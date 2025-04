WCLV Program Guide 04-23-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Massenet, Jules Manon (1884) Jonas Kaufmann, t; Prague Phil Orch/Marco Armiliato London B0010837-02 N/A 5:17

0:05:00 Massenet, Jules Manon Ballet Royal Opera House Orch/Richard Bonynge London 414585-2 (2) Manon - Ballet 13:07

0:18:00 Massenet, Jules Thaïs Emmanuel Pahud, f; Mariko Anraku, h EMI/Ang CDC5-57740-2 Beau Soir: Japanese Melodies For Flute And Harp 4:25

0:24:00 Strauss, Richard Le Bourgeois Gentilhomme Chicago Sym/Fritz Reiner RCA 68637-2 Strauss: Sympohnia Domestica, Op. 53; Suite from Le bourgeois gentilhomme, Op. 60 30:13:00

0:54:00 Bach, Johann Sebastian Klavierbüchlein für Wilhelm Friedemann Bach Joseph Payne, hc Hänssler Classic CD-92.137 (2) Klavierbüchlein for Wilhelm Friedemann 1:52

1:00:00 Fauré, Gabriel Fantaisie, Op 79 William Bennett, f; English Chamber Orch/Steuart Bedford ASV CDDCA-652 Celebration For Flute And Orchestra ‎ 5:14

1:05:00 Fauré, Gabriel Dolly Suite, Op. 56 Seattle Sym/Ludovic Morlot Seattle Symphony Media SSM-1004 Faure - Orchestral Works 16:18

1:22:00 Damaschino, Marie-Foscarine Song, "L'enfant" Cyrille Dubois, t; Tristan Raes, p Palazzetto Bru Zane BZ-2006 (8) Compositrices 3:15

1:27:00 Mozart, Wolfgang Amadeus Piano Concerto No. 19 in F, K. 459 Cleveland Orch/Mitsuko Uchida, p London 478 6763 Piano Concertos No. 18 and 19 28:31:00

1:55:00 Mozart, Wolfgang Amadeus Klavierstück in B-Flat, K. 9a Lera Auerbach, p Lyric Records 103 N/A 1:24

2:00:00 Giménez, Gerónimo La Boda de Luis Alonso Sinfonía por el Perú Youth Orch/Guillermo García Calvo Florez Records JDF-801 Flórez: Zarzuela 5:38

2:06:00 Haydn, Franz Joseph Scottish Folksong, "Saw ye my father", H XXXIa:5 Lorna Anderson, s; Haydn Trio Brilliant Classics 93782 (150) The Haydn Edition 1:48

2:07:00 Granados, Enrique Escenas románticas Alicia de Larrocha, p RCA 63368-2 Granados: Escenas Romanticas, Bocetos, Cuentos de la Juventud 24:03:00

2:31:00 Dinicu Hora Staccato Michael Rabin, v; Hollywood Bowl Sym Orch/Felix Slatkin EMI/Ang CDM7-63660-2 N/A 1:46

2:33:00 Wieniawski, Henryk Violin Concerto #2 in d, Op 22 Michael Rabin, v; Philharmonia Orch/Eugene Goossens EMI/Ang CMS7-64123-2 (6) N/A 23:53

2:57:00 Poldowski Dansons la Gigue Lauralyn Kolb, s; Don McMahon, p Albany TROY-109 Songs by Clara Schumann, Poldowski, and Amy Beach 1:23

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Chilese, Bastiano Canzon in Echo a 8 (1608) Hesperion XXI/Jordi Savall Alia Vox AV-9815 Battaglie And Lamenti 1600-1660: Monteverdi, Peri, Fontei, Strozzi 5:02

3:05:00 Françaix, Jean String Trio (1933) Black Oak Ensemble Cedille CDR-90000212 (2) Avant l'orage 12:40

3:18:00 Françaix, Jean Divertissement for wind trio Chicago Chamber Musicians Cedille CDR-90000040 20th Century French Wind Trios 10:12

3:28:00 Tailleferre, Germaine Chansons populaires françaises (1952-55) Patrice Michaels, s; Czech National Sym Orch/Paul Freeman Cedille CDR-90000070 La vie est une parade 1:27

3:29:00 Haydn, Franz Joseph Cello Concerto No. 2 in D, H VIIb:2 (Op. 101) Truls Mork, vc; Norwegian Chamber Orch/Iona Brown Virgin Classics 45014-2 Cello Concertos 25:20:00

4:00:00 Scheidt, Samuel Variations on a Galliard of John Dowland New Mexico Brass Quintet Crystal CD-563 New Mexico Brass Quintet 5:09

4:05:00 Giuliani, Mauro Six Variations, Op 81 Mikael Helasvuo, f; Jukka Savijoki, g BIS CD-413 Mauro Giuliani - The Complete Works for Flute and Guitar, Vol.3 6:32

4:13:00 Reger, Max Variations and Fugue on a Theme by Hiller, Op 100 Amsterdam Concertgebouw Orch/Neeme Järvi Chandos CHAN-8794 Reger: Tone Poems · Variations & Fugue 41:28:00

4:55:00 Reger, Max Chorus, "Ich geh durch einen grasgrünen Wald" Die Singphoniker Oehms Classics OC-548 Deutsche Volkslieder 1:20

5:00:00 Bach, Johann Sebastian A Musical Offering, BWV 1079 Los Angeles Phil/Akira Endo Crystal CD-871 Music for Double Reed Ensemble 5:26

5:05:00 Bach, Johann Sebastian A Musical Offering, BWV 1079 John Gibbons, forte-p Centaur CRC-2295 J. S. Bach: A Musical Offering, Etc. 5:10

5:11:00 Bach, Johann Sebastian A Musical Offering, BWV 1079 Davitt Moroney, hc; Janet See, f; John Holloway, v; Jaap ter Linden, vc Harmonia Mundi HMC-901260 Musical Offering 17:53

5:28:00 Friedrich II, Frederick the Great Symphony No. 3 in D CPE Bach Chamber Orch/Haenchen Capriccio 10064 Frederick II: Sinfonias- Flute Concertos 11:03

5:41:00 Bloch, Ernest Suite modale Alexa Still, f; New Zealand Chamber Orch/Nicholas Braithwaite Koch 3-7063-2 Alexa Still: Music for Flute and Orchestra by Arnold, Griffes, Hanson, Hovhaness, Bloch, Foote 12:52

5:54:00 Chajes, Julius Israeli Melodies Chicago String Ensemble/Alan Heatherington Centaur CRC-2140 Israeli Melodies 1:51

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Nocturne (1842)

Hector Berlioz: Béatrice and Bénédict: Overture (1862)

Brian Dykstra: Lemon Grass Rag (2004)

Pablo de Sarasate: Jota aragonesa (1878)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 2 (1847)

Peter Schickele: Songs from Shakespeare (1954)

Astor Piazzolla: Escualo (1990)

Peter Boyer: Rolling River (2014)

Karl King: Barnum & Bailey's Favorite March (1913)

Sir Malcolm Arnold: Little Suite No. 4 (1963)

Adolphe Adam: Giselle: La chasse (1841)

Giovanni Paisiello: Sinfonia d'Opera (1770)

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 167: Chorale 'Sei Lob und Preis mit Ehren' (1724)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 19 (1880)

Nadia Boulanger: Lux aeterna (1918)

Maurice Ravel: Miroirs: Alborada del gracioso (1905)

Andrea Falconieri: Folias (1640)

Sigfrid Karg-Elert: Praise the Lord with Drums and Cymbals (1923)

Erich Wolfgang Korngold: The Adventures of Robin Hood: March of the Merry Men (1938)

George Frideric Handel: Amadigi di Gaula: Gavotta (1715)

John Philip Sousa: March 'The Stars and Stripes Forever' (1896)

John Stafford Smith: The Star Spangled Banner (1814)

John Williams: Olympic Fanfare & Theme (1984)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Claude Debussy: King Lear: Fanfare & Le Sommeil de Lear (1904)

Nigel Hess: Much Ado about Nothing: Pavane & Dance (1982)

Peter Tchaikovsky: The Tempest (1873)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 17 in G (1772)

Franz Schubert: Symphony No. 2 in B-Flat (1815)

Tomaso Albinoni: Oboe Concerto in g (1722)

Michi Wiancko: La Follia Variations after Geminiani (2007)

Fritz Kreisler: Caprice viennois (1910)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream Incidental Music (1842)

Peter Tchaikovsky: Romeo and Juliet Fantasy Overture (1880)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Gerald Finzi: Love's Labour's Lost: Introduction (1946)

Sir William Walton: Henry V: Agincourt Song (1944)

Richard Strauss: Don Juan (1888)

Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni: Overture (1787)

Johann Christian Bach: Symphony for Double Orchestra in D (1781)

Sir Granville Bantock: A Hebridean Symphony (1913)

Ralph Vaughan Williams: Serenade to Music (1938)

Henri Rabaud: Suite Anglaise No. 3 (1917)

Erich Wolfgang Korngold: Much Ado About Nothing: Overture (1919)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 1 (1868)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 21 (1880)

Max Reger: Flute Serenade in G (1915)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Dance of the Five Couples (1936)

Antonín Kraft: Cello Concerto in C (1790)

Franz Waxman: Taras Bulba: Ride to Dubno (1962)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Franz Schubert: Grande Marche No. 6 in E (1824)

Antonín Dvorák: Othello Overture (1892)

Leon Jessel: Parade of the Wooden Soldiers (1905)

Hector Berlioz: Béatrice and Bénédict: Overture (1862)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Balcony Scene (1936)

Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Final Dance (1919)

Johann Sebastian Bach: Flute Sonata in g (1740)

Johan Wagenaar: Overture to 'Twelfth Night' (1928)

Frédéric Chopin: Prelude No. 15 in D-Flat 'Raindrop' (1839)

Franz Liszt: Transcendental Etude No. 6 'Vision' (1851)

Sir Arthur Sullivan: Ruddigore: Overture (1886)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Alexander Borodin: Symphony No. 3 in a 'Unfinished' (1886)

Engelbert Humperdinck: The Merchant of Venice: Love Scene (1905)

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Finale (1842)

Mily Balakirev: Oriental Fantasy 'Islamey' (1869)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream Incidental Music (1842)

Gerald Finzi: Love's Labour's Lost Suite (1946)

20:00 OVATIONS: Cleveland Institute of Music Faculty members Jason Vieaux, guitar, and Bryan Dumm, cello

Maximo Diego Pujol: Preludio Triston, Tristango en Vos, Candombe en Mi

Jason Vieaux: December Etudes

Resistance is Low

Gavotte in Limbo

One More Blue Daydream

Telephone Game

Walking to Athens

Grow Up So Fast

Grumble

Jason Vieaux, guitar

Francis Kleynjans (b. 1951): Fragrances

John Williams (arr. G. Nestor) (b. 1932): Theme from “Schindler’s List”

Heitor Villa-Lobos (1887-1959): Aria (Mvt 1) from Bachianas Brasileras No. 5

Radames Gnattali (1906-1988): Sonata for Guitar & Violoncello

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – The Cleveland Orchestra plays music by Black composers

George Walker: Sinfonia No. 4 'Strands' (2011)

Julius Eastman: Symphony No. 2 (1983)

George Walker: Sinfonia No. 5 'Visions' (2016)

George Walker: Lilacs (1995)

23:00 QUIET HOUR

Michael Torke: Miami Grands: Stiltsville, mid afternoon (2014)

Felix Mendelssohn: Andante from Symphony No. 5 'Reformation' (1832)

Samuel Barber: Adagio for Strings (1937)

Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 3 Prelude (1867)

Leopoldo Miguez: Suíte à Antiga: Sarabanda (1893)

George Frideric Handel: Larghetto from Harp Concerto (1738)

Johann Peter Salomon: Romance (1795)

Franz Schubert: Andante from Piano Sonata No. 21 (1828)

Johan Halvorsen: La Mélancolie (1913)

Augusta Holmès: La Nuit et l'Amour from 'Ludus pro Patria' (1888)