WCLV Program Guide 04-08-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Debussy, Claude Printemps Boston Sym/Charles Munch

Webber, Wm Lloyd Three Spring Miniatures Ian Brown, p

Lehár, Franz Die lustige Witwe (The Merry Widow) Julian Lloyd Webber, vc; English Chamber Orch/Nicholas Cleobury

Verdi, Giuseppe String Quartet in e Vermeer Quartet

Verdi, Giuseppe Rigoletto Robert Shaw Cho, Orch/Robert Shaw

Nielsen, Carl Cupid and the Poet, Op 54 Danish National Sym/Thomas Dausgaard

Nielsen, Carl Wind Quintet, Op 43 Philadelphia Woodwind Quintet

Beethoven, Ludwig van Egmont, Op 84 Hanover Band/Roy Goodman

Ries, Ferdinand Introduction et Rondeau brillant, Op 144 Christopher Hinterhuber, p; New Zealand Sym Orch/Uwe Grodd

Beethoven, Ludwig van 12 German Dances, WoO 8 Capella Istropolitana/Oliver Dohnanyi

Tchaikovsky, Peter Humoresque Chicago Sym Woodwind Quintet

Rawsthorne, Noel Hornpipe Humoresque David Hill, o (Trinity Episcopal Church, Vero Beach, FL)

Sibelius, Jean Four Humoresques, Op. 89 Ilya Gringolts, v; Gothenburg Sym Orch/Neeme Järvi

Dvorák, Antonín Humoresques, Op. 101 Detroit Sym Orch/Neeme Järvi

Dett, Robert Nathaniel Characteristic Suite, "In the Bottoms" Natalie Hinderas, p

Schubert, Franz Symphony No. 5 in B-flat, D. 485 Dresden Staatskapelle/Sir Colin Davis

Hunter Danse Humoresque Chicago Sym Woodwind Quintet

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Brahms, Johannes Hungarian Dances Andreas Ottensamer, cl; Ensemble

Brahms, Johannes Variations on a Hungarian Song, Op. 21, No. 2 Constantin Lifschitz, p

Sibelius, Jean Symphony No. 2 in D, Op. 43 BBC Sym/Sir Thomas Beecham

Lilburn, Douglas Moths and Candles (1950) Michael Houstoun, p

Mussorgsky, Modest Sorotchinsky Fair Russian State Sym Orch/Yevgeny Svetlanov

Lysenko, Mykola Suite on Ukrainian Themes, Op 2 Anna Shelest, p

Kreisler, Fritz Fantasy on Russian Themes, after Rimsky-Korsakov Itzhak Perlman, v; Abbey Road Ensemble/Lawrence Foster

Handel, George Frideric Organ Concerto in g, Op. 4, No. 1 Peter Hurford, o; Concertgebouw Chamber Orch/Joshua Rifkin

Bach, Johann Sebastian Das Orgelbüchlein, BWV 599/644 Lionel Rogg, o (Silbermann instrument, Arlesheim, Switzerland)

Brahms, Johannes Hungarian Dances Vienna Phil/Claudio Abbado

Rachmaninoff, Sergei Preludes, Op. 32 Ian Hobson, p

Rachmaninoff, Sergei Aleko (1893) USSR Sym Orch/Yevgeny Svetlanov

Tchaikovsky, Peter Voyevoda New Zealand Sym Orch/Peter Breiner

Rimsky-Korsakov, Nicolai The Tale of Tsar Saltan (1899-1900) James Galway, f; National Phil/Charles Gerhardt

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Giuseppe Verdi: Nabucco: Overture (1841)

George Frideric Handel: Harp Concerto in B-Flat (1738)

Peter Tchaikovsky: The Seasons: November 'Troika' (1876)

Franz Schubert: Minuet from Symphony No. 4 'Tragic' (1816)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Vienna Blood' (1873)

Hector Berlioz: Symphonie fantastique: Waltz (1830)

Mikhail Ippolitov-Ivanov: Caucasian Sketches Suite No. 1: Procession of the Sardar (1894)

George Frideric Handel: Messiah: Lift up your heads (1741)

Felix Mendelssohn: Finale from Violin Concerto in e (1844)

Alexander Borodin: Petite Suite: Intermezzo (1885)

Erich Wolfgang Korngold: Baby Serenade: Overture (1928)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 23 (1786)

Alex North: Spartacus: Love Theme (1960)

Antonio Vivaldi: Sinfonia for Strings in G (1720)

Claude Debussy: Suite bergamasque: Clair de lune (1890)

Coldplay: Viva la Vida (2008)

Franz von Suppé: Morning, Noon and Night in Vienna (1844)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Juliet the Young Girl (1936)

Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Symphony No. 39 (1788)

Georges Bizet: Carmen: Toreadors' Entrance (1875)

Sergei Rachmaninoff: Allegro from Symphony No. 2 (1908)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Ludwig van Beethoven: The Creatures of Prometheus: Overture (1801)

Peter Tchaikovsky: Allegro from Symphony No. 1 'Winter Dreams' (1866)

Hector Berlioz: Symphonie fantastique: March to the Scaffold (1830)

Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 2 in D (1775)

Richard Wagner: Siegfried: Forest Murmurs (1871)

Claude Debussy: Première rapsodie (1908)

George Gershwin: Lullaby for Strings (1919)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 6 (1878)

Hector Berlioz: Roman Carnival Overture (1844)

Richard Strauss: In the Ruins of Rome from 'Aus Italien' (1886)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 15 (1886)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Wolfgang Amadeus Mozart: The Abduction from the Seraglio: Overture (1782)

Johannes Brahms: Rhapsody in g (1879)

Frédéric Chopin: Waltz No. 7 in c-Sharp (1838)

Frédéric Chopin: Waltz No. 6 in D-Flat 'Minute' (1838)

Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Overture (1791)

Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 5 (1894)

Johannes Brahms: Finale from Horn Trio (1865)

Manuel de Falla: El amor brujo: Ritual Fire Dance (1915)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

François Joseph Gossec: Gavotte (1790)

Franz von Suppé: Light Cavalry: Overture (1866)

Max Steiner: Gone with the Wind: Tara Theme (1939)

John Philip Sousa: March 'Semper Fidelis' (1888)

Pablo de Sarasate: Zigeunerweisen (1878)

Franz Lehár: The Merry Widow: Waltz (1905)

Peter Tchaikovsky: Scherzo from Symphony No. 2 'Ukrainian' (1880)

Ferde Grofé: Grand Canyon Suite: On the Trail (1931)

Ignace Jan Paderewski: Minuet in G (1887)

Edvard Grieg: Holberg Suite: Rigaudon (1884)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Franz Schubert: Symphony No. 3 in D (1815)

Anonymous: Spiritual 'There is a Balm in Gilead'

Johann Sebastian Bach: Motet 'Jauchzet dem Herrn, alle Welt' (1730)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 25 (1786)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Joseph Haydn: Symphony No. 102 in B-Flat (1794)

Carl Nielsen: Symphony No. 1 in g (1892)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Gustav Holst: Second Suite for Military Band (1911)

Maurice Ravel: String Quartet in F (1903)

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3 (1884)

Dani Howard: Coalescence (2019)

Isaac Albéniz: Suite Española: Castilla (1886)

Francisco Tárrega: Capricho Arabe (1892)

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 140: Chorale 'Wachet auf' (1731)

Anton Bruckner: Symphony No. 5 in B-Flat (1876)

Julio Sagreras: El colibrí (1954)

Franz Waxman: Old Acquaintance: Elegy for Strings (1943)

23:00 QUIET HOUR

Heitor Villa-Lobos: Ciranda No. 15 'What beautiful eyes' (1926)

Nikolai Miaskovsky: Andante from Cello Sonata No. 2 (1949)

Joseph Haydn: Adagio from Symphony No. 102 (1794)

Frederic Hand: Rose Liz (1986)

Florence Price: Andante from String Quartet No. 2 (1935)

Avner Dorman: Andante from Piano Concerto (1995)

Ludwig van Beethoven: Andante from Piano Quartet in E-Flat (1796)

Gabriel Fauré: Clair de lune (1887)

Johannes Brahms: Intermezzo in A (1892)

Manuel Ponce: Mexican Serenade 'Estrellita' (1912)