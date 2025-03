WCLV Program Guide 03-20-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Hubay, Jenö Hejre Kati, Op 32 Ruggiero Ricci, v; James Wilhelmsen, p

Bartók, Béla Rhapsody No. 1 Kyung-Wha Chung, v; City of Birmingham Sym Orch/Simon Rattle

Bartók, Béla Rhapsody No. 2 Mark Kaplan, v; Bruno Canino, p

Liszt, Franz Les préludes, Symphonic Poem No. 3 Czech Phil/Karel Ancerl

Mozart, Wolfgang Amadeus Fantasia in c, K. 475 Alexei Lyubimov, forte-p

Villa-Lobos, Heitor Modinhas e Cancoes (1936) Robert Bonfiglio, harmonica; New York Chamber Sym/Gerard Schwarz

Rosenmüller, Johann String Sonata No. 11 à 5 Italian Accademia Strumentale/Diego Fasolis

Korngold, Erich Wolfgang Violin Concerto in D, Op. 35 Vera Tsu, v; Razumovsky Sinfonia/Yu Long

Bach, Wilhelm Friedemann Flute Duet (Sonata) #2 in G John Solum, f; Richard Wyton, f

Vivaldi, Antonio Two-Mandolin Concerto in G, R 532 Eliot Fisk, Frederic Hand, g's; Orch of St Luke's

Attaignant, Pierre Tourdion Allan Alexander, l

Scarlatti, Domenico Clavier Sonata in F, Kk 468 (L 226) Victoria Drake, h

Avison, Charles Concerto grosso #12 in D, after Domenico Scarlatti St Martin's Academy/Neville Marriner

Scarlatti, Alessandro A. String Sonata #12 in c Musica Pacifica

Mattheson, Johann Suite for Two Harpsichords Attilio Cremonesi & Alessandro De Marchi, hc's

Spohr, Ludwig (Louis) Clarinet Concerto #4 in e Thea King, cl; English Chamber Orch/Alun Francis

Murcia, Santiago de Otros canarios Paul O'Dette, g



03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Fauré, Gabriel Romance in B-Flat, Op 28 Isabelle Faust, v; Florent Boffard, p

Ravel, Maurice Introduction et allegro Vanessa McKeand, h; Carol Wincenc, f; David Campbell, cl; Allegri Quarte

Paine, John Knowles In the Country, Op 26 Denver Oldham, p

Paine, John Knowles Symphony #1 in c, Op 23 New York Phil/Zubin Mehta

Lecuona, Ernesto Bésame Thomas Tirino, p

Chopin, Frédéric Les Sylphides National Phil/Richard Bonynge

Poulenc, Francis Piano and Wind Sextet Stuttgart Wind Quintet; DR Davies, p

Tchaikovsky, Peter Sleeping Beauty, Op. 66 Vienna Phil/Herbert von Karajan

Wild, Earl Reminiscences of Churchill's music for the film "Snow White" Earl Wild, p

Ravel, Maurice Ma mère l'Oye (Mother Goose) Brodsky String Quartet

Debussy, Claude Danse (Tarantelle styrienne) Amsterdam Concertgebouw Orch/Riccardo Chailly

Roussel, Albert Divertissement, Op 6 (1906) Pascal Rogé, p; French Woodwind Soloists

Jolivet, Andre Divertissement-Alla Rustica (1963) Judith Hall, f; Elinor Bennett, h

Françaix, Jean Divertissement for Two Guitars Kazuhito, Naoko Yamashita, g's

Liszt, Franz Paraphrase on Verdi's "Rigoletto" (1859) Jean-Yves Thibaudet, p

Liszt, Franz Piano Concerto No. 2 in A Barry Douglas, p; London Sym Orch/Jun'ichi Hirokami

Warlock, Peter Capriol Suite Guildhall String Ensemble

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Sergei Prokofiev: The Love for Three Oranges: March (1919)

Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 3 'Romanza andaluza' (1879)

Zdenek Fibich: Spring (1881)

Johann Adolph Hasse: Sinfonia in F (1737)

Vittorio Monti: Csárdás (1900)

John Knowles Paine: Adagio from Symphony No. 2 'In Springtime' (1880)

Giuseppe Verdi: Il trovatore: Anvil Chorus (1852)

Gabriel Pierné: March of the Little Lead Soldiers (1887)

Josef Strauss: Waltz 'My Life is Love and Laughter' (1869)

Leonard Bernstein: On the Town: Three Dance Episodes (1944)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 3 (1878)

Jacques Offenbach: La belle Hélène: Overture (1864)

Johann Nepomuk Hummel: Finale from String Quartet No. 2 (1804)

E. J. Moeran: Serenade in G: Prologue (1948)

Joseph Haydn: The Creation: In the Beginning...And there was Light! (1798)

Franz Liszt: Harmonies poétiques et religieuses: Miserere (1852)

Percy Grainger: In a Nutshell Suite: Arrival Platform Humlet (1916)

Grigoras Dinicu: Hora staccato (1906)

Erich Wolfgang Korngold: King's Row: Main Title (1942)

Richard Strauss: Horn Concerto No. 1 in E-Flat (1883)

Wolfgang Amadeus Mozart: The Marriage of Figaro: Voi che sapete (1786)

George Gershwin: Rhapsody in Blue (1924)

Monty Norman: James Bond Theme (1962)

Johann Strauss Jr: The Gypsy Baron: Overture (1885)



10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Betty Jackson King: Spring Intermezzo (1955)

Astor Piazzolla: Four Seasons of Buenos Aires: Spring (1970)

Frank Bridge: Rhapsody 'Enter Spring' (1927)

Johann Sebastian Bach: Violin Concerto No. 1 in a (1723)

Franz Schubert: Symphony No. 10 in D (1828)

Eric Coates: The Three Elizabeths Suite: Springtime in Angus' (1944)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo in a (1787)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Roses from the South' (1880)



12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Carl Maria von Weber: Konzertstück in f (1821)

Jean Sibelius: Symphony No. 4 in a (1911)



13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: To Spring (1884)

Christian Sinding: Rustles of Spring (1896)

Wolfgang Amadeus Mozart: Oboe Concerto in C (1777)

Gabriel Fauré: Fantasie for Piano & Orchestra (1919)

Aaron Copland: Appalachian Spring (1944)

Max Richter: Vivaldi's Spring Concerto Recomposed (2012)

Frédéric Chopin: Polonaise No. 4 in c (1839)

Carlos Chávez: El Trópico (1927)

Leroy Anderson: The First Day of Spring (1954)

Ralph Vaughan Williams: The Springtime of the Year (1913)

John Rutter: Suite for Strings (1971)

Frank Bridge: Spring Song (1912)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 5 (1721)

John Williams: The Force Awakens: The Jedi Steps & Finale (2015)



16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Claude Debussy: Images: Rondes de printemps (1912)

Gustav Mahler: Titan: Spring That Never Ends (1893)

Felix Mendelssohn: War March of the Priests (1845)

Franz Schubert: Scherzo from Piano Quintet 'Trout' (1819)

Carl Orff: Carmina burana: On the Green (1936)

Johan Wagenaar: Overture 'The Taming of the Shrew' (1909)

Karl Goldmark: Concert Overture 'In Spring' (1888)

Johann Sebastian Bach: Prelude & Fugue in D (1708)

Scott Joplin: Solace (1909)

Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 1 (1901)

Ludwig van Beethoven: Scherzo & Rondo from Violin Sonata No. 5 'Spring' (1801)



18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Henri Vieuxtemps: Violin Concerto No. 5 in a 'Grétry' (1859)

Aaron Copland: Simple Gifts from 'Appalachian Spring' (1944)

John Williams: Air and Simple Gifts (2009)

Gustav Holst: St. Paul's Suite (1913)



19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Robert Schumann: Symphony No. 1 in B-Flat 'Spring' (1841)

Manuel Ponce: Concierto del sur (1941)



20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Antonín Dvorák: The Wood Dove (1896)

Leos Janácek: Jenufa: Symphonic Suite (1904)

Jirí Antonín Benda: Sinfonia No. 12 (1770)

Vincent d'Indy: Symphony on a French Mountain Air (1886)

Hazel Scott: Idyll (1946)

Florence Price: Night (1946)

Johann Sebastian Bach: Toccata No. 5 (1708)

Sir Edward Elgar: Piano Quintet (1919)

Claude Debussy: Children's Corner Suite (1908)

Thomas Canning: Fantasy on a Hymn Tune by Justin Morgan (1944)



23:00 QUIET HOUR

Alexander Scriabin: Etude in b-Flat (1894)

Robert Schumann: Adagio from Symphony No. 2 (1846)

Edvard Grieg: Ich liebe dich (1864)

Erik Satie: Gnossienne No. 3 (1890)

Ludwig van Beethoven: Romance No. 2 in F (1802)

Edvard Grieg: Peer Gynt: Ase's Death (1876)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andantino from Piano Concerto No. 14 (1784)

Peter Tchaikovsky: Andante cantabile (1871)

Johannes Brahms: Chorale Prelude 'O Welt, ich muss dich lassen' (1896)

Isaac Albéniz: Suite Española: Cuba (1886)