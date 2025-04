WCLV Program Guide 04-07-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Mendelssohn, Fanny Notturno Betty Ann Miller, p

Mendelssohn, Felix Konzertstück in d, Op 114 Thea King, cl; Julian Farrell, basset-horn; English Chamber Orch Winds

Schumann, Robert Konzertstück in F, Op. 86 Soloists; New Philharmonia Orch/Theodor Guschlbauer

Marais, Marin Recorder Suite in F Hotteterre Quartet

Rameau, Jean-Philippe Les Surprises de l'Amour Les Nouveaux Caractères/Sébastien d'Hérin

Boulanger, Lili D'un Matin de Printemps Women's Phil/JoAnn Falletta

Suppé, Franz von Morning, Noon and Night in Vienna St Martin's Academy/Neville Marriner

Wagner, Richard Götterdämmerung Paris Opera Orch/Philippe Jordan

Chopin, Frédéric Piano Trio in g, Op. 8 Emanuel Ax, p; Pamela Frank, v; Yo-Yo Ma, vc

Chopin, Frédéric Preludes, Op.28 Daniil Trifonov, p

Langgaard, Rued Drapa (On the Death of Edvard Grieg) (1907) Danish National Radio Sym Orch/Thomas Dausgaard

Grieg, Edvard Peer Gynt Suite No. 1, Op. 46 Ivan Davis, p

Langgaard, Rued Fjeldblomster (Mountain Flowers) Danish Piano Trio

Rangström, Ture Hafvets sommar (1915) Georgine Resick, s; Warren Jones, p

Haydn, Franz Joseph Symphony No. 45 in f-sharp minor, "Farewell" English Concert/Trevor Pinnock

Ibert, Jacques Cinq pièces en Trio Chicago Chamber Musicians

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Joplin, Scott Searchlight Rag William Albright, p

Thalberg, Sigismond Piano Concerto in f, Op 5 Michael Ponti, p; Westphalian Sym Orch/Richard Kapp

Liszt, Franz Responsories and Antiphons Leslie Howard, p

Mozart, Wolfgang Amadeus String Quintet No. 1 in B-Flat, K. 174 Franz Beyer, vi; Melos String Quartet

Wilbye, John Madrigal, "Flora gave me fairest flowers" Cambridge Singers/John Rutter

Widor, Charles Marie Organ Symphony #5 in F, Op 42/1 Fernando Germani, o (Selby Abbey, Yorkshire)

Widor, Charles Marie Suite for Flute and Piano, Op 34 Edward Beckett, f; London Festival Orch/Ross Pople

Widor, Charles Marie Suite Florentine (1919) Janet Packer, v; Orin Grossman, p

Haydn, Franz Joseph Symphony No. 86 in D Orch of the 18th Century/Frans Brüggen

Villa-Lobos, Heitor A pombinha voou (Away the Little Pigeon Flew) Quintet of the Americas

Trad, Bavarian Bayrische Zell Gerhard Meinl's Tuba Sextet

Trad, Bavarian Bayrische Polka Gerhard Meinl's Tuba

Frederick the Great Symphony #1 in G Manhattan Chamber Orch/Richard Auldon Clark

Bach, Carl Philipp Emanuel Rondo in d, Wq 61/4 (H 290) Mikhail Pletnev, p

Quantz, Johann Joachim Flute Concerto in G Rachel Brown, f; Brandenburg Consort/Roy Goodman

Grieg, Edvard Lyric Suite, Op. 54 Gothenburg Sym/Neeme Järvi

Grieg, Edvard Lyric Pieces, Op. 62 Peter Katin, p

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Pablo de Sarasate: Caprice basque (1881)

Frederic Hand: Four Sephardic Songs (1996)

Johannes Brahms: Capriccio in d (1892)

Gioacchino Rossini: Demetrio e Polibio: Overture (1809)

Maurice Ravel: Pavane for a Princess of the Past (1899)

Amilcare Ponchielli: La Gioconda: Dance of the Hours (1876)

Dieterich Buxtehude: Fugue in C 'Jig' (1690)

Julius Fucik: American March 'The Mississippi River' (1902)

Robert Schumann: Arabeske in C (1839)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 104 'London' (1795)

Aaron Copland: Music from the Film 'Our Town' (1944)

Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Finale & Apotheosis (1889)

Johann Sebastian Bach: Fugue in g 'Little' (1706)

Kurt Weill: Lady in the Dark: Tchaikovsky (and Other Russians) (1941)

George Fenton: The Jewel in the Crown: Theme (1984)

Frédéric Chopin: Waltz No. 10 in b (1829)

George Gershwin: Porgy and Bess: Bess, You is My Woman Now (1935)

Leroy Anderson: Horse and Buggy (1951)

Erich Wolfgang Korngold: Captain Blood: Overture (1935)

Claude Debussy: Petite Suite: Ballet (1889)

Franz Schubert: Ave Maria (1825)

Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tale of Tsar Saltan: Flight of the Bumblebee (1900)

Fritz Kreisler: Syncopation (1926)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Johannes Brahms: Intermezzo in E-Flat (1892)

Robert Schumann: Aria from Piano Sonata No. 1 (1835)

Ernest Bloch: Concerto Grosso No. 1 for Strings & Piano (1925)

Helen Crane: Six Idylls (1918)

Anton Rubinstein: Piano Concerto No. 4 in d (1864)

Georg Philipp Telemann: Viola Concerto in G (1720)

Frédéric Chopin: Boléro (1833)

Adolphe Adam: Giselle: Danse des vignerons & Peasant Pas de deux (1841)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Richard Strauss: Also sprach Zarathustra (1896)

Peter Tchaikovsky: Variations on a Rococo Theme (1876)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Robert Casadesus: Toccata (1946)

York Bowen: Toccata (1957)

Franz Schubert: Wanderer Fantasy (1822)

George Frideric Handel: Organ Concerto No. 13 in F 'Cuckoo and Nightingale' (1739)

Kara Karayev: Seven Beauties: Suite (1949)

Joachim Raff: Andante from Octet for Strings (1872)

Hermann Goetz: Spring Overture (1864)

Franz Liszt: Years of Pilgrimage, 1st Year: Les cloches de Genève (1854)

Robert Schumann: Widmung (Dedication) (1840)

Anton Arensky: Variations on Theme by Tchaikovsky (1893)

Johann Sebastian Bach: Largo from Violin Concerto in f (1740)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 23 in A (1786)

Elmer Bernstein: The Great Escape: March (1963)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Léo Delibes: Coppélia: Prélude & Mazurka (1870)

Karl Goldmark: In Italy (1904)

Duke Ellington: Sophisticated Lady (1933)

Hector Berlioz: Symphonie fantastique: Waltz (1830)

Franz Schubert: Finale from Symphony No. 4 'Tragic' (1816)

Jack Gallagher: Rondo from Sinfonietta for Strings (2007)

Ola Gjeilo: The Ground (2010)

Johannes Brahms: Finale from Piano Quartet No. 2 (1862)

Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Spirits (1762)

Jean-Philippe Rameau: Les Boréades: Contredanse (1764)

Johannes Brahms: Rondo from Piano Quartet No. 1 (1861)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Robert Schumann: Piano Trio No. 2 in F (1847)

Michael Easton: Overture to an Italianate Comedy (1995)

Vincenzo Tommasini: The Good-Humored Ladies: Overture (1917)

Mikhail Glinka: Kamarinskaya (1848)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Aaron Copland: Fanfare for the Common Man (1943)

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 3 in E-Flat 'Eroica' (1804)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Peter Tchaikovsky: Francesca da Rimini (1876)

Franz Liszt: Years of Pilgrimage, Italy: Après une lecture du Dante (1849)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Balcony Scene (1936)

Rebecca Clarke: Piano Trio (1921)

Franz Schubert: Impromptu No. 3 in G-Flat (1828)

Franz Schubert: Impromptu No. 6 in A-Flat (1828)

Johann Sebastian Bach: Chorale Prelude 'Wir glauben all' an einen Gott' (1739)

Franz Schubert: Piano Sonata No. 20 in A (1828)

Edvard Grieg: Old Norwegian Romance with Variations (1891)

Lars-Erik Larsson: A Winter's Tale: Siciliana (1938)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Charles Gounod: Meditation after Bach 'Ave Maria' (1859)

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Divertimento for String Trio (1788)

Ottorino Respighi: The Pines of Rome: The Pines of the Janiculum (1924)

Gabriel Pierné: Pastorale (1887)

Isaac Albéniz: Barcarola 'Mallorca' (1891)

Alexander Borodin: Andante from Symphony No. 1 (1867)

Robert Schumann: Scenes from Childhood: Of Foreign Lands and People (1838)

Sir Edward Elgar: Enigma Variations: Nimrod (1899)

Jean Sibelius: Rakastava (1912)

Erik Satie: Gymnopédie No. 3 (1888)