nicolai The Tsar's Bride, Op. 57 Russian National Orch/Mikhail Pletnev

Kalinnikov, Vasili Tsar Boris Scottish National Orch/Neeme Järvi

Grieg, Edvard Violin Sonata No. 1 in F, Op. 8 Pierre Amoyal, v; Frederic Chiu, p

Tchaikovsky, Peter The Snow Maiden, Op. 12 (Incidental Music to Ostrovsky's Play) Natalia Erassova, ms; Orch/Andrey Chistiakov

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Ludwig van Beethoven: Variations on the 'Turkish March' (1810)

Josef Strauss: Waltz 'Music of the Spheres' (1868)

Johann Strauss Jr: Waltz 'On the Beautiful Blue Danube' (1867)

Scott Joplin: Maple Leaf Rag (1899)

Roy Harris: When Johnny Comes Marching Home from Symphony No. 4 (1939)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 3 for Orchestra (1860)

Otto Nicolai: The Merry Wives of Windsor: Overture (1849)

Peter Warlock: Capriol Suite (1926)

Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from String Quartet No. 23 (1790)

Michael McGlynn: Dúlamán (1995)

Frédéric Chopin: Waltz No. 8 in A-Flat (1838)

Carl Nielsen: Menuett from Wind Quintet (1922)

Johann Sebastian Bach: Cello Suite No. 5: Gavotte (1720)

Traditional: The Virgin Queen Set

Frederic Curzon: Robin Hood Suite: March of the Bowmen (1936)

Carlos López Buchardo: Bailecito (1924)

Erich Wolfgang Korngold: Captain Blood: Overture (1935)

Friedrich von Flotow: Martha: M'appari tutt' amor (1847)

Aram Khachaturian: Gayaneh: Sabre Dance (1942)

Sergei Prokofiev: The Love for Three Oranges: March (1919)

Jacques Offenbach: Le Papillon: Valse des rayons (1860)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Igor Stravinsky: Ragtime for 11 Instruments (1918)

Igor Stravinsky: Tango in d (1940)

Antonio Rosetti: Horn Concerto in d (1780)

Andrea Luchesi: Piano Sonata in B-Flat [No. 2] (1780)

Stanislaw Moniuszko: Halka: Overture (1848)

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 2 in B-Flat (1798)

Florence Price: Scenes in Tin Can Alley (1928)

Camille Saint-Saëns: Rhapsodie d'Auvergne (1884)

Trevor Pinnock: Passacaille, Gigue & Minuet after Handel (1996)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Richard Wagner: Lohengrin: Act 1 Prelude (1848)

Richard Strauss: Symphonia Domestica (1903)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Enrique Granados: Spanish Dance No. 6 'Jota' (1900)

Joaquín Rodrigo: Finale from Concierto Andaluz (1967)

Gabriel Fauré: Dolly Suite (1897)

Maurice Ravel: Pantoum from Piano Trio (1914)

Johann Sebastian Bach: Flute Sonata in g (1740)

Michael Daugherty: Mount Rushmore (2010)

Jean Sibelius: Kullervo: Kullervo Goes to Battle (1892)

Edvard Grieg: Two Melodies for Strings (1890)

Wilhelm Stenhammar: Scherzo from Piano Concerto No. 1 (1894)

Manuel Ponce: Scherzino mexicano (1967)

John Lennon/Paul McCartney: Come Together (1969)

Joseph Haydn: String Quartet No. 16 in A (1769)

Hector Berlioz: Symphonie fantastique: March to the Scaffold (1830)

Ludwig August Lebrun: Oboe Concerto No. 2 (1775)

Alexandre Desplat: Le plus bel âge: Theme (1995)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Henry Purcell: The Fairy Queen: Act 4 Symphony (1692)

Franz Schubert: Finale from Symphony No. 9 'Great C Major' (1828)

Claude Debussy: Suite bergamasque: Clair de lune (1890)

Frédéric Chopin: Polonaise No. 3 in A 'Military' (1839)

Antonín Dvorák: Overture 'In Nature's Realm' (1892)

George Frideric Handel: Samson: Let the Bright Seraphim (1743)

Alexander Glazunov: Concert Waltz No. 2 (1894)

Isaac Albéniz: Iberia: Almería (1907)

Felix Mendelssohn: Song without Words No. 1 'Sweet Remembrance' (1830)

Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 5 in D (1903)

Rodion Shchedrin: Selections from 'Carmen Suite' (1967)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Ottorino Respighi: Three Botticelli Pictures (1927)

Mario Castelnuovo-Tedesco: Allegretto from Guitar Concerto No. 1 (1939)

Mario Castelnuovo-Tedesco: Sea Murmurs a (1921)

Johann Sebastian Bach: Prelude & Fugue in a 'Great'

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Igor Stravinsky: The Firebird (1910)

Blas Galindo: Suite 'Homenaje a Cervantes' (1947)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 10 in E-Flat 'Harp' (1809)

Carlos Baguer: Symphony No. 16 in G (1800)

Roger Quilter: A Children's Overture (1914)

Boris Lyatoshinksy: Finale from Symphony No. 3 (1951)

Felix Mendelssohn: Overture 'The Hebrides' (1830)

Sergei Rachmaninoff: Moment Musical No. 1 in b-Flat (1896)

Georg Philipp Telemann: Concerto Polonois (1720)

Jean Sibelius: Symphony No. 2 in D (1902)

Antonín Dvorák: Five Bagatelles (1878)

Edvard Grieg: Two Elegiac Melodies (1881)

23:00 QUIET HOUR

Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Sonata No. 14 'Moonlight' (1801)

Horatio Parker: Nocturne from Four Sketches (1890)

Claude Debussy: La plus que lente (1910)

Erich Wolfgang Korngold: Romance from Violin Concerto (1945)

Traditional: Cossack Lullaby

Peter Tchaikovsky: Andante cantabile (1871)

Francisco Tárrega: La´grima (1881)

Florent Schmitt: La tragédie de Salomé: Prélude (1907)

Johann Sebastian Bach: Partita for solo flute: Sarabande (1718)

Frédéric Chopin: Prelude No. 15 in D-Flat 'Raindrop' (1839)