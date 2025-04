WCLV Program Guide 04-09-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Perkinson, Coleridge-Taylor Generations (Sinfonietta #2 for Strings) Chicago Sinfonietta/Paul Freeman

Bach, Johann Sebastian Brandenburg Concerto No. 2 in F, BWV 1047 Herseth, tr; Peck, f; Still, ob; Magad, v; Chicago Sym members

Coleridge-Taylor, Samuel Clarinet Quintet in A Harold Wright, cl; Hawthorne String Quartet

Coleridge-Taylor, Samuel Twenty-Four Negro Melodies, Op. 59 David Shaffer-Gottschalk, p

Traditional Yanzi (Swallow Song) Yo-Yo Ma, vc; Kojiro Umezaki, shakuhachi

Saint-Saens, Camille Havanaise, Op. 83 Yo-Yo Ma, vc; Kathryn Stott, p

Saint-Saens, Camille Introduction and Rondo Capriccioso, Op. 28 Noah Geller, v; Kansas City Sym/Michael Stern

Beethoven, Ludwig van Piano Sonata #3 in C, Op 2/3 Garrick Ohlsson, p

Stravinsky, Igor Song, "Pastorale" Los Angeles Guitar Quartet

Martucci, Giuseppe Tarantella, Op 44 Philharmonia Orch/Francesco d'Avalos

Leclair, Jean-Marie String Sonata in B-Flat, Op 4/2 Purcell Quartet

Rameau, Jean-Philippe Les Boréades (1764) Collegium 1704/Vaclav Luks

Martucci, Giuseppe Piano Concerto #1 in d Francesco Caramiello, p; Philharmonia Orch/Francesco d'Avalos

Bach, Johann Sebastian Cantata No. 129, "Gelobet sei der Herr, mein Gott (Praised be the Lord)" E Power Biggs, o; Orch/Zoltan Rozsnyai

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Debussy, Claude Suite bergamasque Ivan Moravec, p

D'Indy, Vincent Chansons et danses, Op 50 Sylvan Winds

Couperin, François Les Nations Juilliard Baroque

Couperin, François Pièces de clavecin, Bk 1 (1713): 2e ordre in d/D Carole Cerasi, hc

Lecuona, Ernesto Danzas Afro-Cubanos Orch/Morton Gould

Lecuona, Ernesto Impromptu Gabriela Montero, p

Bach, Johann Sebastian Cantata No. 97, "In allen meinen Taten (In all that I do)" Battle, s; Perlman, v; Orch of St Luke's/Nelson

Schubert, Franz Wanderer Fantasy in C, D 760 Tedd Joselson, p

Vaughan Williams, Ralph Charterhouse Suite (1923) English Northern Philharmonia/David Lloyd-Jones

Schumann, Robert Three Romances, Op. 94 John Anderson, ob; Gordon Back, p

Délibes, Léo Coppélia Paris Opéra Orch/Jean-Baptiste Mari

Milhaud, Darius Deux esquisses (Two Sketches), Op. 227b Philadelphia Woodwind Quintet

Ferguson, Howard Three Sketches, Op 14 David Butt, f; Clifford Benson, p

Chadwick, George Whitefield Symphonic Sketches Cincinnati Pops/Erich Kunzel

Bartók, Béla Hungarian Sketches Minneapolis Sym Orch/Antal Dorati

Mozart, Wolfgang Amadeus String Quintet No. 4 in c, K. 406 Franz Beyer, vi; Melos String Quartet

Alkan, Charles-Valentin Esquisses, Op 63 Laurent Martin, p

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Niccolò Jommelli: Periodical Overture (1766)

Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Cellos (1720)

Wolfgang Amadeus Mozart: Les petits riens: Gavotte (1778)

Boris Lyatoshinksy: Lento from Symphony No. 2 (1936)

Stephen Foster: Camptown Races (1850)

Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue in d (1707)

Toru Takemitsu: Rain Tree Sketch No. 2 (1992)

Getty H. Huffine: March "Them Basses" (1924)

Antonín Dvorák: Scherzo from Violin Sonatina (1893)

Ludwig van Beethoven: Finale from String Quartet No. 8 'Razumovsky No. 2' (1806)

Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 2: Bergamasca (1923)

Florence Price: Juba from String Quartet No. 2 (1935)

Richard Wagner: Das Rheingold: Entry of the Gods into Valhalla (1854)

Léo Delibes: Lakmé: Flower Duet (1883)

Claude Debussy: Three Nocturnes: Clouds (1897)

George Gershwin: Selections from 'Girl Crazy' (1930)

Sir Arthur Sullivan: HMS Pinafore: Overture (1878)

Peter Tchaikovsky: Eugene Onegin: Entr'acte & Waltz (1878)

Hieronymus Praetorius: Cantate Domino (1600)

Sergei Rachmaninoff: Vocalise (1912)

Richard Rodgers: Waltz Medley (1960)

Maurice Ravel: Daphnis et Chloé: Danse général (1912)

Richard Strauss: Second Waltz Sequence from 'Der Rosenkavalier' (1934)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Florence Price: Scherzo from Piano Quintet in a (1935)

Florence Price: Scenes in Tin Can Alley: Children at Play (1928)

William Boyce: Symphony No. 2 in A (1760)

Gabriel Pierné: Fantasie-Ballet (1885)

Felix Mendelssohn: Rondo capriccioso (1824)

Florence Price: Piano Concerto in One Movement (1934)

Antonín Dvorák: Finale from Symphony No. 6 (1880)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 32 in G (1779)

Emmanuel Chabrier: The King in Spite of Himself: Danse slave (1887)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition: The Great Gate of Kiev (1874)

Maurice Ravel: Menuet antique (1895)

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Overture (1827)

Johann Strauss Jr: Perpetual Motion (1862)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Franz Liszt: Schubert Song 'Erlkönig' (1838)

Franz Liszt: Paraphrase on Schumann's 'Widmung' (1848)

George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks: Overture (1749)

Ludwig van Beethoven: Rondo in G (1798)

Robert Schumann: Finale from Symphony No. 3 'Rhenish' (1850)

Frank Bridge: Dance Rhapsody (1908)

Antonín Dvorák: Prague Waltzes (1879)

Domenico Scarlatti: Sonata in f (1739)

Giuseppe Tartini: Finale from Trumpet Concerto (1740)

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 147: Jesu, Joy of Man's Desiring (1723)

Johann Sebastian Bach: Fugue in g 'Little' (1706)

Paul Dukas: The Sorcerer's Apprentice (1897)

Florence Price: Finale from Symphony No. 3 (1940)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Clarinet Concerto (1791)

Ludwig van Beethoven: Scherzo from Piano Sonata No. 18 (1802)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Leroy Anderson: Bugler's Holiday (1954)

Franz Schubert: Theme & Variations from Piano Quintet (1819)

Monty Norman: James Bond Theme (1962)

Leo Arnaud & John Williams: Fanfare from 'Bugler's Dream' & Olympic Theme (1958/1984)

Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Symphony No. 41 'Jupiter' (1788)

George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1: Air (1717)

Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Trumpets (1710)

Emile Waldteufel: Waltz 'The Skaters' (1882)

Joseph Haydn: Rondo from Piano Concerto No. 4 (1781)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 4 (1878)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Joaquín Rodrigo: Fantasía para un gentilhombre (1954)

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 208: Sheep May Safely Graze (1713)

Billy May: Green Hornet: Theme (1966)

Joseph Haydn: Piano Sonata No. 54 in G (1784)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Jean Sibelius: Finlandia (1899)

Erich Wolfgang Korngold: Symphony in F-Sharp (1952)

20:00 OVATIONS: Les Delices: Nicholas Phan, tenor; Debra Nagy, oboe; Shelby Yamin, violin; Rebecca Landell, viola da gamba; Mark Edwards, harpsichord

François Couperin: La Visionnaire

Michel Pignolet de Montéclair: La Bergère

Viet Cuong: A Moment’s Oblivion (World Premiere)

Marin Marais: Le Labyrinthe from Livre 4ème

Michel Pignolet de Montéclair: Le Dépit généreux

21:22 OVATIONS POSTLUDE

Frédéric Chopin: Nocturne No. 17 in B (1846)

Claude Debussy: Andantino from String Quartet (1893)

Sergei Rachmaninoff: Vocalise (1912)

Richard Strauss: Four Last Songs: Beim Schlafengehn (1948)

Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Spirits (1762)

Gabriel Fauré: Après un rêve (1865)

Traditional: Now Found is the Fairest of Roses (1732)

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African American composers and performers.

Florence Price: Violin Concerto No. 1 in D (1939)

Florence Price: Barcarolle (1930)

Florence Price: Memory Mist (1949)

Florence Price: Violin Concerto No. 2 (1952)

23:00 QUIET HOUR

Zoltán Kodály: Háry János: The Flute-playing Hussar (1927)

Antonín Dvorák: Andante from String Quintet No. 2 (1875)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 21 (1785)

Sir Edward Elgar: Adagio from Cello Concerto (1919)

Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Sonata No. 3 (1795)

Peter Tchaikovsky: Nocturne in c-Sharp (1888)

Ignace Jan Paderewski: Romanze from Piano Concerto (1889)

Lars-Erik Larsson: Pastoral Suite: Romance (1938)

Alec Wilder: Air for Oboe (1945)

Erich Wolfgang Korngold: Much Ado About Nothing: Garden Scene (1919)