WCLV Program Guide 02-28-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Chopin, Frederic Berceuse in D-Flat, Op. 57 Vladimir Ashkenazy, p

Haydn, Franz Joseph Piano Trio No. 9 in e, H XV:12 Tini Mathot, forte-p; Andrew Manze, v; Jaap ter Linden, vc

Farrenc, Louise Symphony #1 in c, Op 32 Luxembourg european Soloists/Christoph Konig

Milhaud, Darius Suite d'apres Corrette, Op. 161b Athena ens

Bach, Johann Sebastian Cantata No. 208, "Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd! (Hunt)" Leon Fleisher, p

Bach, Johann Sebastian Organ Trio Sonata No. 5 in C, BWV 529 Heinz Holliger, ob; Tabea Zimmermann, vi; C Jaccottet, hc; T Demenga, vc

Mozart, Wolfgang Amadeus Serenade No. 13 in G, K. 525, "eine kleine Nachtmusik" (“A Little Night Music”) Berlin Phil/Herbert von Karajan

Villa-Lobos, Heitor Piano Concerto No. 5 (1954) Felicja Blumental, p; French National Radio Orch/Heitor Villa-Lobos

Quilter, Roger Song, "The Fuchsia Tree", Op 25/2 Stephen Hough, p

Rossini, Gioachino The Barber of Seville Maria Callas, s; Tito Gobbi, br; Philharmonia Orch/Alceo Galliera

Rossini, Gioachino The Barber of Seville Royal Phil/Michael Reed

Barber, Samuel Symphony No. 1, Op. 9 Baltimore Sym/David Zinman

Barber, Samuel Melodies passageres, Op. 27 Paula Robison, f; Timothy Hester, p

Locatelli, Pietro L'Arte del Violino, Op 3 Mela Tenenbaum, v; Pro Musica Kiev/Richard Kapp

Monteverdi, Claudio Motet, "Surge propera" Gerard Lesne, ct; Il Seminario Musicale, Tragicomedia

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Handel, George Frideric Overture in d (Chandos Anthem No. 2) Royal Phil/Yehudi Menuhin

elgar, edward From the Bavarian Highlands (Three Bavarian Dances), Op 27 London Phil/Adrian Boult

elgar, edward Chanson de Nuit, Op 15/1 Tomoko Kato, v; Akira eguchi, p

elgar, edward Chanson de Matin, Op 15/2 Tomoko Kato, v; Akira eguchi, p

elgar, edward elegy, Op 58 Benjamin Luxon, br; David Willison, p

elgar, edward Cello Concerto in e minor, Op. 85 Steven Isserlis, vc; London Sym Orch/Richard Hickox

elgar, edward Chorus, "The Windlass Song" Tudor Cho/Barry Collett Pearl

Abe, Keiko Dream of Cherry Blossoms evelyn Glennie, marimba

Trad, Japanese Folksong, Sakura Isaac Stern, v, ensemble Nipponia/Masaaki Hayakawa

Miyagi, Michio Haru No Umi Jean-Pierre Rampal, f; Lily Laskine, h

Holst, Gustav Oriental Suite, "Beni Mora," Op. 29, No. 1 BBC Sym Orch/Sir Malcolm Sargent

Bach, Johann Sebastian Three-Violin Concerto in D, BWV 1064 Spivakov, Futer, Garlitsky, v; Moscow Virtuosi

Bizet, Georges Jeux d'enfants, Op. 22 Katia, Marielle Labéque, p

Beethoven, Ludwig van egmont, Op.84 Berlin Staatskapelle/Heinz Bongartz

Beethoven, Ludwig van Cello Sonata #4 in C, Op 102/1 Anner Bylsma, vc; Jos van Immerseel, fortepiano

Gershwin, George Variations on "I Got Rhythm" William Tritt, p; Cincinnati Pops/erich Kunzel

Gould, Morton Dance Variations (1953) Joshua Pierce, Dorothy Jonas, p's; Royal Phil/David Amos

Bach, Johann Sebastian Little Preludes, BWV 933/38 Ton Koopman, hc



06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Darius Milhaud: Romance (1922)

Claude Debussy: L'isle joyeuse (1904)

Ralph Vaughan Williams: English Folk Song Suite (1923)

Béla Bartók: Romanian Folk Dances (1915)

Antonín Dvorák: Finale from Piano Quintet No. 2 (1887)

Antonio Lotti: Alessandro Severo: Act 3 Sinfonia (1717)

Jean-Philippe Rameau: Concert No. 4 en sextuor (1768)

Frédéric Chopin: Waltz No. 7 in c-Sharp (1838)

Rudolph Ganz: St. Louis Symphony March (1925)

Umberto Giordano: Andrea Chenier: Final Duet (1896)

Samuel Coleridge-Taylor: Othello Suite (1909)

Leonard Bernstein: On the Town: Times Square 1944 (1944)

Ludwig van Beethoven: March & Finale from Quartet No. 15 (1826)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo in A (1782)

Léo Delibes: Sylvia: Valse lente (1876)

John Philip Sousa: March 'Manhattan Beach' (1893)

Sergei Rachmaninoff: Aleko: Men's Dance (1893)

Franz Schubert: Impromptu No. 2 in E-Flat (1828)

Josef Strauss: Waltz 'Path of Hesperus' (1870)

Aaron Copland: Our Town: Grover's Corners (1940)

Ottorino Respighi: The Birds (1927)

Giacomo Meyerbeer: L'étoile du nord: Overture (1854)

Carl Orff: Carmina burana: O fortuna (1936)

Julius Fucik: Entry of the Gladiators (1897)

Franz Liszt: Paganini Etude No. 6 'Theme & Variations' (1851)



10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Gioacchino Rossini: The Barber of Seville: Largo al factotum (1816)

Gioacchino Rossini: La danza (1835)

Franz Liszt: Symphonic Poem No. 3 'Les Préludes' (1848)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 4 (1868)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 9 in E (1799)

Luigi Cherubini: Symphony in D (1815)

Uuno Klami: The Cyclist (1946)

Margaret Bonds: Troubled Water (1967)

George Gershwin: Shall We Dance: Final Ballet 'Watch Your Step!' (1937)



12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin (1917)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 27 in B-Flat (1791)



13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Amy Beach: Berceuse (1898)

Amy Beach: Mazurka (1898)

Dmitri Kabalevsky: Piano Concerto No. 2 in g (1935)

Robert Schumann: Three Fantasy Pieces (1849)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 22 in E-Flat (1785)

Morton Gould: Chorale & Fugue in Jazz (1934)

Leo Sowerby: Sermons from Symphony for Jazz Orchestra (1925)

George Gershwin: Strike Up the Band: Overture (1927)

Léo Delibes: Coppélia: Prélude & Mazurka (1870)

Frédéric Chopin: Mazurka No. 23 in D (1838)

Benjamin Britten: Matinées musicales (1941)

Leó Weiner: Two Divertimento Movements (1951)

Ralph Vaughan Williams: Flos campi (1925)

Sir Arnold Bax: Oliver Twist: Fagin's Romp (1948)



16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Johannes Brahms: Rhapsody in g (1879)

Sergei Rachmaninoff: Finale from Piano Concerto No. 3 (1909)

Stephen Sondheim: Comedy Tonight! (1962)

Johann Sebastian Bach: Allegro from Flute Sonata No. 6 (1741)

Fernando Sor: L'encouragement (1828)

Gioacchino Rossini: Stabat Mater: Amen (1842)

Gioacchino Rossini: La gazza ladra: Overture (1817)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 (1713)

George Gershwin: Porgy and Bess: I Loves You, Porgy (1935)

Traditional: Shenandoah

François Couperin: Sonata No. 3 in g 'L'Astrée' (1690)



18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Ottorino Respighi: Rossiniana (1925)

George Frideric Handel: Xerxes: Largo 'Ombra mai fu' (1738)

Samuel Coleridge-Taylor: Allegro from Piano Quintet in g (1893)



19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Carl Nielsen: Symphony No. 3 'Sinfonia espansiva' (1911)

Richard Strauss: Horn Concerto No. 2 in E-Flat (1942)



20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Florence Price: Violin Concerto No. 2 (1952)

John Alden Carpenter: Adventures in a Perambulator (1915)

Michael Torke: Bliss (2013)

Dorothy Rudd Moore: Dirge and Deliverance (1971)

Marin Marais: Alcyone: Chaconne (1706)

Jean-Philippe Rameau: Dardanus: Chaconne (1739)

Roger Quilter: A Children's Overture (1914)

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 3 in E-Flat 'Eroica' (1804)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 16 (1886)

Frederick Delius: On Hearing the First Cuckoo in Spring (1912)



23:00 QUIET HOUR

