WCLV Program Guide 03-19-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Sibelius, Jean King Christian II Suite, Op. 27 Iceland Sym Orch/Petri Sakari

Rodgers, Clara Violin Sonata, Op 25 Elaine Skorodin, v; Kimberly Schmidt, p

Sibelius, Jean String Quartet in E-Flat (1885) Sibelius Academy String Quartet

Sibelius, Jean Finlandia, Op. 26 Berlin Sym Orch/Kurt Sanderling

Frescobaldi, Girolamo Messa della Madonna Lorenzo Ghielmi, o

Kuhlau, Friedrich Hugo and Adelheid, Op 107 Danish National Radio Sym Orch/Michael Schonwandt

Kuhlau, Friedrich Grand Trio in G, Op 119 Jeanne Baxtresser, f; Andrew Davis, p

Beethoven, Ludwig van Symphony No. 4 in B-Flat, Op. 60 Berlin Phil/Herbert von Karajan

Goss, John Anthem, "These are they that follow the Lamb" Cambridge Singers/John Rutter

Strauss, Johann Sr Wiener-Carneval Walzer Vienna Waltz Ensemble

Milhaud, Darius Le carnaval d'Aix, Op. 83b Michel Béroff, p; Monte Carlo Phil/Georges Prétre

Briccialdi, Carlo Il Carnevale di Venezia, Op 77 James Galway, f; Phillip Moll, p

Alkan, Charles-Valentin Four Impromptus, Op 32 Laurent Martin, p

Dvorák, Antonín Wind Serenade in d minor, Op. 44 St Paul Chamber Orch/Hugh Wolff

Martinu, Bohuslav Five Short Pieces for violin and piano Bohuslav Matousek, v; Petr Adamec, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Dvorák, Antonín String Quartet No. 12 in F, Op. 96, "American" Modern Mandolin Quartet

Haydn, Franz Joseph String Quartet in E-Flat, Op. 76, No. 6 Carmina String Quartet

Tansman, Alexandre Flute Sonatine Donald Peck, f; Elizabeth Buccheri, p

Herbert, Victor Hero and Leander, Op 33 Pittsburgh Sym Orch/Lorin Maazel

Chopin, Frédéric Waltzes, Op. 64 Vladimir Ashkenazy, p

Thomson, Virgil At the Beach, Concert Waltz Gerard Schwarz, cornet; William Bolcom, p

Ibert, Jacques Symphonie marine (1931) City of Birmingham Sym Orch/Louis Frémaux

Schubert, Franz Piano Quintet in A, D 667, "Trout" Rochester Chamber Players

Schumann, Robert Myrthen, Op. 25 Ian Bostridge, t; Graham Johnson, p

Tchaikovsky, Peter Nocturne in d, Op. 19/4 Mstislav Rostropovich, vc; English Chamber Orch/Benjamin Britten

Vivaldi, Antonio Cello Concerto in G, R 413 Mstislav Rostropovich, vc; Zürich Collegium Musicum/Paul Sacher

Bernstein, Leonard Slava! (A Political Overture) Israel Phil/Leonard Bernstein

Draeseke, Felix Piano Concerto in E-Flat, Op 36 Claudius Tanski, p; Wuppertal Sym Orch/George Hanson

Schumann, Robert Myrthen, Op. 25 Dorothea Röschmann, s; Graham Johnson, p



06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Gabriel Fauré: Ave Maria (1894)

Charles Gounod: Concertino for Flute & Small Orchestra (1860)

Ennio Morricone: The Mission: Suite (1986)

Richard Roblee: Down Home (2009)

Joseph Achron: Hebrew Dance (1911)

Gabriela Lena Frank: Three Latin American Dances: Jungle Jaunt (2004)

John Alden Carpenter: Krazy Kat (1921)

John Philip Sousa: March 'The Triton Medley' (1892)

Edmund Rubbra: Festival Overture (1947)

Morton Gould: American Symphonette No. 2 (1938)

Traditional: The Devil's Reel

Sir Arthur Sullivan: The Gondoliers: Overture (1889)

Max Reger: Fugue from Variations on a Mozart Theme (1914)

Dmitri Shostakovich: The Human Comedy: Waltz (1934)

Harry Warren: 42nd Street: 42nd Street (1933)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 6 (1853)

Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 1 (1791)

Anthony Holborne: Almaine 'The Honeysuckle' (1599)

Florence Price: Finale from String Quartet No. 2 (1935)

Igor Stravinsky: Pater Noster (1926)

Ralph Vaughan Williams: Prelude on 'Rhosymèdre' (1921)

Antonín Dvorák: Finale from Cello Concerto (1895)

Isaac Albéniz: España: Tango (1890)

Ralph Vaughan Williams: Fantasia on a Theme by Thomas Tallis (1910)

Joseph Haydn: Allegretto from Symphony No. 63 'La Roxelane' (1780)

Charles Gounod: Funeral March of a Marionette (1872)

Léo Delibes: Coppélia: Swanilda's Waltz (1870)

Ambroise Thomas: Mignon: Overture (1866)

Florence Price: Adoration (1951)

José Padilla: El relicario (1918)



10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Claude Debussy: Rêverie (1890)

Robert Schumann: Fantasy Pieces: Dream Tangles (1838)

Charles Gounod: Faust: Ballet Music (1869)

Charles Gounod: Faust: Final Trio & Chorus (1859)

Frederick the Great: Flute Concerto No. 3 in C (1750)

William Grant Still: Symphony No. 2 in g 'Song of a New Race' (1937)

Augusta Holmès: Overture for a Comedy (1870)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 (1713)

Dmitri Shostakovich: Finale from Piano Concerto No. 1 (1933)



12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Antonín Dvorák: Serenade for Strings in E (1875)

Peter Tchaikovsky: Romeo and Juliet Fantasy Overture (1880)



13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Alexander Scriabin: Waltz in A-Flat (1903)

Sergei Rachmaninoff: Etude-tableau in E-Flat 'Russian Fair' (1911)

Franz Schubert: Fantasy in f (1828)

Anatoly Liadov: Eight Russian Folk Songs (1906)

Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 1 in F (1800)

Amy Beach: Summer Dreams (1901)

Margaret Brouwer: Path at Sunrise, Masses of Flowers (2010)

Mary Ann Griebling: Wild Wood - Quiet Wood (2001)

Jean Sibelius: Valse lyrique (1920)

Dominick Argento: Valse triste (1996)

Jacques Ibert: Divertissement (1930)

Richard Wagner: Tannhäuser: Entry of the Guests 'Festmarsch' (1845)

Joseph Haydn: Symphony No. 26 in d 'Lamentation' (1770)

Ron Goodwin: Frenzy: Prelude (1972)



16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Jan Pieterszoon Sweelinck: Variations on 'Mein junges Leben hat ein End' (c.1600)

Antonín Dvorák: Slavonic Rhapsody No. 1 (1878)

George Frideric Handel: Xerxes: Largo 'Ombra mai fu' (1738)

Carl Maria von Weber: Turandot: Overture (1809)

Antonín Dvorák: Overture 'In Nature's Realm' (1892)

Gerónimo Giménez: La boda de Luis Alonso: Intermezzo (1897)

Giacomo Meyerbeer: Le prophète: Overture (1849)

Joaquín Rodrigo: Adagio from Concierto pastoral (1978)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 2 in E-Flat (1831)

Frédéric Chopin: Grand Valse Brillante from 'Les Sylphides' (1907)

Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tale of Tsar Saltan: The Three Wonders (1903)



18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Joseph Haydn: Piano Sonata No. 62 in E-Flat (1794)

Margaret Bonds: Troubled Water (1967)

Amy Beach: Berceuse (1898)

Mikhail Glinka: Spanish Overture No. 1 'Jota aragonesa' (1846)



19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 3 in E-Flat (1787)

Max Reger: Variations & Fugue on a Theme of Hiller (1904)



20:00 OVATIONS: Cleveland Repertory Orchestra, Matthew Salvaggio, conductor – recorded 11/02/2024

Katahj Copley: Equinox (2020)

Anna Clyne: This Moment (2023)

Charles Auguste de Bériot: Scène de ballet Op 100

Howard Hanson: Symphony No. 3 (1938)



21:00 OVATIONS POSTLUDE

Alberto Hemsi: Larghetto from Pilpúl Sonata (1942)

Edvard Grieg: Two Lyric Pieces (1898)

Emmerich Kálmán: What Does a Rosy Mouth Know? (1925)

Antonio Estévez: Mediodía en el Llano (1942)

Frédéric Chopin: Etude No. 13 in A-Flat 'Aeolian Harp' (1836)

Alexander Borodin: Nocturne from String Quartet No. 2 (1882)

Jean-Philippe Rameau: Les Boréades: Entrée de Polymnie (1764)

George Gershwin: Prelude No. 2 'Blue Lullaby' (1926)

Johannes Brahms: Adagio from Serenade No. 1 (1858)



22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African American composers and performers.

Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 2: Chaconne (1720)

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 202 'Weichet nur, betrübte Schatten' 'Wedding Cantata' (1718)

Johann Sebastian Bach: Partita for Solo Flute (1718)



23:00 QUIET HOUR

George Frideric Handel: Rinaldo: Lascia ch'io pianga (1711)

Ernö Dohnányi: Adagio from Piano Quintet No. 1 (1895)

Alec Wilder: Air for Flute (1945)

Bright Sheng: Moonlight Shadows from 'Never Far Away' (2008)

Edvard Grieg: Lyric Suite: Nocturne (1904)

Robert Schumann: Liederkreis: Mondnacht (1840)

Jacques Offenbach: The Tales of Hoffmann: Barcarolle (1881)

Ambroise Thomas: Mignon: Connais-tu le pays? (1866)

Franz Schubert: Andante from Piano Trio No. 1 (1827)

Jean Sibelius: Pelléas et Mélisande: Death of Mélisande (1905)