WCLV Program Guide 03-25-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Bach, Johann Sebastian Flute Partita in a, BWV 1013 John Solum, f

Fasch, Johann Friedrich Lute Concerto in d Michael Dücker, l; Musica Antiqua Köln/Reinhard Goebel

Elgar, Edward In the South (Alassio) Overture, Op. 50 Royal Phil/Andrew Litton

Whitlock, Percy Plymouth Suite Douglas Cleveland, o (Princeton Univ Chapel)

Mozart, Wolfgang Amadeus Don Giovanni, K. 527 Ensemble Philidor

Chopin, Frédéric Variations on "Là ci darem la mano" from Mozart's "Don Giovanni" Op.2 Garrick Ohlsson, p; Warsaw Phil/Kazimierz Kord

Locke, Matthew For Several Friends, Suite in Bb Trio Settecento

Purcell, Henry Trio Sonata #10 in D, Z 801 Purcell Quartet

Walton, William Henry V Suite Royal Phil/André Previn MCA Classics 6187 Walton: Belshazzar's Feast / Suite From Henry V 15:47

Vaughan Williams, Ralph Coastal Command (1942) RTE Concert Orch/Andrew Penny

Bruneau, Alfred Messidor Rhenish Phil/James Lockhart

Clarke, Herbert Passacaglia on an Old English Tune Patricia McCarty, vi; Virginia Eskin, p

Franck, César Psyché Berlin Radio Sym Orch/Vladimir Ashkenazy

Thibaut de Champagne Dance: J'aloie l'autrier The Dufay Collective

Goetz, Hermann Piano Quintet in c, Op 16 G Robbins, p; G Dicterow, v; A de Veritch, vi; T King, vc; D Trembly, db

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Handel, George Frideric Terpsichore English Baroque Soloists/John Eliot Gardiner

Poulenc, Francis Improvisations (1932-59) Pascal Rogé, p

Caplet, Andre Improvisations Donald Peck, f; Melody Lord, p

Debussy, Claude Children's Corner Suite French National Radio Orch/Jean Martinon

Satie, Erik Chapitres tournés en tous sens (1913) France Clidat, p

Offenbach, Jacques Ballet, "Bluebeard" Ballet Theatre Orch/Joseph Levine

Bach, Wilhelm Friedemann WF Sinfonia for Strings in F, F 67 Les Violons du Roy/Bernard Labadie

Zelenka, Jan Dismas Reiterfanfare #1 Nick Norton, tr; Anthony Plog, tr; Ensemble

Telemann, Georg Philipp Overture in c (fragment) Berlin Baroque Soloists/Rainer Kussmaul

Bach, Johann Sebastian Violin Concerto No.2 in E, BWV 1042 Robert Masters Chamber Orch/Yehudi Menuhin, v

Thuille, Ludwig Piano and Wind Sextet in B-Flat, Op 6 Hexagon Ensemble

Strauss, Richard Song, "Ein Röslein zog ich mir im Garten" Edith Wiens, s; Rudolf Jansen, p

Grieg, Edvard Peer Gynt, Op. 23 Ilse Hollweg, s; Royal Phil/Thomas Beecham

Alfvén, Hugo Swedish Rhapsody #1, Op 19, "Midsommarvaka" Baltimore Sym Orch/Sergiu Comissiona

Stenhammar, Wilhelm Midvinter, Op 24 Swedish Radio Sym Orch & Chor/Esa-Pekka Salonen

Liszt, Franz Piano Concerto No. 2 in A Sviatoslav Richter, p; London Sym Orch/Kiril Kondrashin

Chopin, Frédéric Trois Nouvelles Etudes, Op. Posth Yukio Yokoyama, p

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Béla Bartók: Game of Pairs from Concerto for Orchestra (1943)

Johann Adolph Hasse: Sinfonia in g (1744)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 1: Les Toreadors (1875)

Sir Arthur Sullivan: Iolanthe: Overture (1882)

Claude Debussy: Preludes Book 1: La cathédral engloutie (1910)

Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Troika (1934)

Camille Saint-Saëns: Havanaise (1887)

Sir Edward Elgar: Adagio from Cello Concerto (1919)

John Philip Sousa: March 'El Capitán' (1896)

Wolfgang Amadeus Mozart: The Abduction from the Seraglio: Overture (1782)

Percy Grainger: Shepherd's Hey! (1913)

Eugène Ysaÿe: Caprice after Saint-Saëns's 'Etude in the Form of a Waltz' (1877)

Frédéric Chopin: Prelude No. 17 in A-Flat (1839)

Jean Sibelius: Kuolema: Valse triste (1904)

Johann Sebastian Bach: Adagio from Concerto for Oboe & Violin (1740)

Jan Koetsier: Children's Circus (1986)

Peter Tchaikovsky: Waltz from Serenade for Strings (1880)

George Gershwin: Girl Crazy: Overture (1930)

Franz Liszt: Symphonic Poem No. 4 'Orpheus' (1854)

John Barry: The Wrong Box: Theme (1966)

Michael Praetorius: Gloria from 'Missa gantz Teudsch' (1619)

Claude Debussy: Preludes Book 1: Les collines d'Anacapri (1910)

Percy Grainger: Lincolnshire Posy (1937)

Carl Nielsen: Aladdin Suite: Oriental March (1919)

Johannes Brahms: Variations on a Theme by Haydn (1873)

Ludwig van Beethoven: Largo from Piano Sonata No. 2 (1795)

Aaron Copland: An Outdoor Overture (1938)

Antonio Vivaldi: Concerto for 4 Violins in b 'L'Estro Armonico' (1711)

Samuel Barber: Souvenirs Suite: Waltz (1952)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Béla Bartók: Romanian Folk Dances (1915)

Béla Bartók: Bagatelle No. 14 'Waltz' (1908)

Karl Goldmark: Penthesilea (1879)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 6 for Orchestra 'Carnival at Pest' (1860)

Béla Bartók: Suite No. 1 for Orchestra (1905)

Christoph Willibald Gluck: Iphigénie en Aulide: Overture (1774)

Johann Adolph Hasse: Sinfonia in D (1737)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondeau from Violin Concerto No. 4 (1775)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Béla Bartók: Divertimento for Strings (1939)

Ernest Bloch: Schelomo (1916)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Sir Edward Elgar: La Capricieuse (1891)

Fritz Kreisler: La Précieuse (1937)

Anton Bruckner: First movement from Symphony No. 4 'Romantic' (1880)

Antonio Caldara: Sinfonia in C (1700)

Ludwig van Beethoven: Egmont: Incidental Music (1810)

Leos Janácek: Suite for Orchestra (1891)

Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony in A (1773)

Carl Michael Ziehrer: Schönfeld March (1890)

Johann Sebastian Bach: Andante from Trio Sonata No. 3 (1727)

François Couperin: Suite No. 6: Les barricades mystérieuses (1717)

Sir Peter Maxwell Davies: An Orkney Wedding with Sunrise (1985)

Béla Bartók: Three Hungarian Folk Songs (1907)

Igor Stravinsky: The Firebird: Suite (1919)

Elmer Bernstein: To Kill a Mockingbird: Main Title (1962)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Béla Bartók: Suite No. 1: Finale (1905)

George Frideric Handel: Saul: Act 1 Sinfonia (1739)

Maurice Jarre: Lawrence of Arabia: Overture (1962)

Johannes Brahms: Rhapsody in E-Flat (1892)

Antonín Dvorák: Adagio from Symphony No. 6 (1880)

Felix Mendelssohn: The Marriage of Camacho: Overture (1825)

Antonín Dvorák: Finale from Symphony No. 5 (1875)

Hans Gál: Finale from Piano Concerto (1948)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 10 in e (1886)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 8 in g (1878)

David Diamond: Finale from Symphony No. 2 (1944)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Luigi Boccherini: Cello Concerto No. 9 in B-Flat (1785)

Camille Saint-Saëns: Caprice-Waltz 'Wedding Cake' (1885)

Aram Khachaturian: Masquerade: Waltz (1941)

Ludwig van Beethoven: Allegro from Piano Sonata No. 23 'Appassionata' (1805)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Claude Debussy: Suite bergamasque (1905)

Béla Bartók: Concerto for Orchestra (1943)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3 (1884)

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 1 'Wie schön leuchtet der Morgenstern' (1725)

Ottorino Respighi: The Birds (1927)

Cécile Chaminade: Piano Sonata in c (1895)

Frederick Delius: A Song Before Sunrise (1918)

Carl Nielsen: Helios Overture (1903)

Enrique Granados: El pelele (1911)

Antonín Dvorák: Symphony No. 6 in D (1880)

Franz Liszt: Piano Concerto No. 1 in E-Flat (1849)

Agustín Barrios: Julia Florida: Barcarola (1938)

23:00 QUIET HOUR

Sergei Rachmaninoff: Andante from Piano Concerto No. 1 (1891)

Jean-Philippe Rameau: Les Boréades: Entrée de Polymnie (1764)

Jules Mouquet: Pan and the Birds from 'La Flûte de Pan' (1905)

André Grétry: Céphale et Procris: Menuetto (1773)

Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 4: Prelúdio (1939)

Louis Moreau Gottschalk: Berceuse (1860)

Igor Stravinsky: The Firebird: Round Dance of the Princesses (1910)

Clara Schumann: Romance in D-Flat (1855)

Andrea Luchesi: Piano Sonata in F [No. 3] (1780)

Gerald Finzi: Fear No More the Heat of the Sun (1942)