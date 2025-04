WCLV Program Guide 04-17-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Mozart, Wolfgang Amadeus Mitridate, Re di Ponto, K. 87 La Cetra/Andrea Marcon

Hanson, Howard Symphony #1 in e, Op 21, "Nordic" Eastman-Rochester Orch/Howard Hanson

Bach, Wilhelm Friedemann WF Sinfonia in D, F 64 Tafelmusik/Jeanne Lamon

Bach, Carl Philipp Emanuel Sinfonia in D, Wq 183/1 Age of Enlightenment Orch/Gustav Leonhardt

Loewe, Carl Frauenliebe, Op. 60 Iris Vermillion, ms; Cord Garben, p

Ponce, Manuel Mazurka #13 in f Jorge Federico Osorio, p

Ponce, Manuel Mazurka #16 in b-flat Jorge Federico Osorio, p

Copland, Aaron El Salón México Dallas Sym Orch/Eduardo Mata

Tchaikovsky, Peter String Quartet No. 2 in F, Op. 22 Vermeer Quartet

Scheidt, Samuel Galliard Battaglia Canadian Brass

Thompson, Randall Alleluia Robert Shaw Chamber Singers

Casadesus, Henri Cello Concerto in C Mstislav Rostropovich, vc; Moscow Chamber Orch/Rudolf Barshai

Franck, César Symphonic Variations Robert Casadesus, p; Philadelphia Orch/Eugene Ormandy

Couperin, François Pièces de clavecin, Bk 1 (1713): 3e ordre in c/C Carole Cerasi, hc

Schumann, Clara Piano Sonata in g minor Jennifer Eley, p

Schumann, Robert Songs, "Romances and Ballads," Op. 53 Juliane Banse, s; Graham Johnson, p



03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Handel, George Frideric Harpsichord Suite No. 5 in E John Williams, g

Handel, George Frideric Concerto grosso in b, Op. 6, No. 12 Orpheus Chamber Orch

Prokofiev, Serge Twelve Russian Folksongs, Op. 104 Lyubov Sokolova, ms; Yuri Serov, p

Sheynkman Variations on Two Russian Folksongs Odessa Balalaikas

Mussorgsky, Modest Pictures at an Exhibition Chicago Sym/Rafael Kubelik

Ring, Montague Four Moorish Pictures (An Eastern Suite) Rochelle Sennet, p

Bach, Johann Sebastian Chorale Prelude, "Nun komm der Heiden Heiland (Now Come, Saviour of the Heathens)" BWV 699 Bonn Beethovenhalle Orch/Stefan Blunier

Bach, Johann Sebastian Clavier Concerto No. 5 in f minor, BWV 1056 Edwin Fischer Chamber Orch/Edwin Fischer, p

Fasch, Johann Friedrich Horn Quartet in F Pamela Thorby, rec; Ensemble Marsyas

Brahms, Johannes Horn Trio in E-flat, Op.40 David Jolley, fh; Jaime Laredo, v; Joseph Kalichstein, p

Bishop, Henry Chorus, "Foresters sound the cheerful horn" London Pro Cantione Antiqua

Elgar, Edward Romance, Op 62 Julian Lloyd Webber, vc; John Lenehan, p

Taffanel, Paul Wind Quintet in g Aulos Wind Quintet

Haydn, Franz Joseph Symphony No. 65 in A L'Estro Armonico/Derek Solomons

Boismortier, Joseph Boudin de March Kathleen McIntosh, hc



06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Antonín Dvorák: Finale from String Quartet No. 12 'American' (1893)

Gioacchino Rossini: Mosé in Egitto: Prayer Chorus (1818)

Peter Tchaikovsky: The Seasons: August (1876)

Johannes Brahms: Academic Festival Overture (1880)

Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue in d (1707)

Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Sonata No. 14 'Moonlight' (1801)

Sir Malcolm Arnold: Overseas March (1960)

Modest Mussorgsky: Intermezzo 'In modo classico' (1867)

Antonio Vivaldi: Viola d'amore Concerto in A (1720)

Gilbert & Sullivan: The Mikado: Here's a how-de-do (1885)

Sir Edward Elgar: The Wand of Youth Suite No. 2: Wild Bears (1908)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Dance of the Five Couples (1936)

Coleridge-Taylor Perkinson: Blue/s Forms: Plain Blue/s (1972)

Giacomo Puccini: Preludio sinfonico (1876)

Kara Karayev: Seven Beauties: Dance of the Buffoons (1949)

William Byrd: Qui Passa: for my lady Nevell (1591)

Jerome Moross: The Big Country: Theme (1958)

Maurice Ravel: Daphnis et Chloé: Suite No. 2 (1912)

Scott Joplin: The Ragtime Dance (1906)

George Gershwin: Porgy and Bess: Summertime (1935)

Bedrich Smetana: Má vlast: The Moldau (1879)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 2: Gypsy Dance (1875)



10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Jean-Philippe Rameau: The Gathering of Birds (1724)

Darius Milhaud: Saudades do Brasil: Corcovado (1921)

Ludwig van Beethoven: Choral Fantasy (1808)

Franz Schubert: Andante from Symphony No. 9 'Great C Major' (1828)

Johann Nepomuk Hummel: Turkish Rondo from Piano Trio No. 2 (1807)

Dmitri Shostakovich: Symphony No. 6 in b (1939)

Louis Moreau Gottschalk: Grand Tarantelle (1864)

Evaristo Felice dall'Abaco: Concerto a più istrumenti in e (1719)

Jacques Offenbach: Monsieur et Madame Denis: Overture (1861)



12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Richard Wagner: Rienzi: Overture (1842)

Johannes Brahms: Symphony No. 3 in F (1883)



13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Louis Moreau Gottschalk: La gallina (1863)

Louis Moreau Gottschalk: The Banjo (1855)

Wolfgang Amadeus Mozart: Trio in E-Flat 'Kegelstatt' (1786)

Leopold Mozart: Symphony in D (1751)

Jean Sibelius: Symphony No. 5 in E-Flat (1915)

Richard Strauss: Sextet for Strings from 'Capriccio' (1941)

Tomaso Albinoni: Sinfonia for 2 Oboes (1710)

Anatoly Liadov: Polonaise No. 1 in C (1899)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Masks (1936)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Minuet (1936)

Lukas Foss: Three American Pieces (1945)

Michael Praetorius: Nigra sum sed formosa (1607)

Adolphus Hailstork: Symphony No. 1 (1988)

Charles Williams: The Apartment: Jealous Lover (1960)



16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Fernando Sor: Variations on Theme by Mozart (1821)

Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 6 in D 'Serenata Notturna' (1776)

Duke Ellington: I Got it Bad [and That Ain't Good] (1941)

Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Serenade No. 9 'Posthorn' (1779)

Ludwig van Beethoven: Rondo from Violin Concerto (1806)

Erich Wolfgang Korngold: Much Ado About Nothing: Overture (1919)

Nikolai Kapustin: Five Preludes in Jazz Style (1988)

Georges Bizet: Allegro from Symphony No. 1 (1855)

Carlos Guastavino: Cantilena No. 4 (1965)

Blonde Redhead: Melody (2004)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 48 'Maria Theresia' (1773)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Henri Rabaud: Dances from 'Marouf, Cobbler of Cairo' (1914)

Louis Moreau Gottschalk: Grand Fantasia Triumfal (1869)

Camille Saint-Saëns: Scherzo from Piano Quartet (1875)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 4 for Orchestra (1860)



19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Jean Sibelius: Symphony No. 1 in e (1899)

Sir Arnold Bax: The Garden of Fand (1916)



20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Adolphus Hailstork: Piano Concerto No. 1 (1992)

Dorothy Rudd Moore: Dirge and Deliverance (1971)

Florence Price: Ethiopia's Shadow in America (1932)

Franz Schubert: Violin Sonatina No. 1 in D (1816)

Johann David Heinichen: Movements from Concerto Grosso in G (1715)

Georg Philipp Telemann: Concerto for Flute, Oboe d'amore & continuo (1730)

Louis Moreau Gottschalk: Bamboula (1849)

Max Bruch: Serenade for Violin & Orchestra (1900)

Luigi Boccherini: Cello Concerto No. 7 in G (1771)

Gerald Finzi: Introit (1936)



23:00 QUIET HOUR

Frédéric Chopin: Nocturne No. 4 in F (1833)

Ludwig van Beethoven: Lento from String Quartet No. 16 (1826)

Anthony Holborne: Pavan No. 3 (1599)

Johannes Brahms: Adagio from Violin Concerto (1878)

Felix Mendelssohn: Andante from Piano Trio No. 1 (1839)

E. J. Moeran: Serenade in G: Air (1948)

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Concerto for 2 Pianos (1776)

Aaron Jay Kernis: On Hearing Nightbirds at Dusk (2021)

Sir Edward Elgar: Queen Mary's Lute Song (1889)

Benjamin Godard: Berceuse from 'Jocelyn' (1888)