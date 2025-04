WCLV Program Guide 04-14-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Bruch, Max Seichentrost-Lieder, Op. 54 Rafael Fingerlos, br; Sascha El Mouissi, p

Bonis, Mel Album pour les Tout-Petits (1913) Nathalia Nilstein, p

Bruch, Max Symphony No. 2 in f minor, Op. 36 Leipzig Gewandhaus Orch/Kurt Masur

Bruch, Max Song, "Von den Rosen komm' ich," Op. 17/4 Rafael Fingerlos, br; Sascha El Mouissi, p

Price, Florence Village Scenes (1942) Josh Tatsuo Cullen, p

MOORE, Undine Smith Afro-American Suite Mallarmé Chamber Players

Copland, Aaron Fanfare for the Common Man London Symphony Orchestra/Aaron Copland

Grieg, Edvard String Quartet in g, Op. 27 Australian Chamber Orch/Richard Tognetti

Saint-Saens, Camille Ascanio (1890) Geneva Grand Theatre Orch/Guillaume Tourniaire

Mozart, Wolfgang Amadeus Il re pastore, K. 208 Johanette Zomer, s; Francine van der Heyden, s; Musica ad Rhenum/Jed Wentz

Mozart, Wolfgang Amadeus La Finta Semplice, K. 51 La Cetra/Andrea Marcon

Mozart, Wolfgang Amadeus Idomeneo, K. 366 Norwegian National Opera Orch/Rinaldo Alessandrini

Boulanger, Lili Cortège (1914) Jascha Heifetz, v; Isidor Achron, p

Vieuxtemps, Henri Violin Concerto #4 in d, Op 31 Hilary Hahn, v; Deutsche Kammerphilharmonie Bremen/Paavo Järvi

Still, William Grant Quit Dat Fool'nish Sierra Winds

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Albéniz, Isaac Suite Española, Op. 47 Jorge Federico Osorio, p

Albéniz, Isaac Iberia, Book 4 Cincinnati Sym/Jesús López-Cobos

Sor, Fernando Menuets, Op. 11 John Holmquist, g

Mozart, Wolfgang Amadeus Minuet in F, K. 2 Lera Auerbach, p

Beethoven, Ludwig van Piano Trio #7 in B-Flat, Op 11 Beaux Arts Trio

Des Prez, Josquin Song, "Vous l'arez s'il vous plaist" King's Singers

Rachmaninoff, Sergei Scherzo in d (1887) USSR Sym Orch/Yevgeny Svetlanov

Miroshnikov, Oleg Scherzo in g (1948) Ann Shoemaker, bn; Kae Hisada-Ayer, p

Tchaikovsky, Peter Valse-Scherzo in C, Op. 34 Gil Shaham, v; Russian National Orch/Mikhail Pletnev

Balakirev, Mily Scherzo #1 in b Alexander Paley, p

Ravel, Maurice Piano Trio in a Trio Solisti

Destouches, André Cardinal Le Carnaval et la Folie Limoges Baroque Ensemble

Gottschalk, Louis Moreau Radieuse Cary Lewis, p; Brady Millican, p

Gottschalk, Louis Moreau Le Banjo, Op 15 "(Fantasie grotesque)" Alan Marks, p

Gottschalk, Louis Moreau God Save the Queen Alan Feinberg, p

Servais, Adrien-François Variations brillante sur "God Save the King," Op 38 Kremerata Baltica

Clementi, Muzio Symphony #3 in G, "Great National" Philharmonia Orch/Francesco D'Avalos

Anonymous 17th century, English Newcastle The King's Noyse

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Waltz (1889)

George Gershwin: Somebody Loves Me (1924)

Dmitri Shostakovich: Allegretto from Symphony No. 1 (1925)

Gian Francesco Malipiero: Four Inventions (1933)

Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue in d (1707)

Jean Sibelius: Karelia Suite: Alla marcia (1893)

Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni: Overture (1787)

Georg Philipp Telemann: Suite from 'Tafelmusik' Part 3 (1733)

Scott Joplin: Pineapple Rag (1908)

Manuel de Falla: La vida breve: Spanish Dance No. 1 (1913)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 1: Aragonaise (1875)

George Frideric Handel: Finale from Concerto Grosso (1734)

William L. Dawson: Spiritual 'In His Care-O' (1961)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 5 (1878)

John Williams: The Force Awakens: Rey's Theme (2015)

Josef Strauss: Waltz 'Siskins' (1861)

Erich Wolfgang Korngold: The Adventures of Robin Hood: March of the Merry Men (1938)

Gustav Mahler: Des Knaben Wunderhorn: Wer hat dies Liedlein erdacht? (1899)

Johannes Brahms: Lullaby (1868)

Juventino Rosas: Waltz 'Over the Waves' (1888)

Robert Schumann: Carnaval: Préambule (1835)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Traditional: The Star of County Down

Astor Piazzolla: Milonga from Concerto for Bandoneón & Guitar (1985)

Joseph Haydn: Piano Sonata No. 62 in E-Flat (1794)

Michael Haydn: Adagio from Notturno (1772)

Johann Strauss: Waltz 'Loreley-Rhein-Klänge' (1843)

Georg Philipp Telemann: Suite in a for Recorder & Strings (1720)

Samuel Barber: Serenade for Strings (1929)

Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Quartet No. 4 in A (1778)

Johann Strauss Jr: A Night in Venice: Overture (1883)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Richard Wagner: Götterdämmerung: Dawn & Siegfried's Rhine Journey (1874)

Robert Schumann: Symphony No. 2 in C (1846)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 2 (1901)

Gustav Holst: First Suite for Military Band: March (1909)

Joseph Haydn: Symphony No. 90 in C (1788)

Wolfgang Amadeus Mozart: Variations on Sarti's 'Come un agnello' (1784)

Peter Tchaikovsky: Concert Fantasy (1884)

George Frideric Handel: An Occasional Oratorio: Overture (1746)

Alexandre Lagoya: Spanish Dances from Bizet's 'Carmen' (1993)

Iosif Ivanovici: Waltz 'Danube Waves' (1880)

Modest Mussorgsky: The Fair at Sorochinsk: Gopak (1880)

Ottorino Respighi: The Fair (1930)

Richard Strauss: Der Rosenkavalier: Suite, Part 2 (1911)

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 78: Duet (1724)

Claude Debussy: La mer (1905)

Aaron Copland: The Red Pony: Morning on the Ranch (1948)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Samuel Coleridge-Taylor: Danse nègre (1898)

Franz Schubert: Rondo in A 'Grand Rondeau' (1828)

Franz Waxman: The Philadelphia Story: Suite (1940)

Hector Berlioz: Symphonie fantastique: Waltz (1830)

George Gershwin: Second Rhapsody (1931)

Sergei Prokofiev: Scherzo from Flute Sonata (1943)

Felix Mendelssohn: String Symphony No. 1 in C (1821)

Alexander Glazunov: Mazurka-Obéreque (1917)

Georges Bizet: Jeux d'enfants: Duo (1873)

Georges Bizet: Carmen: Toreador Song (1875)

Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto No. 5 'Emperor' (1809)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Jean-Baptiste Lully: Le Bourgeois Gentilhomme: Suite (1670)

Mario Castelnuovo-Tedesco: Elijah from Violin Concerto No. 2 'The Prophets' (1931)

Mario Castelnuovo-Tedesco: Love's Labour's Lost: Spanish Dance (1953)

Johann Sebastian Bach: Concerto for 4 Keyboards (1740)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Antonín Dvorák: Symphony No. 8 in G (1889)

Avner Dorman: Mandolin Concerto (2006)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Domenico Cimarosa: I due Baroni di Rocazzura: Overture (1783)

Antonín Dvorák: Piano Quartet No. 2 (1889)

Vítezslava Kaprálová: April Preludes (1937)

Franz Schubert: Sonata in a 'Arpeggione' (1824)

Robert Schumann: Die Lotosblume (1840)

Franz Schubert: Die Forelle (1817)

Benjamin Britten: Soirées musicales (1936)

Sergei Taneyev: Piano Quintet in g (1911)

Paul Dukas: La Péri (1912)

Claude Debussy: Suite bergamasque: Clair de lune (1890)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Francis Poulenc: Métamorphoses: C'est ainsi que tu es (1943)

Ludwig van Beethoven: Romance No. 1 in G (1802)

Paul Juon: Adagio from Viola Sonata (1901)

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Serenade No. 10 for 13 Winds 'Gran Partita' (1784)

Franz Liszt: Die Zelle in Nonnenwerth (1880)

Edvard Grieg: Peer Gynt: Ingrid's Lament (1876)

Felix Mendelssohn: Adagio from Concerto for Violin, Piano & Strings (1823)

Clara Schumann: Romance in D-Flat (1855)

John Barry: The Scarlet Letter: Love Theme (1995)

Claude Debussy: Estampes: Pagodes (1903)