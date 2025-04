WCLV Program Guide 04-11-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Szymanowski, Karol Four Etudes, Op 4 Van Cliburn, p

MacDowell, Edward Piano Concerto #2 in d, Op 23 Van Cliburn, p; Chicago Sym/Walter Hendl

Bach, Johann Sebastian Brandenburg Concerto No. 5 in D, BWV 1050 Jaime Martin, f; Kenneth Sillito, v; St Martin's Academy/Murray Perahia, p

Bach, Johann Sebastian Cantata No. 115, "Mache dich, mein Geist bereit" Chamber Cho of Europe/Nicol Matt

Prokofiev, Serge Romeo and Juliet, Op. 64 Boston Sym Orch/Seiji Ozawa

Castelnuovo-Tedesco, Mario Much Ado About Nothing, Op. 164 West Australian Sym Orch/Andrew Penny

Korngold, Erich Wolfgang Much Ado About Nothing incidental music, Op. 11 Gil Shaham, v; André Previn, p

Mozart, Wolfgang Amadeus Serenade No. 12 in c minor, K. 388 Marlboro Festival Musicians/Alexander Schneider

Lilburn, Douglas Poco lento (1956) Michael Houstoun, p Rattle

Thomson, Virgil Fugue and Chorale on "Yankee Doodle" St Louis Sym/Leonard Slatkin

Schubert, Franz Arpeggione Sonata in a minor, D. 821 Sharon Robinson, vc; Joseph Kalichstein, p

Schubert, Franz Hymne IV, D 662 Marjana Lipovsek, ms; Graham Johnson, p

Thomson, Virgil Symphony on a Hymn Tune (1928) New Zealand Sym Orch/James Sedares

Trad, Russian Resurrection Hymn Arte Chorale

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Chaminade, Cecile Danse créole, Op 94 Eric Parkin, p

Chaminade, Cecile Sérénade, Op 29 Eric Parkin, p

Tomlinson, Ernest Little Serenade Czecho-Slovak Radio Sym/Ernest Tomlinson

Elgar, Edward String Serenade in e, Op 20 Orpheus Chamber Orch

Heller, Stephen 24 Preludes, Op 81 Jean Martin, p

Bach, Johann Sebastian Two-Part Inventions, BWV 772/786 Ton Koopman, hc

Marais, Marin Suite in g Spectre de la Rose

Debussy, Claude La boîte à joujoux Seattle Sym/Ludovic Morlot

Roussel, Albert Piano Suite in f-sharp, Op 14 Eric Parkin, p

Telemann, Georg Philipp Overture (Suite) in a, TWV 55:a2 Marion Verbruggen, r; Age of Enlightenment Orch/Monica Huggett

Strauss, Richard Wind Suite in B-Flat, Op. 4 Minnesota Orch Winds/Edo de Waart Virgin Classics 61142-2 N/A 24:47:00

Carter, A Two for the Price of One National Gallery Vocal Arts Ensembl

Schubert, Franz Claudine von Villa Bella, D 239 Heiner Hopfner, t; Robert Holl, b; Austrian Radio Sym/Lothar Zagrosek

Schubert, Franz Alfonso und Estrella, D 732 Stuttgart Radio Sym Orch/Paul Angerer

Ponce, Manuel Sonata Romántica Andrés Segovia, g

Handel, George Frideric Water Music Suite in D/G King's Consort/Robert King

Rameau, Jean-Philippe Gavotte-Rondeau Style of Five

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Gioacchino Rossini: Tancredi: Overture (1812)

Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 1 Prelude (1862)

John Williams: Close Encounters of the Third Kind: Suite (1977)

Camille Saint-Saëns: Danse macabre (1874)

Johan Svendsen: Allegro from Symphony No. 1 (1867)

Charles L. Cooke: Blame It on the Blues (1914)

John Williams: 1941: March (1979)

Dmitri Shostakovich: Suite for Variety Orchestra: Waltz No. 2 (1957)

Gabriel Fauré: Pavane (1887)

Léo Delibes: Lakmé: Flower Duet (1883)

Igor Stravinsky: The Firebird: Infernal Dance (1910)

Gustav Holst: The Planets: Venus (1917)

Traditional: Glory in the Meeting House

Jean-Philippe Rameau: Dardanus: Chaconne (1739)

'PDQ Bach': Oedipus Tex: Howdy There

Peter Boyer: Silver Fanfare (2004)

Robert Schumann: March from Piano Quintet (1842)

Guillaume de Machaut: Virelai 'Douce dame jolie' (1350)

Josef Suk: Toward a New Life (1932)

Leonard Bernstein: On the Town: Lonely Town (1944)

Howard Hanson: Andante from Symphony No. 2 'Romantic' (1930)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Jean Joseph Mouret: First Suite of Symphonies: Rondeau (1729)

Jeremiah Clarke: Trumpet Voluntary 'Prince of Denmark's March' (1700)

Ludwig van Beethoven: Coriolan Overture (1807)

Sergei Prokofiev: Finale from Flute Sonata (1943)

Antonín Dvorák: Allegro con brio from Symphony No. 8 (1889)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 5 (1721)

Ludwig van Beethoven: Scherzo from Piano Trio No. 7 'Archduke' (1811)

Aaron Copland: Rodeo: Buckaroo Holiday (1942)

Gerónimo Giménez: La boda de Luis Alonso: Malagueña y Zapateado (1897)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Overture (1866)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade: The Kalender Prince (1888)

Richard Strauss: Der Rosenkavalier: Suite, Part 1 (1911)

Richard Wagner: Die Walküre: Ride of the Valkyries (1856)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Alberto Ginastera: Estancia: Malambo (1941)

Jack Gallagher: Malambo from Sinfonietta for Strings (2007)

Wolfgang Amadeus Mozart: La finta semplice: Overture (1769)

Franz Schubert: Finale from String Quartet No. 14 'Death and the Maiden' (1824)

Jean-Philippe Rameau: The Hen from Concert No. 6 en sextuor (1768)

Jules Massenet: Le Cid: Ballet Suite (1885)

Peter Tchaikovsky: Scherzo from Manfred Symphony (1885)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 59 'Fire' (1769)

Joaquín Rodrigo: Soleriana: Pastorale (1953)

Scott Joplin: Magnetic Rag (1914)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 88 (1787)

Béla Bartók: Game of Pairs from Concerto for Orchestra (1943)

Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 13 in G 'Eine kleine Nachtmusik' (1787)

Johann Sebastian Bach: Finale from Brandenburg Concerto No. 5 (1721)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Robert Crawford: The U.S. Air Force March (1939)

Gioacchino Rossini: The Barber of Seville: Overture (1816)

Harry Warren: An Affair to Remember: Our Love Affair (1957)

Richard Wagner: The Flying Dutchman: Overture (1841)

Gustav Holst: Second Suite for Military Band: March (1911)

Joseph Brackett: Simple Gifts (1848)

Ludwig van Beethoven: Fidelio: Overture (1814)

Camille Saint-Saëns: Introduction & Rondo Capriccioso (1863)

Franz Schubert: Marche militaire No. 1 (1822)

Antonín Dvorák: Finale from Serenade for Strings (1875)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Ludwig van Beethoven: Allegro from Piano Trio No. 7 'Archduke' (1811)

Edvard Grieg: Peer Gynt: Arabian Dance (1876)

Edvard Grieg: Peer Gynt: Overture (1876)

Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Concerto No. 2 in D (1778)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Alberto Ginastera: Estancia: Suite (1941)

Sergei Prokofiev: Symphony No. 6 in e-Flat (1947)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Josef Suk: Serenade for Strings in E-Flat (1892)

Gerald Finzi: Nocturne 'New Year Music' (1926)

Richard Wagner: A Siegfried Idyll (1870)

Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin (1917)

Gregorio Allegri: Miserere (1638)

William Byrd: Mass for Five Voices: Sanctus & Benedictus (1594)

Franz Schubert: Hungarian Melody (1824)

Ludwig van Beethoven: Piano Trio No. 7 in B-Flat 'Archduke' (1811)

Darius Milhaud: Suite provençale (1936)

Arthur Honegger: Pastorale d'été (1920)

23:00 QUIET HOUR

Arthur Foote: A Night Piece for Flute & Strings (1918)

Bill Evans: Turn Out the Stars (1966)

Clarice Assad: Danças Nativas: Reflective Cancao (2008)

George Gershwin: The Man I Love (1924)

Astor Piazzolla: Histoire du Tango: Café 1930 (1986)

Bill Evans: Song for Helen (1978)

Felix Mendelssohn: Andante from Violin Concerto (1844)

Peter Dodd: Irish Idyll (1971)

Luigi Boccherini: Andante from Cello Concerto No. 9 (1785)

Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 5: Aria (1938)