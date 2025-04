WCLV Program Guide 04-22-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Rameau, Jean-Philippe Pièces de clavecin (1724) Jan-Pieter Belder, hc

Marais, Marin Viola da Gamba Suite in e Juan M Quintana, viga; Attilio Cremonesi, hc; Dolores Costoyas,theorbo

Fauré, Gabriel Harp Impromptu, Op 86 Nora Koch, h

Fauré, Gabriel Three Songs, Op. 7 Alan Feinberg, p

Grainger, Percy Lincolnshire Posy Chicago Sym Orch Brass

Grainger, Percy Country Gardens Royal Northern College of Music Wind Orchestra/Timothy Reynish

Brahms, Johannes Ein deutsches Requiem (A German Requiem) Op. 45 Bella Voce/Andrew Lewis

Brahms, Johannes Three Intermezzi, Op 117 Radu Lupu, p

Price, Florence Symphony #3 in c (1940) Philadelphia Orch/Yannick Nézet-Séguin

Price, Florence Three Negro Spirituals Deborah Moriarty; Zhihua Tang, p

Paganini, Niccolo 24 Caprices for Solo Violin, Op 1 Rachel Barton Pine, v

Mendelssohn, Felix Violin Concerto in e minor, Op. 64 Rachel Barton Pine, v; Göttingen Sym Orch/Christoph-Mathias Mueller

Mendelssohn, Fanny Six Songs, Op 1 Emmanuel Pahud, f; Eric Le Sage, p

Bax, Arnold In Memoriam (1916) BBC Phil/Vernon Handley

Still, William Grant In Memoriam Fort Smith Sym Orch/John Jeter

Still, William Grant Little Folk Suite #1 Oregon String Quartet

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Boismortier, Joseph Boudin de Daphnis et Chloé Le Concert Spirituel, Hervé Niquet, ob

Ravel, Maurice Daphnis et Chloé Cincinnati Sym Orch/Paavo Järvi

Saint-Saens, Camille Les Barbares Saint-Étienne Loire Sym/Laurent Campellone

Ysaÿe, Eugène Caprice after the Study by Saint-Saens, Op 52 Maxim Vengerov, v; Ian Brown, p

Bériot, Charles Auguste de Violin Concerto #8 in D, Op 99 Takako Nishizaki, v; Belgian Radio Sym Orch/Alfred Walter

Bach, Johann Sebastian Three-Part Sinfonias, BWV 787-801 Ton Koopman, hc

Massenet, Jules Manon (1884) Kiri Te Kanawa, s; Royal Opera House Orch/Jeffrey Tate

Méhul, Étienne-Nicolas La chasse du jeune Henri Munich Radio Orch/Kurt Redel

Berlioz, Hector Les Troyens RIAS Chamber, Berlin Radio Cho's, Berlin Phil

Nielsen, Carl Wind Quintet, Op 43 Chamber Music Northwest

Certon, Pierre J'ay le rebours Camerata Hungarica/Laszlo Czidra

Schubert, Franz Three Military Marches, Op. 51, D. 733 Min Kwon; Robert Lehrbaumer, p's

Saint-Saens, Camille Suite Algérienne, Op 60 London Sym/Yondani Butt

Haydn, Franz Joseph Symphony No. 100 in G, "Military" Philharmonia Hungarica/Antal Dorati

Liszt, Franz Piano Concerto No. 1 in E-Flat Jorge Bolet, p; Rochester Phil/David Zinman

Mahler, Gustav Rückert Lieder Günther Groissböck, b; Gerold Huber, p

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Johannes Brahms: FAE Sonata: Scherzo (1853)

Michel Pignolet de Montéclair: Cinquiéme Suite 'La Guerre' (1724)

George Gershwin: Do, Do, Do (1926)

Jean Sibelius: Historic Scenes Suite No. 1: Festivo (1899)

Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Sonata No. 14 'Moonlight' (1801)

William Grant Still: Darker America (1924)

Giuseppe Tartini: Finale from Trumpet Concerto (1740)

Richard Rodgers: Victory at Sea: Guadalcanal March (1952)

Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Introduction & March (1889)

Antonín Dvorák: Carnival Overture (1892)

Frédéric Chopin: Impromptu No. 1 in A-Flat (1837)

Fritz Kreisler: Tambourin chinois (1910)

Pietro Mascagni: L'amico Fritz: Intermezzo (1891)

Thomas Arne: The Glitt'ring Sun from 'The Morning' (1755)

Joaquín Rodrigo: Zapateado & Finale from Concierto Madrigal (1967)

Felix Mendelssohn: Andante from Symphony No. 5 'Reformation' (1832)

Zequinha de Abreu: Tico-Tico no fubá (1917)

Maurice Ravel: Jeux d'eau (1901)

Franz Schubert: Rosamunde: Overture (1820)

Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Flute Quartet No. 3 (1777)

Gabriel Fauré: Barcarolle No. 13 in C (1921)

Camille Saint-Saëns: Airs de Ballet d'Ascanio: Adagio & Variation (1890)

Domenico Cimarosa: Gaius Marius: Overture (1780)

Gustav Holst: A Fugal Concerto (1923)

Aram Khachaturian: Masquerade: Suite (1944)

John Johnson: Lute Duet 'Greensleeves' (1580)

Felix Mendelssohn: Song without Words No. 30 'Spring Song' (1844)

Arvo Pärt: Psalm 95 'Cantate Domino' (1977)

Franz Hasenöhrl: Till Eulenspiegel in a Different Way (1954)

Jean-Marie Leclair: Recréation de Musique No. 2: Badinage (1738)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Johann Christian Bach: La clemenza di Scipione: Overture (1778)

Wolfgang Amadeus Mozart: Church Sonata No. 14 in C (1777)

Percy Grainger: The Warriors (1916)

Ralph Vaughan Williams: The Springtime of the Year (1913)

Nicolò Paganini: Sonata No. 4 for Violin & Guitar (1828)

Eduard Tubin: Symphony No. 3 'Heroic' (1942)

Giuseppe Torelli: Trumpet Concerto in D (1690)

Franz Liszt: Rhapsodie espagnole (1858)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 88 (1787)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 9 in D 'Posthorn' (1779)

Peter Tchaikovsky: Scherzo from Manfred Symphony (1885)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Giuseppe Torelli: Concerto Grosso in g 'Christmas' (1708)

Johann David Heinichen: Allegro from Concerto Grosso (1715)

Sergei Prokofiev: Violin Concerto No. 1 in D (1917)

Sergei Prokofiev: Humorous Scherzo (1913)

Felix Mendelssohn: Rondo brilliant in E-Flat (1834)

Claude Debussy: La boîte à joujoux (1913)

Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet from Concertone (1773)

Aaron Copland: An Outdoor Overture (1938)

Franz Lehár: The Count of Luxemburg: Waltzes (1909)

Frédéric Chopin: Etude No. 24 'Ocean' (1836)

Frédéric Chopin: Etude No. 21 'Butterfly' (1836)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Capriccio espagnol (1887)

David Popper: Hungarian Rhapsody (1894)

Leopold Kozeluch: Symphony in D (1787)

Patrick Doyle: Henry V: Non nobis Domine (1989)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Modest Mussorgsky: Khovanshchina: Dance of the Persian Slaves (1873)

Peter Tchaikovsky: Finale from Symphony No. 1 'Winter Dreams' (1866)

Giacomo Puccini: Tosca: Vissi d'arte (1900)

Jean Sibelius: Karelia Overture (1893)

Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 5 in f (1740)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Scherzo-Finale from Sinfonietta (1884)

Leo Sowerby: Finale from String Quartet in d (1923)

Alexander Glazunov: Finale from Symphony No. 1 (1881)

Claude Debussy: Estampes: Pagodes (1903)

Scott Joplin: The Entertainer (1903)

Antonio Vivaldi: Flute Concerto in F 'Storm at Sea' (1728)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Aaron Copland: Rodeo: Four Dance Episodes (1942)

Dame Ethel Smyth: Andante from Piano Trio (1880)

Dame Ethel Smyth: Scherzo from Piano Trio (1880)

Anton Rubinstein: The Demon: Ballet Music (1871)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Antonín Dvorák: Symphony No. 7 in d (1885)

E. J. Moeran: Third Rhapsody (1943)

20:00 SPECIAL Five Minutes for Earth with Yolanda Kondonassis & John Mills

For Earth Day, harpist Yolanda Kondonassis shares selections from her album Five Minutes for Earth and talks about the project and her foundation, Earth at Heart, which transforms the performance of Earth-inspired music into action toward various conservation goals.

21:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Mario Castelnuovo-Tedesco: Concerto for 2 Guitars (1962)

William Arms Fischer: Goin' Home (1922)

Stephen Paulus: The Road Home (2001)

Arturo Márquez: Danzon No. 2 (1994)

Dame Ethel Smyth: Piano Trio in d (1880)

Vasily Kalinnikov: The Cedar and the Palm (1901)

Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Concerto No. 1 in G (1778)

23:00 QUIET HOUR

Frédéric Chopin: Prelude No. 4 (1839)

Chevalier de Saint-Georges: Largo from Violin Concerto (1775)

Sergei Prokofiev: Alexander Nevsky: The Field of the Dead (1939)

Nicolai Roslavetz: Nocturne (1913)

Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Fugue (1917)

Alexander Borodin: Nocturne from String Quartet No. 2 (1882)

Félicien David: Adagio from Piano Trio No. 2 (1857)

Julius Klengel: Hymnus (1920)

Carl Stamitz: Andante from Flute Concerto (1770)

Jean Sibelius: Pelléas et Mélisande: Death of Mélisande (1905)