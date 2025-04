WCLV Program Guide 04-12-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Brahms, Johannes Intermezzo in E-flat, Op. 117, #1 Arcadi Volodos, p

trauss, Richard Capriccio, Op. 85 Vienna String Sextet

till, William Grant Danzas de Panama Oregon String Quartet

Barrios Mangoré, Augustìn Danza Paraguaya No. 1 David Russell, g

Biber, Heinrich von Sonata Sancti Polycarpi a 9 in C New York Trumpet Ensemble/Gerard Schwarz

Sanz, Gaspar Clarinas y trompetas Rolf Lislevand, g

Chopin, Frédéric Piano Concerto no.1 in e minor, Op.11 Rafal Blechacz, p; Royal Concertgebouw Orch/Jerzy Semkow

Würtzler, Astrid von Variations on Yankee Doodle New York Harp Ensemble

Telemann, Georg Philipp Suite in C, "La Buffonne" Hubert Laws, f; Philharmonia Virtuosi/Richard Kapp

Mullikin, David Suite Antique (2016) Kellan Toohey, cl; Suyeon Kim, p

Strauss, Richard Intermezzo, Op. 72 Detroit Sym Orch/Neeme Järvi

Matteis, Nicola Suite in d Arcadian Academy

Vivaldi, Antonio Two-Oboe Concerto in a, R 536 Rachel Chapin, Mark Baigent, ob's; La Serenissima/Adrian Chandler

Sinding, Christian Violin Sonata, Op 99, "In the Olden Style" Dora Bratchkova, v; Andreas Meyer-Hermann, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Trojan, Vaclav Six Folk Songs Kroft String Quartet

Balakirev, Mily In Bohemia USSR State Academy Orch/Yevgeny Svetlanov

Kalinnikov, Vasili The Cedar and the Palm Budapest Sym/Antal Jancsovics

Sibelius, Jean Five Piano Pieces, Op. 75 Ralf Gothoni, p

Beethoven, Ludwig van Violin Sonata no.10 in G, Op.96 Jascha Heifetz, v; Brooks Smith, p

Wolf, Hugo Italienisches Liederbuch Ruth Ziesak, s; Andreas Schmidt, br; Rudolf Jansen, p

Lecuona, Ernesto Andalucía, Suite Espagnole Thomas Tirino, p

Sarasate, Pablo de Two Spanish Dances, Op 21 Elmar Oliveira, v; Robert McDonald, p

Rachmaninoff, Sergei Piano Concerto No. 3 in d minor, Op. 30 Yevgeny Mogilevsky, p; Moscow Phil/Kiril Kondrashin

Marini, Biagio Zarabanda Terza Romanesca

Beethoven, Ludwig van The Creatures of Prometheus, Op 43 Philharmonia Orch/Otto Klemperer

Klemperer, Otto Das Ziel Philharmonia Orch/Otto Klemperer

Stock, Frederick Symphonic Waltz, Op 8 Chicago Sym Orch/Frederick Stock

Beethoven, Ludwig van String Quartet no.9 in C, Op.59 no.3, "Razumovsky" Tokyo String Quartet

Brahms, Johannes Neue Liebeslieder Waltzes, Op 65 Berlin Radio Cho/Robin Gritton

06:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music.

Arturo Marquez Zarabandeo for Bb Clarinet & Piano Jorge Montilla, clarinet; Hamilton Tescarollo, piano

Astor Piazzolla Cierra Tus Ojos y Escucha (Close your eyes and listen) Jorge Montilla, clarinet; Hamilton Tescarollo, piano

Gustav Mahler Adagietto, from Symphony No. 5 Simon Bolivar Youth Orchestra of Venezuela Gustavo Dudamel

Reynaldo Hahn Si mes vers avaient des ailes (Victor Hugo) Aïnhoa Arteta, soprano

Reynaldo Hahn L'enamouree (Theodore Faullin de Banville) Aïnhoa Arteta, soprano

Reynaldo Hahn To Chloris (Theophile de Vieau) Aïnhoa Arteta, soprano

Reynaldo Hahn Le Bal de Beatrice d'Este (1909) Harmonie Ensemble Steven Richman

Emilio Murillo Elvira (Gavota) Blanca Uribe, piano

Emilio Murillo Para Ti (danza) Blanca Uribe, piano

Emilio Murillo El trapiche (Bambuco) Claudio Calderón, piano; Cheto Hurtado, cuatro; David Pena, bass; Rafael Brito, tiple

Antonin Dvorak Symphony No. 7 in d, Op. 70 Houston Symphony Andres Orozco-Estrada

08:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND with Fred Child

Alberto Ginastera: Quartet No. 1, Op. 20 Movement I. Allegro Viano Quartet

Ahmed Alabaca: Across the Calm Waters of Heaven Colour Of Music Festival Orchestra; Roderick Cox, conductor Colour of Music Festival, Martha and John M. Rivers Performance Hall, Gaillard Center, Charleston, SC

Piano Puzzler Contestant: Rodger Reynolds calling from Ashland, Virginia

Erik Satie: Gymnopédie No. 1 Jean-Yves Thibaudet, piano

Peter Ilyich Tchaikovsky: String Quartet No. 1 in D Major, Op.11 Viano String Quartet The Henry Morrison Flagler Museum, Palm Beach, FL

William Grant Still: Suite for Violin and Piano: African Dancer Randall Goosby, violin; Zhu Wang, piano

William Grant Still: Lyric Quartet: Mvts 1-2 Harlem Quartet Maverick Concerts, Maverick Concert Hall, Woodstock, NY

Louise Farrenc: Sextet in C minor for Winds and Piano, Op. 40 Julia Bogorad-Kogan, flute; Cassie Pilgrim, oboe; Sangyoon Kim, clarinet; Andrew Brady, bassoon; James Ferree, horn; Timothy Lovelace, piano Saint Paul Chamber Orchestra, Saint Paul's United Church of Christ, Saint Paul, MN

Johann Sebastian Bach: Sinfonia from Cantata BWV 42 Atlanta Symphony Orchestra; Nathalie Stutzmann, conductor University of Georgia Performing Arts Center, Hugh Hodgson Concert Hall, Athens, GA

10:00 CLASSICAL WEEKEND with Peter van de Graaff

11:00 CLASSICS FOR KIDS with Naomi Lewin; CLASSICAL WEEKEND

Sarasate, Pablo de Two Spanish Dances, Op 21 Elmar Oliveira, v; Robert McDonald, p

Rachmaninoff, Sergei Piano Concerto No. 3 in d minor, Op. 30 Yevgeny Mogilevsky, p; Moscow Phil/Kiril Kondrashin

Marini, Biagio Zarabanda Terza Romanesca

12:00 FROM THE TOP with America's finest young musicians; recorded Spring 2023 - A young violinist explores the connection between powerlifting and music. A teen bassoonist plays a stirring piece, a trombonist shows off the range of his instrument and shares his passion for nutrition. And a young composer presents their exciting work for an eclectic grouping of instruments!

Joshua Song, 17, Violin, from Northvale, New Jersey (Jack Kent Cooke Young Artist Award) - Slavonic Fantasie in B minor Antonín Dvořák (1841-1904) arr. Fritz Kreisler (1875-1962)

Eleanor Ha, 18, Bassoon, from Upper Saddle River, New Jersey Sonata for Bassoon and Piano I. Andante sostenuto Luboš Sluka (b. 1928)

Edwin Osorio, 17, Trombone, from Ann Arbor, Michigan and attending school at Interlochen Arts Academy in Interlochen, Michigan (Jack Kent Cooke Young Artist Award) Deux Danses pour Trombone et Piano I. Danse Sacrée Jean-Michel Defaye (b. 1932)

Madelyn Zoller, 18, Flute, from Hamilton, Ohio (Jack Kent Cooke Young Artist Award) Prélude et Scherzo for Flute and Piano, Op. 35 Henri Büsser (1872-1973)

Lili Masoudi, 16, Composer, from Cranford, New Jersey 2222 Lili Masoudi (b. 2007) Bassoon - Isaac Erb; Tuba - Stephen Lamb; Vibraphone - Greg Jukes; Viola - Sergio Muñoz

13:00 ROBERT K. JOHNSON FOUNDATION METROPOLITAN OPERA RADIO NETWORK with Debra Lew Harder

The Metropolitan Opera’s 2024-25 season continues with a live presentation of Mozart’s Die Zauberflöte – The Magic Flute, performed in full, in its original German. The stellar international cast is headed by American tenor Ben Bliss and South African soprano Golda Schultz as Tamino and Pamina – who must overcome trials of courage and perseverance on their journey to love and enlightenment. The cast also features Dutch baritone Thomas Oliemans as the bird catcher Papageno, American soprano Kathryn Lewek as the Queen of the Night, and Danish bass Stephen Milling as the high priest Sarastro. Maestro Evan Rogister conducts the Met Orchestra and Chorus in an immersive production by Simon McBurney.

16:17 CLASSICAL WEEKEND with Sam Petrey

Gioacchino Rossini: The Siege of Corinth: Overture (1826)

Sergei Rachmaninoff: Caprice bohémien (1894)

Erich Wolfgang Korngold: Escape Me Never: Suite (1947)

17:00 FILM AT FIVE with Bill O’Connell: Classical Music in the Movies, Pt. 3

Johannes Brahms: Academic Festival Overture [used in ‘People Will Talk’ (1951)]—London Philharmonic/Marin Alsop

Giacomo Puccini: La bohème: Introduction [used in ‘Moonstruck’ (1987)]—St. Cecilia Academy Orchestra/Tullio Serafin

Giacomo Puccini: La bohème: O soave fanciulla [used in ‘Moonstruck’ (1987)]—Carlo Bergonzi, tenor; Renata Tebaldi, soprano; St. Cecilia Academy Orchestra/Tullio Serafin

Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations: Aria [used in ‘Silence of the Lambs’ (1991)]—Maria João Pires, piano

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night’s Dream: Wedding March [used in ‘A Midsummer Night’s Dream’ (1999)]—Leipzig Gewandhaus Orchestra/Riccardo Chailly

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night’s Dream: Overture [used in ‘A Midsummer Night’s Dream’ (1999)]—Berlin Philharmonic/Claudio Abbado

Gioacchino Rossini: La Cenerentola: Non più mesta [used in ‘A Midsummer Night’s Dream’ (1999)]—Cecilia Bartoli, mezzo-soprano; Orchestra del Teatro Comunale di Bologna/Riccardo Chailly

Peter Tchaikovsky: Theme from Romeo and Juliet Fantasy Overture [used in ‘Wayne’s World’ (1992)]—Philharmonia Orchestra/Giuseppe Sinopoli

Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Piano Sonata No. 16 in C K 545 [used in ‘Groundhog Day’ (1993)]—John O’Conor, piano

Joseph Haydn: Minuet from Symphony No. 104 ‘London’ [used in ‘The Prince of Tides’ (1991)]—Berlin Philharmonic/Herbert von Karajan

Pietro Mascagni: Cavalleria rusticana: Intermezzo {used in ‘The Godfather Part III’ (1990)]—Gothenburg Symphony Neeme Järvi

18:00 FOOTLIGHT PARADE: SOUNDS OF THE AMERICAN MUSICAL with Bill Rudman: It’s All in the Title – Some remarkable title songs from shows, including "Man of La Mancha”, "Cabaret," "The Light in the Piazza" and many more

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Ralph Vaughan Williams: Charterhouse Suite (1923)

Johannes Brahms: Symphony No. 3 in F (1883)

20:00 SYMPHONY CAST with Steve Seel – Radio France Philharmonic, Dima Slobodeniouk, conductor; Mikhail Pletnev, piano

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 3 in D minor

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 4 in G minor

Sergei Rachmaninoff: Symphony No. 3—Detroit Symphony Orchestra; Leonard Slatkin, conductor

22:00 OVATIONS: Les Delices Nicholas Phan, tenor; Debra Nagy, oboe; Shelby Yamin, violin; Rebecca Landell, viola da gamba; Mark Edwards, harpsichord

François Couperin: La Visionnaire

Michel Pignolet de Montéclair: La Bergère

Viet Cuong: A Moment’s Oblivion (World Premiere)

Marin Marais: Le Labyrinthe from Livre 4ème

Michel Pignolet de Montéclair: Le Dépit généreux

23:20 QUIET HOUR

Frédéric Chopin: Nocturne No. 17 in B (1846)

Claude Debussy: Andantino from String Quartet (1893)

Sergei Rachmaninoff: Vocalise (1912)

Richard Strauss: Four Last Songs: Beim Schlafengehn (1948)

Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Spirits (1762)

Gabriel Fauré: Après un rêve (1865)

Traditional: Now Found is the Fairest of Roses (1732)