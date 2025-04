WCLV Program Guide 04-25-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Mompou, Federico Canciónes y Danzas (Cançons i Danses) Pierre Huybregts, p

Albéniz, Isaac Iberia Suite Orch de Paris/Daniel Barenboim

Milhaud, Darius Suite for Violin, Viola, and Piano, Op. 157b (1936) Catherine Tait, v; Howard Klug, cl

Hindemith, Paul Suite of French Dances (1958) Bamberg Sym Orch/Karl Anton Rickenbacher

Hummel, Johann Nepomuk Roslin Castle Jan Boland, f

Haydn, Franz Joseph Symphony No. 84 in E-Flat New York Phil/Leonard Bernstein

Gershwin, George Etude on "Oh, Lady Be Good" Earl Wild, p

Gershwin, George Porgy and Bess Gordon Hawkins, br; Dallas Sym/Andrew Litton

Fuchs, Robert String Serenade #3 in e, op 21 RIAS Sinfonietta/Jiri Starek

Ginastera, Alberto Doce Preludios Americanos, Op 12 Adrian Ruiz, p

Caplet, Andre Divertissement a l'espagnole (1924) Laurence Cabel, h

Couperin, François Les Nations Musica Ad Rhenum/Jed Wentz

Ravel, Maurice Berceuse sur le nom de Gabriel Fauré

Ortiz Recercada primera Savall, viga; Ton Koopman, hc; Lorenz Duftschmid, db

Wassenaer, Unico Wilhelm van Concerto Armonico #4 in f I Musici de Montreal/Yuli Turovsky

van Eyck, Jacob Bockxvoetje Stefano Bet, f

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Gabrieli, Giovanni Sonata pian e forte Sym of the Air/Leopold Stokowski

Haydn, Franz Joseph Piano Sonata No. 32 in g, H XVI:44 Lola Odiaga, forte-p

Anonymous 16th century, English Madrigal, I am a jolly foster

Piston, Walter Divertimento for Nine Instruments (1946) New York Chamber Ensemble/Stephen Rogers Radcliffe

Liszt, Franz Piano Concerto No. 1 in E-Flat Ozan Marsh, p; London Phil/Paul Freeman

Anonymous 16th century, English My Lord of Deliem's Lamentation Christopher Wilson, l

Poulenc, Francis Suite pour piano (1920) Pascal Rogé, p

Honegger, Arthur Clarinet Sonatina (1922) Paul Meyer, cl; Eric le Sage, p

Durey, Louis Flute Sonatine Emily Beynon, f; Andrew West, p

Milhaud, Darius Oboe Sonatina (1954) Heinz Holliger, ob; Oleg Maisenberg, p

Haydn, Franz Joseph Symphony No. 94 in G, "Surprise" La Petite Bande/Sigiswald Kuijken

Confrey Dizzy Fingers Eteri Andjaparidze, p

Vivaldi, Antonio Motezuma Soloists, Il Complesso Barocco/Alan Curtis

Myslivecek, Josef Motezuma L'Orfeo Baroque Orch/Michi Gaigg

Ponce, Manuel Estrellita Vadim Repin, v; Alexander Markovich, p

Chávez, Carlos Symphony #1, "Sinfonía de Antígona" New York Phil/Carlos Chavez

Chávez, Carlos Piano Sonata #6 Adrian Ruiz, p

Tchaikovsky, Peter Sleeping Beauty, Op. 66 London Sym Orch/Pierre Monteux

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Georges Bizet: Carmen Suite No. 1: Seguidilla (1875)

Maurice Ravel: Scherzo from String Quartet (1903)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 2 (1860)

Edvard Grieg: Norwegian Dance No. 2 (1881)

Nicolò Paganini: Caprice No. 5 (1820)

Joseph Haydn: Andante from Symphony No. 101 'Clock' (1794)

Alberto Ginastera: Estancia: Suite (1941)

Giacomo Puccini: Turandot: Nessun dorma (1924)

Henry Fillmore: March "The Circus Bee" (1939)

George W. Chadwick: Symphonic Sketches: A Vagrom Ballad (1904)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 26 in E-Flat (1773)

George Frideric Handel: Judas Maccabaeus: Arm, arm ye brave (1746)

Johann Sebastian Bach: Two-Part Invention No. 13 (1723)

Peter Tchaikovsky: Nocturne (1871)

Chick Corea: Spain (1973)

Alberto Hemsi: Three Ancient Airs from 'Coplas Sefardies' (1945)

Anthony Collins: Vanity Fair (1952)

George Gershwin: Tip-Toes: Sweet and Low-Down (1925)

Aaron Copland: Rodeo: Saturday Night Waltz (1942)

Harold Arlen: Concert Suite from 'Free and Easy' (1959)

Percy Grainger: Molly on the Shore (1907)

José Mauricio Nuñes Garcia: Introit from Requiem (1816)

Maurice Ravel: Daphnis et Chloé: Suite No. 2 (1912)

Johannes Brahms: Scherzo from Serenade No. 2 (1859)

George Gershwin: Rhapsody in Blue (1924)

Aram Khachaturian: Masquerade: Waltz (1941)

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Scherzo (1842)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Giovanni Battista Pergolesi: Siciliano from Violin Concerto (1735)

Antonio Vivaldi: Allegro from Violin Concerto 'La Stravaganza' (c.1714)

Kara Karayev: Don Quixote (1960)

Léon Minkus: Don Quixote: Grand pas de deux (1869)

Eric Coates: The Three Elizabeths Suite: Halcyon Days (1944)

Felix Mendelssohn: Octet for Strings in E-Flat (1825)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo in D (1782)

Rodion Shchedrin: Concerto No. 1 for Orchestra 'Naughty Limericks' (1963)

Ottorino Respighi: Church Windows: St. Gregory the Great (1927)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 5 in E-Flat 'Emperor' (1809)

Gioacchino Rossini: La gazza ladra: Overture (1817)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Emmanuel Chabrier: L'étoile: Overture (1877)

Manuel Ponce: Mexican Serenade 'Estrellita' (1912)

Georg Muffat: Chaconne from Concerto Grosso 'Lucky Stars' (1701)

Gustav Holst: The Planets: Mercury (1917)

Joseph Haydn: Symphony No. 30 in C 'Alleluja' (1765)

Felix Mendelssohn: Octet for Strings in E-Flat (1825)

Ludwig van Beethoven: Scene by the Brook from Symphony No. 6 'Pastoral' (1808)

Gian Francesco Malipiero: Four Inventions (1933)

Franz Liszt: Paganini Etude No. 2 'Octave' (1838)

Sergei Rachmaninoff: Scherzo for Piano 4-hands (1894)

Sergei Rachmaninoff: Waltz for Piano 4-hands (1894)

Johannes Brahms: Variations on a Theme by Haydn (1873)

Giacomo Puccini: Turandot: Nessun dorma (1924)

Wolfgang Amadeus Mozart: Ballet Suite 'Les Petits riens' (1778)

Joe Hisaishi: Kikujiro: The Rain (1999)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Sir Arthur Sullivan: Patience: Overture (1881)

Dmitri Kabalevsky: Violin Concerto in C (1948)

Louiguy: La vie en rose (1946)

Peter Tchaikovsky: Scherzo from Symphony No. 2 'Ukrainian' (1880)

Antonín Dvorák: Hussite Overture (1883)

Antonio Vivaldi: Concerto for Strings in G (1727)

Franz Schubert: Konzertstück in D (1817)

Claude Arrieu: Wind Quintet (1955)

Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Forlane (1917)

Igor Stravinsky: The Rite of Spring: Sacrificial Dance (1913)

Amy Beach: Finale from Piano Concerto (1899)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Richard Wagner: Götterdämmerung: Siegfried's Funeral March & Final Scene (1874)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from String Quartet No. 64 (1797)

Luigi Boccherini: Minuet from String Quintet (1775)

Johann Sebastian Bach: Lute Suite No. 1 in e (1717)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Peter Tchaikovsky: Piano Concerto No. 1 in b-Flat (1875)

Peter Tchaikovsky: Suite No. 4 in G 'Mozartiana' (1887)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Wolfgang Amadeus Mozart: Concerto for 2 Pianos in E-Flat (1779)

Franz Schubert: Grande Marche No. 3 in b (1824)

Colin McPhee: Tabuh-Tabuhan (1936)

Antonín Dvorák: Violin Sonatina in G (1893)

Margaret Brouwer: Path at Sunrise, Masses of Flowers (2010)

Jack Gallagher: Berceuse (1977)

Carl Philipp Emanuel Bach: Andante from Piano Sonata in A (1758)

Charles Ives: Symphony No. 1 in d (1898)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Mlada: Suite (1890)

William Bolcom: New York Lights (2003)

23:00 QUIET HOUR

Mario Castelnuovo-Tedesco: Andante from Guitar Quintet (1950)

Frederick Delius: Romance (1896)

Mily Balakirev: Etude-idylle 'In the Garden' (1884)

Guillaume Lekeu: Larghetto for Cello & Ensemble (1892)

Vladimir Odoyevsky: Lullaby (1849)

Antonín Dvorák: Moderato from Serenade for Strings (1875)

John Williams: The Empire Strikes Back: Yoda's Theme (1980)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 17 (1784)

Anonymous: Lute Duet 'Le rossignol' (1550)

Jean Sibelius: Romance in C (1903)