WCLV Program Guide 04-05-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Cozzolani, Chiara Margarita Concerti Sacra (1642) Magnificat/Warren Stewart :30

Chaminade, Cecile Flute Concertino, Op 107 Sharon Bezaly, f; Hague Residentie Orch/Neeme Järvi

Diamond, David Flute, Piano and String Trio Quintet Chicago Chamber Musicians

Wagner, Richard Tristan und Isolde Hollywood Bowl Sym/John Mauceri

Ives, Charles Song, "Slow March" William Sharp, br; Steven Blier, p

Dowland, John Semper Dowland semper dolens Hopkinson Smith, l

Haydn, Franz Joseph Symphony No. 96 in D, "Miracle" Philharmonia Orch/Leonard Slatkin

Ponchielli, Amilcare Elegia La Scala Phil/Riccardo Muti

Puccini, Giacomo Three Minuetti (1892) Stuttgart Arcata Chamber Orch/Patrick Strub

Satie, Erik Premier menuet Frank Glazer, p

Castelnuovo-Tedesco, Mario 24 Caprichos de Goya Kazuhito Yamashita, g

Albéniz, Isaac Cantos de España, Op. 232 Friedemann Wuttke, g; Southwest German Chamber Orch/Tilmann Koster

Granados, Enrique El pelele (1911) Alicia de Larrocha, p

Mozart, Wolfgang Amadeus The Marriage of Figaro, K. 492 Amadeus Ensemble/Julius Rudel

Mozart, Wolfgang Amadeus Piano Trio in E, K. 542 Beaux Arts Trio

Dowland, John My Lady Riches Galyerd Hopkinson Smith, l

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Lysenko, Mykola Taras Bulba Anna Shelest, p

Janácek, Leoš Taras Bulba (1925) North German Radio Sym Orch/John Eliot Gardiner

Gardiner, Henry Balfour Five Pieces Michael Stairs, p

Glazunov, Alexander Stenka Razin, Op 13 Ussr State Academy Orch/Yevgeny Svetlanov

Mussorgsky, Modest Night on Bald Mountain Cleveland Orch/Oliver Knussen

Scriabin, Alexander Preludes, Op 51 Evgeny Zarafiants, p

Hassler, Hans Leo Ecce enim New York Kammermusiker

Hassler, Hans Leo Kanzone New York Kammermusiker

Mozart, Wolfgang Amadeus Symphony No. 35 in D, K. 385, "Haffner" Amsterdam Concertgebouw Orch/Nikolaus Harnoncourt

Beach, Amy Children's Carnival Sahan Arzruni, p

Humperdinck, Engelbert Hänsel und Gretel Symphony Nova Scotia/Georg Tintner

Orff, Carl Schulwerk Markus Zahnhausen, r

Handel, George Frideric Theodora Karina Gauvin, s; Marie-Nicole Lemieux, c; Il Complesso Barocco/Alan Curtis

Handel, George Frideric Judas Maccabaeus Orchestre Baroque de Montréal/Joël Thiffault

Handel, George Frideric Solomon St John's, Smith Square, Orch/John Lubbock

Handel, George Frideric Concerto grosso, "Alexander's Feast" Berlin Academy for Ancient Music

Schubert, Franz Quintet in A, D 574 (originally violin-piano duo) Robert Stallman, f; Martinu Quartet

Schubert, Franz Vocal Quartet, "Trinklied," D 183 Ainsley, MacDougall, t's; Keenlyside, br; George, b; Graham Johnson, p

06:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music.

Carlos Chavez Toccata Claudia Coonce, oboe The State of Mexico Symphony Orchestra Enrique Batiz

Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 32 in c, Op. 111 Gerardo Teissonniere, piano

Rodolfo Halffter Don Lindo de Almeria: Suite Op. 7b Orquesta Sinfonica de Mineria Luis Herrera de la Fuente

Frederic Chopin Fantaisie in f, Op. 49 Vanessa Perez, piano

Roberto Sierra Boriken (2005) Puerto Rico Symphony Orchestra Maximiano Valdes

Ernesto Cordero Concerto Antilles for Guitar & Orchestra (1983) Carlos Barbosa-Lima, guitar Sofia Soloists Chamber Ensemble Plamen Djurov

08:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND with Fred Child

Viet Cuong: Room to Move Inbal Segev, cello

Viet Cuong: Constellations ROCO; Mei-Ann Chen, conductor ROCO, Church of St. John the Divine, Houston, TX

Piano Puzzler Contestant: Kristen Zoetewey calling from Grand Rapids, Michigan

Johannes Brahms: Intermezzo Op. 116 No. 2 Helene Grimaud, piano

Bohuslav Martinu: Three Madrigals, H. 313 Stefan Milenkovich, violin; Susan Dubois, viola Round Top International Festival, Festival Concert Hall, Round Top, TX 6:59

John Harbison: November 19, 1828 III. Rondo: Schubert Recalls a Rondo Fragment from 1816 (Live) Gloria Chien, piano; Danbi Um, violin; Paul Neubauer, viola; Laurence Lesser, cello

Valerie Coleman: Suite: Portraits of Josephine Imani Winds UChicago Presents, Performance Hall, Logan Center for the Arts, University of Chicago, Chicago, IL

Felix Mendelssohn (arr. Nina Bernat): Op. 34, No. 4: Suleika Nina Bernat, bass; Gloria Chien, piano Chamber Music Northwest, Lincoln Recital Hall, Portland State University, Portland, OR

Jessie Montgomery: Hymn for Everyone Chicago Symphony Orchestra; Riccardo Muti, conductor

Jessie Montgomery: Duo for Violin and Cello Bella Hristova, violin; Nicholas Canellakis, cello Music@Menlo Chamber Music Festival and Institute, Spieker Center for the Arts, Menlo Park, CA

10:00 CLASSICAL WEEKEND with Peter van de Graaff

11:00 CLASSICS FOR KIDS with Naomi Lewin; CLASSICAL WEEKEND

Janácek, Leoš Taras Bulba (1925) North German Radio Sym Orch/John Eliot Gardiner

Gardiner, Henry Balfour Five Pieces Michael Stairs, p

Glazunov, Alexander Stenka Razin, Op 13 Ussr State Academy Orch/Yevgeny Svetlanov

Mussorgsky, Modest Night on Bald Mountain Cleveland Orch/Oliver Knussen

12:00 FROM THE TOP with America's finest young musicians; recorded January 2023

This week features young musicians studying at the Colburn School in LA. They range from a 14-year-old cellist with a mature performance of Beethoven to the winners of a major chamber music competition whose secret to success just might be their musical handshake. We also hear from an incredible trumpeter, a globe-trotting teen violinist, and a 15-year-old pianist performing Mendelssohn.

Erre Maqueos, 15, trumpet, from Los Angeles, CA - Sonata for Trumpet and Piano, Mvmt I Kent Kennan (1913-2003)

Eiline Tai, 14, cello, from Irvine, CA - Sonata for Cello No. 4 in C major, Op. 102 No. 1: I. Andante - Allegro vivace Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Olive Trio: Anais Feller, violin, Mira Kardan, cello, Daniel Wang, piano, teenagers from Southern California - Roots I: Mvmt IV Boogie Woogie David Baker (1931-2016)

BREAK PIECE: Peter Dugan, piano - Excerpt from A Child Is Born by Thad Jones.

Kayden Kelly, 15, piano, from Santa Fe, NM - Rondo Capriccioso, Op. 14 Felix Mendelssohn (1809-1847)

Yejoon Kwon, 16, violin, from Los Angeles, CA - Scherzo-Tarantelle for Violin and Piano, Op. 16 Henryk Wieniawski (1835-1880)

13:00 ROBERT K. JOHNSON FOUNDATION METROPOLITAN OPERA RADIO NETWORK with Debra Lew Harder

The Metropolitan Opera’s 2024-25 season continues with Osvaldo Golijov’s Ainadamar, in a performance from the Met premiere run last fall. The opera—with a libretto by David Henry Hwang, translated into Spanish by the Argentine composer—explores the legacy of the great Spanish writer Federico García Lorca, an icon of personal, artistic, and political freedom. Soprano Angel Blue stars as Lorca’s muse, the actress Margarita Xirgu, who flashes back to their friendship while preparing to go onstage and carry on his message. And mezzo-soprano Daniela Mack plays the idealistic young Lorca, martyred at the beginning of the Spanish Civil War. They’re joined by soprano Elena Villalón as Xirgu’s student Nuria and flamenco singer Alfredo Tejada as the politician Ramón Ruiz Alonso. Miguel Harth-Bedoya conducted the Metropolitan Opera Orchestra in Golijov’s rich and dynamic score.

14:30 CLASSICAL WEEKEND with Sam Petrey

Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Overture (1791)

Antonín Dvorák: Five Bagatelles (1878)

Johann Sebastian Bach: Lute Suite No. 4: Gigue (1737)

Peter Tchaikovsky: The Seasons: April (1876)

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 2 in D (1802)

Robert Schumann: Konzertstück for 4 Horns (1849)

Henryk Wieniawski: Violin Concerto No. 1 in f-Sharp (1852)

Johann Christoph Friedrich Bach: Symphony No. 4 in E (1780)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 2 (1718)

Danny Elfman: Batman: Theme (1989)

Stephen Sondheim: Comedy Tonight! (1962)

17:00 FILM AT FIVE with Bill O’Connell: Love Story: Piano Themes from Cinema's Golden Age

Charles Williams: While I Live: The Dream of Olwen--Valentina Lisitsa, piano; BBC Concert Orchestra/Christopher Warren-Green

Richard Addinsell: Dangerous Moonlight: Warsaw Concerto--Valentina Lisitsa, piano; BBC Concert Orchestra/Gavin Sutherland

Jack Beaver (arr Philip Lane): The Case of the Frightened Lady: Portrait of Isla--Valentina Lisitsa, piano; BBC Concert Orchestra/Gavin Sutherland

Dmitri Shostakovich: The Unforgettable Year 1919: Assault on Beautiful Gorky--Valentina Lisitsa, piano; BBC Concert Orchestra/Christopher Warren-Green

Carl Davis: Pride and Prejudice: Theme--Valentina Lisitsa, piano; BBC Concert Orchestra/Christopher Warren-Green

Dave Grusin: On Golden Pond: New Hampshire Hornpipe--Valentina Lisitsa, piano

Charles Williams: The Apartment: Jealous Lover--Valentina Lisitsa, piano; BBC Concert Orchestra/Gavin Sutherland

Leighton Lucas (arr Philip Lane): Stage Fright: Rhapsody--Valentina Lisitsa, piano; BBC Concert Orchestra/Gavin Sutherland

Hubert Bath: Love Story: Cornish Rhapsody--Valentina Lisitsa, piano; BBC Concert Orchestra/Christopher Warren-Green

Richard Rodney Bennett: Murder on the Orient Express: Theme--Valentina Lisitsa, piano; BBC Concert Orchestra/Gavin Sutherland

18:00 FOOTLIGHT PARADE: SOUNDS OF THE AMERICAN MUSICAL with Bill Rudman: Good Sports!

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Richard Yardumian: Armenian Suite (1937)

Jean Sibelius: Lemminkäinen and the Maidens of Saari (1897)

Jean Sibelius: The Swan of Tuonela (1897)

20:00 SYMPHONY CAST with Steve Seel – Radio France Philharmonic, Dima Slobodeniouk, conductor;

Mikhail Pletnev, piano

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 1 in F-sharp minor

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 2 in C minor

Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dances—Philadelphia Orchestra; Yannick Nézet-Seguin, conductor

22:00 OVATIONS: Akron Symphony, Christopher Wilkins, conductor; Sonya Headlam, soprano; Amanda Lynn Bottoms, alto; Akron Symphony Chorus

Gustav Mahler: Symphony No. 2 ‘Resurrection’

23:23 QUIET HOUR

Max Bruch: Adagio from Scottish Fantasy (1880)

Henri Tomasi: Nocturne from Trumpet Concerto (1948)

Edvard Grieg: Adagio from Piano Concerto (1868)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 1 in b-Flat (1831)

Percy Grainger: Dreamery (1942)

Howard Blake: Andante from Flute Concerto (1996)