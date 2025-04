WCLV Program Guide 04-04-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Vieuxtemps, Henri Souvenir d'Amerique, Op 17 (Variations on Yankee Doodle) Tchaikovsky Chamber Orch/Lazar Gosman, v

Ives, Charles Variations on "America" New York Phil/Kurt Masur

Vieuxtemps, Henri Cello Concerto #2 in b Heinrich Schiff, vc; Stuttgart Radio Sym/Neville Marriner

Respighi, Ottorino Brazilian Impressions Dallas Sym/Eduardo Mata

Gondim, Paolo Gingado de Bibi Justin Badgerow, p

Widor, Charles Marie Organ Symphony #5 in F, Op 42/1 Marie-Claire Alain, o

Widor, Charles-Marie Cello Sonata in A, Op. 80 Mats Lidström, vc; Bengt Forsberg, p

Vierne, Louis Fantasy Pieces, Op 54 Simon Preston, o (Westminster Abbey)

Farnon, Robert The Westminster Waltz Czecho-Slovak Radio Sym/Adrian Leaper

Walton, William Johannesburg Festival Overture (1956) London Phil/Bryden Thomson

Bacewicz, Grazyna Oberek #2 (1951) Midori, v; Robert McDonald, p

Schubert, Franz Ave Maria Nicola Benedetti, v; Skaila Kanga, h

Schubert, Franz Wanderer Fantasy in C, D 760 Maurizio Pollini, p

Schubert, Franz Song, "Lachen und Weinen," D 777 Geraldine McGreevy, s; Graham Johnson, p

Stenhammar, Wilhelm Piano Concerto #2 in d, Op 23 Niklas Sivelöv, p; Malmö Sym Orch/Mario Venzago

D'Rivera Aires Tropicales Imani Winds

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Handel, George Frideric Alcina Amanda Forsythe, s; Apollo's Fire/Jeannette Sorrell

Haydn, Franz Joseph Arietta with 12 Variations in E-Flat, H XVII:3 Zoltán Kocsis, p

Haydn, Franz Joseph Scottish Folksong, "The wee, wee man" Jamie MacDougall, t; Eisenstadt Haydn Trio

Tchaikovsky, Peter Sleeping Beauty, Op. 66 Vienna Phil/Mariss Jansons

Tubin, Eduard Kratt (Ballet, 1961) Bamberg Sym Orch/Neeme Järvi

Francoeur Zélindor, Roi des Sylphes Opera Lafayette/Ryan Brown

Bolcom, William Graceful Ghost Rag Renata Artman Knific, v; Lori Sims, p

Tausig, Carl The Ghost Ship, Op 1b Michael Lewin, p

Liszt, Franz La Lugubre Gondola London Sinfonietta/John Adams

Wagner, Richard Die Meistersinger von Nürnberg Chicago Sym Orch/Sir Georg Solti

Bach, Johann Sebastian Brandenburg Concerto No. 5 in D, BWV 1050 Amsterdam Guitar Trio; Tini Mathot, hc

Würtzler, Astrid von Variations on Yankee Doodle New York Harp Ensemble

Smetana, Bedrich Czech Dances, Series 2 Czech Nonet

Martinu, Bohuslav Three Czech Dances Joshua Pierce, Dorothy Jonas, p's

Mendelssohn, Felix Piano Concerto in a Joshua Pierce, p; Slovak National Sym/Kirk Trevor

Dowland, John Almain Julian Bream, l

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Jean Sibelius: Menuetto (1894)

Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 4 'Romantic' (1874)

Albert von Tilzer: Take Me Out to the Ball Game (1908)

Felix Mendelssohn: Allegro from Symphony No. 4 'Italian' (1833)

Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue in d (1707)

Emmanuel Chabrier: España (1883)

Ludwig van Beethoven: The Ruins of Athens: Turkish March (1811)

Richard Rodgers: Carousel: Waltz (1945)

Robert Schumann: Finale from Symphony No. 2 (1846)

Ferruccio Busoni: Symphonic Suite: Gavotte & Gigue (1883)

Igor Stravinsky: Polka (1915)

Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Winter' Concerto (1725)

Isaac Albéniz: Suite Española: Sevilla (1886)

Orlando Gibbons: Hosanna to the Son of David (1620)

Aram Khachaturian: Masquerade: Galop (1941)

Josef Hofmann: Woodbird's Delight (1894)

Antonín Dvorák: Cypress No. 1 (1887)

Jerome Moross: The Big Country: Theme (1958)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 31 in D 'Paris' (1778)

Erich Wolfgang Korngold: Baby Serenade: Overture (1928)

George Gershwin: An American in Paris (1928)

Gilbert & Sullivan: The Pirates of Penzance: With Catlike Tread (1879)

Frédéric Chopin: Waltz No. 2 in A-Flat (1838)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Sergei Rachmaninoff: Scherzo from Cello Sonata (1901)

Traditional: Scarborough Fair

Leos Janácek: Lachian Dances (1890)

Josef Suk: Moderato from 'Things Lived and Dreamt' (1909)

Peter Tchaikovsky: Andantino from Symphony No. 2 'Ukrainian' (1880)

Franz Berwald: Symphony No. 3 in C 'Singulière' (1845)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 23 in D (1773)

Johann Friedrich Fasch: Sinfonia for Strings in g (1727)

Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 6 (1881)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Sergei Prokofiev: Symphony No. 5 in B-Flat (1944)

Hector Berlioz: Symphonie fantastique: Dream of the Witches' Sabbath (1830)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

George Frideric Handel: Israel in Egypt: But as for his people (1739)

George Frideric Handel: Israel in Egypt: The Lord shall reign forever (1739)

Robert Schumann: Overture, Scherzo and Finale (1845)

Franz Schubert: Andante from Symphony No. 7 (1821)

Florence Price: Dances in the Canebrakes (1953)

Max Bruch: Symphony No. 1 in E-Flat (1870)

Michael Haydn: Symphony No. 32 in D (1786)

Georges Auric: Trio for Oboe, Clarinet & Bassoon (1936)

Ron Nelson: Savannah River Holiday (1953)

Osmar Maderna: Lluvia de estrellas (1948)

Mario Broeders: Vals criollo No. 3 (2010)

George Frideric Handel: Organ Concerto No. 13 in F 'Cuckoo and Nightingale' (1739)

Alberto Hemsi: Rondo from 'Coplas Sefardies' (1945)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 15 in D 'Pastoral' (1801)

Elmer Bernstein: The Magnificent Seven: Theme (1960)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo in C (1781)

Hector Berlioz: Reveries, Passions from Symphonie fantastique (1830)

Elmer Bernstein: The Ten Commandments: Prelude (1955)

Carl Stamitz: Rondeau from Clarinet Concerto No. 7 (1775)

Erich Wolfgang Korngold: Finale from Symphony in F-Sharp (1952)

Albert Lortzing: Zar und Zimmermann: Overture (1837)

Gioacchino Rossini: String Sonata No. 3 (1804)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 83 'Hen' (1786)

Ennio Morricone: The Mission: Gabriel's Oboe (1986)

Ennio Morricone: Once Upon a Time in the West: The Devil (1968)

Peter Tchaikovsky: Marche slav (1876)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Ernest Chausson: Poème (1896)

Peter Tchaikovsky: Scherzo from Symphony No. 2 'Ukrainian' (1880)

Hector Berlioz: Symphonie fantastique: March to the Scaffold (1830)

Stéphan Elmas: Larghetto from Piano Concerto No. 1 (1882)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Sir Arnold Bax: Symphony No. 4 (1930)

Anton Bruckner: Andante from Symphony No. 4 'Romantic' (1874)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Frank Bridge: The Sea (1911)

Benjamin Britten: A Simple Symphony (1934)

Moritz Moszkowski: Don Juan and Faust: Airs de ballet (1896)

Joseph Haydn: String Quartet No. 24 in A (1772)

Reinhold Glière: At the Court of Vladimir from Symphony No. 3 'Ilya Muromets' (1911)

Charles Tomlinson Griffes: Clouds (1916)

Edvard Grieg: Sigurd Jorsalfar: Homage March (1892)

Louise Farrenc: Symphony No. 1 in c (1841)

Joseph Martin Kraus: Viola Concerto (1787)

Franz Liszt: Adagio from Fantasy on 'Ad nos, ad salutarem undam' (1850)

23:00 QUIET HOUR

William Bolcom: New York Lights (2003)

Agustín Barrios: Un sueño en la floresta (1918)

Antonín Dvorák: Larghetto from Violin Sonatina (1893)

Ottorino Respighi: Three Botticelli Pictures: Adoration of the Magi (1927)

Dave Brubeck: Fujiyama (1964)

Robert Schumann: Nachtstuck No. 4 (1839)

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Nocturne (1842)

Alexander Scriabin: Prelude & Nocturne for the Left Hand (1894)

Heitor Villa-Lobos: Pequeña Suite: Melodia (1913)

Claude Bolling: Suite No. 2 for Flute & Jazz Piano: Affectueuse (1986)