WCLV Program Guide 04-01-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Boieldieu, François Ma Tante Aurore Radio France Chamber Orch/Marcel Couraud

Bach, Johann Sebastian French Suite No. 5 in G, BWV 816 András Schiff, p

Purcell, Henry King Arthur Alison Balsom, tpt; English Concert/Trevor Pinnock

Britten, Benjamin The Young Person's Guide to the Orchestra, Op.34 Kansas City Sym/Michael Stern

Cervantes, Ignacio Un Recuerdo Sergio Alejandro, p

Scarlatti, Domenico Clavier Sonata in D, Kk 21 (L 363) Scott Ross, hc

Albinoni, Tomaso Oboe Concerto "a cinque" in C, Op 9/5 Han de Vries, ob; Alma Musica Amsterdam/Bob van Asperen

Hindemith, Paul Concerto for Winds, Harp and Orchestra Jana Bousková, h; Czech Phil/Jiri Belohlávek

Zelenka, Jan Dismas Sinfonia a 8 Concertanti in a, ZWV 189 Freiburg Baroque Orch/Gottfried von der Goltz

Hasse, Johann Adolph Hasse: Te Deum Dresden Children's Cho, Dresden Staatskapelle/ Wagner

Dvorák, Antonín Slavonic Dances, Op. 46 Cleveland Orch/Christoph von Dohnànyi

Smetana, Bedrich Czech Dances, Series 1 Antonin Kubalek, p

Janácek, Leoš Moravian Dances Slovak Phil/Libor Pesek

Rachmaninoff, Sergei Symphonic Dances, Op. 45 St Petersburg Phil/Mariss Jansons

Martinu, Bohuslav Borova (Seven Czech Dances) (1929-30) Radoslav Kvapil, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Williams, Alberto Poema de la Noche, Op. 84 Valentin Surif, p

Bosmans, Henriette Poeme (1923) Dmitri Ferschtman, vc, Netherlands Radio Chamber Orch/Ed Spanjaard

Rameau, Jean-Philippe Zoroastre La Petite Bande/Sigiswald Kuijken

Massenet, Jules Twilight Crepuscule Rachel Barton Pine, v; Matthew Hagle, p

D'Indy, Vincent Jour d'été à la montagne, Op 61 Iceland Sym/Rumon Gamba

Rameau, Jean-Philippe Zoroastre La Petite Bande/Sigiswald Kuijken

Haydn, Franz Joseph The Creation Budapest Cho, Hungarian State Orch/Miklos Erdelyi

Milhaud, Darius La Création du monde, Op. 81 Chamber Orch/Leonard Bernstein

Beethoven, Ludwig van Piano Concerto no.1 in C, Op.15 Derek Han, p; Berlin Sym Orch/Paul Freeman

Beethoven, Ludwig van Eleven Bagatelles, Op. 119 Andras Schiff, forte-p

Bennett, Robert Russell Symphonic Songs for Band (1957) Eastman Wind Ensemble/Frederick Fennell

Gershwin, George Porgy and Bess: A Symphonic Picture Dallas Sym Orch/Eduardo Mata

Weber, Carl Maria von Horn Concertino in e, Op 45 Zbigniew Zuk, fh; Krakow Radio Sym/Michael Höltzel

Weber, Carl Maria von Clarinet Concertino in E-Flat, Op 26 Paul Meyer, cl; Royal Philharmonic Orch/Gunther Herbig

Schubert, Franz Song, "Das gestörte Glück", D 309 Dietrich Fischer-Dieskau, br; Gerald Moore, p

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Aaron Copland: The Tender Land: The Promise of Living (1954)

Tomaso Albinoni: Concerto à 6 for Trumpet & Winds (1710)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 15 'Rákóczy March' (1851)

Mario Castelnuovo-Tedesco: Finale from Guitar Quintet (1950)

John Wilbye: Homo natus de muliere (1620)

Maurice Ravel: Boléro (1928)

John Philip Sousa: March 'King Cotton' (1895)

Ferruccio Busoni: Comedy Overture (1897)

Sergei Rachmaninoff: Finale from Piano Concerto No. 2 (1901)

Leroy Anderson: Goldilocks: Pirate Dance (1958)

Manuel de Falla: La vida breve: Spanish Dance No. 2 (1913)

Ludwig van Beethoven: Allegro from String Quartet No. 6 (1800)

Georg Philipp Telemann: Suite in b for Flute, Oboe, Bassoon & continuo (1740)

Ottorino Respighi: The Birds: The Nightingale (1927)

Alexandre Desplat: The King's Speech: Theme (2010)

César Franck: Allegretto from Violin Sonata (1886)

Friedrich von Flotow: Martha: Overture (1847)

Johann Sebastian Bach: Anna Magdalena Notebook: Musette (1725)

Raymond Scott: Boy Scout in Switzerland (1937)

Franz Waxman: Sunset Boulevard: Suite (1950)

Erich Wolfgang Korngold: King's Row: Main Title (1942)

Frédéric Chopin: Barcarolle in F-Sharp (1846)

George Frideric Handel: Musette from Concerto Grosso (1739)

Luis Bacalov: Il Postino: Theme (1994)

Joseph Haydn: Piano Sonata No. 48 in C (1780)

Benjamin Britten: Peter Grimes: Sea Interlude No. 4 'Storm' (1944)

Charles-Valentin Alkan: Promenade sur l'eau (1838)

Gioacchino Rossini: Il signor Bruschino: Overture (1812)

Astor Piazzolla: Le Grand Tango (1982)

Giacomo Puccini: La bohème: Musetta's Waltz (1896)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Sergei Rachmaninoff: Scherzo in d (1888)

Sergei Rachmaninoff: Suite No. 1: Russian Easter (1893)

Peter Schickele: Oboe Concerto (1994)

'PDQ Bach': Six Contrary Dances S 39

'PDQ Bach': Minuet Militaire S 1A

Earl Wild: Doo-Dah Variations (1992)

Ferruccio Busoni: Divertimento (1920)

Donald Fraser: Piano Concerto [in the Style of Mozart] 'Rerun' (1997)

Sergei Rachmaninoff: Suite from Bach's Violin Partita No. 3 (1933)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Richard Strauss: Till Eulenspiegel's Merry Pranks (1895)

Felix Mendelssohn: Symphony No. 3 in a 'Scottish' (1842)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Reinhard Keiser: The Ridiculous Prince Jodelet: Sinfonia (1726)

Jean-Baptiste Lully: Le Bourgeois Gentilhomme: Overture (1670)

Wolfgang Amadeus Mozart: A Musical Joke (1787)

Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dance No. 3 (1940)

Ernö Dohnányi: Variations on a Nursery Song (1914)

George Frideric Handel: Judas Maccabaeus: Two Choruses & March (1746)

Franz Schubert: Sixteen German Dances (1824)

Ludwig van Beethoven: Rondo a capriccio 'Rage over a lost penny' (1800)

Ulrich Rühl: Gypsy Dance with Insect (1998)

Ulrich Rühl: Imprisoned Waltz (1998)

Chevalier de Saint-Georges: Symphony No. 1 in G (1778)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 11 (1886)

Sergei Rachmaninoff: Suite No. 2 for 2 Pianos (1901)

Victor Young: The Quiet Man: St. Patrick's Day (1952)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Sergei Rachmaninoff: Finale from Piano Concerto No. 1 (1891)

Ferruccio Busoni: Symphonic Suite: Gavotte & Gigue (1883)

George Frideric Handel: The Harmonious Blacksmith from Keyboard Suite No. 5 (1720)

Ladislav Kupkovic: Souvenir (1968)

Felix Mendelssohn: Minuet & Finale from String Symphony No. 8 (1822)

Gian Carlo Menotti: Amelia Goes to the Ball: Overture (1937)

Peter Tchaikovsky: Finale from Symphony No. 2 'Ukrainian' (1880)

Daniil Trifonov: Rachmaniana (2009)

Ferruccio Busoni: Elegies: Berceuse (1909)

Ferruccio Busoni: Giga, Bolero and Variations after Mozart (1909)

Antonín Dvorák: Scherzo from Symphony No. 5 (1875)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

François Devienne: Flute Concerto No. 8 in G (1794)

Enrique Granados: Goyescas: Los Requiebros (1911)

Ernesto Lecuona: Malagueña (1927)

Ludwig van Beethoven: Minuet & Finale from Symphony No. 1 (1800)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Ferruccio Busoni: Turandot Suite (1911)

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 4 in g (1926)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Gustav Holst: The Perfect Fool: Ballet Music (1923)

Knudage Riisager: Fool's Paradise Suite No. 2 (1940)

Robert Schumann: Piano Concerto in a (1845)

Dmitri Klebanov: String Quartet No. 4 (1946)

Cécile Chaminade: Autrefois (1897)

Cécile Chaminade: Les Sylvains (1892)

Michel Corrette: Concerto comique No. 25 'Les Sauvages et la Fürstemberg' (1773)

Sergei Rachmaninoff: All-Night Vigil (1915)

Erich Wolfgang Korngold: Finale from Violin Concerto (1945)

Joaquín Turina: Silueta nocturna (1931)

23:00 QUIET HOUR

Frank Bridge: Sally in our Alley (1916)

Leos Janácek: Idyll for Strings: Adagio (1878)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 15 (1784)

Johann Sebastian Bach: Well-Tempered Clavier Bk.1: Prelude & Fugue No. 4 (1722)

André Grétry: Céphale et Procris: Menuetto (1773)

Joseph Joachim: Romance in B-Flat (1850)

Antonio Vivaldi: Largo from Guitar Concerto (1720)

Hans Pfitzner: Palestrina: Act 3 Prelude (1915)

Maurice Ravel: Miroirs: Oiseaux tristes (1905)

Walter Piston: Tranquillo from Divertimento for Nine Instruments (1946)