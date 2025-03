WCLV Program Guide 03-05-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Beach, Amy Two Songs, Op 100 Emma Kirkby, s; Romantic Chamber Group of London BIS CD-1245 Chanson D'amour 5:33

0:06:00 Bernstein, Leonard Clarinet Sonata Larry Combs, cl; Deborah Sobol, p Summit DCD-172 The American Clarinet: Music of Copland Bernstein Gershwin Gould 10:12

0:17:00 Telemann, Georg Philipp Tafelmusik, Bk 2 Musica Antiqua Köln/Reinhard Goebel DG Archiv 427619-2 (4) Tafelmusik (Musique De Table) 4:37

0:46:00 Bach, Johann Sebastian Fughetta in c, BWV 961 Igor Kipnis, clavichord Arabesque Z-6577 The Complete Fantasias Of Johann Sebastian Bach 1:30

1:00:00 Tchaikovsky, Peter Twelve Piano Pieces (Etudes), Op. 40 Mikhail Pletnev, p Melodiya SUCD-1000048 Tchaikovsky: Piano Pieces, Op. 40, 5, 7, 8 5:40

1:06:00 Arensky, Anton Piano Trio #1 in d, Op 32 Andres Cardenes, v; Jeffrey Solow, vc; Mona Golabek, p Delos DE-3056 ARENSKY, A.: Piano Trio No. 1 / TCHAIKOVSKY, P.: Piano Trio in A Minor (Cardenes, Solow, Golabek) 2:52

1:34:00 Strauss, Richard Der Rosenkavalier, Op. 59 Seattle Sym/Gerard Schwarz Delos DE-3109 Richard Strauss: Der Rosenkavalier; Die Frau ohne Schatten; Burleske 12:26:00

1:46:00 Strauss, Richard Der Rosenkavalier, Op. 59 Bamberg Sym Orch/Manfred Honeck Berlin Classics 0011372-BC N/A 7:56

1:54:00 Strauss, Richard Der Rosenkavalier, Op. 59 London Tivoli Theatre Orch/Richard Strauss Koch 3-7132-2 Strauss Conducts 1:39

2:00:00 Dvorák, Antonín Carnival Overture, Op. 92 New York Phil/Leonard Bernstein Sony SMK-47547 Dvorak: Symphony No. 9 "From The New World" / "Carnival" Overture" / Two Slavonic Dances / Smetana: The Moldau (Vlatava) 8:50

2:09:00 Gluck, Christoph Willibald Orpheus and Eurydice Michala Petri, r; Lars Hannibal, g RCA 68769-2 Air 5:43

2:15:00 Mozart, Wolfgang Amadeus Ten Variations in G on "Unser dummer Pöbel meint" (Gluck), K. 455 Karl Engel, p Discover Int'l DICD-920229 N/A 14:19

2:29:00 Farrenc, Louise Grand Variations on a Theme by Count Gallenberg, Op. 25 Jean Muller, p; Luxembourg European Soloists/Christoph König Naxos 8.574094 Farrenc 13:37

2:42:00 Satie, Erik Fugue-valse (1906) Jean-Yves Thibaudet, p London 473620-2 (5) Satie (The Complete Solo Piano Music) 1:43

2:44:00 Foerster, Josef Bohuslav Wind Quintet, Op 95 Aulos Wind Quintet Koch CD-310051 Music By Janácek, Foerster & Haas 19:42

3:04:00 Ribeiro, Antonio VIII Miniatures Michala Petri, rec; Daniel Murray, g; Marilyn Mazur, per Our Recordings 6.220618 Brazilian Landscapes 1:41



03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Hovhaness, Alan Armenian Rhapsody #3, Op 189 (1944) Royal Phil/Alan Hovhaness Crystal CD-804 Music of Hovhaness Vol 4 5:34:00

3:06:00 Yardumian, Richard Armenian Suite Utah Sym Orch/Varujan Kojian Phoenix PHCD-112 Richard Yardumian: Symphony No. 2 'Psalms' & Armenian Suite 13:54

3:19:00 Arutiunian, Alexander Armenian Scenes Meridian Arts Ensemble Brass Quintet Channel Classics CCS-2191 Hindemith: Morgenmusik, etc. 1:14

3:21:00 Dvorák, Antonín Piano Trio No. 1 in B-Flat, Op. 21 Golub-Kaplan-Carr Trio Arabesque Z-6726 (2) Dvořák: The Piano Trios 34:15:00

3:55:00 Handel, George Frideric Jephtha (1751) St Luke's Chamber Ensemble Arabesque Z-6720 Handel: With Valour Abounding 1:47

4:00:00 Tchaikovsky, Peter Coronation March (for Alexander III) Leipzig Gewandhaus Orch/Kurt Masur Teldec 46322-2 Symphony No. 3 in D "Polish" 5:22

4:05:00 Mozart, Wolfgang Amadeus Piano Sonata #7 in C, K 309 Christoph Eschenbach, p DG 463137-2 (5) N/A 17:54

4:25:00 Borodin, Alexander Prince Igor London Sym Orch/Antal Dorati Mercury 434373-2 Symphony No. 4 - Francesca Da Rimini 11:15

4:36:00 Tchaikovsky, Peter The Voyevode, Op 78 Ukraine National Sym/Theodore Kuchar Naxos 8.554845 N/A 9:21

4:45:00 Rimsky-Korsakov, Nicolai May Night (1878-79) Scottish National Orch/Neeme Järvi Chandos CHAN-8327/8/9 (3) Rimsky-Korsakov Opera Suites 9:00:00

4:54:00 Rimsky-Korsakov, Nicolai Two Romances, Op. 25 Alexey Martynov, t; Aristote Konstantinidi, p Chant du Monde LDC-288038/40 (3) N/A 1:25

5:00:00 Giuliani, Mauro Song, "Romance" AE Brown, s; A Sebastiani, g Rodolphe RPC-32510 N/A 4:58

5:05:00 Beethoven, Ludwig van Romance No. 1 in G, Op. 40 Frank Peter Zimmermann, p; English Chamber Orch/Jeffrey Tate EMI/Ang CDC7-49737-2 N/A 7:12

5:00:00 Bruch, Max Violin Romance in a minor, Op. 42 J Israelievitch, v; St Christopher Chamber Orch (Lithuania)/Arie Lipsky Fleur de Son FDS-57925 The Romance And Rhapsody Of Max Bruch 10:21

5:24:00 Handel, George Frideric Water Music Suite No. 1 in F Stuttgart Chamber Orch/Karl Münchinger London 417743-2 Wassermusik · Feuerwerksmusik 6:02

5:54:00 Schickhardt, Johann Trumpet Piece, Op 17/12 Maurice André, tr EMI/Ang CDC7-49722-2 N/A 1:43



06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

05:55:38 Franz Schubert: Moment Musical No. 3 in f D 780 (1828) Vladimir Horowitz, piano Deutsche Gram 4795448 1:57

05:57:43 John Lennon/Paul McCartney: Good Day Sunshine (1966) Les Boréades de Montréal Atma 2218 1:58

06:07:47 Isaac Albéniz: Suite Española: Sevilla Op 47 (1886) Milos Karadaglic, guitar Deutsche Gram 15579 5:07

06:14:48 Igor Stravinsky: Three Dances from 'The Firebird' (1910) Daniil Trifonov, piano Deutsche Gram 4835331 12:47

06:29:41 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 7 'Noon' (1761) Austro-Hungarian Haydn Orchestra Ádám Fischer Nimbus 5240 7:36

06:37:56 Edward MacDowell: Scherzo from Piano Concerto No. 2 Op 23 (1889) André Watts, piano Dallas Symphony Andrew Litton Telarc 80429 4:36

06:43:19 Samuel Barber: Adagio for Strings Op 11 (1937) Atlanta Symphony Robert Spano Telarc 80673 8:49

06:53:03 Giuseppe Tartini: Finale from Trumpet Concerto (1740) Ole Edvard Antonsen, trumpet English Chamber Orchestra Jeffrey Tate EMI 54897 3:06

06:57:07 John Philip Sousa: March 'The Free Lance' (1906) Tokyo Kosei Wind Orchestra Frederick Fennell Brain 7504 4:03

07:05:56 Maurice Ravel: Scherzo from String Quartet (1903) Jupiter String Quartet Oberlin Music 1304 5:57

07:13:38 Georg Philipp Telemann: Concerto for 3 Oboes & 3 Violins TWV 44:43 (1740) Combattimento Consort Olympia 342 9:45

07:23:58 Peter Tchaikovsky: The Seasons: July Op 37 # 7 (1876) Lang Lang, piano Sony 511758 1:20

07:26:51 Sir Arthur Sullivan: Patience: Overture (1881) Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 434916 5:21

07:33:06 Giovanni Gabrieli: Plaudite, psallite, jubilate Deo (1600) Gregg Smith Singers Vittorio Negri CBS 42645 2:54

07:41:33 Johann Adolf Scheibe: Sinfonia à 16 (1740) Concerto Copenhagen Andrew Manze Chandos 550 10:32

07:53:26 Johann Christian Bach: La clemenza di Scipione: Overture (1778) Hanover Band Anthony Halstead CPO 999488 4:11

07:57:45 Jacques Ibert: Histoires: Le petit âne blanc (1933) Salut Salon Warner 554295 1:59

08:07:57 Johann Sebastian Bach: Fugue from Sonata No. 1 for Solo Violin BWV 1001 (1720) Jason Vieaux, guitar Azica 71347 5:23

08:14:46 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 8: Toccata & Fugue (1944) Nashville Symphony Kenneth Schermerhorn Naxos 557460 10:47

08:27:00 Frédéric Chopin: Waltz No. 2 in A-Flat Op 34 # 1 (1838) Maurizio Pollini, piano Deutsche Gram 14190 4:54

08:32:18 Amy Beach: Berceuse Op 40 # 2 (1898) Juliana Soltis, cello Navona 6659 3:28

08:36:01 Miklós Rózsa: Ben-Hur: Parade of the Charioteers (1959) Royal Philharmonic José Serebrier Royal Phil 17 3:17

08:41:03 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 9 S 244/9 'Carnival at Pest' (1848) Roberto Szidon, piano Deutsche Gram 4779525 10:41

08:52:02 Aaron Copland: John Henry (1940) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80117 3:50

08:56:42 Claude Debussy: Petite Suite: Cortège (1889) National Orchestra of Lyon Jun Märkl Naxos 572583 3:03

09:04:44 Edvard Grieg: Peer Gynt Suite No. 2 Op 55 (1893) Malmö Symphony Bjarte Engeset Naxos 503293 17:04

09:21:57 Henry Purcell: The Indian Queen: Entrada (1695) Wynton Marsalis, trumpet English Chamber Orchestra Raymond Leppard Sony 60804 0:39

09:22:44 Stephen Foster: Camptown Races (1850) Chanticleer Joseph Jennings Teldec 48556 2:25

09:27:08 Miklós Rózsa: Beau Brummell: Suite (1954) City of Prague Philharmonic Kenneth Alwyn Silva 1056 6:46

09:36:40 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tale of Tsar Saltan: Flight of the Bumblebee (1900) Shannon Lee, violin Telarc 80695 1:11

09:38:00 Traditional: The Drunken Sailor Sharon Isbin, guitar Sony 745456 1:53

09:47:33 Gilbert & Sullivan: The Pirates of Penzance: Pour, oh pour the pirate sherry (1879) Nicholas Folwell, baritone Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80353 1:31

09:51:27 Carl Maria von Weber: Der Freischütz: Overture (1821) Dresden State Orchestra Carlos Kleiber Deutsche Gram 4796018 9:42



10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:13 Heitor Villa-Lobos: Chôro No. 5 'Alma Brasileira' (1925) Wilhem Latchoumia, piano La Dolce Volta 119 4:36

10:07:26 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 2: Little Train of Caipira (1930) Oslo Philharmonic Mariss Jansons EMI 56576 4:13

10:13:00 Federico Mompou: Variations on a Theme by Chopin (1957) Daniil Trifonov, piano Deutsche Gram 4797518 20:28

10:35:18 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 9 in C K 73 (1772) Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt DHM 63970 11:48

10:48:29 Maurice Ravel: String Quartet in F (1903) Cleveland Quartet Telarc 80111 29:13

11:18:44 Johann Sebastian Bach: Prelude & Fugue in D BWV 532 (1708) Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67324 12:33

11:32:37 Margaret Bonds: Troubled Water (1967) Juliana Soltis, cello Navona 6659 6:36

11:39:58 Johann Strauss Jr: Waltz 'A Thousand and One Nights' Op 346 (1871) Vienna Philharmonic Willi Boskovsky Decca 4785437 8:20

11:49:23 Jack Gallagher: Diversions Overture (1986) London Symphony JoAnn Falletta Naxos 559652 10:00



12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:26 Johannes Brahms: A German Requiem: Then All Flesh is as Grass Op 45 (1868) Blossom Festival Chorus Cleveland Orchestra Robert Shaw MAA 40602 15:20

12:23:41 Johannes Brahms: Symphony No. 3 in F Op 90 (1883) Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 34:22



13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

12:59:31 Franz Liszt: Two Concert Etudes: Waldesrauschen S 145/1 (1863) Daniil Trifonov, piano Deutsche Gram 4795529 4:11

13:04:07 Leos Janácek: In the Mists: No. 1 (1912) Hélène Grimaud, piano Deutsche Gram 24427 4:31

13:10:14 Joseph Haydn: Violin Concerto No. 1 in C H 7:1 (1769) Théotime Langlois de Swarte, violin Les Arts Florissants Théotime Langlois de Swarte Harmonia Mundi 905371 20:37

13:31:31 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 2 BWV 1047 (1718) Julian Sommerhalder, trumpet Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 139230 11:05

13:44:19 Peter Tchaikovsky: Suite No. 1 in d Op 43 (1879) Stuttgart Radio Symphony Sir Neville Marriner Capriccio 10227 36:21

14:22:48 Aaron Copland: El Salón México (1936) New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 90578 10:55

14:34:48 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 6 (1938) Doriot Anthony Dwyer, flute Sony 19439946802 9:47

14:45:14 Dieterich Buxtehude: Chaconne BUX 160 (1680) Simón Bolívar Symphony Keri-Lynn Wilson Dorian 90254 6:22

14:52:18 Felix Mendelssohn: Rondo capriccioso Op 14 (1824) Murray Perahia, piano CBS 42401 6:30

14:59:40 Robert Schumann: Carnaval: Préambule Op 9 (1835) Vassily Primakov, piano Bridge 9300 2:30

15:02:31 Robert Schumann: Widmung (Dedication) Op 25 # 1 (1840) Slovak Radio Symphony Michael Dittrich Marco Polo 223246 3:01

15:07:18 Sergei Rachmaninoff: Vivace from Piano Concerto No. 1 Op 1 (1891) Daniil Trifonov, piano Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Deutsche Gram 4836617 13:03

15:20:43 George Frideric Handel: Messiah: Lift up your heads (1741) Les Arts Florissants William Christie Harmonia Mundi 2908304 2:42

15:24:41 Joseph Haydn: Symphony No. 45 in f-Sharp 'Farewell' (1772) Austro-Hungarian Haydn Orchestra Ádám Fischer Nimbus 5530 26:11

15:52:13 Sergei Prokofiev: Scherzo from Cello Sonata Op 119 (1949) Hee-Young Kim, cello Sony 118497 5:01

15:57:36 Dmitri Shostakovich: The Gadfly: Galop Op 97 (1955) Philadelphia Orchestra Riccardo Chailly Decca 452597 2:10



16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:03:28 George Butterworth: The Banks of Green Willow (1914) London Symphony Richard Hickox Chandos 40 6:09

16:11:12 Erich Wolfgang Korngold: The Adventures of Robin Hood: Suite (1938) National Philharmonic Charles Gerhardt Sony 592064 12:20

16:26:54 Morten Lauridsen: Sure on This Shining Night (2005) Anne Akiko Meyers, violin Avie 2455 4:49

16:35:03 Manuel Infante: Andalusian Dance No. 3 (1921) Sandra Shapiro, piano Azica 71201 2:50

16:39:04 Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dance No. 3 Op 45 (1940) Atlanta Symphony Robert Spano ASO Media 1003 14:44

16:55:09 Joseph Haydn: Finale from Piano Concerto No. 3 H 18:3 (1766) Leif Ove Andsnes, piano Norwegian Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes EMI 56960 3:41

17:04:05 Nikolai Rimsky-Korsakov: Dubinushka Op 62 (1906) Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572788 3:44

17:09:09 Georg Philipp Telemann: Concerto for Trumpet & 2 Oboes (1740) Sergei Nakariakov, trumpet St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Teldec 10788 9:58

17:20:53 Stanislaw Moniuszko: Overture 'The Fairy Tale' (1848) Warsaw Philharmonic Antoni Wit Naxos 572716 13:19

17:38:26 Franz Liszt: Transcendental Etude No. 3 S 139/3 'Paysage' (1851) Daniil Trifonov, piano Deutsche Gram 4795529 5:18

17:45:04 Frédéric Chopin: Fantaisie-Impromptu Op 66 (1835) Daniil Trifonov, piano Deutsche Gram 4797518 5:35

17:52:07 Peter Tchaikovsky: Suite No. 1: Scherzo Op 43 (1879) Stuttgart Radio Symphony Sir Neville Marriner Capriccio 10227 6:46

17:59:18 Johannes Brahms: Waltz No. 1 Op 39 # 1 (1865) Yaara Tal, piano Sony 53285 0:46



18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:01 Joseph Martin Kraus: Viola Concerto VB 153b (1787) David Aaron Carpenter, viola Tapiola Sinfonietta David Aaron Carpenter Ondine 1193 17:36

18:27:08 Aaron Copland: Rodeo: Buckaroo Holiday (1942) Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559240 7:14

18:36:11 Reinhold Glière: At the Court of Vladimir from Symphony No. 3 Op 42 'Ilya Muromets' (1911) Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 503293 7:00

18:44:38 Giuseppe Verdi: I vespri siciliani: Overture (1854) London Symphony Claudio Abbado Sony 304505 9:11

18:55:53 Lukas Foss: Three American Pieces: Composer's Holiday (1945) Nikki Chooi, violin Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559938 2:59



19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

19:01:33 Sergei Rachmaninoff: Rhapsody on a Theme of Paganini Op 43 (1934) Daniil Trifonov, piano Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Deutsche Gram 4794970 24:48

19:27:44 Louise Farrenc: Symphony No. 3 in g Op 36 (1847) NDR Radio Philharmonic Johannes Goritzki CPO 999603 30:51



20:00 OVATIONS: Apollo’s Fire, Reginald Mobley, countertenor – Hope & Solitude

Henry Purcell: Suite from The Gordian Knot Unty'd

Henry Purcell: Three Parts on a Ground

Henry Purcell: O Solitude

John Dowland: Fortune my Foe

John Dowland: The Earle of Essex Galliard

John Eccles: Suite from The Mad Lover

Johann Sebastian Bach: Schafe können sicher weiden ("Sheep May Safely Graze"), from BWV 208

Johann Sebastian Bach: Ich habe genug, BWV 82

Traditional: Wayfaring Stranger; My Lord, What a Morning



21:00 OVATIONS POSTLUDE

21:31:10 Domenico Scarlatti: Sonata in f Kk 462 (1756) Stephen Marchionda, guitar MDG 9031587 8:32

21:39:42 Johann Sebastian Bach: St. Matthew Passion: Erbarme dich (1727) François Leleux, oboe d'amore Bavarian Radio Symphony Lisa Batiashvili Deutsche Gram 4792479 6:44

21:46:34 Florence Price: The White Rose (1940) Reginald L. Mobley, countertenor Agave Baroque Acis 20445 1:23

21:47:59 Florence Price: Adoration (1951) Randall Goosby, violin Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Decca 4854234 3:33

21:51:32 William Grant Still: Song for the Lonely (1953) Alexa Still, flute Koch Intl 7192 3:15

21:54:57 Alberto Nepomuceno: Brazilian Suite: Napping in a Hammock (1891) Minas Gerais Philharmonic Fabio Mechetti Naxos 574067 4:55



22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African

22:01:13 Georges Bizet: Carmen: Habanera 'L'amour est un oiseau rebelle' (1875) Denyce Graves, mezzo-soprano Munich Radio Orchestra Maurizio Barbacini RCA 63509 3:44

22:04:58 Georges Bizet: Carmen: Seguidilla 'Près des remparts de Séville' (1875) Denyce Graves, mezzo-soprano Munich Radio Orchestra Maurizio Barbacini RCA 63509 2:04

22:07:20 Henry Purcell: Dido and Aeneas: Dido's Lament (1684) Denyce Graves, mezzo-soprano Munich Radio Orchestra Maurizio Barbacini RCA 63509 4:54

22:13:58 Margaret Bonds: Troubled Water (1967) Juliana Soltis, cello Navona 6659 6:36

22:22:15 Dorothy Rudd Moore: Dirge and Deliverance (1971) Juliana Soltis, cello Navona 6659 15:55

22:39:55 Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Quartet No. 3 in C K 285b (1777) Sonora Slocum, flute Acis 98573 16:22

22:57:02 Antonín Dvorák: Scherzo from Violin Sonatina Op 100 (1893) Randall Goosby, violin Decca 4851664 3:00



23:00 QUIET HOUR

23:01:41 Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 3: Italiana (1931) Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Deutsche Gram 4796018 3:35

23:05:16 Emmanuel Chabrier: Lamento (1874) Alexandre Emard, English horn Orchestre de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 7:43

23:13:00 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Divertimento for Strings K 136 K 136 (1772) Cuarteto Casals Harmonia Mundi 987060 7:45

23:21:14 Frédéric Chopin: Mazurka No. 13 in a Op 17 # 4 (1834) Jean-Marc Luisada, piano La Dolce Volta 118 4:20

23:25:34 Nicolas Gombert: Ave Maria (1550) Capella Currende I Fiamminghi Erik Van Nevel Telarc 80521 5:14

23:30:49 César Franck: Psyché et Eros (1888) Basle Symphony Orchestra Armin Jordan Erato 88167 9:24

23:40:23 Sir Edward Elgar: Enigma Variations: Nimrod (1899) Sheku Kanneh-Mason, cello Chamber Ensemble Decca 31491 3:56

23:44:20 Ruth Gipps: Song for Orchestra Op 33 (1948) BBC National Orch of Wales Rumon Gamba Chandos 40 6:03

23:50:18 Johann Sebastian Bach: Partita No. 2: Allemande BWV 826 (1727) Simone Dinnerstein, piano Sony 798943 6:08

23:56:36 Stephen Foster: Beautiful Dreamer (1864) Kyle Bielfield, tenor Delos 3445 2:57