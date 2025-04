WCLV Program Guide 04-10-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Joplin, Scott The Cascades Chicago Saxophone Quartet

Joplin, Scott Maple Leaf Rag Richard Glazier, p

Dohnányi, Ernst von Variations on a Nursery Song, Op 25 Andras Schiff, p; Chicago Sym/Sir Georg Solti

Albinoni, Tomaso Adagio in g Berlin Phil/Herbert von Karajan

Vivaldi, Antonio Violin Concerto in C, R 177 Giuliano Carmignola, v; Venice Baroque Orch/Andrea Marcon

Scarlatti, Domenico Clavier Sonata in G, Kk 55 (L 335) Hédi Salànki, hc

Chabrier, Emmanuel Suite pastorale Toulouse Capitole Orch/Michel Plasson

Gould, Morton Apple Waltzes American Sym/Morton Gould

Deutscher, Alma Siren Sounds Waltz (2019) Alma Deutscher, p

Tchaikovsky, Peter Souvenir d'un lieu cher, Op. 42 Gil Shaham, v; Russian National Orch/Mikhail Pletnev

Burleigh Four Concert Pieces (1920) Zina Schiff, v; Mary Barranger, p

Dvorák, Antonín Festival March, Op 54 Czech Phil/Vaclav Neumann

Beach, Amy Ballade, Op 6 Alan Feinberg, p

Beach, Amy Summer Dreams, Op. 47 Genova and Dmitrov Duo

Dvorák, Antonín Symphony No. 3 in E-Flat, Op. 10 Berlin Phil/Rafael Kubelik

Schoeck, Othmar Ten Songs, Op. 24B Jürg Dürmüller, t; Julius Drake, p



03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Paganini, Niccolo 24 Caprices for Solo Violin, Op 1 Marina Piccinini, f

Paganini, Nicolo Grand Sonata in A for Guitar & Violin Richard Savino, g; Monica Huggett, v

Paganini, Nicolo Moto perpetuo, Op 11 Wynton Marsalis, cornet; Eastman Wind Ensemble/Donald Hunsberger

Herrmann, Bernard The Twlight Zone Orch/Joel McNeely Varese

Herrmann, Bernard The Devil and Daniel Webster film music New Zealand Sym Orch/James Sedares Koch 3-7224-2 N/A 20:04

Heller, Stephen 20 Preludes, Op 150 Jean Martin, p

Haydn, Franz Joseph Song, "An Thyrsis" Andrea Folan, s; Tom Beghin, forte-p

Haydn, Franz Joseph Song, "Cupido" Andrea Folan, s; Tom Beghin, forte-p

Pleyel, Ignaz Cello Concerto in C Ivan Monighetti, vc; Berlin Academy for Ancient Music

Sinding, Christian Violin Sonata in F, Op 73 Dora Bratchkova, v; Andreas Meyer-Hermann, p

Lully, Jean-Baptiste L'Amour Malade Aradia Baroque Ensemble/Kevin Mallon

Fauré, Gabriel Fantaisie, Op 79 William Bennett, f; English Chamber Orch/Steuart Bedford

Dubois, Pierre-Max Neuf pièces brèves (1965) Ann Shoemaker, bn; Kae Hisada-Ayer, p

Ibert, Jacques Trois pièces brèves (1930) Danish National Symphony Wind Quintet

Mozart, Wolfgang Amadeus Piano Concerto No. 17 in G, K. 453 Salzburg Mozarteum Camerata Academica/Géza Anda, p

Dowland, John First Book of Songes (1597) Golden Age Singers/Margaret Field-Hyde



06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Edvard Grieg: Peer Gynt: Morning Mood (1876)

Claude Debussy: Preludes Book 1: Le vent dans la plaine (1910)

Antonio Vivaldi: Viola d'amore Concerto in d (1720)

Amilcare Ponchielli: La Gioconda: Dance of the Hours (1876)

Camille Saint-Saëns: Danse macabre (1874)

Roger Dickerson: Sonatina: Calm-Temperamental (1956)



10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Pietro Mascagni: Cavalleria rusticana: Intermezzo (1890)

Giacomo Puccini: Le Villi: The Witches' Sabbath (1883)

Sir Arnold Bax: Malta, G.C.: Finale (1942)

John Field: Rondeau in A-Flat (1812)

Sergei Rachmaninoff: Scherzo from Symphony No. 1 (1895)

Wolfgang Amadeus Mozart: Sonata for 2 Pianos (1781)

Leonard Bernstein: On the Town: Three Dance Episodes (1944)

Frédéric Chopin: Ballade No. 3 in A-Flat (1841)

Bedrich Smetana: Polka from String Quartet No. 1 'From My Life' (1876)



12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Hector Berlioz: Roméo Alone & Festivities at the Capulets from 'Roméo et Juliette' (1839)

Igor Stravinsky: Scherzo fantastique (1908)

Claude Debussy: Prelude to the Afternoon of a Faun (1894)



13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Mario Castelnuovo-Tedesco: Scherzo from Guitar Quintet (1950)

Joaquín Turina: Fandanguillo (1926)

Wolfgang Amadeus Mozart: Suite of Dances (1784)

Jean-Féry Rebel: La Fidelle (1700)

Sergei Rachmaninoff: Romance in A (1891)

Joaquín Rodrigo: Concierto de Aranjuez (1939)

Johann Nepomuk Hummel: Fantasy on Mozart's 'Il mio tesoro' (1820)

Carl Maria von Weber: Preciosa: Overture (1821)

Percy Grainger: Green Bushes (1906)

Edvard Grieg: Lyric Suite: Rustic March (1904)

Hector Berlioz: Symphonie fantastique: Waltz (1830)

Antonio Vivaldi: Concerto for 4 Violins in b 'L'Estro Armonico' (1711)

Antonín Dvorák: Carnival Overture (1892)

John Williams: Hook: Main Themes (1991)



16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Kurt Weill: The Ballade of Mack the Knife from 'Kleine Dreigroschenmusik' (1928)

Richard Wagner: Die Walküre: Magic Fire Music (1856)

Max Steiner: The Caine Mutiny: March (1954)

Emil von Reznícek: Donna Diana: Overture (1894)

Johannes Brahms: Allegro giocoso from Symphony No. 4 (1885)

Leos Janácek: Fanfare from Sinfonietta (1926)

Ralph Vaughan Williams: English Folk Song Suite (1923)

Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Winter' Concerto (1725)

Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 1 in c-Sharp (1892)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Folk Dance (1936)



18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Ture Rangström: Divertimento elegiaco (1918)

Giacomo Puccini: Scherzo for Orchestra (1883)

Giacomo Puccini: Manon Lescaut: Act 3 Intermezzo (1893)

Richard Strauss: Till Eulenspiegel's Merry Pranks (1895)



19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Michael Haydn: Symphony No. 21 in D (1778)

Joseph Haydn: Mass No. 10 in C 'Mass in Time of War' (1796)



20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Samuel Barber: Knoxville, Summer of 1915 (1947)

Aaron Copland: Appalachian Spring: Suite (1945)

Alexander Glazunov: The Seasons: Autumn (1899)

Clara Schumann: Piano Sonata in g (1842)

Sir Edward German: Nell Gwyn: Overture (1900)

Gilbert & Sullivan: The Pirates of Penzance: The Paradox (1879)

Joseph Bodin de Boismortier: Trio Sonata No. 5 in F (1730)

Ralph Vaughan Williams: Symphony No. 6 in e (1947)

Antonín Dvorák: Romance in f (1877)

Wolfgang Amadeus Mozart: Variations on a Theme by Gluck (1784)



23:00 QUIET HOUR

Mario Castelnuovo-Tedesco: Platero and I: Melancolia (1960)

Carlos Gomes: Largo from Sonata for Strings (1894)

Frédéric Chopin: Waltz No. 3 in a (1838)

Charles Tomlinson Griffes: Three Tone Pictures (1915)

Paul Ferguson: Solstice Suite: Remains of the Day (2010)

Alexander Glazunov: Reverie (1890)

Johann Sebastian Bach: Largo from Concerto for 2 Violins (1723)

Jules Mouquet: Pan and the Birds from 'La Flûte de Pan' (1905)

John Bull: Fantasia (1600)

Stephen Paulus: Berceuse (1983)