WCLV Program Guide 03-21-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Bach, Johann Sebastian Easter Oratorio, BWV 249 Leon Goossens, ob; David Lloyd, p

Bach, Johann Sebastian Orchestra Suite No.2 in b minor, BWV 1067 Tobias Carron, f; Moscow Virtuosi/Vladimir Spivakov

Bach, Johann Sebastian Violin Sonata No. 2 in A, BWV 1015 Adrian Butterfield, v; Silas Wollston, hc Somm

Bach, Johann Sebastian Aria variata alla maniera italiana, BWV 989 Alison Balsom, tr; Ensemble

Bassano, Francesco Maria Taccata per B quadro Tragicomedia

Bach, Johann Sebastian Cantata No. 197, "Gott ist unsere Zuversicht" Netherlands Bach Collegium/Pieter Jan Leusink

Villa-Lobos, Heitor Bachianas brasileiras No. 9 (1949) French Radio Orch/Heitor Villa-Lobos EMI CDH7-61015-2 N/A 10:59

Bach, Johann Sebastian Brandenburg Concerto No. 3 in G, BWV 1048 Age of Enlightenment Orch/Alison Bury, v

Bach, Johann Christoph Cantata, Es erhub sich ein Streit Soloists; Rhineland Cho Society, Musica Antiqua Köln/Reinhard Goebel

Bach, Carl Philipp Emanuel Clavier Concerto in c, Wq 37 Ludger Rémy, hc; Les Amis de Philippe

Bach, Carl Philipp Emanuel Andantino in D, Wq 116/24 Ana-Marija Markovina, p

Bach, Johann Sebastian Anna Magdalena Notebook Igor Kipnis, clavichord

Bach, Johann Sebastian Cantata #147, "Herz und Mund und Tat und Leben" Dan Dean, t

Bach, Johann Sebastian Violin Concerto No.1 in a minor, BWV 1041 Simon Standage, v; English Concert/Trevor Pinnock

Bach, Johann Sebastian Two-Part Inventions, BWV 772/786 Ton Koopman, hc

Grieg, Edvard Holberg Suite, Op. 40 Gothenburg Sym Orch/Neeme Järvi

Bach, Johann Sebastian French Suite No. 1 in d minor, BWV 812 Murray Perahia, p

Royer, Pancrace Zaïde, reine de Grenade Les Talens Lyriques/Christophe Rousset

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Bach, Johann Sebastian Chromatic Fantasy and Fugue in d minor, BWV 903 Onyx Brass

Bach, Johann Sebastian Fugue in g minor, BWV 578, "Little" London Sym Orch/Leopold Stokowski

Bach, Johann Sebastian Orchestra Suite No.3 in D, BWV 1068 String Orch/Leopold Stokowski

Reger, Max Cello Suite #3 in a, Op 131c/3 Pieter Wispelwey, vc

Bach, Johann Sebastian Brandenburg Concerto No. 6 in B-Flat, BWV 1051 English Concert/Trevor Pinnock

Bach, Johann Sebastian Anna Magdalena Notebook Igor Kipnis, clavichord

Bach, Johann Sebastian Cantata No. 209, "Non sa che sia dolore (He does not know what sorrow is)" Jean-Pierre Rampal, f; Ars Rediviva/Milan Munclinger

Bach, Johann Sebastian Violin Partita No. 3 in E, BWV 1006 Gordon Fergus-Thompson, p

Bach, Johann Sebastian Motet, "Jesu, meine Freude," BWV 227 Augsburg Domsingknaben/Reinhard Kammler

Buxtehude, Dietrich Trio Sonata in E, Op 2/6 Catherine Manson, v; Paolo Pandolfo, viga; Ton Koopman, hc

Bach, Johann Sebastian Organ Trio Sonata No. 6 in G, BWV 530 Dusan Bogdanovic, g; Elaine Comparone, hc

Bach, Johann Sebastian Goldberg Variations, BWV 988 Les Violons du Roy/Bernard Labadie

Bach, Johann Sebastian St Matthew Passion, BWV 244 Collegium Vocale Cho and Orch/Philippe Herreweghe

Bach, Johann Sebastian St Matthew Passion, BWV. 244 Lucie Horsch, r; Academy of Ancient Music

Bach, Johann Sebastian Three-Clavier Concerto No. 2 in C, BWV 1064 Rousset & Tilney, hc's; Academy of Ancient Music/Hogwood, hc

5Bach, Johann Sebastian Prelude & Fugue in e, BWV 548 Yo-Yo Ma, vc; Chris Thile, man; Edgar Meyer, db

Bach, Johann Sebastian Organ Trio Sonata No. 5 in C, BWV 529 Marie-Claire Alain, o

Bach, Johann Sebastian Chorale Prelude, "Nun freut euch, lieben Christen (Now rejoice, dear Christians)" BWV 734 Gordon Fergus-Thompson, p

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Sir Edward Elgar: The Crown of India: Warriors' Dance (1912)

Johann Sebastian Bach: Fugue on a Theme by Tomaso Albinoni (1712)

Isaac Albéniz: Iberia: Triana (1907)

Claudio Monteverdi: L'Orfeo: Moresca (1607)

Gustav Holst: Walt Whitman Overture (1899)

Zoltán Kodály: Dances of Marosszék (1930)

Giuseppe Verdi: Aïda: Grand March 'Gloria all' Egitto!' (1870)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 5 (1868)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 2: March of the Smugglers (1875)

Thomas Frost: Little Suite from 'The Notebook for Anna Magdalena Bach' (1968)

Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Violins 'L'Estro Armonico' (1711)

César Franck: Les Éolides (1876)

Adriano Banchieri: Concerto No. 2 for Brass 'Magnificat' (c.1610)

Benjamin Britten: Boisterous Bourrée from 'A Simple Symphony' (1934)

Frédéric Chopin: Waltz No. 4 in F (1838)

Leroy Anderson: Harvard Sketches (1939)

Johann Sebastian Bach: Well-Tempered Clavier Bk.2: Prelude & Fugue No. 10 (1742)

Nicolò Paganini: Caprice No. 8 (1820)

Gabriel Fauré: Barcarolle No. 1 in a (1880)

Miklós Rózsa: Ben-Hur: Prelude (1959)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 1 (1717)

Aaron Copland: Old American Songs Set No. 2: Zion's Walls (1952)

Harry Warren: An Affair to Remember: Our Love Affair (1957)

Antonín Dvorák: Humoresque No. 7 (1894)

Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Neighbors' Dance (1919)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Modest Mussorgsky: Khovanshchina: Prelude 'Dawn on the Moscow River' (1873)

Modest Mussorgsky: Scherzo in B-Flat (1858)

Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 1 in d (1740)

Ferruccio Busoni: Fantasia after Bach (1909)

Bohuslav Martinu: Symphony No. 4 (1945)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 2 (1718)

Johann Sebastian Bach: Concerto in F after Vivaldi (1717)

Johann Sebastian Bach: Fugue in g 'Great' (1723)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Modest Mussorgsky: A Night on Bald Mountain (1867)

Peter Tchaikovsky: Violin Concerto in D (1878)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 208: Sheep May Safely Graze (1713)

Johann Sebastian Bach: Chorale Prelude 'Wachet auf' (1747)

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3 in D (1731)

Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in E-Flat (1757)

Joseph Haydn: Symphony No. 31 in D 'Horn Signal' (1765)

Ottorino Respighi: Rossiniana: Tarantella (1925)

Camille Saint-Saëns: Tarantelle in a (1857)

Antonio Casimir Cartellieri: Symphony No. 1 in c (1795)

Modest Mussorgsky: Boris Godunov: Polonaise (1869)

Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition: Ballet of the Unhatched Chicks (1874)

Franz Schubert: Finale from Symphony No. 9 'Great C Major' (1828)

E. J. Moeran: Serenade in G: Galop, Minuet & Rigadoon (1948)

Johann Sebastian Bach: Mass in b: Kyrie Eleison (1749)

Silvestre Revueltas: La Noche de los Mayas: Noche de Jaranas (1939)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Modest Mussorgsky: Boris Godunov: Coronation Scene (1869)

Johann Sebastian Bach: Concerto for Oboe & Violin (1735)

Charlie Chaplin: Modern Times: Smile (1936)

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 208: Sheep May Safely Graze (1713)

Franz Krommer: Scherzo & Finale from Symphony No. 2 (1802)

Modest Mussorgsky: Khovanshchina: Dance of the Persian Slaves (1873)

Ludwig van Beethoven: Fidelio: Prisoners' Chorus (1805)

Joaquín Rodrigo: Adagio from Concierto de Aranjuez (1939)

Johann Sebastian Bach: Adagio from Sonata No. 1 for Solo Violin (1720)

Johann Sebastian Bach: Lute Suite No. 4: Preludio (1737)

Carl Nielsen: Finale from Symphony No. 4 'Inextinguishable' (1916)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 5 in D (1721)

François Couperin: Suite No. 6: Les barricades mystérieuses (1717)

François Couperin: Suite No. 6: Le Moucheron (1717)

Hector Berlioz: Overture to 'Les Francs Juges' (1826)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Modest Mussorgsky: St. John's Night on the Bare Mountain (1880)

Sir William Walton: Symphony No. 1 in b-Flat (1935)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 19 in E-Flat (1772)

Johann Nepomuk Hummel: Piano Sonata No. 2 in E-Flat (1805)

Robert Schumann: Introduction & Concert Allegro (1853)

Richard Strauss: Intermezzo: Four Symphonic Interludes (1924)

Stanislaw Moniuszko: Verbum nobile: Overture (1861)

Frédéric Chopin: Mazurka No. 32 in c-Sharp (1842)

William Bolcom: Graceful Ghost Rag (1970)

Franz Schubert: Symphony No. 9 'Great C Major' (1828)

Florence Price: Three Negro Spirituals (1942)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andantino from Concerto for Flute & Harp (1778)

23:00 QUIET HOUR

Amy Beach: Dreaming (1892)

Dave Brubeck: Regret (1999)

Frédéric Chopin: Prelude No. 4 (1839)

Ralph Vaughan Williams: Serenade to Music (1938)

John Dowland: A Fancy (1600)

John Lennon/Paul McCartney: Yesterday (1965)

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: Erotik (1884)

Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Concerto No. 2 (1795)

Stephen Goss: Jasmine Flower from 'The Chinese Garden' (2007)

Daniel Dorff: Meditation at Perkiomen Creek (2021)