WCLV Program Guide 02-27-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Strauss II, Johann Waltz, "Wine, Women and Song," Op. 333 Vienna Sym Orch/Wolfgang Sawallisch

Romberg, Sigmund The Student Prince Jerry Hadley, t; Harvard Glee Club, American Theatre Orch/Paul Gemignani

Hummel, Johann Nepomuk Variations on "Vivat Bacchus" from Mozart's "Abduction", Op 34/3 Madoka Inui, p

Roussel, Albert Bacchus et Ariane, Op 43 Orch de Paris

Holst, Gustav Suite No. 2 in F, Op. 28, No. 2 (1911) London Wind Orch/Denis Wick

Bach, Carl Philipp emanuel Fantasia and Fugue in c, Wq 119/7 Roland Munch, o

Frederick the Great Flute Concerto #4 in D emily Newbold, f; Manhattan Chamber Orch/Richard Auldon Clark

Bach, Johann Sebastian A Musical Offering, BWV 1079 Gary Cooper, hc

Gould, Morton Show Piece for Orchestra (1954) Albany Sym Orch/David Alan Miller Albany

Bach, Johann Sebastian Anna Magdalena Notebook Alexandre LaGoya, g

León, Tania Ritual Maria Thompson Corley, p

Dvorák, Antonín The Hero's Song, Op 111 Scottish National Orch/Neeme Järvi

Bach, Carl Philipp emanuel Six Wind Sonatas, Wq 184 Melbourne Windpower/Richard Runnels

Telemann, Georg Philipp Heldenmusik Hakan Hardenberger, tr; Simon Preston, o

Bach, Johann Sebastian Orchestra Suite No.1 in C, BWV 1066 La Stravaganza Koln/Andrew Manze

Thomson, Virgil The Plow that Broke the Plains Suite (1936) St Louis Sym Orch/Leonard Slatkin



03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Lyapunov, S. Transcendental etudes Malcolm Binns, p

Janácek, Leoš Idyll (1878) Rotterdam Phil/James Conlon

Beach, Amy Summer Dreams, Op. 47 Deborah Moriarty; Zhihua Tang, p

Mercadante, Saverio Flute Concerto in e, Op 57 Jean-Pierre Rampal, f; english Chamber Orch/Claudio Scimone

Puccini, Giacomo Madama Butterfly Salvatore Licitra, t; London Sym Orch/Carlo Rizzi

Sibelius, Jean Six Humoresques, Op. 87b, No. 89 Aaron Rosand, v; Southwest German Radio Orch/Rolf Reinhardt

Sibelius, Jean Six Humoresques, Op. 87b, No. 89 Aaron Rosand, v; Southwest German Radio Orch/Rolf Reinhardt

Paine, John Knowles Romanza and Humoreske, Op 30 Jules eskin, vc; Virginia eskin, p

Sibelius, Jean Malinconia, Op. 20 Truls Mork, vc; Jean-Yves Thibaudet, p

Lecocq, Charles Mam'zelle Angot National Phil/Richard Bonynge

Koechlin, Charles Two Pieces, Op 173b Deborah Marshall, cl; Sabine Liebner, p

Gershwin, George Selections from "Girl Crazy" Boston Pops Orch/John Williams

Anderson, Leroy Serenata St Louis Sym Orch/Leonard Slatkin

Schubert, Franz String Quartet #15 in G, D 887 New Hungarian String Quartet

Dowland, John Song, "O what hath overwrought" Golden Age Singers/Margaret Field-Hyde



06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Mark O'Connor: Appalachia Waltz (1995)

Ludwig van Beethoven: Finale from Symphony No. 8 (1812)

Florence Price: Thumbnail Sketches of a Day in the Life of a Washerwoman (1942)

Sir Charles Hubert H. Parry: An English Suite: Prelude (1918)

George Gershwin: Prelude 'Sleepless Night' (1936)

Gustav Holst: Morris Dance Tunes (1910)

Leonard Bernstein: West Side Story: Maria (1957)

Meredith Willson: The Music Man: 76 Trombones (1957)

Alexander Reinagle: Occasional Overture (1794)

Daniel Auber: Gustave III: Overture (1833)

Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Summer' Concerto (1725)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Symphony No. 41 'Jupiter' (1788)

Peter Tchaikovsky: The Seasons: June 'Barcarolle' (1876)

Leroy Anderson: The Waltzing Cat (1950)

Manuel de Falla: Seven Spanish Popular Songs: Jota (1914)

Anonymous: Canción para dos Instrumentos (1700)

Frédéric Chopin: Mazurka No. 9 (1831)

Antonín Dvorák: Legend No. 7 (1881)

Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 3: Arie di corte (1931)

Erich Wolfgang Korngold: Captain Blood: Overture (1935)

Sir Arnold Bax: Russian Suite (1919)

Johann Sebastian Bach: Fugue in A (1715)

Traditional: Shenandoah

Jeremiah Clarke: Trumpet Voluntary 'Prince of Denmark's March' (1700)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 2: Toreador Song (1875)



10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Amy Beach: Berceuse (1898)

Amy Beach: Mazurka (1898)

Ludwig van Beethoven: Serenade in D (1801)

Georg Philipp Telemann: Concerto for Recorder & Flute (1720)

Randall Thompson: Symphony No. 2 in e (1931)

Sir Charles Hubert H. Parry: Symphonic Variations (1897)

Ignaz Moscheles: Les Contrastes 'Grand Duo' (1846)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 17 (1880)



12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 8 in F (1812)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 15 in B-Flat (1784)



13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Richard Strauss: Andante for Horn & Piano (1888)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Horn Concerto No. 4 (1786)

Helen Crane: Six Idylls (1918)

Amy Beach: La Captive (1898)

Ludwig van Beethoven: Music for a Knights' Ballet (1791)

Alexander Glazunov: Symphony No. 1 in E (1881)

Antonio Vivaldi: Trio Sonata in d 'Variations on 'La Folia' (1705)

Antonín Dvorák: Rondo in g (1893)

Joseph Haydn: The Apothecary: Overture (1768)

Robert Schumann: Novelette No. 1 (1838)

George Gershwin: Prelude 'Novelette in Fourths' (1919)

Franz Danzi: Concertino for Clarinet & Bassoon (1818)

Peter Tchaikovsky: Mazeppa: Gopak (1883)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 1 (1717)

John Williams: JFK: Prologue (1991)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Jerome Moross: Sonata Scherzo from Symphony No. 1 (1942)

Ludwig van Beethoven: Allegro vivace from Symphony No. 8 (1812)

John Philip Sousa: March 'The Stars and Stripes Forever' (1896)

Dani Howard: Argentum (2017)

Jan Dismas Zelenka: Capriccio No. 5 in G (1729)

Anonymous: Spiritual 'There is a Balm in Gilead'

George Frideric Handel: An Occasional Oratorio: Overture (1746)

Sergei Rachmaninoff: Finale from Symphony No. 3 (1936)

Claude Debussy: Rêverie (1890)

Francis Poulenc: Villageoises (1933)

Henri Sauguet: La cigale et la fourmi (1941)



18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Carl Maria von Weber: Piano Concerto No. 1 in C (1810)

Dmitri Kabalevsky: Colas Breugnon: Overture (1938)

Harold Arlen: The Wizard of Oz: Over the Rainbow (1939)

Frédéric Chopin: Ballade No. 4 in f (1842)



19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Sir Charles Hubert H. Parry: Symphony No. 3 in C 'English' (1889)

Sir Malcolm Arnold: Guitar Concerto (1959)



20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

David Diamond: The Enormous Room (1948)

Darius Milhaud: Le Boeuf sur le toit (1920)

Constant Lambert: The Rio Grande (1927)

Emmanuel Chabrier: Suite pastorale (1888)

Mary Howe: Ballade Fantasque (1927)

Florence Price: Adoration (1951)

Johan Halvorsen: Mascarade: Holberg Overture (1922)

Sir Charles Hubert H. Parry: Symphony No. 4 in e (1889)

Franz Ignaz Beck: Symphony in F (1765)

Peter Tchaikovsky: Andante cantabile (1871)



23:00 QUIET HOUR

TBD