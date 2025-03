WCLV Program Guide 03-03-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

TBA

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

TBA

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

William Schuman: New England Triptych: Chester (1957)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 8 (1878)

Sir Charles Hubert H. Parry: Psalm 122 'I Was Glad' (1902)

Giuseppe Verdi: La battaglia di Legnano: Overture (1848)

Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Summer' Concerto (1725)

Gustav Holst: The Planets: Jupiter (1917)

John Philip Sousa: March 'Semper Fidelis' (1888)

Franz von Suppé: The Beautiful Galatea: Overture (1865)

Felix Mendelssohn: String Symphony No. 2 in D (1821)

Stanislaw Moniuszko: The Countess: Overture (1860)

Frédéric Chopin: Mazurka No. 2 in c-Sharp (1830)

Sergei Prokofiev: Cinderella: Gavotte (1944)

George Frideric Handel: Samson: Awake the Trumpet's Lofty Sound (1743)

William Alwyn: The Moor of Venice Dramatic Overture (1956)

Jean-Philippe Rameau: Les Fêtes d'Hébé: Gavottes (1739)

Richard Rodgers: The King and I: March of the Siamese Children (1951)

Don Ray: Homestead Dances: Promenade (1989)

Ennio Morricone: The Mission: Gabriel's Oboe (1986)

Paul Schoenfeld: From a Bintel Brief (2006)

Giacomo Puccini: Gianni Schicchi: O mio babbino caro (1918)

François Joseph Gossec: Gavotte (1790)

Gilbert & Sullivan: HMS Pinafore: A British tar (1878)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Eduard Strauss: Quadrille on Themes from 'Carmen' (1875)

Vladimir Horowitz: Carmen Variations (1942)

Carlos Gomes: Sonata for Strings (1894)

Francesco Geminiani: Concerto Grosso No. 12 after Corelli in d 'La Follia' (1726)

Sir Michael Tippett: Concerto for Double String Orchestra (1939)

Ferruccio Busoni: Sonatina No. 6 'Chamber Fantasy after 'Carmen' (1920)

Arthur Foote: Suite for Strings (1908)

Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto No. 4 (1806)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Richard Wagner: The Flying Dutchman: Overture (1841)

Johannes Brahms: Violin Concerto in D (1878)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Kurt Weill: The Ballade of Mack the Knife from 'Kleine Dreigroschenmusik' (1928)

Kurt Weill: Knickerbocker Holiday: September Song (1938)

Georges Bizet: Carmen Suite (1875)

Federico Moreno Tórroba: Andante from Tonada concertante (1980)

Francisco Tárrega: Variations on 'The Carnival of Venice' (1880)

Karol Szymanowski: Symphony No. 2 in B-Flat (1910)

Felix Mendelssohn: Scherzo from Symphony No. 3 'Scottish' (1842)

Ludwig van Beethoven: Funeral March from Symphony No. 3 'Eroica' (1804)

Benedetto Marcello: Concerto a cinque in e (1708)

Domenico Scarlatti: Sonata in d 'Aria' (1750)

Domenico Scarlatti: Sonata in G (1750)

Mary Howe: Ballade Fantasque (1927)

Richard Wagner: Tristan und Isolde: Liebestod (1859)

Alexander Voormolen: Baron Hop Suite No. 2 (1931)

John Williams: Born on the Fourth of July: Theme (1989)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Margaret Bonds: Troubled Water (1967)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 101 'Clock' (1794)

Carlos Salzedo: Suite of Eight Dances: Bolero (1943)

Franz Schubert: Finale from String Quartet No. 14 'Death and the Maiden' (1824)

Johannes Brahms: Hungarian Dances Nos. 17-21 (1880)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Flute Concerto No. 2 (1778)

Sir Arthur Bliss: Mêlée Fantasque (1921)

Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in F (1776)

Ralph Vaughan Williams: Fantasia on 'Greensleeves' (1934)

Ralph Vaughan Williams: Five Tudor Portraits: Jolly Rutterkin (1935)

Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Piano Quartet No. 2 (1786)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Peter Tchaikovsky: Suite No. 3: Theme and Variations (1884)

Margaret Bonds: Credo: I Believe in the Prince of Peace (1960)

Margaret Bonds: The Bells (1967)

Isaac Albéniz: Iberia: Almería (1907)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Margaret Bonds: Montgomery Variations (1964)

Felix Mendelssohn: Symphony No. 3 in a 'Scottish' (1842)

20:00 NIGHT MUSIC with Peter van de Graaff

TBA

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Frédéric Chopin: Waltz No. 9 in A-Flat 'L'adieu' (1835)

William Byrd: Miserere mei, Deus (1591)

Henryk Wieniawski: Légende (1859)

Guy Ropartz: Serenade for Strings (1892)

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Piano Sonata No. 12 (1778)

Randall Thompson: Lento tranquillo from Symphony No. 3 (1949)

Francisco Tárrega: Capricho Arabe (1892)

George Frideric Handel: Messiah: He was despised (1741)

Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Sonata No. 8 'Pathétique' (1799)

Antonín Dvorák: Cypress No. 9 (1887)