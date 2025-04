WCLV Program Guide 04-24-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Strozzi, Barbara Cantata, "Amor dormiglione" Susanne Rydén, s; Musica Fiorita

Scarlatti, Domenico Clavier Sonata in A, Kk 320 (L 341) Scott Ross, hc

Handel, George Frideric Water Music Suite No. 3 in G Stuttgart Chamber Orch/Karl Münchinger

Morricone, Andrea Cinema Paradiso Film Music Itzhak Perlman, v, Pittsburgh Sym Orch/John Williams

Beethoven, Ludwig van Violin Sonata no.9 in A, Op.47, "Kreutzer" Itzhak Perlman, v; Martha Argerich, p

Beethoven, Ludwig van Eleven "Mödlinger" Dances, WoO 17 Capella Istropolitana/Oliver Dohnanyi

Tchaikovsky, Peter Eugene Onegin, Op. 24 Jean-Yves Thibaudet, p

Tchaikovsky, Peter Yevgeny Onegin, Op. 24 Kirov Orch

Tchaikovsky, Peter Mazeppa Leipzig Gewandhaus Orch/Kurt Masur

Mussorgsky, Modest Sorotchinsky Fair Philadelphia Orch/Eugene Ormandy

Farrenc, Louise Violin Sonata No. 2, Op. 39 Karin Hendel, v; Ewa Warykiewicz, p

Yoko, Yukihiro Variations on "Sakura" John Williams, g

Schmitt, Florent La Tragédie de Salomé, Op 50 Orchestre Métropolitain/Yannick Nézet-Séguin

Mozart, Wolfgang Amadeus Klavierstück in D, K. 15bb Lera Auerbach, p

Mozart, Franz Xaver Rondo in e Barthold Kuijken, f; Luc Devos, fortepiano

Mozart, Wolfgang Amadeus Concert Rondo in D, K. 382 English Chamber Orch/Murray Perahia, p

Mozart, Franz Xaver Song, "Mein Mädchen" Barbara Bonney, s; Malcolm Martineau, p



03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Bruckner, Anton Tota Pulchra Es, Maria The Sixteen/Harry Christophers

Bruckner, Anton Overture in g minor Berlin Radio Sym Orch/Riccardo Chailly

Bach, Johann Sebastian Klavierbüchlein für Wilhelm Friedemann Bach Joseph Payne, o

Beach, Amy Piano Concerto in c-sharp, Op 45 Alan Feinberg, p; Nashville Sym/Kenneth Schermerhorn

Beach, Amy Song, "Far Awa'!" Lauralyn Kolb, s; Don McMahon, p

Joachim, Joseph Romanze, Op 2/1 Marat Bisengaliev, v; John Lenehan, p

Joachim, Joseph Andantino Marat Bisengaliev, v; John Lenehan, p

Brahms, Johannes Hungarian Dances Marat Bisengaliev, v; John Lenehan, p

Brahms, Johannes Schicksalslied, Op 54 Atlanta Sym Cho & Orch/Robert Shaw

Tchaikovsky, Peter Fatum, Op 77 Ukraine National Sym/Theodore Kuchar

Bortkiewicz, Serge Preludes, Op 33 Pierre Huybregts, p

Debussy, Claude Song, "Beau soir" Blake Pouliot, v; Hsin-I Huang, p

Debussy, Claude Song, "Beau Soir" Mischa Maisky, vc; Daria Hovora, p

Chausson, Ernest Soir de fête, Op 32 Toulouse Capitole Orch/Michel Plasson

Saint-Saens, Camille Phaéton, Op. 39 London Sym/Yondani Butt

Mozart, Wolfgang Amadeus Serenade No. 11 in E-Flat, K. 375 English Concert Winds

Sor, Fernando Huit petites pièces, Op 24 Adam Holzman, g



06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Giuseppe Verdi: Luisa Miller: Overture (1849)

Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Violins in G (1720)

Peter Warlock: In an Arbour Green (1922)

Augusta Holmès: Pologne (1883)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Sonata No. 16 in C 'For Beginners' (1788)

Hoyt Curtin: The Flintstones: Theme (1961)

John Philip Sousa: March 'The Washington Post' (1889)

William Alwyn: Suite of Scottish Dances (1946)

Oscar Lorenzo Fernandez: Batuque (1930)

Emmanuel Chabrier: Suite pastorale: Danse villageoise (1881)

Johann Sebastian Bach: Well-Tempered Clavier Bk.1: Prelude & Fugue No. 3 (1722)

Georges Bizet: Carmen: Gypsy Dance 'Les tringles des sistres' (1875)

Felix Arndt: Nola 'A Silhouette' (1915)

George Frideric Handel: Solomon: Arrival of the Queen of Sheba (1748)

Franz Schubert: Finale from Piano Quintet 'Trout' (1819)

Johann Strauss Jr: Artists Quadrille (1858)

John Williams: The Empire Strikes Back: Imperial March (1980)

Irving Berlin: Puttin' on the Ritz (1927)

Frédéric Chopin: Etude No. 12 in c 'Revolutionary' (1832)

Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Troika (1934)

Gilbert & Sullivan: HMS Pinafore: I am the Captain of the Pinafore (1878)



10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

George Frideric Handel: Messiah: All we like sheep (1741)

George Frideric Handel: Messiah: Hallelujah (1741)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 31 in A-Flat (1821)

Joseph Haydn: Finale 'B' from Symphony No. 53 'Imperial' (1777)

Samuel Coleridge-Taylor: Hiawatha Overture (1901)

Karl Goldmark: Violin Concerto in a (1877)

Peter Tchaikovsky: Andantino from Symphony No. 2 'Ukrainian' (1880)

Sergei Rachmaninoff: Vocalise (1912)

Anton Rubinstein: Finale from Piano Concerto No. 4 (1864)



12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Leos Janácek: Sinfonietta (1926)

Robert Schumann: Symphony No. 4 in d (1851)



13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Alessandro Scarlatti: Il giardino di rose: Overture (1707)

Domenico Scarlatti: Sonata in C (1750)

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3 in D (1731)

Carl Philipp Emanuel Bach: Finale from Flute Concerto (1753)

Michael W. Balfe: The Bohemian Girl: Overture (1843)

David Diamond: Symphony No. 3 (1945)

Frederick Delius: Over the Hills and Far Away (1897)

Johannes Brahms: Rhapsody in b (1879)

George Frideric Handel: Messiah: Worthy is the Lamb...Amen (1741)

Agustín Barrios: Villancico de Navidad (1920)

Richard Rodgers: The Sound of Music: Edelweiss (1959)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 8 in c 'Pathétique' (1799)

George Frideric Handel: Messiah: Lift up your heads (1741)

Anton Bruckner: First movement from Symphony No. 4 'Romantic' (1874)

Miklós Rózsa: El Cid: Overture (1961)



16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Enrique Granados: Goyescas: El fandango de candil (1911)

Jean-Michel Damase: Seventeen Variations for Wind Quintet (1952)

Peter Tchaikovsky: Distant Past (1893)

Maurice Duruflé: Sanctus from Requiem (1947)

Robert Schumann: Introduction & Allegro appassionato (1849)

Franz Schubert: Scherzo from 'Grand Duo' Sonata (1824)

Felix Mendelssohn: String Symphony No. 6 in E-Flat (1821)

Siegfried Wagner: Scherzo (1922)

Jules Massenet: Elégie (1869)

Jules Massenet: Airs slovaques from Piano Concerto (1903)

Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Rose Adagio (1889)



18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Wolfgang Amadeus Mozart: String Quartet No. 4 in C (1773)

Ricardo Castro: Polonaise from Piano Concerto (1887)

Johannes Brahms: Rhapsody in E-Flat (1892)

Franz Liszt: Harmonies poétiques et religieuses: Funérailles (1852)



19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Jonathan Leshnoff: Guitar Concerto (2013)

Lukas Foss: Symphony No. 1 in G (1944)



20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Joseph Haydn: Cello Concerto No. 1 in C (1765)

Robert Schumann: Allegro in b (1831)

Charles Gounod: Petite Symphonie for Winds (1885)

Albert Roussel: Bacchus et Ariane: Suite No. 1 (1931)

Georg Philipp Telemann: Bourrée alla Polacca (1740)

Nikita Koshkin: Usher Waltz (1984)

William Grant Still: Suite 'From the Black Belt' (1926)

Giuseppe Verdi: Four Sacred Pieces (1897)

Charles Koechlin: Sonatine (1916)

Ernest Bloch: Suite Modale (1956)



23:00 QUIET HOUR

Alexander Borodin: Nocturne from String Quartet No. 2 (1882)

Charles Koechlin: Evening Peace from 'The Persian Hours' (1913)

Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: The Swan (1886)

Nicolò Paganini: Romance from Grand Sonata for Guitar & Violin (1803)

Dmitri Shostakovich: Andante from Piano Concerto No. 2 (1957)

Máximo Diego Pujol: Milonga para mi tierra (2021)

Niels Gade: Andantino from Symphony No. 1 (1842)

Charles Gounod: Roméo et Juliette: Le sommeil de Juliette (1867)

Frédéric Chopin: Etude No. 13 in A-Flat 'Aeolian Harp' (1836)

Felix Mendelssohn: Adagio from Piano Concerto No. 2 (1837)