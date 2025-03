WCLV Program Guide 03-14-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Zarzycki, A Mazurka in G, Op 26 Wanda Wilkomirska, v; Paul Dan, p

Mozart, Wolfgang Amadeus Symphony No. 38 in D, K. 504, "Prague" Salzburg Mozarteum Orch/Hans Graf

Strauss II, Johann Symphonic Metamorphoses of Themes from "The Gypsy Baron" Leon Fleisher, p

Strauss II, Johann Jubelfest-Marsch, Op. 396 Vienna Phil/Willi Boskovsky

Tárrega, Francisco Estudio brillante Eduardo Fernàndez, g

Scarlatti, Domenico Clavier Sonata in D, Kk 491 (L 164) Murray Perahia, p

Bach, Johann Sebastian Clavier Concerto No. 5 in f minor, BWV 1056 Andrei Gavrilov, p; St Martin's Academy/Neville Marriner

Vivaldi, Antonio Violin Concerto in B-Flat, R 583 "(in due cori)" Giuliano Carmignola, v; Venice Baroque Orch/Andrea Marcon

Martinu, Bohuslav Piano Quartet #1 (1942) Domus Piano Quartet

Foster, Stephen Maggie By My Side Paula Robison, f; Samuel Sanders, p

Grieg, Edvard Peer Gynt, Op. 23 San Francisco Sym Orch/Herbert Blomstedt

Mozart, Wolfgang Amadeus Piano and Wind Quintet in E-flat, K. 452 Alfons Kontarsky, p; Berlin Phil Winds

Mozart, Wolfgang Amadeus Six German Dances, K. 567 Slovak Sinfonietta/Taras Krysa

Debussy, Claude Children's Corner Suite Philharmonia Orch/Geoffrey Simon

Sauguet, Henri Mélodie concertante in e (1964) Mstislav Rostropovich, vc; USSR Sym Orch/Henri Sauguet

Bingen, Hildegard von O cruor sanguinis Seattle Pro Musica/Karen Thomas

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Laurenti, Lodovico Filippo Cello Sonata No. 3 Sarah Freiberg, vc, Michael Sponseller, hc

Torelli, Giuseppe Trumpet Concerto in D John Wallace, tr; Philharmonia Orch/Simon Wright

Susato, Tielman Branles Calliope

Rimsky-Korsakov, Nicolai Scheherazade, Op. 35 London Sym Orch/Eugene Goossens

Lecuona, Ernesto Soñaba Contigo Thomas Tirino, p

Bach, Johann Christoph Motet, "Ich lasse dich nicht" Clare College Cho, Cambridge/Timothy Brown

Bach, Johann Sebastian Cantata No. 49, "Ich geh und suche mit Verlangen (I go and seek with longing)" E Power Biggs, o; Orch/Zoltan Rosznyai

Bach, Carl Philipp Emanuel Flute Sonata #6 in G, "Hamburg," Wq 133 (H 564) Masahiro Arita, f; Chiyoko Arita, hc; Tetsuya Nakano, viga

Bach, Johann Christian Carattaco Hanover Band/Anthony Halstead

Brahms, Johannes Fantasias, Op 116 Dubravka Tomsic, p

Brahms, Johannes Tragic Overture, Op.81 Bamberg Sym Orch/Emmanuel Krivine

Brahms, Johannes Deutsche Volkslieder WoO 34 Westminster Cho/Joseph Flummerfelt

Debussy, Claude Three Nocturnes Thomas Weisflog, Scott Kumer, o (St Thomas the Apostle Church, Chicago)

Debussy, Claude Three Nocturnes Vladimir Leyetchkiss, p

Debussy, Claude Three Nocturnes Montreal Sym Cho and Orch

Marini, Biagio Sonata in Echo Holloway, Ritchie, Manze, v; Springfels, viga; North, theorbo

Haydn, Franz Joseph Divertimento in E-Flat, H II:39, "Echo" Jean-Pierre Rampal, Wolfgang Schulz, f's; Gilbert Audin, bn

Leclair, Jean-Marie Flute Concerto in C, Op 7/3 Indianapolis Baroque Orch/Barthold Kuijken, f

Sæverud, Harald Tunes and Dances from Siljustol, Op 21 Bergen Wind Quintet



06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Domenico Scarlatti: Sonata in A-Flat (1749)

Enrique Granados: Spanish Dance No. 6 'Jota' (1900)

Isaac Albéniz: Suite Española: Cádiz (1886)

George Frideric Handel: Water Music Suite No. 2 (1717)

Felix Mendelssohn: Overture 'The Hebrides' (1830)

Bedrich Smetana: Má vlast: The Moldau (1879)

Joseph Haydn: Finale from Symphony No. 82 'Bear' (1786)

Claude Debussy: Children's Corner: Cakewalk (1908)

Johann Sebastian Bach: Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter (1747)

Giuseppe Verdi: Aïda: Dance of the Young Moorish Slaves (1870)

Ned Rorem: Stopping By Woods on a Snowy Evening (1974)

John Williams: Liberty Fanfare (1986)

Peter Boyer: Fanfare for Tomorrow (2021)

Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Rigaudon (1917)

Nicolò Paganini: Caprice No. 9 'Hunt' (1820)

Deems Taylor: Looking Glass Insects (1919)

Erich Wolfgang Korngold: The Private Lives of Elizabeth & Essex: Overture (1939)

Richard Strauss: Don Juan (1888)

Fritz Kreisler: Schön Rosmarin (1910)

Percy Grainger: Country Gardens (1919)

Juventino Rosas: Waltz 'Over the Waves' (1888)

Gustav Holst: Second Suite for Military Band: March (1911)



10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Johann Strauss: Radetzky March (1848)

Johann Strauss: Furioso Galop (1840)

Georg Philipp Telemann: Don Quixote: Suite (1761)

Georg Philipp Telemann: Finale from Concerto for 2 Horns (1733)

Leopold Mozart: Symphony in C (1760)

Louise Farrenc: Symphony No. 1 in c (1841)

Carl Maria von Weber: Polonaise brillante (1819)

Aaron Copland: El Salón México (1936)

Paul Lewis: An English Overture (1971)



12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Sergei Prokofiev: Symphony No. 5 in B-Flat (1944)

Claude Debussy: Three Nocturnes: Festivals (1897)



13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Georg Philipp Telemann: Suite for Recorder & Strings in a: Les Plaisirs (1720)

Georg Philipp Telemann: Bourrée alla Polacca (1740)

David Diamond: Music for Shakespeare's 'Romeo and Juliet' (1947)

Edvard Grieg: Pictures of Country Life (1872)

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 4 in B-Flat (1806)

Fanny Mendelssohn-Hensel: Concert Overture (1830)

Aaron Copland: Letter from Home (1944)

E. J. Moeran: Rondo from Cello Concerto (1945)

Gilbert & Sullivan: HMS Pinafore: We Sail the Ocean Blue (1878)

Richard Wagner: The Flying Dutchman: Sailors' Chorus (1841)

Josef Suk: Fantastic Scherzo (1903)

Louis Moreau Gottschalk: La savane (1846)

Camille Saint-Saëns: Cello Concerto No. 1 in a (1872)

Bernard Herrmann: The Devil and Daniel Webster: Swing Your Partners! (1941)



16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni: Overture (1787)

Georg Philipp Telemann: Ouverture burlesque (1720)

Volkmar Andreae: Little Suite: Shrove Tuesday Carnival (1917)

Anonymous: Gigue-Duet from Concerto in D for Trumpet & Winds (1740)

Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue in d (1707)

Enrique Granados: Goyescas: El fandango de candil (1911)

Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in D (1776)

Giuseppe Verdi: Macbeth: Ballet Music (1865)

Sergei Rachmaninoff: Vocalise (1912)

Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 3 in B-Flat (1903)

Johann Strauss: Waltz 'Loreley-Rhein-Klänge' (1843)



18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 8 in G (1802)

Aram Khachaturian: Gayaneh: Lesghinka (1942)

Aram Khachaturian: Gayaneh: Dance of the Rose Maidens (1942)

Georg Philipp Telemann: Tafelmusik II: Concerto for 3 Violins, Strings & continuo (1733)



19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Georg Philipp Telemann: Orchestral Suite 'Water Music' (1723)

Jennifer Higdon: Violin Concerto (2008)



20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Antonín Dvorák: Symphonic Variations (1877)

Augusta Holmès: Andromède (1883)

Carl Nielsen: Little Suite (1888)

Franz Schreker: Chamber Symphony (1917)

Wolfgang Amadeus Mozart: Church Sonata No. 15 in C (1779)

Joseph Haydn: Finale from Trumpet Concerto (1796)

Earl Wild: Virtuoso Etude on 'Liza' (1973)

Franz Schubert: String Quartet No. 14 'Death and the Maiden' (1824)

Alan Hovhaness: Symphony No. 66 'Hymn to Glacier Peak' (1992)

Sergei Prokofiev: Andante for Strings (1931)



23:00 QUIET HOUR

Antonín Dvorák: Larghetto from Serenade for Strings (1875)

Ludwig Spohr: Adagio from Nonet (1813)

Franz Liszt: Paraphrase on Schumann's 'Widmung' (1848)

Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 5: Aria (1938)

John Williams: Elegy for Cello & Orchestra (2001)

Traditional: The Meeting of the Waters

Isaac Albéniz: Córdoba from 'Cantos de España' (1896)

Camille Saint-Saëns: Romance in D-Flat (1871)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 12 (1886)

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Serenade No. 10 for 13 Winds 'Gran Partita' (1784)